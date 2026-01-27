Владимир Пермяков: «Широкое репертуарное предложение не дало кинопрокату упасть после рекордных новогодних праздников»

Генеральный продюсер фильма «Левша» подвел итоги стартового уикенда и подробно рассказал о продвижении картины

Второй лучшей новинкой уикенда стал фантастический приключенческий детектив ЛЕВША дебютанта в полнометражном кино Владимира Беседина. Юрий Колокольников играет в картине известного тульского мастера, а Федор Федотов предстает в образе молодого офицера. Вместе напарникам предстоит разобраться, как в императорском дворце оказалась механическая блоха, а потом и укрепить безопасность страны. Производством проекта с бюджетом в 842 млн рублей, из которых 225 млн выделил Фонд кино на безвозвратной основе, занималась компания Legio Felix. Генеральный продюсер фильма Владимир Пермяков подвел итоги стартового уикенда ЛЕВШИ и подробно рассказал о продвижении и позиционировании необычной по жанру картины, а также сообщил, будет ли у истории продолжение.

Как вы оцениваете премьерный уикенд приключенческого фильма ЛЕВША? Каковы были ваши предстартовые ожидания?

Мы очень довольны стартовыми цифрами. Команда генеральных продюсеров, в которую входим мы вместе с Ильей Куликовым, Андреем Семеновым и Русланом Соколовым, отдавала себе отчет в том, что ЛЕВША – новаторский фильм, работающий на стыке жанров. Для таких картин весьма сложно перед стартом обозначить конкретную целевую аудиторию. После премьеры в кинотеатре «Октябрь», где зал на две трети состоял из лучших режиссеров и продюсеров страны, мы получили потрясающую индустриальную реакцию. Основная мысль звучала так: «Вы очень смелые, не побоялись рискнуть и сделать фильм-прорыв с точки зрения визуальных решений. Но как отреагирует зритель? Он к такому не привык, аналогов нет».

Чтобы пресечь любые разговоры на тему коммерческой окупаемости проекта, могу сказать как продюсер картины, что для Legio Felix и для нашего партнера «Атмосферы Кино» фильм ЛЕВША уже безубыточен. Бюджет картины формировался из трех основных источников: невозвратные средства Фонда кино, спонсорская помощь с интеграцией партнеров в фильм и рекламную кампанию, а также возвратные инвестиционные средства. Последние мы смогли вернуть еще до старта в прокате благодаря сотрудничеству со структурами Вадима Иванова и Николая Борункова. Компания «О!Кино» (реализует телевизионные и цифровые права) заявила о себе рынку уже после начала производства ЛЕВШИ. Но фактически наше кино стало первым кейсом партнеров по реализации прав. Николай помог нам заключить выгодные денежные сделки с «Кинопоиском» и «Газпром-Медиа» с весомым рекламным бонусом. «Атмосфера Кино» инвестировала в маркетинг, и по итогам проката инвестиции должны окупиться.

Благодаря такой экономической структуре фильм независимой, немейджорской компании Legio Felix заходил в прокат уверенно. Вместе с дистрибьютором мы могли спокойно концентрироваться на том, чтобы провести достойную и охватную рекламную кампанию и привлечь на старте максимум аудитории для дальнейшего распространения хорошего «сарафана». В прекрасном зрительском отклике мы не сомневались и понимали, что если у фильма получится пробить планку в 100 миллионов рублей за первый уикенд, дальше все может быть очень хорошо. Пока все идет по плану.

По вашему мнению, чем картина привлекает зрителей в первую очередь, особенно на фоне высокой конкуренции на уикенде?

