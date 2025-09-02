Альбина Мухаметзянова: «Наша задача состояла в том, чтобы вывести новый бренд, и на это были сфокусированы все маркетинговые инструменты»

Генеральный директор и генеральный продюсер студии «ЯРКО» рассказала о подготовке релиза мультфильма «Доктор Динозавров»

Впервые с 10 июля прокат возглавил официальный релиз – мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, рассказывающий о школьнике, попадающем в прошлое к динозаврам. Проект с бюджетом в 355 млн рублей стал первым полнометражным анимационным фильмом компании «ЯРКО», входящей в «Газпром-Медиа Холдинг». Генеральный директор и генеральный продюсер студии Альбина Мухаметзянова рассказала о нюансах продвижения оригинальной истории и о том, каким будет сиквел мультфильма.

Как вы оцениваете стартовый уикенд мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ?

ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ занял первое место на уикенде, и мы очень довольны стартом. Судя по откликам, уверены в «сарафане», а следовательно, и в длинном прокате картины.

Чем проект привлек зрителей в первую очередь, на ваш взгляд?

Думаю, тремя главными вещами. Во-первых, ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ рассчитан на семейную аудиторию, на детей и взрослых. И в последние выходные лета релиз предоставил прекрасную возможность всей семье собраться и тепло и душевно провести вместе время. Конечно, визуальная составляющая фильма очень важна. Мы сделали очень качественную, яркую и добрую картинку, что было сразу видно по постерам и трейлерам. А потом уже – по живым отзывам зрителей, рекомендовавших просмотр своим друзьям. Во-вторых, узнаваемостью эмоций: история про папу и дочку, про отца и сына, их конфликты и поиск взаимопонимания близка абсолютно всем. И в-третьих, динамичным приключением: динозавры, путешествие в прошлое, юмор – это то, что гарантированно увлекает детей.

Почему вы решили изменить стиль анимации и сместить фокус истории с приключений с отцом на путешествие с девочкой?

Это абсолютно естественный процесс. Несколько лет назад, когда мы разрабатывали проект и готовились к питчингу в Фонде кино, у нас была одна стилистика. По мере работы над сценарием, когда мы уже вошли в продакшн, почувствовали в себе силы повысить качество анимации. Мы не отказались от темы, история изначально была про динозавров и дока, про взаимоотношения детей и родителей, мы только переосмыслили ее, сделали более глубокой и интересной.

Возможно ли, что стартовые сборы уступили выходившему год назад на этой же дате ЛУНТИКУ из-за рекламной кампании?

Спасибо за сравнение с ЛУНТИКОМ (смеется). Конечно, ЛУНТИК – анимационный проект, который живет уже больше двадцати лет, является большой франшизой и пользуется огромной узнаваемостью у трех поколений зрителей. Мы же запускали абсолютно новый мир с нуля. И ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ рассчитан все же на другую аудиторию, на семейное смотрение. Страшно говорить и сравнивать, но по аудитории к нам ближе ЧЕБУРАШКА. Или, например, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ОГНИВО, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. Наша задача состояла в том, чтобы вывести новый бренд, и на это были сфокусированы все маркетинговые инструменты. Рекламная кампания стартовала заблаговременно, были задействованы и телеэфир на детских каналах, и цифровые платформы, и наружная реклама, и партнерская поддержка. Конечно, бюджеты на маркетинг у нового проекта и у супербренда несопоставимы. Вопрос не в масштабности рекламы, а в узнаваемости. Ее нужно нарабатывать годами, и наш первый фильм – это фундамент для этой будущей узнаваемости.

Что вы считаете самым удачным в продвижении картины?

Самым удачным ходом я считаю акцент на эмоциях и качестве. Мы не пытались продать анимацию или экшн, а продавали историю отношений, теплоту, юмор. И реакция зрителей в соцсетях, отзывы родителей, которые благодарят нас за умный и добрый мультфильм, подтверждают, что мы попали в точку. Мы вызвали доверие к проекту еще до его выхода. И наш слоган «Продли свои каникулы…» актуален на ближайший месяц и в целом характеризует весь проект.

Что вы думаете о реакции зрителей? Какие итоговые сборы ожидаете?

Реакция зрителей – лучшая награда для нас. Мы видим восторженные посты о том, как дети хотят стать палеонтологами, а родители после просмотра по-новому взглянули на своих детей. Это дорогого стоит. По сборам мы рассчитываем на уверенную дистанцию. История сборов анимации, особенно качественной и получившей хорошие оценки, часто не заканчивается в первый уикенд. Мы будем активно поддерживать проект рекламой и после старта, ведь у многих зрителей есть привычка ходить в кино в течение недели и на следующих выходных. Тем более только сейчас многие дети и родители вернулись с каникул и из отпусков, и мы ждем всех в кино!

Есть ли уже продажи проекта на зарубежные рынки?

Проект уже вызвал живой интерес у зарубежных дистрибьюторов. Но этим занимаются наши партнеры, компания «Централ Партнершип». Идут переговоры, и реакция байеров очень позитивная. Они отмечают высокое качество анимации и универсальность истории, которая понятна без слов в любой точке мира. Конкретные сделки будем анонсировать чуть позже, по мере их подписания.

Как вы оцениваете опыт выхода своего первого полного метра? Будете ли продолжать?

Это бесценный опыт. Мы прошли полный цикл – от идеи до проката. Создание полного метра – это марафон, который требует колоссальной выдержки, команды и веры в проект. «ЯРКО» определенно будет продолжать создавать полнометражные проекты. Мы уже ведем разработку нескольких новых идей. В том числе МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА, о котором мы скоро, уже 9 сентября, расскажем на предстоящем юбилейном лицензионном саммите.

О чем будет ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 2? Когда начнется работа над ним?

Планы на вторую часть грандиозные! Мы хотим углубить историю наших героев, отправить их в новое, еще более удивительное приключение и раскрыть некоторые тайны, которые мы заложили в первой части. Работа над сценарием уже началась. Главное, что мы учтем после выхода первой части, это любовь зрителей к второстепенным персонажам (особенно к динозаврам!) и желание увидеть еще больше юмора и динамики. Мы услышали все пожелания аудитории.

Почему в России создают так мало полнометражных мультфильмов? Как это исправить?

Потому что это огромные риски, колоссальные инвестиции и долгая окупаемость. Исправить это можно только системно: развивая государственную поддержку не на этапе производства, а на этапе проката и маркетинга, создавая программы софинансирования с крупными медиахолдингами, чтобы повышать узнаваемость проектов, а главное – воспитывая новое поколение сценаристов, режиссеров и продюсеров анимационного кино, которые умеют работать с большими форматами. Нужно создавать устойчивую экосистему, где студии будут уверены в том, что их труд не только оценят, но и увидят миллионы зрителей. Мы в «ЯРКО» стараемся вносить свой вклад в это большое дело.

