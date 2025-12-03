Александра Подрядова и Евгений Краснов: «Спрос на аниме в России достигнет пика через пятнадцать лет – оно будет везде»

БК пообщался с генеральным директором компании «Пионер» и руководителем по контенту и маркетингу DEEP, чтобы обсудить их ближайший релиз «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

БК продолжает следить за динамикой поведения аниме на российском рынке. Мы встретились с генеральным директором компании «Пионер» Александрой Подрядовой и руководителем по контенту и маркетингу DEEP Евгением Красновым, чтобы обсудить их ближайший релиз ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ, его уникальные черты, особенности маркетинга, а также общие перспективы жанра в России.

Расскажите, пожалуйста, о проекте ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ. Что это за феномен? В чем его отличия от не менее успешных «Дандадана» и «Истребителя демонов»?

Евгений Краснов: «Человек-бензопила» – несомненный хит, который за двенадцать серий покорил сердца всех поклонников аниме в мире. Если говорить про Россию, то еще до официального выхода первого сезона он набрал на «Кинопоиске» 70 тысяч оценок и вошел в топ-250 платформы. Мы выпустили первый сезон в дубляже Flarrow Films 31 июля этого года на «Кинопоиске» и «Иви». Спустя чуть более трех месяцев количество оценок перевалило уже за 175 тысяч, он занимает 26-е место в топ-250, его рейтинг составляет 8,5 балла. Это потрясающий результат. Мы считаем, что ДАНДАДАН. ЗЛОЙ ГЛАЗ не является конкурентом ЧЕЛОВЕКУ-БЕНЗОПИЛЕ по нескольким причинам, но главное, что ДАНДАДАН – компиляционный фильм, который включал в себя первые серии второго сезона. Однако если посмотреть на «Кинопоиск», а также на международные платформы, можно понять, что по количеству смотрящих людей, оценок, а также по остальным параметрам ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА опережает ДАНДАДАН. Если же говорить про последнего ИСТРЕБИТЕЛЯ ДЕМОНОВ, то, естественно, это хит, который покорил весь мир и вошел в топы бокс-офисов не только анимации, но и в целом блокбастеров этого года. Если бы он выходил официально в России, я думаю, что оба проекта должны были бы собрать более 100 миллионов рублей. Однако они в любом случае выходили бы в разное время и поэтому не помешали бы друг другу.

А в чем уникальность «Человека-бензопилы» именно в сюжетном плане? Что позволило ему обрести такую популярность во всем мире?

Евгений Краснов: У этого аниме очень понятный мир, который еще и похож на наш (только с монстрами и демонами). При этом очень понятные сюжет и главный герой. Если вы не в курсе, то основная цель главного героя в жизни – потрогать женскую грудь. И к этому всему – это аниме с отличной рисовкой от студии Mappa, которая покорила множество людей по всему миру. Секрет успеха прост: красиво + вкусно + понятно.

Как ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ попал на российский рынок? Кто является правообладателем проекта в России?

Евгений Краснов: Изначально правообладателем является компания Sony, которая выступает дистрибьютором фильма во всем мире. Мы, DEEP, благодаря тому, что у нас отличные отношения с японской студией Mappa, которая состоит в производственном комитете, смогли договориться о том, что Sony отдадут нам фильм на Россию и Беларусь. Мы получили все права, включая VOD и ТВ.

Каковы особенности подготовки данного релиза к выпуску в России? С какими трудностями вы столкнулись по ходу работы?

Александра Подрядова: Для нас этот релиз в некотором смысле оказался довольно непростым. Даже внутри индустрии возникло много вопросов, почему премьера в России проходит не одновременно с мировой, хотя, казалось бы, все участники рынка понимают, как устроен этот процесс. Во-первых, такой большой тайтл действительно требует серьезной маркетинговой подготовки. Несмотря на высокий интерес и ожидание аудитории, нам важно привести в кино не только фанатов сериала, но и более широкую публику. Во-вторых, перед выходом необходимо получить прокатное удостоверение, и это занимает время. Отдельной сложностью для нас было появление пиратских копий в некоторых кинотеатрах сразу после международной премьеры. Мы признательны всем партнерам, кто оперативно отреагировал на наш запрос и снял фильм, узнав, что у него есть официальный правообладатель в России. И спасибо представителям АВК за поддержку в этой работе. Кроме того, японские коллеги очень внимательно следят за всем контентом, связанным с проектом, поэтому наши возможности в создании дополнительных креативов и промоактивностей немного ограничены. Тем не менее мы стараемся находить пути, чтобы порадовать и зрителей, и кинотеатры дополнительными материалами. И, конечно, работать с таким крупным и ярким тайтлом – большое удовольствие. Несмотря на насыщенные ноябрь и декабрь, ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ станет не просто отличной альтернативой новогоднему контенту, а по-настоящему заметным событием для зрителей.