Про конкуренцию хочу сказать особо. Мы сознательно пошли в посленовогоднюю и максимально конкурентную дату. Эту стратегию «Атмосфера Кино» успешно опробовала на МАСТЕРЕ И МАРГАРИТЕ два года назад. Коллеги оказались правы. Январский уикенд этого периода стал по объему кассы вторым за последние десять лет и немного уступил как раз уикенду МАСТЕРА. Широкое репертуарное предложение не дало кинопрокату упасть после рекордных новогодних праздников. Холдоверы и новинки разделили поток зрителей на две основные части: западные хиты привлекали взрослую публику крупных городов, а семейные картины, к которым примкнул ЛЕВША, вытащили в кинотеатры родителей с детьми. В семейном сегменте ЛЕВША занял уникальную нишу, став основным предложением для семей с подростками и групповых школьных походов. Именно поэтому ЛЕВША показал рост в субботу и воскресенье. «Пушкинская карта» дала примерно треть сборов. И это несмотря на высокую цену билета в премьерные дни, резко опустошающую кинолимит в 2 тысячи рублей на карте. Это наглядный показатель серьезного интереса к ЛЕВШЕ среди подростковой аудитории.

На мой взгляд, будучи подростково-семейным релизом возрастной категории 12+, ЛЕВША выделялся на фоне остальных конкурентов интересным и новым для рынка сочетанием формы и содержания. C точки зрения формы наша картина говорит с юным зрителем на понятном для него языке комикса. Мы шли к этому сознательно и потому предложили снять ЛЕВШУ молодому режиссеру-визионеру Владимиру Беседину, одному из создателей киновселенной МАЙОР ГРОМ. Если же говорить про содержание, то ЛЕВША сделан в нашем культурном коде, на универсальном и понятном киноязыке советского детского кинематографа, где яркость и, если можно так выразиться, плакатность изображения всегда соседствовали с понятной драматургической конструкцией, без новомодных постмодерновых наворотов и с акцентом на важные человеческие ценности: любовь, поддержку, верность, дружбу, милосердие. Сейчас весь мир, и Россия как часть глобальной системы, переживает серьезную трансформацию визуальной культуры. Но при этом базовые человеческие ценности и фокус на добро оказываются востребованы как никогда. ЛЕВША несет в себе новаторскую форму и классическое содержание. То, что востребовано аудиторией.

Как вы позиционировали картину при продвижении? Определяли ли фильм на какие-то сегменты аудитории как стимпанк-истерн? Какие преимущества ЛЕВШИ подсвечивали в рекламной кампании? На какую публику рассчитывали?

Вопрос позиционирования был ключевым в нашей кампании и, пожалуй, самым сложным. С точки зрения базового жанра у нас вместе с Николаем Борунковым не было никаких сомнений. Наше поколение 40-летних росло на детских детективах, потом мы переключились на ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ и СТАТСКОГО СОВЕТНИКА. Мы определили ЛЕВШУ как масштабный приключенческий детектив для семейного просмотра подростков вместе с родителями в кинотеатре. Этот жанр только-только начинает набирать обороты в России, растет и получает зрительский интерес. На мой взгляд, именно детективы в перспективе ближайших 3–5 лет максимально близко подтянутся в кинопрокате к якорному жанру – сказкам.

Другое дело, что в своем вопросе вы метко затронули тему жанрового дизайна. И как раз стимпанк и истерн являются важными составляющими киноязыка и нарратива ЛЕВШИ. Когда я говорю о жанровом дизайне, то имею в виду те элементы визуального восприятия и тематических референсов, которые бросаются в глаза зрителю. Зритель выбирает глазами. И картины, в которых есть графический код из стимпанка или истерна (восточной вариации вестерна), до последнего момента считались чем-то инородным, как будто чуждым, «не нашим», более привычным для визуального потребления в зарубежном кинематографе. Есть ряд прекрасных картин, таких как КРАСНЫЙ ПРИЗРАК Андрея Богатырева или ПОСЛЕДНИЙ РОНИН Макса Шишкина, которые слабо прошли в кинотеатрах, но со временем стали культовыми среди молодежи в онлайн-среде. Понимая, что эти фильмы смотрят подростки – ядро целевой аудитории ЛЕВШИ, перед нами стояла сложнейшая задача. С одной стороны, аккуратно подчеркнуть данный жанровый дизайн, чтобы вытащить любителей онлайн-просмотра в кино, с другой – не отпугнуть более консервативную семейную аудиторию.

