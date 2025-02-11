Яна Полегаева и Иван Гринин: «Интерес к турецкому контенту наблюдается уже несколько лет, и с каждым годом фанатов становится все больше»

Исполнительный директор «Вольги» и заместитель генерального директора «Иви» рассказали БК о выпуске турецкой мелодрамы «Оставь это ветру»

Лучшей новинкой уикенда стала турецкая мелодрама ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ с Барышем Ардучем («Ворон») и Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь»), заработавшая 82 млн рублей. За последние три недели это уже второй турецкий фильм после комедии ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК, продемонстрировавший высокие результаты в прокате. При выпуске релиза свои силы объединили компания «Вольга» и онлайн-кинотеатр «Иви». Среди зарубежных мелодрам «Вольги» турецкий ромком показал пятый старт, уступив только лентам франшизы ПОСЛЕ. Как удалось добиться таких высоких результатов и как проходил приезд исполнителей главных ролей в Москву, БК рассказали исполнительный директор «Вольги» Яна Полегаева и заместитель генерального директора «Иви» по контенту Иван Гринин.

Как вы оцениваете стартовый уикенд мелодрамы ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ? Оправдал ли фильм ваши ожидания?

Яна Полегаева: Мы довольны тем, какой старт показал фильм ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ в первый уикенд. Когда мы начали работу над промо фильма, нам было непросто определиться именно с прогнозом бокс-офиса, прежде всего, потому что прямых аналогов турецкому контенту на рынке не было. Наши ожидания корректировались по мере того, как мы всей командой постигали мир турецких фильмов и сериалов.

Чем картина привлекла зрителей в первую очередь, по вашему мнению?

Яна Полегаева: По результатам уикенда мы видим, что релиз получился гибридным: несмотря на высокие показатели стартового дня и невероятно быструю продажу билетов на зрительскую премьеру, что характерно для так называемых фанатских релизов, выходные также показали стабильный интерес более широкой женской аудитории. Приезд звезд обеспечил релиз большим объемом вирусного контента в соцсетях, что помогло привлечь зрителей вне «фанатского ядра». На дате фильм выделялся яркой картинкой солнечных пляжей Турции, красивыми главными героями в исполнении известных актеров Ханде Эрчел и Барыша Ардуча, а также смесью романтики и юмора.

Иван Гринин: Зрителей привлекает понятный и очень романтичный сюжет, а также завораживающие виды Чешме. Фильм очень светлый и яркий, он вдохновляет и заставляет верить в любовь – это то, чего нам всем так не хватает серой зимой.

Насколько, на ваш взгляд, на востребованность проекта повлиял приезд исполнителей главных ролей Ханде Эрчел и Барыша Ардуча? Так как зарубежные звезды сейчас практически не приезжают, как был организован приезд? Какие задачи вы ставили перед собой, принимая решение об этой активности?

Яна Полегаева: С нашим партнером «Иви» мы сразу приняли решение, что приезд актеров будет ключевым событием в пиар-кампании фильма, поэтому уделили особое внимание тому, чтобы этот приезд осуществить. Поскольку исполнители главных ролей – Ханде Эрчел и Барыш Ардуч – одни из самых известных и востребованных турецких звезд, то и организация была соответствующей этому уровню. Мы понимали, что возможность увидеть любимых актеров всколыхнет фанатскую базу и, вероятно, привлечет ряд СМИ к этому событию. И то, что происходило в кинотеатре «Октябрь» в день премьеры превзошло все наши ожидания и запомнится надолго не только нам, но и Ханде Эрчел и Барышу Ардучу, которые искренне радовались сотням фанатов, восторженно приветствующих их в кинозалах. Турецкие звезды были растроганы практически до слез таким жарким приемом поклонников.

Иван Гринин: Приезд популярных актеров однозначно повлиял на востребованность проекта, потому что они имеют огромную фанатскую базу в России. Нам было очень важно порадовать поклонников — именно поэтому мы организовали не просто закрытую светскую премьеру, а премьеру с продажей билетов. Все они, кстати, были распроданы за 47 минут — люди ехали специально с разных концов страны. Это очень яркий результат, который однозначно вдохновил и воодушевил наши команды. Ханде и Барыш были открыты по отношению к фанатам, поэтому смогли представить проект не только в главном зале «Октября», но и в залах, в которые поклонники приобрели билеты. Радость зрителей здесь стала для нас одной из самых приоритетных задач. Кроме того, для актеров это был первый визит в Россию, и мы рады, что нам удалось познакомить их с нашей культурой, показать город и угостить традиционной кухней. Кажется, гости были этому тоже очень рады!

