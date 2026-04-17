Опрос дистрибьюторов по итогам МКиФ «Российский кинобизнес»

После Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» мы обратились к дистрибьюторам с вопросом о том, какие впечатления у них остались от мероприятия и какие тренды они фиксируют на рынке. Всем нашедшим время и возможность дать комментарии – спасибо! Ответы расположены в порядке проведения презентаций.

Как для вас прошел Кинорынок в этот раз? Какие задачи вы решаете в первую очередь на весеннем форуме? Что вы думаете о жанровой представленности фильмов в пакетах коллег? Наблюдаете ли новые тенденции? Насколько полезной и интересной для вас была деловая программа? Какие ожидания у вас по ближайшим месяцам и лету – и по работе компании, и по работе рынка в целом? Какие вы видите перспективы?

МАКСИМ РОГАЛЬСКИЙ (управляющий партнер компании «Наше кино»)

Кинорынок прошел успешно. Нам удалось подготовить рекордное количество эксклюзивных материалов. По фильмам ШУМ ВРЕМЕНИ, БОГАТЫРИ, ЦАРЕВНА-НЕСМЕЯНА, ЛУКОМОРЬЕ, СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ, СОКРОВИЩА ГНОМОВ 2, КОДЕКС ДАНТЕ мы представили новые ролики. Важнейший релиз для нашей компании, драма КОММЕРСАНТ, был показан полностью. И, на мой взгляд, это решение себя оправдало. Кроме того, по-моему, мы побили рекорд по количеству звезд, пришедших поддержать свои проекты: продюсеров, режиссеров и актеров.

Основные рыночные тенденции сохраняются. В сегменте семейного кино нас ждет высокая конкуренция. Наблюдается острая нехватка кассовых фильмов для аудитории 16+ и 18+. Надеюсь, некоторые эксперименты, в том числе наши собственные, помогут в перспективе сделать репертуар кинотеатров более разнообразным.

На 2026 год у нас сформирован сильный пакет, и мы намерены максимально поддерживать каждый свой проект. Ждем решения властей по зарубежному кино в прокате. Нас это затронет в меньшей степени, чем некоторых других коллег, тем не менее последствия могут серьезно перекроить весь рынок. На лето у нас намечены обширные производственные планы, но к разработке каждого проекта мы подходим сейчас более скрупулезно – из-за существенного снижения монетизации, вызванного падением цен на рынке онлайн-прав.

«АТМОСФЕРА КИНО»

Мы не принимали активного участия в Кинорынке. Но фильм ЛИТВЯК, выходящий 30 апреля, в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, является для нас важным релизом, поэтому мы посчитали необходимым немного рассказать о маркетинговой кампании и показать картину представителям кинотеатров целиком.

Следующая наша презентация состоится на Санкт-Петербургском Международном Контент Форуме.

ЕВГЕНИЙ КРАС (генеральный директор компании «Иноекино»)

Кинорынок прошел отлично и в рабочей атмосфере. В 2025 году на весеннем Кинорынке мы впервые провели презентацию, а в 2026-м, теперь уже по традиции, повторили опыт. Нам удалось собрать хороший лайнап в начале года, несмотря на самые сложные условия со всех сторон, и поэтому для нас стало отличной возможностью представить рынку наши планы на лето и частично – на осень. Мы очень хотели заявить сильно ожидаемый для нас проект ОГЛЯНИСЬ от режиссера Хирокадзу Корээды, показать рынку эксклюзивный расширенный трейлер, и все прошло, как и задумывалось.

С точки зрения разнообразия контента все в рамках ожиданий и тенденций последних лет. Жанровое кино преобладает. Все ищут фильмы, о которых будут говорить и на которые будут ходить. Тут без особых сюрпризов.

Нас всех ждут не самые простые времена, но со своей стороны мы будем делать все, чтобы в кинотеатрах были зрители, в том числе и на наших фильмах. Лето для нас – всегда очень удачный сезон, и в этом году, надеемся, будет так же. Мы постараемся дополнить свой летний, уже плотный лайнап новыми сильными картинами.

