Андрей Апостолов, Илья Пыренков и Виталий Гизатуллин: «Идеальная фестивальная конкурсная программа – калейдоскоп разных возможностей»

БК Медиа встретился с организаторами фестиваля «Окно в Европу», чтобы узнать, чего ждать от предстоящего фестиваля участникам, гостям, журналистам и простым зрителям

С 4 по 9 августа в Выборге пройдет 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». В конкурс игрового кино вошло десять картин, включая фильмы БЛАГОУСТРОЙСТВО Виталия Суслина, ЗА НАШИМ ДОМОМ САД Антона Нефедова и КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК Юлии Трофимовой. Жюри конкурса игрового кино возглавит режиссер Павел Лунгин, а определить победителей ему помогут генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, актриса Софья Лебедева и журналист Ольга Белик. Накануне фестиваля БК Медиа встретился с организаторами смотра, программным директором Андреем Апостоловым, исполнительным продюсером Ильей Пыренковым и пиар-директором Виталием Гизатуллиным, чтобы узнать, чего ждать от предстоящего фестиваля участникам, гостям, журналистам и простым зрителям.

Давайте начнем со статистики. Какими данными на текущем этапе вы можете поделиться? Сколько будет фильмов в основном конкурсе и параллельных программах? Сколько всего было прислано заявок?

Андрей Апостолов: Было около 700 заявок. Но заявок всегда много, поскольку на фестивале четыре конкурса. При этом мы получаем заявки в конкурсы, которых у нас даже нет. Каждый год больше всего приходит короткометражных игровых фильмов, хотя мы их вообще не показываем. Если говорить про механику сбора программы, то, как ни странно, в этом году было даже легче. Каждый год я волнуюсь и говорил коллегам с самого начала, что мы можем не выйти на традиционный показатель в десять игровых конкурсных картин. Сам я ориентировался на цифру восемь, но в итоге привычная десятка была собрана. Знаете, последнее время в индустрии кулуарно ходит шепот, что количество фильмов, особенно авторской направленности, постоянно уменьшается. Все стремятся к прокату, многие ориентируются на семейное кино. В свете этого множатся новые фестивали семейного, детско-юношеского кино, и, возможно, им легче собирать программу. Мы же живем в эдаком предварительном ощущении дефицита. Но в этом году это предчувствие не подтвердилось. Посмотрим, что будет дальше.

Как в этом году у вас шла работа над составлением программы? Боролись ли вы, например, за проекты с другими смотрами?

Андрей Апостолов: Чего-то мы недосчитались, безусловно. Два-три фильма, на которые я рассчитывал, в итоге выбрали не наш фестиваль. И если пару лет назад я воспринимал это как катастрофу, то сейчас понимаю, что это нормальная рабочая ситуация, реальность, с которой нужно считаться. Ведь и мы что-то у кого-то перехватили, порой даже не подозревая об этом.

Готовы ли вы предварительно порассуждать о тематических или отраслевых тенденциях, которые видны вам в собранной программе? Или оставите это фестивальной прессе?

Андрей Апостолов: Я не люблю про это говорить. Каждый раз удивляюсь, что заранее не всегда вижу эти рифмы. Когда критики смотрят фильмы в плотном режиме на фестивале, какие-то параллели, рифмы выстраиваются сами собой. Но когда ты видишь эти картины как отборщик, часто с большими перерывами между ними, совпадения менее очевидны. Изначально мне хотелось, и в итоге это получилось, чтобы и во внеконкурсной, и в образовательной программе отдельное внимание было уделено теме жанра в отечественном кино. Мы часто говорим об использовании зарубежных лекал, зарубежных форматов в нашем кино. В связи с этим мне стало интересно подумать о наших собственных жанровых традициях. Неслучайно на постере фестиваля в этом году кадр из фильма Александра Митты, советского мастера жанра. И получилось в итоге так, что в конкурсе есть несколько работ, которые можно отнести к жанровым вещам. Это драмеди и картины на грани хоррора, уж точно – триллера. Мне кажется, такого раньше в программе «Окна в Европу» не было, по крайней мере, чтобы несколько фильмов сразу принимали участие. Пожалуй, это можно назвать одним из основных мотивов года.

В прошлый раз вы сетовали, что кино сегодня очень редко соприкасается с реальностью. В этом году дистанция между кино и жизнью не сократилась?