Так как ЛЕВША – фильм производства небольшой независимой компании Legio Felix, у нас не было мощного холдингового ресурса для того, чтобы быстро объяснить киноходящей аудитории все преимущества проекта. Поэтому вместе с «Атмосферой Кино» мы сделали две основные ставки. Первая – максимальный охват аудитории именно кинотеатров, широчайший трейлеринг на крупных релизах дистрибьютора и коммерческие размещения в киносетях. Вторая – достаточно агрессивный маркетинг на ТВ и в онлайне, а также максимально объемная роспись для создания наиболее широкой воронки зрителей. Первые цифры кинотеатры не впечатлили, но нам удалось убедить партнеров немного подождать. В результате в субботу ЛЕВША показал рост сборов на 177 процентов по отношению к пятнице. Это был чуть ли не рекордный показатель по сравнению с аналогами. Нам удалось пройти выше прогнозов индустрии.

Говоря о фильме, зрители в первую очередь вспоминают ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД и ШЕРЛОКА ХОЛМСА Гая Ричи. Что вы думаете о схожести картин? Действительно ли они были источниками вдохновения?

Мы живем в уникальное время, когда вокруг столько визуального контента, что даже делая что-то оригинальное, на этапе промокампании мы обречены на сравнения. Время творцов сменилось временем референсов. Они могут быть разными. Например, несколько моих достаточно насмотренных ровесников сказали мне, что ЛЕВША похож на фильм нашего с ними детства СЕРДЦА ТРЕХ. Поэтому хорошо, что каждый находит в нашей картине собственные отсылки. Это значит, что зрителя цепляет, есть надежда, что он придет в кино и уже там оценит, насколько фильм оригинален и самобытен. Другое дело, что основная боль любой современной рекламной кампании жанрового проекта – не переусердствовать с отсылками и не превратиться в восприятии зрителя в один большой жанровый плагиат. Вот это настоящее убийство фильма еще до стартовых титров. В процессе создания картины творческая группа, конечно, переносила коллективный кинематографический и зрительский опыт на ЛЕВШУ. По-другому невозможно, мы живем в социуме. Но абсолютно точно все были заряжены на то, чтобы сделать оригинальное кино.

Как в целом пришла идея создания такого необычного по жанру и в то же время патриотического фильма?

Творчество – это магия. Однажды основателю нашей компании Илье Куликову захотелось сделать классное приключенческое кино. Волшебство случилось. Появился ЛЕВША. Мы не называем нашу картину экранизацией произведения Николая Лескова, несмотря на то, что на минувшем фестивале «Читка 4.0» ЛЕВША был выбран самой ожидаемой экранизацией в полном метре. Будучи филологом по образованию, я читал и изучал творчество Лескова, очень глубокого и, на мой взгляд, пока недооцененного русского классика. Левша – это тот случай, когда персонаж давно перерос произведение, в котором он появился, и стал частью народной идентичности. Гениальный изобретатель из глубинки, который не может найти себя в циничном мире, не лишенный недостатков, но добрый, всегда готовый прийти на помощь и встать на защиту Родины, – это воистину часть нашего кода. Поэтому и адаптация «Левши» у Ильи Куликова и Владимира Беседина получилась вольной. Это кино про образ русского гения, который всем нам так нужен здесь и сейчас, когда мир переживает очередную волну технологической революции. Кстати, поэтому действие ЛЕВШИ было перенесено в конец XIX века, во времена бурного промышленного роста. Это созвучно с нашим временем, где ум и человечность стали цениться все больше и больше.

Как в целом выстраивалось продвижение ЛЕВШИ? На какие ресурсы вы делали упор? В каком объеме было задействовано ТНТ, была ли показана реклама на других телеканалах? Как выстраивалось сотрудничество с «Кинопоиском» и торговыми центрами «МЕГА»?