ЭЛЕОНОРА КОМИНА (директор по кинопрокату компании A-One)

ВИКТОРИЯ ЛЫМАРЬ (креативный продюсер компании A-One)

Это был первый Кинорынок, в рамках которого мы выступили с презентацией. Все прошло отлично, мы получили теплый прием и полезную обратную связь от коллег. Прежде всего нам было важно рассказать о компании тем, кто еще не был с ней знаком, а также представить ближайшие проекты. Сейчас мы активно готовим к выпуску несколько значимых релизов – разных по формату, при этом каждый из них, на наш взгляд, заслуживает быть показанным максимально возможному количеству зрителей. Среди них новый фильм Паоло Соррентино, перевыпуск французской классики МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, а также фильм BELOVED («Любовь моя») с Хавьером Бардемом в главной роли, который покажут в основном конкурсе предстоящего Каннского кинофестиваля.

Иностранному авторскому кино сегодня особенно сложно пробиваться к зрителю по целому ряду причин. Именно поэтому мы решили использовать Кинорынок как площадку для диалога с потенциальными партнерами. Нам было важно рассказать о будущих релизах, подчеркнуть их художественную ценность и обозначить наш подход к работе с такими проектами. Пока еще рано судить, насколько презентация поможет привлечь к этим фильмам больше внимания со стороны кинотеатров, но мы надеемся, что этот шаг окажется оправданным.

Жанровое разнообразие производит неровное впечатление: с одной стороны, по понятным причинам ощущается нехватка действительно громких и ярких иностранных проектов, с другой стороны, видно, как рынок адаптируется и как коллеги из других компаний прилагают много усилий, чтобы восполнить эту брешь пусть и менее масштабными, но безусловно важными и заслуживающими внимания картинами.

Основные тенденции, наверное, уже и тенденциями странно называть, потому что они уже вполне укрепились в нашей индустрии: перевыпуск различных фильмов, обилие аниме, молодое русское кино, хорроры, которые живее всех живых.

Из деловой программы нам, к сожалению, удалось посетить только одну сессию – она была посвящена продвижению в социальных сетях. Было интересно послушать коллег, потому что тема, конечно, актуальная: сейчас, когда такого рода рекламных инструментов становится все меньше в силу разных причин, особенно важно обмениваться опытом.

В конце апреля мы выпускаем новый фильм Паоло Соррентино ГРАЦИЯ с Тони Сервилло в главной роли, за которую актер получил награду на Венецианском кинофестивале. Уже сейчас видим большой интерес аудитории к картине и надеемся, что наши партнеры-кинотеатры тоже поддержат проект хорошей росписью. Российский зритель любит Соррентино, как и мы, и нам не терпится показать его новую ленту, которая уже стала самым высоко оцененным проектом в фильмографии режиссера. Мы рассчитываем на хорошие сборы ГРАЦИИ: последний релиз постановщика, ПАРТЕНОПА, собрал более 68 миллионов рублей, а перевыпуск ВЕЛИКОЙ КРАСОТЫ заработал с 2023 года более 25 миллионов. Летом планируем показать отреставрированную версию МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ Клода Лелуша, французскую романтическую классику, которую мы выпускаем к 60-летию фильма, и удивительную картину Дьердя Пальфи ПУХ И ПРАХ (рабочее название) о невероятных приключениях настоящей курицы. Кстати, этот проект, как нам показалось, больше остальных взбудоражил посетителей нашей презентации, и мы понимаем, что это действительно уникальное кино! Надеемся, вы скоро увидите его и разделите наши впечатления.

СЕРГЕЙ ДЕШИН (программный директор компании К24)

Для К24 это был дебют в качестве полноценного участника Кинорынка. Мы хотели представить компанию и прежде всего – наш стиль работы как бренда. Пришло время провести презентацию для партнеров. Было важно заявить фильмы Вуди Аллена как часть нового направления компании, а также рассказать о Романе Михайлове, уже культовом режиссере, но, к сожалению, не широко известном региональным кинотеатрам. В результате про пакет фильмов К24 написали, кажется, все индустриальные и профильные издания и телеграм-каналы, в этом плане все получилось крайне успешно. В остальном – покажет роспись фильмов.

Из программы Кинорынка мы посетили только презентации независимых прокатчиков. У всех очень достойные фильмы в пакете. Здорово, что коллеги из A-One успели заявить свой каннский релиз.

В наших ближайших планах – активная работа над выпуском ПОКА НЕБО СМОТРИТ Романа Михайлова. Параллельно мы готовим к прокату один из заявленных фильмов Вуди Аллена и будем постепенно объявлять новые проекты.