Андрей Апостолов: Это сложный разговор. Сам по себе уход от реальности симптоматичен и о многом говорит. И в этом смысле обращение к жанру – про сегодняшний день. Мне кажется неслучайным, что режиссеры ведут поиск новых жанровых оболочек, каких-то заранее существующих форм, в которых можно работать и чувствовать себя относительно комфортно. Мы отработали спортивные фильмы, отработали сказки. Я надеюсь, что теперь наша индустрия пойдет в сторону усложнения жанровой палитры. Бесконечно эксплуатировать какой-то один жанр, делать его основополагающим для всей отрасли на какой-то момент – тупиковый путь. Нужно постоянно расширять арсенал, делать больше мюзиклов, хорроров, фильмов в тех жанрах, в которых у нас пока не так много успехов.

В прошлые разы вы отмечали тенденцию, что на фестивалях становится все больше арт-мейнстрима. С одной стороны, арт-мейнстрим и жанровое/ платформенное кино во внеконкурсных программах приближает «Окно в Европу» и другие фестивали к зрителю. С другой стороны, эта тенденция концептуально размывает фестивали, они перестают быть площадками, где можно посмотреть что-то уникальное, штучное, авторское. Вы по-прежнему оцениваете этот тренд положительно?

Андрей Апостолов: Продолжается тенденция, согласно которой не только внеконкурсная программа, но и конкурсная становится более открыта жанровым опытам, если в них есть художественная оригинальность. Пусть не на уровне актуальности высказывания, но на уровне виртуозности владения формой. Уже в прошлом году в конкурсе был фильм ЖЕМЧУГ как пример такого пограничного кино. Или на «Короче» был ромком СВОДИШЬ С УМА, абсолютно жанровая, очень удачная работа. Эта тенденция продолжится и она мне нравится. Я люблю, когда фестивальные программы максимально разнообразны. Идеальная фестивальная конкурсная программа для меня – калейдоскоп разных возможностей. Когда зритель приходит на фестивальные показы, видит весь диапазон и понимает, что может быть так, а может быть по-другому. Если сводить фестивальную программу к средневзвешенному представлению об авторском кино, она начинает выглядеть монотонной. Поэтому я приветствую жанровые опыты в конкурсе.

Параллельно и неожиданно возникает другая тенденция, которую мне хочется отметить. Речь об эпидемии подозрительности относительно фестивального участия у ряда продюсеров и прокатчиков. У многих сохраняется предубеждение, что если фильм примет участие в фестивале, это испортит прокат, люди испугаются идти на картину. Это какой-то ужас, с которым очень сложно бороться. Я сам не верю ни на секунду, что кого-то отпугнет показ фильма на открытии фестиваля или во внеконкурсной программе. Мне хочется, чтобы мы объединили усилия с другими смотрами и начали общаться с индустрией, чтобы опровергнуть это предубеждение.

Виталий Гизатуллин: Я наблюдаю такое предубеждение в основном со стороны продюсеров. Подобное мнение от кинопрокатной компании – единичные случаи. Наоборот, каждый год дистрибьюторы охотно присылают свои фильмы, для них это нормально.

Андрей Апостолов: К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что продюсеры говорят: «Мы, наверное, не отдадим на фестиваль наш фильм, это чисто зрительское кино. К вам приедут телеграм-каналы, захейтят картину, и это помешает прокату». Мне кажется, не стоит преувеличивать влияние телеграм-каналов на кассовые сборы. И мне обидно и странно слышать от продюсеров подобные разговоры. Ребята, вы совсем не верите в свое кино? Вы с самого начала считаете, что ваше кино получит негативные отзывы? Мне кажется, наоборот, фестиваль – это полигон, первая фокус-группа. Прощупать первую реакцию на фильм, узнать первые отзывы от критиков, от зрителей должно быть интересно и продюсерам, и прокатчикам. А если заранее бояться показывать кино, опасаясь негативных отзывов, как тогда работать?

А как вы относитесь к подходу фестивалей сериалов, которые сознательно играют роль витрины для индустрии и показывают максимально широкий срез всего, что производится отраслью? Возможен ли подобный подход в Выборге?

