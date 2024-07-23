Алексей Пиманов: «Водитель-олигарх» показал второй лучший летний старт среди российских картин со времен ковида и СВО»

Режиссер и продюсер картины рассказал БК о том, как комедии, выходящей в условиях перенасыщенности рынка этим жанром, удалось добиться успеха

Фильм ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ продемонстрировал третий лучший старт среди полнометражных релизов с Павлом Прилучным в главной роли после СОЮЗА СПАСЕНИЯ и ДЕВЯТАЕВА. А также стал четвертым по сборам первого уикенда российским релизом и вторым комедийным проектом «Атмосферы кино». Как этого удалось добиться комедии, выходящей в условиях перенасыщенности рынка этим жанром, объяснил режиссер и продюсер картины Алексей Пиманов.

Как вы оцениваете результаты стартового уикенда фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ? Каковы были ваши ожидания?

Фильм хорошо стартовал. Я был оптимистично настроен примерно на этот уровень сборов, хотя остальная команда предполагала чуть меньшие цифры. Учитывая тяжелую ситуацию в прокате в последние полтора месяца, мы волновались, что из-за жары и спада посещаемости не сможем привести зрителя в кинотеатры, так как его просто нет в городах. Но, слава богу, оказалось, что он есть, и мы будем работать с ним дальше.

Фильм существенно превзошел премьерные сборы комедий с Павлом Прилучным за последние два года. В чем вы видите причины? Чем картина привлекает зрителей в первую очередь?

Это очень светлое, доброе, смешное, трогательное кино со своим стилем. При этом красивое и со зрительскими аттракционами. Но, помимо всего прочего, сама история математически просчитана. В первую очередь это сюжет, который условно можно назвать «богатые тоже плачут». Я немного нервничал, когда про фильм писали, что Павел Прилучный играет очередного мажора. Это неправда, он не играет очередного мажора. Просто в начале его персонаж носит определенную маску, на самом деле являясь совершенно другим человеком. И на глазах зрителя он меняется. Я считаю, что это одна из лучших ролей Павла. В работе с ним я отталкивался от фильма СЛОН, где он полтора часа находится один в кадре, а на такое мало кто из актеров способен. И вот фильм начинается с Прилучного из «Мажора», а во второй половине выходит на Прилучного из СЛОНА. С Павлом было крайне комфортно работать, у нас не было ни намека на конфликт, мы понимали друг друга с полуслова. В целом мне удивительно легко было взаимодействовать со всей командой. В фильме блестящий актерский состав: Алексей Чадов, Ольга Погодина, Елена Валюшкина, Анна Уколова, Дмитрий Хрусталев и Станислав Дужников. Каждый на своем месте, каждый образ продуман и правильно расставлен.

Про фильм действительно в первую очередь говорят как об истории перевоспитания мажора. Если вы не согласны с этим, то как бы вы описали его?

Да нет, героя никто не перевоспитывает. Дело в том, что я снимал легкую, светлую комедию, но про одиночество. Мы все носим маски. Редко бываем самими собой, может быть, только дома перед зеркалом. В обществе мы вынуждены все время чему-то соответствовать. И персонажи в кино в основном тоже появляются в масках. Поэтому передо мной стояла задача снять эти маски и показать реального человека, который просто очень сильно одинок. Для меня ключевой момент в фильме, который я считаю стержнем этого кино, – история с единственным видео в телефоне отца. Там герой в детстве поет песню, все над ним смеются, а отец обнимает его вопреки всему и говорит, что гордится им. Это был единственный раз в жизни, когда он поддержал героя. И линия Чадова, как и финал, тоже на это завязана. Поэтому данная история не про перевоспитание, а про то, как человек в свои почти сорок лет кажется всем мажором и вызывающе себя ведет, а на самом деле так проявляются его защитные реакции. И у большинства из нас имеются такие же защитные реакции, но в разных формах. Хотя для этого герою пришлось стать простым водителем и пожить совсем другой жизнью.

Как появилась идея проекта? После нескольких серьезных фильмов, таких как ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, чем вас заинтересовала такая легкая картина?

