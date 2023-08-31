Надежда Мотина: «Деятельность в области международных продаж сейчас сложнее, чем когда-либо, тем не менее она перспективна и интересна»

Президент Arna Media рассказала БК о том, с чем связаны кадровые изменения, останется ли компания прокатчиком и какие новые направления будет развивать

В июне «Атмосфера кино» и Arna Media объявили о заключении договора о стратегическом сотрудничестве. «Атмосфера кино» теперь становится эксклюзивным дистрибьютором кинотеатральных прав на все фильмы в пакете Arna Media. Первыми совместными проектами компаний стали картины МЕГАЛОДОН, КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ и ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, а в сентябре выйдет фильм Люка Бессона ДОГМЕН. В ближайшие пять лет «Атмосфера кино» и Arna Media планируют выпустить не менее 50 картин. Среди них – СКАЛОЛАЗ 2 с Сильвестром Сталлоне, ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 2 с Николасом Кейджем и Биллом Скарсгардом, эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном.



Следом за новостями о партнерстве Arna Media объявила о перестановках в руководящем составе: Надежда Мотина стала президентом компании, а Сергей Агеев занял позицию генерального директора. Надежда рассказала БК, с чем связаны кадровые изменения, останется ли Arna Media прокатчиком и какие новые направления будет развивать.

Вы стали президентом Arna Media. В чем теперь будут заключаться ваши функции? С чем связаны эти кадровые перестановки?

Этап стартапа пройден. Мы запустили все три направления, которые планировали. Сейчас период развития и расширения, и я хочу уделять этому больше времени. Зонами для развития я считаю закупки большого студийного иностранного кино и производство международных проектов с участием иностранных партнеров и звезд. А переговоры по таким проектам требуют много сил и внимания. Также в прошлом году мы начали развивать направление международных продаж. Деятельность в этой области сложнее, чем когда-либо, тем не менее она перспективна и интересна. Я оставляю себе три эти основные направления и передаю Сергею Агееву управление командой, решение текущих вопросов и ведение российского продакшна.

Каковы ваши ожидания от сотрудничества с ним?

Надеюсь, компания будет работать еще эффективнее. Сергей – один из лучших специалистов на рынке, который виртуозно справляется со всеми коммуникациями, под его руководством все вопросы будут решаться легче и быстрее.

Проекты Arna Media перешли «Атмосфере кино». Это значит, компания прекращает дистрибьюторскую деятельность?

Мы продолжаем выпускать фильмы на территории СНГ. Вместе с партнерами запустим направление переизданий. В пакете Arna Media есть несколько очень классных проектов, например, фильм СЕМЬ ПСИХОПАТОВ или АПОКАЛИПСИС Мэла Гибсона, которые сейчас интересно пересмотреть на большом экране. Партнеры выпустят их в прокат. А кинотеатральные новинки будут у «Атмосферы».

Почему вы в целом приняли решение заключить такое сотрудничество с «Атмосферой»?

Стратегически это партнерство усиливает Arna Media. Профессиональная команда «Атмосферы кино» выпускала фильмы киностудий Universal и Warner, обладает сильным маркетингом и букингом. Мы получаем невероятную экспертизу и дополнительных специалистов студийного уровня, работающих с нашими проектами.

Вы уже выпустили вместе с «Атмосферой кино» фильмы КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ и МЕГАЛОДОН. Как оцениваете полученные результаты?

МЕГАЛОДОН отработал прекрасно. «Атмосфера» создала множество классных маркетинговых материалов, которые зацепили аудиторию и вдохновили ее на поход в кино. Что касается КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЦА, то мне немного грустно от того, как сложился его прокат. На мой взгляд, выпуск в феврале библиотечного фильма с Джеки Чаном, который был очень китайским, то есть далеким от нашей ментальности, привел кинотеатры к выводу, что Джеки Чан уже не работает, его время прошло, и аудитория не готова смотреть его новые проекты. Поэтому кинотеатры изначально скептически отнеслись к релизу, и фильм недостаточно бодро работал в прокате, зато раскрылся в Интернете. Только на «Кинопоиске» за семь дней он собрал более 100 тысяч оценок и был в топе две недели.

