Юлия Немчина и Елена Чиркова: «Мы делаем контент, с которым растут поколения»

Автор: Никита Никитин

23 октября 2025

Создатели франшизы «Финник» рассказали о настоящем и будущем вселенной домовых

18 октября в кинотеатрах в формате превью стартовал ФИННИК 2, первая часть которого в 2022 году смогла заработать 443 млн рублей. В преддверии полноценной премьеры БК поговорил с генеральным директором группы компаний «Рики» Юлией Немчиной и продюсером франшизы Еленой Чирковой о том, как выстраивалась рекламная кампания проекта, кто его основная аудитория и какие пути развития сейчас открыты перед вселенной Финника.

 

ФИННИК 2 уже начал работу в превью-формате, а сегодня, 23  октября, состоялся его полноценный релиз. Какие у  вас ожидания от кинопроката картины?

Елена Чиркова: Не хочется сглазить, но ожидания у нас самые оптимистичные. После светской премьеры в Москве мы получили море позитивных отзывов от зрителей, причем не только от детей. Знаете, это невероятно волнительно, когда три года ты работаешь над проектом, вкладываешь всю душу, силы, энергию, и  вот теперь он отправляется в  самостоятельное плавание. Я  очень надеюсь, что нам удалось создать историю, которая будет интересна всем – и  маленьким, и  подросткам, и  взрослым. Хочется верить, что после просмотра у зрителей останется то самое теплое чувство, ради которого потом советуют фильм друзьям и возвращаются к нему снова.

Как строится рекламная кампания картины, какие в ней будут (или уже есть) акценты?

Юлия Немчина: Наш отдел маркетинга проработал масштабную рекламную кампанию 360°. Мы начали прогрев еще летом, используя ситуативный маркетинг, кинотеатральную рекламу, пиар, инфлюенсеров, контент с  героями и  трейлеры. Основной фокус кампании – это федеральное ТВ (телеканалы СТС, ТНТ, «Карусель», «Солнце» и другие) и диджитал. В октябре мы запустили рекламу на наружных поверхностях с  нашим партнером, медиахолдингом Maer, а  также другие промоактивности, благодаря чему о  премьере узнало более 6 миллионов человек. Одновременно в  сети ресторанов «Вкусно – и  точка» в  «Кидз Комбо» появились фигурки домовых. Мы продолжаем работать с  нашим постоянным партнером Ozon. Домовой Ози давно стал полноправным членом команды Финника. Помимо этого, мы подготовили множество креативов для диджитала и  офлайна – мемы, моушн-постеры, стикеры, интерактивный сайт, конкурсы с  героями. Идея в  том, чтобы зритель встретился с Финником не только в кино, но и на мобильных устройствах, в магазинах, на музыкальных площадках. Так что команда-ураган группы компаний «Рики» несется на полном ходу. Все ради нашего прекрасного зрителя.

Кто основная аудитория проекта? Это зрители, которые смотрели первую часть франшизы в  свое время и  выросли вместе с  ней? Или уже можно говорить о новом поколении зрителей?

Елена Чиркова: Основная аудитория «Финника» – это, безусловно, семьи. Мы изначально создавали проект как семейное кино. Зрители, которые смотрели первую часть, за три года подросли, и это очень важно: вместе с ними повзрослели и наши герои. Во втором фильме Финник сталкивается с новыми, более сложными эмоциями и  ситуациями, которые ближе к  подростковому восприятию мира. Темы дружбы, доверия, взросления, поиска своего места – все это становится глубже, серьезнее, но при этом подано в легкой, узнаваемой для детей форме. Мы сознательно не теряем связь с  той аудиторией, которая выросла на первой части, и  при этом делаем фильм понятным и  захватывающим для нового поколения зрителей. В  этом, пожалуй, и  есть магия семейного кино: оно должно объединять разные возрасты, давать поводы для обсуждения после сеанса и оставлять у каждого свои эмоции – у ребенка, у подростка и у взрослого.

Как вы в целом решаете эту задачу – успевать за растущей аудиторией и  при этом продолжать привлекать новых, более младших зрителей?

Юлия Немчина: Как я  люблю часто повторять, мы не гонимся за трендами – они слишком быстро меняются. Для нас важно другое: создавать истории, которые остаются актуальными вне времени. Мы делаем контент, с  которым растут поколения – тот, который можно смотреть сегодня, завтра и через десять лет, и он все равно будет вызывать эмоции, улыбку, желание пересматривать. Именно поэтому наши герои и миры живут так долго: в них заложены ценности, понятные и близкие любому возрасту.