Андрей Апостолов: Ровно это я и имею в виду, когда говорю про калейдоскоп: необходимо показывать, что вообще снимается. Когда ты делаешь фестиваль в формате «Кинотавра» или «Маяка», куда приезжает только кинотусовка, ты можешь поставить себе задачу собрать десять лучших фильмов исходя из собственной кураторской оптики. Но провести городской фестиваль – уже другая задача. Требуется соблюсти баланс, чтобы зрители, которым может быть некомфортно на конкурсных проектах, находили для себя что-то вне конкурса, например, кино наподобие НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Для зрителя фестиваль – окно в мир актуального кинопроцесса, и в данном случае от куратора требуется собрать максимально вариативную программу.

Илья Пыренков: Не зря основоположники фестиваля много лет назад придумали соревнование мнений профессионального и зрительского жюри. За вручение приза «Выборгский счет» голосуют зрители и кинематографисты. Эта многолетняя традиция позволяет изучить, что выбирает аудитория, а что выбирает профессиональное жюри. Наш фестиваль – городской, открытый, и мы с удовольствием ждем всех зрителей, которые приходят, смотрят и голосуют.

Чего ждать зрителям в этом году от документальной и анимационных секций?

Андрей Апостолов: Я буду говорить про документальную секцию, потому что анимационной заведует Алена Сычева, а я не вмешиваюсь в ее работу за исключением буквально считанных проектов. Тенденции в документальной секции совпадают с игровым конкурсом – очень мало фильмов попадают в нерв времени. Программа больше визионерская, жанровая. Есть два очень хорошо сделанных проекта про театр, например. Это такое наблюдение за закрытым сообществом, погружение в микрокосм, который как бы отделен от общественной жизни. Очень много документального кино нарочито, подчеркнуто красивого. Лет семь-десять назад явный тон в неигровых программах задавали выпускники школы Марины Александровны Разбежкиной, к которой я отношусь с огромной симпатией и уважением, но там была известная установка на некую шероховатость. Это усиливало эффект достоверности, правды, погружения. Сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию: стали больше думать о визуальной составляющей, живописности, художественности. Из документалистики уходит ощущение правды момента, нерва, факта. Зато зрители в этом году будут удовлетворены с эмоционально-художественной точки зрения.

Одной из своих задач на фестивале вы называли усиление статуса неигровой программы и анимационной. В частности, вы озвучивали идею перенести документальные фильмы на праймовые дневные слоты. Будет ли это сделано?

Андрей Апостолов: Нет, у нас получилась очень плотная программа игрового конкурса. Чередовать эти показы сложно, и важно, чтобы зритель привык к определенному расписанию, понимал, что игровые показы закреплены в определенное время. Поэтому пока конкурс неигрового кино остается на полуденном слоте, в 12 часов.

В этом году вы планировали радикально изменить деловую и образовательную программы. Можете ли рассказать подробнее об этом?

Андрей Апостолов: Год назад, мне кажется, у нас был очень успешный опыт совместной образовательной программы с АНО «Автор». Состоялся цикл мастер-классов, эдакий интенсив по драматургии от ведущих сценаристов. В этом году будет чуточку сложнее. С одной стороны, пройдут лекции киноведов, посвященные истории жанров, нашей жанровой традиции. Так, Михаил Трофименков расскажет про советскую научную фантастику, про советский нуар. Думаю, это будет хит. Что касается актуальных мастер-классов, то состоится несколько событий от современных мастеров жанра – Дарьи Лебедевой и Стаса Иванова. И хочется вернуть формат индустриальных дискуссий, поэтому мы проведем два деловых разговора. Один хочется посвятить теме питчингов, лабораторий, в целом современных форматов подготовки и презентации проектов. Мы давно привыкли к питчингам, они двадцать лет проходят, по ним определяется финансирование проектов, но, мне кажется, пришло время если не ревизии, то хотя бы рефлексии: а так ли это актуально? Не нужно ли подумать о других, более современных форматах? И другой разговор хочется посвятить теме проката авторского кино и арт-мейнстрима.

Расскажите, пожалуйста, про параллельные, внеконкурсные программы. Как обстоят дела с ними в этом году?

Андрей Апостолов: Во-первых, короткая программа «Неоромантика». Мне кажется, мы переживаем сейчас взлет романтической комедии и мелодрамы. Успех одного только фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО об этом говорит. У молодежной аудитории есть сегодня запрос на чувства, на сентиментальность любовных историй. И мы подготовили несколько фильмов, которые такие любовные истории рассказывают. Будет также программа с картинами, где главным героем оказывается дедушка. Мне показалось, это одна из тенденций современного кино, и хочется ее уловить, пока она не сошла на нет. Это наш расчет на семейную аудиторию и публику старшего возраста.