Кроме активной работы с аудиторией кинотеатров, упор в продвижении был сделан на активную телевизионную рекламу. Она будет продолжаться и дальше, вторая неделя проката максимально заряжена по присутствию на телевидении. Наши ролики стоят в лучших слотах телеканала ТНТ, также они размещены в эфире Первого канала, СТС, «Пятницы!» и РЕН ТВ. Активную и масштабную поддержку оказывает партнер выпуска ЛЕВШИ в кинопрокате – «Кинопоиск». Коллеги помогают всеми своими суперохватными инструментами, спецпроектами в веб- и мобильной версии, отдельно задействуют все основные сервисы «Яндекса» и продвигают с их помощью покупку кинобилетов на ЛЕВШУ с повышенным кэшбеком. Наша реклама присутствует во всех «МЕГАх» России, расположенных в самых больших городах страны. В «МЕГА Химки» установлен красочный стенд ЛЕВШИ, на который не только можно посмотреть, но и там же, на месте, поучаствовать в детективном квесте вместе с персонажами фильма. Также продолжается кампания в онлайн-среде, в СМИ. Картину охватно поддерживает социальная сеть VK. Мы видим много прекрасных отзывов о фильме на основных порталах, поэтому не сбавляем оборотов и будем продолжать накачивать ЛЕВШУ рекламной поддержкой.

Как вы работали над привлечением мужской аудитории? По вашему опыту, почему количество мужчин сократилось среди зрителей кинотеатров?

Я не социолог, поэтому сложно ответить, почему мужчин стало меньше. Если судить по моему окружению, то сейчас тот период, когда приходится работать еще больше, а любое свободное время максимально уделяется семье. По моему профессиональному опыту, мужчины продолжают активно ходить в кино, но они, если речь не идет о семейном походе, выбираются на фильмы с хорошим зрительским «сарафаном» и рекомендациями. Но чтобы это случилось, нужен классный старт. А классный старт формируют три основные зрительские категории: женщины с детьми, подростки и киноманы. Мы ориентировались на первые две.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге проекта?

Самое удачное – это выбор прокатчика, нашего стратегического партнера «Атмосферы Кино». Работать с Николаем Борунковым и его командой (Марией Счастливой, Алексеем Синькевичем, Марией Титовой, Дарьей Поспеловой, Елизаветой Фроловой, Светланой Житинец, Марией Каптелиной и всеми-всеми) – отдельное профессиональное и человеческое удовольствие. Как продюсер, выросший из маркетинга, я знаю, о чем говорю. Отдельное спасибо Павлу Потапову и его команде букеров. Роспись ЛЕВШИ и работа с кинотеатрами были проведены на высшем уровне.

Как вы думаете, привлекает ли школьников название фильма как на экранизацию повести Лескова? И что они говорят потом, поняв, что это не экранизация?

Для школьников, которые проходят на уроках литературы «Левшу» здесь и сейчас – точно да. Но, повторюсь, в этой рекламной кампании мы не фокусировались на литературном первоисточнике, а продавали персона жа из русского подсознания, из нашей головы, часть общественного знания и представления о прекрасном. Это было важно с точки зрения новаторской формы фильма, предложенной Владимиром Бесединым.

Что вы думаете о реакции зрителей на проект? Сможет ли он по итоговым сборам превысить результаты недавнего приключенческого фильма ВОЛЧОК?

Мы с прокатчиком внимательно изучили все отзывы, и первая аналитика говорит о том, что зрителю картина понравилась. Ее активно рекомендуют, особенно в молодежной среде. Рост в течение уикенда был бы невозможен без хорошего «сарафана» – и он состоялся. Что касается фильма ВОЛЧОК, то эта картина лично для меня является одной из любимых за последнее время и образцом приключенческого жанра. Будет честью повторить этот результат и показать остальным коллегам из индустрии, что сейчас важно и нужно рисковать, расширять жанровую палитру фильмов для кинотеатров и не бояться идти за новым зрителем.