Планируете ли вы расширять свою контентную политику на другие, более старшие целевые аудитории?

Юлия Немчина: В последние годы растет интерес к анимации для взрослых – и  не только в  России, но и  во всем мире. Это логичное развитие: поклонники наших проектов, повзрослев, не теряют интереса к анимации, просто теперь им хочется видеть более зрелые сюжеты, сложные темы и иной визуальный язык. Поэтому да, мы движемся в  этом направлении. В  сентябре на фестивале «Новый сезон» мы представили пилотные эпизоды сериала «Принц Галактики» – наш дебютный проект для зрителей старше 18 лет от легендарного режиссера и сценариста Алексея Лебедева. Кроме того, в работе у нас находится несколько проектов для подростков. А это еще одна сложная аудитория, за внимание которой активно борются не только российские, но и мировые студии.

Как в  дальнейшем будет развиваться франшиза ФИННИК? Планируете ли вы следующие полные метры, спин-оффы, может быть, видеоигры?

Елена Чиркова: Ох, давайте для начала посмотрим, как откатается фильм (улыбается). Конечно, хотелось бы немного выдохнуть, но шоу должно продолжаться. Не обо всем я  могу сейчас рассказать, приоткрою завесу тайны: приключения Финника точно не заканчиваются. Нас ждут и  полнометражное, и  сериальное продолжения приключений домового! А  также, конечно, спин-оффы, продолжения, книги, игры – все будет. Поэтому, как говорится, следите за новостями.

Каковы в целом планы ГК «Рики» на полнометражную анимацию? Как вы оцениваете потенциал этого направления в России при нынешнем положении рынка?

Юлия Немчина: В  наших планах – продолжать производить и  выпускать полнометражные анимационные фильмы. Это одно из стратегических направлений для ГК «Рики». Если говорить о  потенциале полнометражной анимации в России сегодня, то хочется верить, что ситуация будет меняться в  положительную сторону. Игровые проекты и сказки надежно укрепились в прокате, и я надеюсь, что полнометражные анимационные картины не останутся в стороне. Анимация – это сложная, кропотливая и  многолетняя работа. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы зритель видел, какими семимильными шагами развивается индустрия. Наши коллеги по цеху ежегодно выпускают достойные работы. Посмотрите на качество ФИННИКА 2 – без лишней скромности отмечу, что этот проект достоин конкурировать с мировыми брендами. Конечно, сегодня мы сталкиваемся и с вызовами – технологическими, кадровыми, дистрибуционными, но именно они формируют новые точки роста. Мы видим, что российская анимация становится все более самодостаточной и  конкурентоспособной, появляются новые голоса, свежие визуальные решения, оригинальные сюжеты. Все это происходит в том числе благодаря поддержке государства. Наш фокус сегодня – это создание качественных, эмоционально сильных фильмов, которые будут интересны и детям, и взрослым, и смогут работать на перспективу, оставаясь актуальными через годы.

Месяц назад состоялся ежегодный слет аниматоров, одним из организаторов которого выступает ГК «Рики». Можно ли по данному ивенту судить, какие в  отрасли наблюдаются тенденции и  куда движется рынок?

Юлия Немчина: Действительно, в  этом году мы стали генеральным партнером слета аниматоров, по итогам которого вместе с другими игроками рынка проработали «дорожную карту» развития индустрии. Такие встречи невероятно полезны, поскольку позволяют не только обменяться опытом, но и  обсудить вопросы и  проблемы, а  также выработать решения. Из ключевых моментов активно обсуждались вопросы использования искусственного интеллекта и  новых технологий в  производственных пайплайнах. Мы отметили важный тренд: анимация сегодня не ограничивается просмотром проекта зрителем, отрасль активно движется в сторону трансмедийной экспансии, создания мультивселенных и экосистем. Трансмедийный дизайн делает мир объемным и применимым в разных контекстах.

В  рамках слета отдельно обсуждался вопрос подготовки кадров для анимационной отрасли. Какие основные проблемы по данному направлению работы вы бы выделили?