Вы говорили о том, что планируете фокусироваться в закупках на больших картинах студийного уровня. Но как вам удается их приобретать?

Занимаясь закупками 20 лет, я выстроила доверительные отношения с партнерами, которые позволяют мне покупать такое кино. Раньше я действительно не заходила на территорию больших и дорогих проектов, потому что у меня не было абсолютной уверенности в том, как именно мы их выпустим и насколько сильным окажется кинопрокатный результат. А теперь я заручилась поддержкой «Атмосферы кино» и поэтому уверена, что эти проекты прекрасно выйдут в прокат, получив все самое лучшее, и это позволит мне с точки зрения финансов продолжать покупать такие фильмы.

Даже если оставить вопрос денег за скобками, крупные продавцы не готовы продавать свои картины на Россию. Как вам удалось купить права на фильмы Pathe, StudioCanal, A24, Lionsgate?

ДЖОН УИК – не моя закупка. Что касается других компаний, то мы прошли комплаенс-контроль. Arna Media никак не связана с санкционными ограничениями, поэтому обладает возможностью покупать кино.

То есть вы проходите санкционные проверки и покупки не производятся от имени компании, не зарегистрированной в России?

Мы работаем как российская компания Arna Media. Это, конечно, не всегда легко с учетом того, что у нас постоянно меняются какие-то правила и возникают новые вводные. Раньше мы закупали фильмы на все СНГ и Прибалтику. Сейчас Украина и Прибалтика покупают фильмы отдельно.

Учитывая конкуренцию за фильмы со стороны российских закупщиков, очевидно, что за большие проекты приходится платить значительные суммы. Многие прокатчики сходятся во мнении, что такие затраты потом не окупить в прокате. Что вы думаете по этому поводу?

Все зависит от того, как люди видят перспективы рынка и насколько они оптимистичны. Если ты веришь, что кинопрокат будет продолжаться, кинотеатры не обанкротятся, аудитория будет снова ходить в кино и не будет происходить драматических событий, как в сентябре прошлого года, когда люди резко переориентировались на вопросы безопасности, а не развлечений, то с точки зрения бизнеса все должно работать. По крайней мере, таков мой расчет. Я анализирую потенциал истории, проверяю аналоги. Конечно, это некомфортные, рискованные сделки. Это не тот случай, когда ты сразу понимаешь, что зарабатываешь.

В опросе дистрибьюторов после Кинорынка в Каннах было любопытно: некоторые говорили о том, что не могут себе позволить купить СКАЛОЛАЗА 2, и вдруг вы сообщаете, что приобрели этот проект.

На СКАЛОЛАЗА 2 были предложения от всех топовых игроков. Большое кино на независимый рынок попадает не часто, и борьба за него самая острая. И такое случается на каждом рынке! Последний сильный спад в экономике произошел в 2014 году, когда в два раза упал курс рубля, а ряд компаний переживал сложности вплоть до закрытия. С 2016 года уровень цен на проекты рос от рынка к рынку. Не всегда это происходило из-за российских компаний. К примеру, в какой-то момент Китай перестал покупать, и бюджеты фильмов пытались аллокировать на другие территории. Тем не менее эта игра всегда поддерживалась российскими дистрибьюторами. Поскольку я сейчас продаю кино на другие рынки, то чуть лучше понимаю, как они работают. Например, можно сколько угодно рассказывать, какой огромный рынок в Индии и какие там работают сервисы, но если семь индийских дистрибьюторов предлагают мне одну и ту же сумму, я с этим ничего не могу поделать – либо я ее принимаю, либо не продаю в Индию. А с точки зрения российского рынка все наоборот. Каждый продавец получает предложение на каждом рынке и видит, что происходит.

Как, на ваш взгляд, изменилась аудитория?