Еще будет программа, которую мы назвали «Новые добрые». Я не претендую на авторство термина, но мне захотелось сделать срез этого явления. Здесь мы тоже наблюдаем нечто поколенческое. В начале нулевых новое поколение режиссеров, пришедших в авторское кино, назвали «новыми тихими». И мне понравилось, что по аналогии с этим современное поколение режиссеров стали называть «новыми добрыми». У любого направления есть эмблематический человек, на примере которого можно сказать: вот они, «новые добрые». В данном случае это Иван Соснин, с него мы начнем, но покажем, что он не один и это общая тенденция.

Также мы представим работы выпускников лаборатории «Ленфильм-Дебют». В свое время мы презентовали эту лабораторию, а сегодня уже есть первые успехи. Будут фильмы СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ, ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ; СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ; А КАК ПРАВИЛЬНО? Я знаю, в этом году выйдет еще пара-тройка картин выпускников, соответственно, в следующем году мы продолжим показывать проекты этой лаборатории. Думаю, эту практику мы закрепим.

И будет еще одна программа – посвященная юбилеям наших мастеров жанра. В этом году исполнится 90 лет Станиславу Говорухину, 100 лет Альберту С. Мкртчяну, 90 лет Эдмонду Кеосаяну, 90 лет Савве Кулешу. Последний не только мастер жанра, но и один из основателей нашего фестиваля.

Илья Пыренков: Говоря о внеконкурсной программе, важно отметить, что в этом году у нас будет уличная площадка. Мы давно хотели это реализовать, сама атмосфера Выборга к этому располагает. У людей должна быть опция теплым летним вечером в атмосфере старого города посмотреть кино. Мы хотим привлечь максимально широкого зрителя, в том числе и молодых, чтобы они могли ближе познакомиться с фестивальной программой. На этой площадке пройдет сразу несколько зрительских программ.

Часто подчеркивается, что «Окно в Европу» – городской фестиваль, праздник для Выборга. Как городские власти вам помогают в организации?

Илья Пыренков: Город полностью вовлечен в фестиваль, вместе мы функционируем как единое целое. У профессионального сообщества Выборг давно и устойчиво ассоциируется с фестивалем и наоборот. Сложно представить «Окно в Европу» без выборгских стен, честно говоря. Наш открытый смотр начинается, собственно, с торжественного шествия, которое задумано как единение зрителя с профессиональным сообществом. Оно стартует от отеля «Дружба», где собираются как знаменитые кинематографисты, актеры, режиссеры, так и обычные зрители, и вместе они следуют до кинотеатра, до самой его красной дорожки. Потом заходят в зал, чтобы вместе смотреть кино и голосовать за него. Без жителей города представить это сложно.

По нашим наблюдениям, обычные зрители на фестивальных сеансах не составляют большинство, в зале на показах преобладают профессиональная аудитория и пресса, а также петербуржцы. Вы видите своей задачей усиливать привлечение местной публики? Например, той же молодежи?

Илья Пыренков: Фестиваль, конечно, давно стал событием федерального масштаба. На него приезжают люди из самых разных уголков не только Ленинградской области (в силу понятной доступности), но и из Москвы, других городов. И молодое поколение, по моим наблюдениям, активно ходит на фестиваль, сужу об этом исходя из желания многих поучаствовать в организации фестиваля в качестве волонтеров. Каждый год мы сталкиваемся с огромным количеством заявок от молодых людей, школьников и студентов, охотно приходящих к нам. То есть в свое летнее время они отдают предпочтение участию в фестивале. Есть коллеги из Выборга, которые работают из года в год, ведь не весь наш оргкомитет приезжает из Москвы. И это достаточно молодая аудитория.

Виталий Гизатуллин: Я часто замечаю, что на некоторые фильмы приходят целые компании молодых людей. Среди посетителей есть уже знакомые лица, а есть и новички, которые появляются на отдельных сеансах. Бывают и группы, которые, судя по всему, приезжают из Санкт-Петербурга и сразу после показа уезжают обратно.

Насколько заранее стартует организация фестиваля? Из каких этапов эта работа состоит?