Как выстроено партнерство между двумя компаниями при выпуске этого проекта? Кто за что отвечает, если упростить вопрос?

Александра Подрядова: Это наш первый проект с DEEP, и мы благодарны коллегам за доверие. Для нас аниме – не новое направление. Именно «Пионер» первым вывел аниме на большие экраны и показал, что у жанра есть реальный потенциал в кинотеатрах. В этом году мы выпустили ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ, который продемонстрировал блестящие результаты в прокате. Кажется, нам удалось найти с DEEP отличный баланс: каждый делает то, что у него получается лучше всего. У коллег есть глубокое понимание аудитории аниме и своя сильная фанатская база. Мы со своей стороны лучше чувствуем, как работать с более широкой публикой – с теми, кто, возможно, не смотрел сериал, но заинтересуется фильмом как самостоятельной историей. И, конечно, с кинотеатрами. Пока все складывается очень комфортно, и я надеюсь, что результаты нас тоже порадуют (улыбается).

В случае с аниме, как и со многими другими болееменее нишевыми жанрами и направлениями, явной проблемой является привычка аудитории смотреть этот контент на пиратских сайтах. Как вам кажется, как индустрия могла бы порвать с этой традицией?

Александра Подрядова: Это действительно одна из самых заметных проблем. Аниме-аудитория в России формировалась еще в те времена, когда почти весь контент можно было посмотреть только на пиратских сайтах. У многих до сих пор осталась привычка смотреть «бесплатно». Но за последние годы отношение меняется. Все больше аниме-релизов можно увидеть в кинотеатрах и на официальных стримингах, в этом смысле огромную роль играет и компания DEEP. Чтобы окончательно сдвинуть эту историю, важно работать сразу в нескольких направлениях. Первое – скорость и одновременность релиза. Чем быстрее фильм появляется легально (в кино или онлайн параллельно с мировой премьерой), тем меньше стимулов искать «пиратку». Но в силу текущих, не зависящих от нас обстоятельств не всегда получается угнаться за сроками. Второе – событийность. Кинотеатральный показ должен предлагать атмосферу: премьеры с гостями, Q&A. Когда поход в кино становится событием, мотивация идти на «пиратку» исчезает сама собой. С ЧЕЛОВЕКОМ-БЕНЗОПИЛОЙ мы работаем именно таким образом. Третье – локализация. Качественный дубляж, субтитры, дополнительные материалы вроде интервью и making of увеличивают долю легальных просмотров. За наш дубляж отвечает Flarrow Films, и их участие действительно помогает вовлекать зрителей. И, конечно, когда поисковики и соцсети активно помогают фильтровать пиратские ссылки, эффект становится заметным.

Как вы считаете, кто является основным потребителем аниме в стране? Меняется ли портрет этой аудитории в последние три-четыре года, и если да, то каким образом?

Александра Подрядова: Если раньше основными зрителями аниме в России были подростки и молодые люди, выросшие внутри аниме- и манга-субкультуры, то сейчас аудитория заметно расширилась. За последние несколько лет она стала гораздо более разновозрастной и разнообразной. С одной стороны, в аниме приходит новое поколение, которое воспринимает этот формат как часть глобальной поп-культуры наряду с сериалами стриминговых платформ или мейджорскими фильмами. Для них аниме – не нишевое увлечение, а один из привычных видов контента. С другой стороны, выросла и та самая «первичная» аудитория, которая смотрела аниме еще в нулевых или десятых годах. Многие из этих людей уже взрослые, с устойчивым доходом и сформировавшимися привычками медиапотребления. Они ходят в кино, покупают мерч, поддерживают легальные показы, приводят на них своих детей. Для них аниме стало частью образа жизни, а не просто юношеским увлечением. За последние годы выросла и женская аудитория. Но несмотря на динамичный рост, процент женщин среди российских поклонников аниме все еще заметно ниже, чем мужчин: по данным 2025 года, женщины в России составляют 29 процентов от общего числа зрителей, а мужчины – 71 процент. Популярность аниме подтверждается и цифрами. Только за 2025 год на «Кинопоиске» интерес к аниме вырос на 60 процентов. Впервые оно обогнало американские сериалы по популярности и заняло около 20 процентов рынка онлайн-просмотров. Это яркий показатель того, что аниме стало частью массовой культуры. И это очень радует. Чем шире аудитория, тем больше шансов, что разные жанры и форматы внутри аниме будут находить своего зрителя на нашем рынке и иметь успех в прокате.