Юлия Немчина: Действительно, развитие кадрового потенциала – критически важная задача для индустрии. В отрасли сохраняется дефицит по ключевым позициям: 3D-анимация, риггинг, композитинг. Усугубляет ситуацию и  отток кадров в  смежные области, в  первую очередь в геймдев. Для решения этих вызовов мы видим несколько ключевых направлений. Первое – это синхронизация образования и  индустрии: необходимо активнее привлекать практиков к  преподаванию, создавать программы стажировок и  постоянно актуализировать учебные курсы под реальные запросы студий. Чем мы активно и занимаемся, заключая партнерские договоры с  профильными вузами и  другими учебными заведениями. Второе – это ускоренная подготовка по узким специальностям: запуск интенсивных курсов и программ переквалификации, сфокусированных именно на дефицитных направлениях, таких как риггинг и VFX. И третье – повышение привлекательности отрасли: здесь важно работать над созданием интересных проектов, развивать систему грантов и  мер поддержки, а также выстраивать такую систему оплаты труда и карьерного роста, которая сможет конкурировать с предложениями геймдева.

Как вы оцениваете предложение о законодательном закреплении доли господдержки анимации в  размере 20 процентов от общего финансирования кинопроизводства? К каким последствиям, на ваш взгляд, приведет реализация данной инициативы?

Юлия Немчина: Мы полностью поддерживаем это предложение, считаем его очень своевременным и необходимым. Российская анимация сегодня остро нуждается в  дополнительной поддержке, и  рост объемов поддержки со стороны государства приведет к  позитивным результатам. Прежде всего это даст хорошую возможность запустить новые анимационные проекты, как полнометражные, так и сериальные. Вырастут объемы производства контента, отрасль получит серьезный импульс для своего роста. Новые проекты дадут хороший мультипликативный эффект: контент пойдет на онлайн-платформы, на телевидение, на его основе будут производиться новые игры и  игрушки, рынок детских товаров получит новые возможности для своего развития. Кроме аспектов экономических, необходимо также сказать и о социальном эффекте: на популярных отечественных анимационных персонажах воспитываются наши дети, и здесь российская анимация испытывает серьезную конкуренцию со стороны зарубежных брендов. Поэтому укрепление анимации даст и серьезный социальный эффект, вне сомнений.

Что вы думаете об использовании нейросетей в кино и анимации? Как применяете их сами?

Юлия Немчина: Искусственный интеллект действительно становится ключевым инструментом в  современном анимационном производстве. Наши специалисты исследуют возможности интеграции и  внимательно следят за развитием технологий в этой сфере. ИИ позволяет автоматизировать рутинные процессы, освобождая аниматоров от однообразной работы, предоставляя им возможность сосредоточиться на более творческих и  концептуально важных аспектах. Кроме того, использование ИИ значительно ускоряет производство и  снижает его стоимость, что особенно важно для полнометражных проектов и  сериалов с  большим количеством эпизодов. Появляется возможность быстрее тестировать визуальные решения, экспериментировать с  цветовой палитрой и  стилями, а  также интегрировать интерактивные элементы и  новые технологии в мультфильмы. Так что да, мы активно применяем возможности ИИ в  ежедневной работе, но речь не идет о  замене человека, скорее о  расширении его возможностей и повышении эффективности.

По вашим наблюдениям, как меняются запросы аудитории к анимации – чего юные зрители и их родители ждут от сюжетов, героев, киноязыка?

Елена Чиркова: Современный зритель стал более искушенным. Дети, да и родители тоже, предъявляют высокие требования к сюжетам и героям. Все больше востребованы истории с  образовательной составляющей. Родители ожидают, что мультфильмы будут не только развлекать, но и способствовать развитию эмоционального интеллекта, критического мышления детей. Такие вечные темы, как дружба, любовь, семья, забота, остаются актуальными, но теперь они транслируются через более многогранных персонажей. Зрителям важно видеть героев, с  которыми можно себя идентифицировать, которые вдохновляют и  мотивируют. Анимация больше не ограничивается традиционными рамками. Динамичный монтаж, смелые ракурсы, новаторские решения – все это становится нормой. Аудитория ждет от нас креативности, виртуозности и  умения удивлять. Анимация должна быть не просто красивой картинкой, а настоящим произведением искусства. ФИННИК 2 получился именно таким! Приходите в  кинотеатры и убедитесь сами.

 

Фото: пресс-служба ГК «Рики»