Илья Пыренков: Подготовка следующего фестиваля начинается еще во время текущего. Уже на этом этапе появляются задумки на следующий год, мы начинаем их обсуждать. Что-то из того, что мы реализовываем сейчас, могло появиться в планах год назад, два, три. Вообще фестиваль организовывается и делается в течение всего года. Все это время проходят встречи, созвоны. Понятно, что нагрузка идет по нарастающей, и последние два-три месяца мы вступаем в особо горячий период. Мы постоянно думаем, что можно улучшить, как разнообразить фестиваль. С коллегами постоянно стремимся к тому, чтобы не повторяться, чтобы максимально радовать и удивлять каждый раз наших участников.

Виталий Гизатуллин: Наш пиар не ограничивается месяцем до и месяцем после фестиваля, есть множество других инфоповодов: выход фильмов в прокат, подборки, списки лучших проектов – любое упоминание «Окна в Европу» не во время самого фестиваля важно и ценно. И я признателен всем критикам и журналистам за то, что они откликаются на эту мою просьбу.

Можете ли вы поделиться, из чего верстается бюджет смотра? Какую долю составляет господдержка, а какую – частные средства?

Илья Пыренков: В точном процентном отношении я вам сказать не смогу, но нас действительно поддерживают и министерство культуры, и Ленинградская область. Также активно помогает Выборгский муниципальный район, в том числе без которого в этом году не состоялся бы уличный «Летний зал». Но все равно проводить на должном уровне такое крупное событие невозможно, к сожалению, без использования частных средств. Мы задействуем не менее пяти гостиниц, транспорт для перевозки гостей. «Летний зал» будет возведен возле рыночной площади, в Прогонном сквере, за круглой башней находится хорошая каскадная площадка. Надеемся, это место по достоинству оценят и участники, и зрители. Кроме того, мы каждый год монтируем с нуля кинозал в Выборгском дворце культуры, там нет проекционного оборудования. Для этого привлекаем специалистов из дружественной компании «Невафильм». При этом в Выборге за последнее время сильно вырос туристический поток, особенно в сравнении с тем, что было десять-пятнадцать лет назад, когда массовый приезд в Выборг был ощутим для города. Это я к тому, что цены в туристическом городе, сами понимаете, подвержены особенно сильной инфляции.

По вашим наблюдениям, что фестиваль дает Выборгу с экономической точки зрения?

Илья Пыренков: Отвечу вопросом на вопрос: какое количество городов России обладает кинофестивалем федерального масштаба? Другими словами, как минимум мы даем Выборгу статус города, в котором проходит один из главных премьерных кинофестивалей страны. Да и в целом экономический эффект, пусть и косвенный, от смотра огромный. Достаточно сказать, что еще в январе гости начали нам сигнализировать, что не могут забронировать в городе номера на август. Я каждый год наблюдаю, как туристические группы постоянно останавливаются возле Аллеи звезд перед кинотеатром, изучают отпечатки ладоней наших знаменитых гостей и слушают рассказ об истории фестиваля. То есть экскурсионные маршруты в Выборге обязательно включают фестивальные площадки и Аллею звезд. В общем, количество гостей, которых мы привозим, количество наших звезд вносит свой вклад в тот туристический бум, который сегодня переживает Выборг.

Виталий Гизатуллин: А еще нюанс в том, что к нам приезжают не только звезды, но и представители СМИ, которые очень активно рассказывают про город и его красоту. Это могут быть скромные видеодневники от локальных изданий или репортажи от «России 24», но все они вносят свой вклад в образ Выборга как культурного места.

Чего ожидать журналистам от фестиваля в этом году? Ждать ли нашим коллегам каких-то нововведений в совместной работе?

Виталий Гизатуллин: Принципиальное нововведение в этом году касается «новых медиа» – привлечение актуальных телеграм-каналов, VK-сообществ, соцсетей, новых авторов. В этот раз мы не просто позвали их на фестиваль, как всегда, но ввели категорию специальных информационных партнеров: к примеру, вы увидите на фестивале отдельный пресс-волл, посвященный авторам. В первый раз мы не ждем от них ничего масштабного, но нам интересно попробовать выстроить с ними работу в новом формате, поддержать их и посмотреть, что из этого получится. У нашего SMM в этом году есть четкий план, что мы не просто ведем соцсети, а генерируем материалы совместно с блогерами и авторами. Надеюсь, вместе мы создадим что-то новое, интересное, эксклюзивное.