Сильно просело умное кино, которое мы раньше показывали с большим успехом. Значительно сократилась аудитория фильмов Каннского кинофестиваля, следившая за рецензиями критиков. Сегодня в прокате доминируют простые жанры, простые удовольствия, простые эмоции. По моим наблюдениям, аудитория действительно стала больше любить российское кино, это показали, например, сборы фильма ПРАВЕДНИК, да и нескольких других картин. Остался запрос на семейное кино, потому что нужно куда-то водить детей. Взрослые могут экономить на себе, но ребенку хотят сделать подарок. У аудитории есть желание бояться вместе в кинотеатре. Несмотря на засилье дешевых ужастиков, выходящих каждую неделю под избитыми названиями «Проклятие», «Заклятие», «Астрал», зрители их смотрят. Это удивительно, но, видимо, так реализуется базовая потребность освободиться от существующей в обществе неопределенности. Люди не понимают, что происходит, не справляются с тем, как быстро меняется мир, и хотят простых способов, чтобы сбросить страх, пережить ужас и выдохнуть.

На какие проекты в совместном пакете с «Атмосферой кино» вы делаете особые ставки в будущем?

В нашем пакете очень много разных фильмов. Я люблю каждый свой проект, потому что выбираю его не просто так. Из ближайшего очень интересна новая работа Люка Бессона ДОГМЕН об уникальном мальчике с суперспособностью – он может управлять собаками. Это трагический персонаж, умеющий делать невероятные вещи. В фильме снимались самые разные собаки. Мы проводили закрытый показ с участием пяти женщин и одного мужчины, и все они нашли своих любимых питомцев в фильме. Ждем эту картину в конце сентября. В ноябре выпустим еще один необычный проект, который студия Sony купила на весь мир, черную комедию ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ. Партнеры с восторгом реагируют на материалы этого фильма. В этом году выйдет новый проект от режиссеров 1+1 Оливье Накаша и Эрика Толедано ШОПОГОЛИКИ, история про мужчин-шопоголиков, набравших огромное количество кредитов так, что банк не может им больше выдавать деньги. Героям предстоит справиться с этой проблемой, встретить любовь, измениться – и все это с тонким нежным юмором, за который мы любим этих режиссеров. Также отмечу гоночный фильм БОЛЬШАЯ ГОНКА. ЛЯНЧА ПРОТИВ АУДИ, историю противостояния двух автомобильных брендов, «Лянча» и «Ауди», в стиле фильма ФОРД ПРОТИВ ФЕРРАРИ. Они устраивают друг другу невероятные козни и преодолевают различные препятствия. Даниэль Брюль отвечает за немцев, Риккардо Скамарчо, которого в российской версии будет озвучивать Сергей Бурунов, – за итальянцев. Верю, что это яркое и красивое кино понравится не только мужчинам, но и женщинам.

Как продвигаются сейчас крупные независимые релизы? Какие инструменты оказываются наиболее эффективными в нынешних условиях?

Мы работаем по всей палитре рекламных инструментов. Изготавливаем материалы для кинотеатров. Мне очень понравились стенды МЕГАЛОДОНА: зрители с огромным удовольствием фоткались в разинутой пасти монстра. Используем продвижение в Интернете и телевизионную рекламу. «Атмосфера кино» находит множество разных интересных коллабораций для кросс-промо, что помогает расширить аудиторию. Например, на КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЦЕ у нас было партнерство с сетью стоматологических клиник с концептом «улыбка как у коня».

То есть телевидение тоже задействуется?

Да, конечно. К примеру, по нашему первому собственному фильму ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ, выходящему осенью, уже есть договоренность с каналом СТС о значительном объеме партнерства.

Какие проекты в целом интересны Arna Media для производства? Все заявленные фильмы пока были комедиями, значит, преимущество у представителей этого жанра?

Первой нашей картиной стала комедия, но мы хотим снимать кино разных жанров. Мне важно делать большие зрительские фильмы, от которых получала бы удовольствие самая широкая аудитория. На данный момент в разработке есть мелодрамы, романтические истории и даже ужасы. Мы сейчас обсуждаем с одним таланливым режиссером производство хоррора. Какие-то конкретные проекты я смогу анонсировать только с завершением переговоров.

