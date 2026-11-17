Генеральный продюсер «Приключений пингвиненка» и управляющий партнер «Нашего кино» подвел итоги первого уикенда

Лучшей новинкой уикенда стала семейная комедия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА с Павлом Прилучным, Валентиной Ляпиной и малышом Кви в главных ролях. Производством картины о похождениях пингвиненка в большом городе и его попытках вернуться в родной зоопарк занимались компании «Наше Кино Продакшн» и «Метеор Студия». Для дистрибьютора «Наше кино» фильм показал шестой старт этого года. Генеральный продюсер новинки, а также управляющий партнер «Нашего кино» Максим Рогальский подвел итоги первого уикенда и рассказал о создании главного героя проекта.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА? Совпали ли ваши прогнозы с полученными результатами?

Стартовый уикенд прошел в рамках наших ожиданий, которые сложились перед выходом картины. Другое дело, что когда проект запускался, мы рассчитывали на иные сборы, но ситуация в прокате в этом году сильно изменилась. Стало слишком много семейного контента, а денег у людей, по ощущениям, стало меньше.

Чем проект привлекает зрителей в первую очередь, как вы думаете?

Картина привлекает зрителей своим пакетом: в активе фильма имеется сильный каст и милейший пингвиненок, который хочет вернуться к маме.

Как был создан пингвиненок? Нарисован ли он в CGI? Использовался ли искусственный интеллект при его создании?

Пингвиненок был полностью создан традиционным CG. Проект оказался намного сложнее в постпродакшне, чем нам казалось изначально. В фильме большое количество кадров с пингвином, он постоянно взаимодействует с предметами и людьми, и команде постпродакшна пришлось совершить своеобразный подвиг, чтобы успеть завершить все работы вовремя. Теперь мы надеемся на долгую работу в прокате, так как симпатичный пингвиненок вызывает у детей и родителей только позитивные эмоции.

Мотив поиска мамы, песенка мамонтенка, а также название интонационно отсылают к мультфильму про мамонтенка, как советскому, так и идущему сейчас в прокате. Это намеренный оммаж?

Песенка про мамонтенка, на наш взгляд, идеально подходит по смыслу, и мы очистили права по ее использованию для трейлера.

Как проходила рекламная кампания проекта? Какие ресурсы были использованы онлайн и офлайн?

У новинки достойная рекламная кампания: был обеспечен заблаговременный трейлеринг, мы отработали основные ресурсы в интернете, «пользовательские» ролики с актерами и пингвиненком были посеяны в сетях TikTok и Likee. Кроме того, в крупных городах была куплена наружная реклама. У фильма сложилась также отличная группа промопартнеров. Звезды картины активно участвуют в продвижении проекта через свои соцсети.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»