В последнее время особое внимание прессе и киноблогерам уделяют не только фестивали, но и деловые форумы («Российский кинобизнес» и другие). С чем вы связываете эту тенденцию? Ставите ли вы задачу привлекать к фестивалю через прессу более молодую аудиторию?

Виталий Гизатуллин: Тренд на профессиональную подачу был всегда – хороший текст не теряет ценности вне зависимости от эпохи. И особенно здорово, что сегодня мы видим, как в эту историю все активнее входят B2B-события. Безусловно, мы продолжаем опираться на традиционные СМИ – для нас принципиально, чтобы журналисты, критики, а также корреспонденты федеральных ТВ-каналов чувствовали себя комфортно, имели доступ к спикерам и могли делать свою работу на высшем уровне. Лично я получаю огромное удовольствие, читая или отсматривая материалы наших опытных критиков, и горжусь, что такие профессионалы приезжают к нам. Но новые медиа – это вызов и возможность. Они позволяют реализовывать креативные идеи и находить новые точки контакта с аудиторией. Мы не стесняемся смешивать форматы и готовы работать с блогерами разных направлений. Про «молодую аудиторию»: если честно, не понимаю этого определения. Многие маркетологи, конечно, со мной не согласятся, но я не считаю, что есть молодая или возрастная аудитория. Думаю, аудитория сейчас, в 2026 году, делится не по возрасту, а по интересам.

Какую интегральную динамику вы наблюдаете у спроса на арт-кино? Он продолжает снижаться?

Андрей Апостолов: Тут нужно определиться с дефинициями. Есть кино авторское, сугубо фестивального формата, предназначенное для фестивальной ротации. Есть мнение, что современные фестивали не влияют на прокатные результаты, а вот «Кинотавр» в прежние годы влиял. Я убежден, что и «Кинотавр» не влиял на это никогда. Когда АРИТМИЯ много заработала в прокате, говорили, что это произошло благодаря «Кинотавру». Но когда фильм МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ также после победы ничего не собрал, никто же не говорил, что вот «Кинотавр» не повлиял. Просто у конкретного проекта не получилось привлечь зрителя. Фестивали, мне кажется, на прокатную ситуацию не влияют. Все зависит от конкретного релиза, его попадания в моду времени. В этом смысле создателям премьер прошлого «Маяка» – ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА и КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ – удалось сформировать вокруг них ореол модности. Помимо того, что это хорошие работы, нашедшие отклик у зрителя, они модно выглядели, модно звучали, преподносились как нечто модное. Я наблюдал это, например, у своих студентов.

Или, например, к какой категории мы отнесем фильм КОММЕРСАНТ? Он не был на фестивалях, и это было сознательное решение продюсеров. Но мы понимаем, что он попал бы в фестивальную обойму, прими создатели такое решение. Это кино без фантастических допущений и аттракционов, кино реалистическое, но сделанное в жанровом ключе, лихо. И оно собрало очень большую кассу, особенно для дебютного, дипломного фильма. Так что разговоры о том, что кинотеатральный репертуар сводится сегодня исключительно к аттракционам, сказкам, опровергаются такими примерами. Людям по-прежнему хочется если не авторских высказываний или усложнений киноязыка, то, возможно, реализма и драматической формы. Мне кажется, тут еще сработал пресловутый неугасающий тренд на девяностые. Чем дальше наше кино дистанцируется от современности, чем больше оно погружается в герметичное пространство чистого жанра, фэнтези, тем больше у зрителя запрос на, скажем так, суровый реализм. А зрители помнят, что в сериалах и фильмах про 90-е было многое можно. Там противоречивые герои, криминальная обстановка, ярко выраженные, выпуклые конфликты. Я думаю, этого многие ищут. В общем, в прошлом году я более пессимистично высказывался на эту тему, но результаты последних фильмов, тех же ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА и КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ, или активность фан-базы того же Романа Михайлова говорят о том, что инерционного падения интереса к арт-кино нет.

Как вы оцениваете состояние фестивального движения в России на текущий момент?

Андрей Апостолов: Мне тут сложно что-то сказать, здесь мало что меняется. Мы видим, разумеется, тревожные сигналы. В частности, был отменен фестиваль «Новый сезон», который казался достаточно стабильным. Там было понятное финансирование, был понятен индустриальный аспект и так далее. Придется признать: это говорит о том, что фестивальное пространство в нашей стране по-прежнему находится в стадии формирования, и это ощущение обострилось в связи с последними новостями.

Фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»