Как человеку, пришедшему из закупок, сначала мне было сложно подстроиться под ритм продакшна, потому что в закупках очень интенсивный график. Тебе прислали сценарий, и ты сразу же принимаешь решение, интересен ли тебе проект. Потом полтора года ждешь, пока его снимут. Здесь ситуация ровно противоположная. Продюсер собирает пазл, где все элементы должны друг другу подходить.

Мы работаем над пакетом сериалов. Первый проект полностью собрали – написали сценарий, нашли режиссера и теперь питчим его партнерам. Когда питчинги завершатся, сможем его запустить. Идет работа над сценариями еще нескольких сериалов. По художественным фильмам процесс более сложный. Вот у меня есть проект, который я начала разрабатывать еще в 2021 году, мы рассмотрели дюжину заявок, поговорили с десятью режиссерами и пока не нашли идеального кандидата. Я уверена, что это случится, и тогда мы его запустим.

Когда вы говорите о копродукции и о проектах, где будут участвовать иностранные звезды и партнеры, о каких странах идет речь?

До 2022 года мы планировали создание двух копродукционных проектов с участием европейских стран. Сейчас они на стопе, поэтому активно работаем с дружественными странами – ОАЭ и Турцией. Думаю, сможем что-то сделать с Южной Кореей, потому что у нас есть совместные интересы. Возможно, в какой-то момент мы с партнерами зайдем в Латинскую Америку.

Расскажите, пожалуйста, о снятом в ОАЭ сериале The Last Call, который осенью выйдет на глобальной платформе.

Сериал теперь называется Self Modulation и выйдет он 20 октября. Ждем подписанного контракта с платформой, поэтому пока не могу рассказать подробнее. Как только мы получим договор со всеми подписями, с удовольствием сделаем про это новость. Для нас это очень важный и интересный опыт. Мы продолжаем активно инвестировать в сериалы на растущем рынке Эмиратов.

Насколько легко продюсеру из России сегодня участвовать в проектах из других стран?

Нелегко, но если ты занимаешься кино и любишь его, всегда есть какие-то возможности. Мне очень интересен международный рынок кинопроизводства. Пока у меня мало экспертизы, но я стараюсь разобраться в нем.

Вы уже летом планировали снимать ПРИНЦА, осенью – ДОКТОРА С РУБЛЕВКИ. Так как съемки вот-вот начнутся, можете ли вы рассказать о них?

К сожалению, график съемок сдвинулся. Производство романтической комедии ПРИНЦ придется немного отложить. Проект стал больше с точки зрения бюджета и действия, и в этом году мы, видимо, не войдем в съемки. Для новогодней комедии ДОКТОР С РУБЛЕВКИ мы проводим кастинг. У нас есть классные идеи, и мы ждем подтверждения от артистов.

При производстве этих фильмов вы не будете претендовать на государственную поддержку? И ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ снимался без субсидий?

Первый фильм мы полностью снимали на свои деньги. Было непросто. Сьемки должны были пройти в сентябре 2022 года, их пришлось переносить. Но мы очень верили в проект и сделали бы его в любом случае. На большие проекты очень сложно собрать полностью частное финансирование, поэтому в дальнейшем мы планируем обращаться за господдержкой.

Вы сказали, что заказали сценарий к фильму ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ, то есть вы целенаправленно хотели снять его сиквел?

Владимир Зинкевич – очень талантливый режиссер, и мне хотелось с ним поработать. Фильм вышел на онлайн-платформах, получил рейтинг 7,4 и более 300 тысяч оценок. Стало понятно, что у него есть народная любовь и запрос на продолжение истории, поэтому мне показалось очень интересным сделать продолжение. Считаю, что сиквел получился, и уже можно обсуждать третью часть. Об этих персонажах можно рассказать новые истории, и мы хотели бы развивать эту вселенную. У меня высокие ожидания перед выходом продолжения. Мы в команде поспорили, какой у нас будет бокс-офис, теперь осталось проверить предположения.

В области международных продаж вам удалось реализовать экшн МИРА на ряд территорий – в том числе в США и Европу. Как в нынешних условиях вам удается предлагать российские картины недружественным странам?