Ничего удивительного в том, что я снял ВОДИТЕЛЯ-ОЛИГАРХА, нет. В моей фильмографии уже бывали светлые и популярные комедии: похожего на ВОДИТЕЛЯ по настроению МУЖЧИНУ В МОЕЙ ГОЛОВЕ постоянно показывают на телевидении, картина ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА про студента, попадающего в 1985 год, вызвала потрясающую реакцию зрителей. В ОДИННАДЦАТИ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИНАХ тоже много смешного. Это красивое кино про красивых людей рассказывает о футболе и поколении победителей. Идея ВОДИТЕЛЯ возникла где-то десять – пятнадцать лет назад. Мы несколько раз подступали к сценарию, но никак не могли понять, про что будет кино. Получалась только чистая комедия положений, а хотелось более глубокой истории.

Как сложился тандем Павла Прилучного и Ольги Погодиной?

Ольга Погодина участвовала в создании сценария и присутствовала в проекте с самого начала. Идея кошки, ключевого персонажа фильма (смеется), принадлежит ей, как и мотив поклонения героини египетской культуре. Паше понравился сценарий, и он согласился на роль. Они оба – очень точные артисты, четко понимающие задачи. Иногда они даже начинали импровизировать независимо друг от друга – но в едином духе. Мне было очень интересно за этим наблюдать перед монитором. Тандем главных героев сложился прекрасный, дальше надо было подбирать всех остальных. Я очень благодарен Леше Чадову за комфортное взаимодействие. Многие считают его персонажа отрицательным. Он, конечно, антигерой бόльшую часть фильма, но на самом деле является одним из героев. Одно удовольствие работать с такой командой артистов. Хотя все они звезды, но при этом суперпрофессионалы и обладают правильным отношением к жизни, то есть никто не выпендривался и не закатывал истерики.

Как вы позиционировали картину при продвижении? На какую аудиторию рассчитывали?

Основная аудитория картины – женщины 18–55 лет и мужчины, которые вместе с ними должны прийти в кинотеатр, а также те мужчины, которые могут попасть в такую же ситуацию, как герой Прилучного. В фильме есть любовная линия и вы сами называли картину романтической комедией, но в трейлере акцент на этом не сделан, хотя это стало бы преимуществом для женской аудитории.

Почему вы не стали фокусироваться на романтической стороне проекта?

Мы везде говорили о том, что это ромком. Конечно, необходимо было показать, что это еще и аттракцион. Часть зрителей ходит в кинотеатры на аттракционы и не любит скучное кино, тем не менее мы всюду продвигали романтическую линию. Дело в том, что это кино невозможно пересказать и даже невозможно промоутировать так, чтобы было понятно, насколько оно многогранно. При всей внешней легкости и изяществе это очень глубокое кино. Думаю, зрители это оценят после просмотра. В воскресенье посещаемость фильма была выше, чем в субботу, и это говорит о том, что «сарафан» заработал. Мы с самого начала рассчитывали на то, что это «сарафанное» кино.

Какие ресурсы были задействованы в промокампании фильма? Как вы привлекали зрителей в регионах?

Фильм рекламировался на Первом канале, ТНТ, СТС, в интернете. В городах-миллионниках присутствовала наружная реклама. Кампания по продвижению была масштабной, ее стоимость на круг составила почти 100 миллионов рублей. Мы не разделяем кампанию на региональную и столичную, так как зрители в регионах ничем не отличаются от зрителей в Москве и в Питере. Это те же самые прекрасные российские люди, которых в жизни так же интересуют любовь, красивая история, которым хочется отдохнуть в кинотеатре, а не только чтобы их нагрузили. Сегодня жизнь грузит так, что хочется вдохнуть немного свежего воздуха. Я считаю, это кино как раз и есть свежий воздух.

А что вам кажется наиболее удачным в маркетинге фильма?