Какие акценты вы расставляли в промокампании фильма? Чем продвижение турецкой мелодрамы отличалось от маркетинга условного ПОСЛЕ?

Яна Полегаева: У фильма была довольно короткая, но интенсивная промокампания. Мы с «Иви» объединили силы в запуске масштабного диджитала как внутри самой платформы, так и за ее пределами. Большое внимание было уделено работе с фанатскими сообществами и созданию сообщений о том, что любимых актеров впервые можно увидеть на большом экране. В пиаре у нас была возможность сделать небольшую пресс-конференцию с актерами и режиссером, а также традиционную фотосессию на крыше отеля Ритц. Только две эти активности обеспечили нам более тысячи публикаций в СМИ и в новых медиа. По опыту взаимодействия фанатские аудитории ПОСЛЕ и ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ действительно во многом схожи, хоть вторая и несколько постарше. Но все же ПОСЛЕ — это устоявшийся бренд, и о выходе каждого нового фильма аудитории было известно за год. Здесь же мы выпускали на экраны совершенно новый продукт.

Иван Гринин: Продвижение такого фильма, а тем более проекта с настолько популярными актерами, отличалось бы от любого другого вне зависимости от того, с чем сравнивать. В промокампании ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ мы делали упор на все, что так любят фанаты турецких сериалов: легкий, романтичный сюжет, привлекательные актеры, солнечные летние пейзажи, красивая съемка. Нам важно было вдохновить фанатское сообщество и порадовать его новой темой для активного обсуждения.

Что вы считаете самым удачным в рекламной кампании проекта?

Иван Гринин: Возможность привезти Ханде и Барыша в Россию однозначно стала незабываемым событием. Также, нам кажется, отличным ходом стало совмещение журналистов, блогеров и фанатов на светской премьере — сложилась такая атмосфера, что всем захотелось написать и рассказать о нашем мероприятии.

Яна Полегаева: В целом рекламную кампанию проекта можно назвать удачной, хоть и частично экспериментальной. Если выделить что-то одно, то отмечу ювелирную работу с фанатскими сообществами турецкого контента.

Как вы будете поддерживать картину ко Дню святого Валентина? Сможет ли фильм в этот праздник побороться за аудиторию с ПРОРОКОМ. ИСТОРИЕЙ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА?

Яна Полегаева: Диверсификация контента – одна из основных миссий «Вольги». Мы рады предложить потенциальному зрителю альтернативу, особенно на 14 февраля. Продолжает работать диджитал-компания, подключилась реклама на ТВ и будет еще спецпоказ для идеального свидания.

Иван Гринин: Мы сняли отдельный кинозал на вечер 14 февраля и устроили розыгрыш билетов на закрытый показ для фанатов, чтобы их романтический вечер стал незабываемым. ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ не мог выйти в более нужное время, фильм идеально ложится в тон самого романтичного праздника года.

Как вы оцениваете коллаборацию с «Иви» при выпуске фильма?

Яна Полегаева: «Иви» поддержал релиз своей огромной экспертизой в работе с фанатами турецкого контента, что позволило нам совместно и эффективно донести информацию до целевой аудитории, обеспечив ее заинтересованность. Их опыт стал ключевым в успешности выпуска картины на широкий экран.

Опыт «Иви» показывает, что турецкий контент востребован на стримингах. В то же время ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ было решено выпускать в традиционный кинотеатральный прокат — сразу после турецкого ХОЛОПА. Как вы оцениваете перспективы такой стратегии? Эти две ленты — исключение из правил или часть нового тренда?

Яна Полегаева: Интерес к турецкому контенту мы наблюдаем уже несколько лет и с каждым годом фанатов становится все больше. Чаще всего речь идет о сериалах, поэтому кинотеатральный прокат пока кажется исключением, хотя это скорее логичный новый шаг. В ближайшие пару лет мы все будем следить и оценивать, как турецкие фильмы будут показывать себя на российском рынке.

Иван Гринин: На этот вопрос лучше ответят зрители, а оценить успешность запуска мы сможем по сборам. Если опыт ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ покажет, что наша стратегия стала эффективной, надеемся, мы дадим начало новому тренду, и турецкие гости еще не раз порадуют нас своим визитом.

Фото: пресс-служба «Вольга» и «Иви»