Есть ли внутри этой аудитории жесткая сегментация на свои ниши?

Евгений Краснов: Я бы не сказал, что есть жесткая сегментация. Конечно, есть люди, которые больше любят романтику, кому-то более интересен хоррор, а кому-то – только экшн с фантастикой. Однако в любом случае анимешника нужно завлечь в кинотеатр интересным сюжетом и отличной локализацией.

Можете ли вы рассказать чуть более подробно, как выбираете аниме-проекты для работы? Насколько охотно правообладатели сотрудничают сейчас с Россией?

Евгений Краснов: В работе с аниме контентную политику определяет директор по контенту, то есть я, так как более пятнадцати лет работаю в сфере аниме и могу понять уже по просмотру трейлера и синопсиса, а также по студии, которая занимается проектом, стоит ли его покупать и будет ли он востребован на рынке. Пока в большинстве случаев у меня получается попадать в сердца сотен тысяч анимешников. Если говорить про работу японских правообладателей с Россией, то если бы меня спросили еще два года назад об этом, я бы сказал, что почти никак. Однако сейчас большинство правообладателей открыты к разговору, и несколько компаний из России могут соперничать за один и тот же тайтл, обмениваясь офферами. В ноябре этого года представитель TV Tokyo приезжает в Россию на WCM, чтобы изучить рынок, хотя в данный момент они не работают с Россией. Мне кажется, это явно положительная тенденция.

Каков ваш прогноз по динамике спроса на аниме в ближайшие два-три года? Как выглядят планы развития DEEP на таком горизонте?

Евгений Краснов: Аниме в ближайшие два-три года будет все больше и больше развиваться. Спрос точно будет расти, и мы этому будем способствовать. Я считаю, что самого большого пика спроса в России аниме достигнет через пятнадцать лет. Аниме будет везде, а любой человек в 50 лет будет знать, что аниме – это не мультики, а искусство. Мы планируем привезти в Россию несколько новых сильных аниме-франшиз, по которым будем также продавать права на мерч, как сейчас происходит с находящимся на волне хайпа проектом «Гачиакута». Мы уверены, что в ближайшее время не только на «Кинопоиске» и «Иви», но и на других платформах появится еще больше аниме и дунхуа.

Если более детально обратиться к работе компании «Пионер», то насколько для вас направление аниме становится ключевым, тем более с этим релизом? Или пока это эксперименты и опыты наряду с ДАНДАДАНОМ? Есть ли у вас уже понимание, какие аниме-тайтлы вы планируете выпускать в будущем?

Александра Подрядова: Аниме всегда занимало важное место в работе «Пионера», начиная с релизов фильмов Миядзаки. Это направление нам близко и интересно, хотя пока мы не можем назвать его основным. Тем не менее ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ для нас – один из главных релизов года. Мы делаем на него большую ставку и вкладываем много сил в то, чтобы этот проект стал по-настоящему заметным событием в прокате. Что касается будущих планов, то мы обязательно поделимся ими позже. Но можно точно сказать, что подобные проекты в нашем портфеле обязательно будут. Нам искренне нравится этот жанр, и мы хотим продолжать работать с ним дальше.

Мы видим, что сейчас в кинотеатрах доминирует женская аудитория. При этом ядро зрителей аниме составляют мужчины. Как вы подходите к этому противоречию – планируете восстановить гендерный баланс или сместить маркетинг на женщин?

Александра Подрядова: Как я уже говорила ранее, женская аудитория у аниме растет, и это происходит естественным образом. Мы не ставим перед собой цель восстанавливать гендерный баланс. Скорее мы стараемся говорить со зрителями через темы, которые эмоционально откликаются всем. Главная арка фильма посвящена истории Резе – героини, которая сочетает в себе силу и уязвимость. Ее линия собирает в себе и экшн, и романтический элемент. Все это делает фильм более универсальным и позволяет воспринимать его не только как продолжение культового сериала, но и как самостоятельную, эмоционально насыщенную историю. Поэтому мы смотрим на аудиторию шире. Конечно, ядро зрителей аниме остается мужским, но сама история, ее эмоциональный центр и визуальная эстетика могут быть одинаково близки и девушкам, и парням. В промо мы делаем акцент на качестве проекта, на разнообразии персонажей, сюжетных линий и конфликтов, которые понятны всем.