Да тут все сложилось. Мы старались сделать правильный постер, чтобы он сразу передавал определенное настроение, долго работали над трейлером. Продумали, какой необходим объем наружки, какой нужен объем телевизионной рекламы, как его распределить по неделям. Единственное, нас, конечно, очень сильно сбил перенос даты выхода. Изначально фильм должен был выйти 4 апреля, но из-за событий в «Крокусе» релиз перенесли. Думаю, тогда мы стартовали бы сильнее, чем сейчас. К 4 апреля мы подходили с хорошим охватом киноаудитории: у фильма был серьезный трейлеринг зимой, ролик был прикреплен к МАСТЕРУ И МАРГАРИТЕ, ОНЕГИНУ и к другим крупным релизам. Перенести премьеру на осень было сложно, поскольку все даты там заняты коллегами, ждать еще год мы не хотели, так как картина могла выдохнуться за это время. Выходить летом рискованно, но Вадим Иванов и Николай Борунков убедили нас в том, что кино летнее и подходит этому времени. Мы рискнули – и, похоже, не зря. Надеемся, прокат окажется длинным и фильм будет долго собирать.

А вот на какие итоговые сборы вы рассчитываете, учитывая такой старт?

Летом крайне странный прокат и очень важен «сарафан». Фильмы демонстрируются в кинотеатрах по полтора месяца, а зрители разъезжаются из городов на дачу и на отдых. Если «сарафан» будет хороший, а он вроде хороший, то длинный прокат может дать отличную цифру. Не хочу гадать на кофейной гуще. Многие предполагали, что фильм стартует с 35–45 миллионов и ни при каких обстоятельствах не соберет больше, так как рынок сам по себе лежит. В итоге картина собрала в два раза больше. Поэтому финальный результат сложно спрогнозировать. Я примерно предполагаю цифру, но из суеверия буду молчать.

Как вы думаете, удастся ли превзойти результаты еще одной российской комедии, ЗА ПАЛЫЧА!, стартовавшей год назад примерно в это же время и собравшей в итоге 296 миллионов рублей?

ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ продемонстрировал второй лучший летний старт среди российский картин со времен ковида и СВО, как раз обойдя ЗА ПАЛЫЧА! Посмотрим, как сработает «сарафан» и как зритель будет ходить в кинотеатры в августе. Сейчас фильмы собирают в длинную.

Может ли ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ получить продолжение?

В продолжениях я больше всего боюсь разрушения истории первого фильма, когда вдруг рассказывают, что герои не полюбились, а, наоборот, разлюбились. В романтической сказке с необычным финалом этого нельзя делать ни в коем случае. Но если вдруг появится идея продолжения истории главных героев, почему нет?

Как вы думаете, почему сегодня так популярен сюжет о перевоспитании мажора?

Это классика жанра, классика мирового сценарного мастерства. История о человеке, который привык разбрасываться миллионами, и вдруг начинает работать водителем, внезапно попадает в жизнь простого человека, конечно, всегда привлечет зрителя. Прием, когда зритель может увидеть на экране богатого, живущего обычной жизнью, сработает без промаха. В ВОДИТЕЛЕ состоятельный молодой человек попадает в необычные обстоятельства согласно знаменитому сюжету «принц и нищий» или «богатые тоже плачут», но если его кто-то и перевоспитывает, то только сама жизнь. Герой просто становится самим собой, попадая в обстоятельства, заставляющие его сбросить маску. При всех его девушках, стремящихся за него замуж, при всех его деньгах, при всех его спорах, при всем его образе жизни он очень одинокий и зажатый человек.

Вы говорили о том, что летом приступите к съемкам фильма 1812, где в актерском составе также заявлены Павел Прилучный, Алексей Чадов, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев. Начались ли съемки? О чем будет проект?

Мы участвовали в питчинге Фонда кино, и нам только должны открыть финансирование. Съемки запланированы на весну и лето 2025 года. Мы предполагали снимать летом нынешнего года, но из-за определенных обстоятельств сдвинулись на год. Название картины будет другим, 1812 – пока рабочее. В картине необычный сюжет: несколько человек пытаются спасти Кремль от взрывов, с помощью которых Наполеон решил его уничтожить. И главное, они хотят избавиться от Антихриста, то есть убить Наполеона. Если бы можно было назвать фильм «Убить Наполеона», то это название наиболее точно выражало бы его смысл.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»