Это сложно и происходит исключительно в диалоге с партнерами. Я организовала показ фильма в Лос-Анджелесе в рамках AFM, где 70 процентов мест было заполнено, хотя другие сейлз-компании жаловались на то, что закупщиков мало и они плохо ходят на показы. Тем не менее нам удалось привлечь внимание партнеров. Например, на показ пришел главный закупщик французского канала. Картина ему безумно понравилась, но он не смог ее купить из-за существующих ограничений. Поэтому сделка по Франции учитывала, что скорее всего в ближайшее время дистрибьютор не сможет продать телевизионные права, а будет реализовывать другие. До сих пор не проданы права на Великобританию, потому что там тоже действуют ограничения по демонстрации российского контента, не так много платформ в целом, при этом основные стриминги категорически не могут брать русские проекты, соответственно, оставшиеся платформы либо не специализируются на таком кино, либо тоже не готовы его покупать. В общем, мы продолжаем искать какие-то варианты, чтобы закрыть эту территорию.

Все то же самое справедливо и для Германии и США, но туда же удалось продать.

Да. Но, опять-таки, если раньше мы вели переговоры по МИРЕ с Netflix и Universal, то сегодня обсуждаем проект с независимыми дистрибьюторами и выясняем, что они могут делать с учетом текущих ограничений. Мы продали фильм на территорию Италии, но в прошлом году местные кинотеатры пытались бойкотировать российскую анимацию. Когда мы договаривались с итальянцами, то пришли к выводу, что картина не будет выпущена в прокат, чтобы не оказаться в такой ситуации.

То есть когда мы говорим о продажах МИРЫ, речь прежде всего идет о малых экранах?

Фильм вышел на большом экране прежде всего в Латинской Америке и еще в ряде стран. Но там, где есть ограничения, это не кинотеатральный релиз.

Продажами каких еще проектов вы занимаетесь? Продается ли уже МАСТЕР И МАРГАРИТА?

По МАСТЕРУ И МАРГАРИТЕ продюсеры еще выбирают, что лучше для картины. С одной стороны, они считают, что могут сами заключить глобальную сделку, с другой стороны, решают ряд внутренних вопросов. Думаю, мы сможем обсуждать продажи МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ к концу лета.

То есть релизы «Марс Медиа» может продавать либо сама «Марс Медиа», либо Arna Media?

Релизы «Марс Медиа» продаю я, но сопродюсерами МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ являются компании «Амедиа Продакшн» и ПРОФИТ. Если глобальная сделка состоится, конечно же, для фильма это будет лучше, поэтому мы сейчас ждем их совместного решения.

Вы занимаетесь продажами только картин «Марс Медиа»?

Не только. Наш пакет пополнился несколькими проектами, которые мы выпускаем в прокат и по которым отвечаем за реализацию других прав, в том числе продаем международные права. Например, это выходящая осенью приключенческая комедия ПАПАША В БЕГАХ и первый фильм на татарском языке БЕРИ ДА ПОМНИ, также заявленный на осень.

Международными продажами вы начали заниматься в сложнейший период. Как вы оцениваете спрос на российский контент в нынешнее время по территориям?

Контент по-прежнему король. По МИРЕ ни у кого не было вопросов, закупщики были восхищены уровнем графики и никто из партнеров не мог поверить, что такое кино можно сделать с подобным бюджетом. В их понимании бюджет фильма такого уровня должен составлять 30 миллионов долларов. Проблема только в ограничениях и в том, какие виды прав могут реализовывать дистрибьюторы на своих территориях. В прошлом году прокатчики не до конца понимали, какие документы им потребуются, какие могут возникнуть вопросы, а поработав с конкретными кейсами, чувствуют себя более подготовленными для диалогов по картинам.

Arna Media в целом начала свою работу в кризисный период. Как вы оцениваете результаты компании за полтора года?

Arna Media закончила первый год с прибылью, что кажется мне значительным достижением. Несмотря на все обстоятельства, мы смогли реализовать то, что запланировали, и запустили новые направления работы. Возможно, движение происходит не так быстро, как могло бы в другой ситуации, но мы идем по плану.