Какова в целом ваша закупочная стратегия на ближайшие сроки? Какие проекты будут формировать ваш пакет, в том числе на долгой дистанции? Можно ли утверждать, что «Пионер» вслед за другими независимыми игроками стремится сегодня выпускать более мейнстримное, жанровое кино?

Александра Подрядова: Мы внимательно следим за поведением рынка, и, конечно, это отражается на наших закупках. При этом мы стараемся подходить к этому вопросу аккуратно. Для нас важно, чтобы каждый проект имел потенциал окупаемости. Я бы сказала, что мы вообще давно работаем с мейнстримом, просто делаем это по-своему. Нам интересно искать в нем бриллианты (улыбается). Как и раньше, мы пробуем раз ные жанры, но фокус стараемся сохранять на семейном контенте. Этот сегмент остается для нас приоритетным.

Будет ли «Пионер» обращать внимание на российские релизы? Если да, то на какие именно? Какими критериями вы будете руководствоваться?

Александра Подрядова: Конечно, да. Российские дебюты – это одно из направлений, которое мы нежно любим и стараемся поддерживать. В ближайшее время мы поделимся новыми релизами, которые выйдут в прокат в следующем году. Помимо этого, мы рассматриваем и другие российские проекты, в том числе рассчитанные на семейную аудиторию.

Возвращаясь к ЧЕЛОВЕКУ-БЕНЗОПИЛЕ: насколько именно кинотеатральный прокат важен в структуре прибыли такого бренда? Какую роль играют цифровые права (и кому они принадлежат на территории РФ)? Есть ли интерес к аниме в целом и к РЕЗЕ в частности со стороны ТВ?

Евгений Краснов: Кинопрокат безусловно важен, но он не является доминирующим среди типов монетизации, однако помогает в продажах цифровых и ТВ-прав, так как платформы и телеканалы смотрят на бокс-офис и оценивают потенциал проекта у себя. Цифровые права принадлежат DEEP, интерес к ним, конечно же, есть, и мы даже знаем, у какой из платформ они окажутся. Интерес к аниме в большинстве случаев сильнее со стороны платформ, однако каналы Pay TV покупают достаточно аниме, а из Free TV точечно продолжает покупать 2х2. Также мы видим, что СТС покупал пакет фильмов Миядзаки, а это значит, что потенциал, безусловно, есть. Если говорить про РЕЗЕ, то мы обсуждаем с одним каналом Free TV этот фильм, однако пока ничего конкретного сообщить не могу.

Как кинотеатральный (или иной) маркетинг подобного проекта отличается от других жанров – в том числе от фестивального кино? А от хорроров?

Александра Подрядова: В случае с ЧЕЛОВЕКОМ-БЕНЗОПИЛОЙ маркетинг, конечно, сильно отличается и от фестивального кино, и от хорроров. По этому проекту изначально очень высокие ожидания со стороны публики, за ним стоит большая и активная фанатская аудитория. Фильм сосредоточен вокруг истории Резе, в этой линии есть и напряжение, и чувственность, и внутренняя драма, благодаря чему история становится ближе не только фанатам оригинала, но и более широкой аудитории. Мы стараемся показать, что это не просто продолжение сериала, а самостоятельная история со своими темами и настроением. Наша цель – создать ощущение большого события для всех зрителей.

Какие конкретные промоактивности по продвижению ИСТОРИИ РЕЗЕ будут направлены на широкую публику, а какие – на подготовленную аудиторию аниме?

Александра Подрядова: В первую очередь продвижение будет осуществляться за счет масштабной диджитал-кампании: мы запускаем таргет, ориентированный как на поклонников аниме, так и на широкую зрительскую аудиторию. Наши партнеры – это не только профильные аниме-сообщества и тематические паблики, но и крупные интернет-порталы о кино и лайфстайле. Особое внимание уделено офлайн-присутствию в кинотеатрах: у фильма запланирована широкая коммерческая кампания. Ролик ИСТОРИИ РЕЗЕ будет показан перед крупными релизами, включая ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА 3, что обеспечит высокий охват. Все наши активности направлены на то, чтобы фильм воспринимался не только как событие для фанатов, но и как полноценный кинорелиз – эмоциональный, визуально сильный и привлекательный для широкой аудитории.

В целом маркетинг каких еще проектов за последнее время вас впечатлил? Изучали ли вы похожие кейсы коллег? Что из них почерпнули?