Насколько при выпуске картины и в ее рекламной кампании вы ориентировались на показатели ВОЛЧКА? Какие фильмы в целом считали референсом по сборам?

Сложность выпуска ЛЕВШИ в том, что максимально близких референсов мы не видели. На показатели ВОЛЧКА мы, безусловно, смотрим. Позиция Legio Felix заключается в том, чтобы работать на максимальное развитие индустриального потенциала. Мы не боимся привлекать к работе молодых режиссеров и даже дебютантов. Как и ЛЕВШУ, большинство наших новых проектов, поддержанных Фондом кино (МАСЛЕНИЦА, ХАННА, ПОТАПЫЧ, КУСЬ), создают молодые кинематографисты. Мы выступаем сопродюсерами для активно развивающихся студий. Например, с компанией Dudka Films вместе делаем картины СНЕЖНАЯ ВОСЬМЕРКА и ТРЕНИРОВКА ГНЕВА. Активно осваиваем новые кинематографические территории в регионах: МАСЛЕНИЦУ сняли в Красноярске, СНЕЖНУЮ ВОСЬМЕРКУ – на Камчатке. Мы взяли в нашу компанию прекрасных выпускников программы поддержки сценаристов «Автор» и молодых сценаристов из академии «В первых титрах» Дарьи Лебедевой. Отдельное спасибо Фонду кино и министерству культуры за поддержку таких независимых кинокомпаний, как наша. Без этой поддержки многое не случилось бы. Со своей стороны мы участвуем в развитии российской киноиндустрии, молодого кинематографа, открываем имена новых авторов и режиссеров. В том числе для того, чтобы оригинальных фильмов выходило больше, они становились хитами и мы беседовали бы не о референcах, а о новых открытиях для зрителя. Которыми, как я считаю, являются и ВОЛЧОК, и ЛЕВША.

Что в целом вы думаете о прокатном потенциале российского приключенческого кино? Какие элементы должны присутствовать в таком кино, чтобы оно было привлекательным для зрителей?

Этих фильмов, как и фильмов других жанров, должно быть много. Чтобы зритель привык. Я говорю именно о качественных больших жанровых блокбастерах, а не о поделках на скорую руку. Например, качество российских сказок растет с каждым годом, потому что самые масштабные из них делают лучшие кинокомпании и лучшие мастера. Благодаря сказкам в отрасли создаются рабочие места, кинотеатры, телеканалы и платформы получают классный зрительский контент, отрасль развивается. Я считаю, мы придем к этому и в других основных жанрах. Нужно немного времени и много тщательной индустриальной работы.

Эксперты много говорят о том, что на Новый год не хватало взрослого кино. Рассматривали ли вы возможность выпустить ЛЕВШУ на январских праздниках? Как бы фильм выступил тогда, как вы думаете? Учитывая, что и сейчас конкуренция была высокой – и как раз в сегменте молодежи и взрослого зрителя, а не семейной аудитории, как на праздниках?

Не люблю говорить или рассуждать в стиле «а что, если?..». Могу лишь обратить внимание на количество сеансов, занятых семейными блокбастерами в новогодний период, и засомневаться в том, что любой другой жанровой картине хватило бы воздуха, чтобы выработать свой кассовый потенциал. Новый год – очевидно время больших семейных блокбастеров. Это же вопрос покупательских привычек, которые формируются годами. Но в течение каждого года есть масса других праздничных, каникулярных и просто перспективных дат. И наша общая индустриальная задача – развивать круглогодичное кинохождение. Тогда времени, места и денег хватит всем.

Планируете ли вы снять ЛЕВШУ 2? Есть ли простор для развития истории?

Простор, конечно, еcть. Есть и планы на продолжение. У Ильи Куликова масса идей, куда развивать мир ЛЕВШИ. Мы дождемся окончания проката, проанализируем итоги, посмотрим, как фильм покажет себя в телевизионном и цифровом пространстве, и примем решение. Настрой нашей команды – показать максимальный результат на первом фильме. И я верю, что мы его достигнем.