Как в целом вы оцениваете рынок кинопроката в текущий момент? Какие видите перспективы?

Очень интересно, как будет развиваться ситуация с пиратским показом. Насколько я понимаю, количество таких релизов в прокате сегодня сократилось. На прошедшем Кинорынке в «Художественном» мне понравилось очень много проектов. Как зритель я с удовольствием смотрела бы это кино на большом экране. Поэтому хочется верить, что аудитория полноценно вернется в кинотеатры и не будет больше сомневаться, выбирая этот формат досуга. В прошлом году было много новостей об уходе студий, и люди думали, что кинотеатры вообще не функционируют. У них не было понимания, что все на самом деле работает, как раньше, и можно смотреть кино разных жанров. Сейчас в прокате представлено множество действительно любопытных картин, заслуживающих того, чтобы потратить на них полтора часа своей жизни.

Многие игроки начинают сотрудничать друг с другом. Как, на ваш взгляд, это повлияет на рынок в целом и к каким последствиям приведет?

Я всегда за сотрудничество – за свою карьеру я работала практически со всеми компаниями. Два дистрибьютора всегда сильнее, чем один. Я за коллаборации, за то, чтобы контент был круче, чтобы кампании были интереснее.

Есть ли у вас потолок бюджетов производимых фильмов? О каких цифрах в целом идет речь?

В данный момент бюджет самого дорогого проекта, который мы планируем произвести, составляет 6 миллионов долларов. Это копродукционный проект, съемки которого будут проходить не только на территории России.

Вам интереснее производить российское кино или заниматься международными проектами?

Российские и зарубежные фильмы очень разные. Конечно, приятно чувствовать себя частью мирового киносообщества, когда уже на этапе создания проект интересен другим странам. При продаже готового продукта партнеры могут сказать, что у них это не работает или их смущают какие-то элементы. А когда мы обсуждаем проект на этапе сценария, есть возможность корректировать какие-то вещи. Например, нам в голову не придет, что какой-то момент может смущать людей другой культуры, потому что они видят в нем что-то свое.

С производителями из Турции, Южной Кореи или Латинской Америки можно найти точки соприкосновения и создать взаимно интересный проект, но с Эмиратами, наверное, это сложнее делать?

У них есть своя специфика, так же, как и в Китае, где существуют жесткие цензурные ограничения и непростые правила. У каждой страны есть свои стоп-листы. Но если изучить, что работает, то почему бы и нет. Наша задача – услышать партнеров и учитывать их специфику. То есть мы не продаем в Эмираты эротику.

Такие проекты, как Self Modulation, вы планируете выпускать потом в России?

Мы продали права на сериал на весь мир. Соответственно, этот проект мы точно не сможем выпустить в России. В дальнейшем все будет зависеть от конфигурации конкретных сделок. Если права будут оставаться, то мы, конечно, будем их реализовывать.

Если на весь мир, значит, эта глобальная платформа представлена в России?

Сегодня Netflix и прочие глобальные платформы покупают права у продюсеров на весь мир. Их совершенно не смущает, что в текущий момент их нет в России. Права приобретаются на большое количество лет, и никто не знает, что случится за это время. То, что они не отдают права на Россию – дискуссионный момент для продюсеров. При заключении глобальных сделок хотелось бы оставлять себе права на Россию, но платформы не согласны на такое условие.

Каковы теперь ваши новые амбиции? Чего вам хотелось бы достичь?

Мне хотелось бы стать сильным продюсером, снимать качественное зрительское кино, чтобы эти картины получали высокие оценки и любовь зрителей. Мне хотелось бы продолжать поддерживать таланты и обеспечивать проектам международную судьбу, чтобы их видели бы за пределами нашей страны, чтобы они были доступны на самых разных языках. Мне кажется, творчество наших талантов прекрасно, и мы по праву должны им гордиться. Мне хотелось бы, как прежде, продолжать показывать в нашей стране умное, доброе, яркое, вызывающее эмоции кино, помогать людям отвлекаться от трудностей, смотреть со стороны на какие-то вопросы и хорошо проводить время.

Фото: личный архив Надежды Мотиной