Александра Подрядова: Конечно, мы внимательно следим за тем, что делают коллеги, и стараемся анализировать успешные кейсы. Больше всего в этом году, наверное, впечатлила работа над проектом ВЫХОД 8. Кампании ГОРЫНЫЧА и АЛИСЫ впечатляют своим масштабом. ДРАКУЛА все еще идет в кинотеатрах и подтверждает, что жанровые проекты в России могут работать стабильно. Ну и отдельно хочется отметить релиз ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе. Это совсем другой пример – камерный, авторский, но показательный тем, как можно выстроить маркетинг вокруг личности и эмоционального контекста. Такие проекты особенно приятно видеть в прокате.

Чего вы ждете от предстоящих зарубежных Кинорынков и от Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»? Планируете ли в нем участвовать?

Александра Подрядова: Мы, конечно, активно смотрим проекты на AFM и уже ведем переговоры по нескольким релизам. Но традиционно наши самые активные рынки в плане закупок – это Берлин и Канны, поэтому основные новости, думаю, появятся именно после них. На форум «Российский кинобизнес» в этом году мы идем без презентации, но с большим интересом к проектам коллег. Это всегда отличная возможность встретиться в конце года, обменяться планами и просто пообщаться вживую. И очень хочется верить, что на тот момент мы уже будем радостно обсуждать первый отработанный уикенд ЧЕЛОВЕКА-БЕНЗОПИЛЫ.

Как в целом вы оцениваете итоги работы компании «Пионер» в уходящем году? Что оказалось сложнее всего?

Александра Подрядова: Год был непростым. Некоторые релизы сработали не так, как мы ожидали, другие, наоборот, превзошли прогнозы. Были проекты, которые пришлось переносить и выпускать позже запланированного. Но несмотря на все сложности, год для нас заканчивается в положительной динамике. А впереди еще ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА, который мы очень ждем, этот релиз станет для нас важным финальным аккордом. Мы приобрели новых партнеров и планируем с ними долгое сотрудничество. Отдельно хочется поблагодарить кинотеатры за поддержку и внимательное отношение к нашим релизам. Это особенно ценно в такой очередной непростой для индустрии год. В целом настроение у нас позитивное, и мы уверенно смотрим вперед.

На какие релизы в своем пакете вы делаете ставку в следующем году?

Александра Подрядова: В следующем году у нас запланирован большой хоррор NIGHTBORN с Рупертом Гринтом, которого все помнят как Рона из ГАРРИ ПОТТЕРА, и Сейди Хаарла, известной на нашем рынке по фильму КУПЕ НОМЕР 6. Мы выпускаем проект совместно с компанией «Кинологистика». Это очень качественное кино, которое заметно выделяется в жанре, и мы в него действительно верим. Кроме того, мы готовим перевыпуск культового фильма ДРУГИЕ с Николь Кидман. За последние годы она снова стала настоящей звездой и кумиром аудитории, поэтому мы уверены, что интерес к фильму будет высоким и результаты тоже будут отличными. Остальными новинками мы поделимся чуть позже, сейчас они находятся на стадии переговоров. К тому же впереди у нас три больших рынка.

Евгений Краснов: Мы планируем в марте 2026-го выпустить еще один большой фильм – О МОЕМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ В СЛИЗЬ: СЛЕЗЫ СИНЕГО МОРЯ. Это еще одна большая франшиза для аниме-комьюнити. Также весной следующего года выйдет несколько аниме-фильмов по франшизе «Созданный в бездне» и «Врата Штейна» в совершенно новом дубляже. Кроме того, планируется американский хоррор-фильм PINOCCHIO UNSTRUNG, который только 11 ноября презентовали на AFM с премьерным трейлером.

Расскажите, пожалуйста, в целом о задачах, которые вы ставите перед собой на ближайшее будущее.

Александра Подрядова: Наша основная задача – искать уникальные проекты, как по содержанию, так и по потенциалу в прокате. Конечно, в планах укреплять и расширять свое присутствие на рынке, находить новых партнеров и возможности для роста. С большой любовью к делу продолжаем над этим работать.

Евгений Краснов: В 2025 году мы выпустили более ста сериалов, а также более десяти фильмов, семь из которых были показаны в кинотеатрах. Естественно, в 2026-м мы хотим умножить эти цифры на два и выпустить более двухсот сериалов, а также более двадцати фильмов. Мы планируем еще больше развивать свое присутствие в офлайне, так как наша онлайн-медийка уже и так отлично себя показывает. А еще хотим снимать свои шоу, но об этом более подробно поговорим в следующем году, пока не буду раскрывать все секреты (смеется).

Фото: пресс-службы компаний «Пионер» и DEEP