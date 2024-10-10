Максим Рогальский и Василий Ровенский: «Отечественных фильмов вместе с официальными зарубежными релизами хватает для функционирования российского проката»

Управляющий партнер компании «Наше кино» и сценарист, режиссер и продюсер рассказали БК о готовящихся проектах

3 октября компания «Наше кино» выпустила в отечественный прокат новый высокобюджетный семейный фильм, фэнтези Павла Лунгина ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ. Также недавно стало известно о запуске в производство сиквела ленты ЖДУН В КИНО, хотя первая часть сама еще ожидает своего старта весной следующего года. Команда Максима Рогальского и Василия Ровенского давно взяла курс на наполнение отечественного рынка самой разнообразной кинопродукцией, в том числе собственного производства. Отдельным направлением их деятельности является развитие анимационного сегмента, вопреки всем внешним обстоятельствам до сих пор сохраняющего внушительный международный потенциал. Управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский и сценарист, режиссер и продюсер Василий Ровенский рассказали БК о готовящихся проектах и поделились своими соображениями о текущем состоянии кинопоказа и специфике кинопроизводства в нынешних условиях.

Расскажите, пожалуйста, о проекте ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ. Почему вы взяли его себе в пакет и какие у вас на него ставки?

Максим Рогальский: ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ – масштабный фэнтези-проект от большого российского режиссера. Весной мне лично позвонил Павел Лунгин и рассказал, что ему порекомендовали обратиться именно ко мне. От коллег он слышал, что наша команда делает невозможные вещи (улыбается). Получается, не столько мы выбрали фильм, сколько нашу компанию выбрал создатель фильма. После его звонка мы незамедлительно посмотрели картину. Выяснилось, что это огромное кинополотно, с бюджетом в 500 миллионов рублей. В фильме очень много компьютерной графики и медийных актеров, среди которых Сергей Гармаш, Агриппина Стеклова, Маша Кошина, Дарья Мороз, Юрий Кузнецов. Мы дали обратную связь по картине, которая впоследствии подтвердилась проведенными фокус-группами. Мы предложили перемонтировать фильм, кое-где сократить, добавить закадровый текст Леонида Ярмольника. Финальная версия короче минут на тридцать той, которую мы видели изначально.

Как мне кажется, фильм стал гораздо более интересным и коммерчески привлекательным. Можно сказать, что мы внесли определенную лепту в создание картины. Важно понимать, что это было сделано в диалоге с командой Павла Лунгина. Необходимо отдать должное Павлу Семеновичу, который умеет слушать и слышать. Он пошел на многие наши предложения, несмотря на весь свой опыт и авторитет

Как на вашу работу повлияло замедление YouTube? Размещаете ли вы теперь трейлеры своих картин более активно на альтернативных площадках?

Максим Рогальский: Конечно, это повлияло, но что тут поделаешь. Как и всем, нам пришлось посмотреть в сторону VK и Rutube. Но я не думаю, что этот фактор как-то кардинально отразится на результатах релизов в прокате. Свято место пусто не бывает, люди продолжат смотреть трейлеры в других местах.

Как вы оцениваете прошедший летний период для «Нашего кино»? Самым кассовым вашим релизом стал проект МОЙ ДИКИЙ ДРУГ, собравший 90 миллионов рублей.

Максим Рогальский: Заранее планируя летнюю релизную сетку, мы исходили из результатов прошлого лета, но выпущенные нами МОЙ ДИКИЙ ДРУГ и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН собрали заметно меньше наших ожиданий. Большинство вышедших летом картин не смогли полностью раскрыть свой потенциал. Это касается не только наших проектов, но и фильмов других прокатчиков. Сработали буквально один-два проекта. Главным фактором, повлиявшим летом на прокат, стало невероятное количество пиратских релизов. Кинотеатры щедро отдавали под них свое экранное время. Отчасти я могу их понять: это выгодно, это их спасает, но нам от этого не легче, понятное дело. Безусловно, мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, собравший всего 61 миллион рублей, стал жертвой двух успешных студийных анимационных релизов. ГОЛОВОЛОМКА 2 вышла за неделю до, а ГАДКИЙ Я 4 – через неделю после нашего мультфильма. Он оказался зажат в пиратских тисках, конкурировать с голливудскими блокбастерами оказалось невозможно.

Как вы считаете, кинотеатрам хватило летом релизов? Вы готовы согласиться с тем, что летом показчики поддержали именно теневой прокат?

Максим Рогальский: Трудно судить. Что касается «Нашего кино», то мы честно делали свою работу. Каждые две недели выпускали по одному семейному релизу, нацеленному на широкую аудиторию. Возможно, кинотеатрам не хватило официального предложения, связанного с Голливудом, но независимых проектов явно было достаточно. Однако практически все официальные релизы были задвинуты на дальний план пиратскими блокбастерами.

Как вы считаете, пиратский прокат вредит официальным релизам или все же идет на пользу, увеличивая общий трафик в кинотеатрах?

Максим Рогальский: Безусловно, вредит. Мы недавно написали официальные письма в органы законодательной и исполнительной власти, в которых попросили прояснить ситуацию вокруг пиратского контента, будет ли он и дальше оставаться в наших кинотеатрах. Хочется понимать, надо ли в будущем ориентироваться на график пиратских релизов, чтобы с ними не пересекаться, или эта ситуация будет как-то разрешена. На мой взгляд, отечественных фильмов вместе с зарубежными релизами, которые добираются до нашего рынка по официальным каналам, хватает для функционирования проката. На следующий год релизная сетка во многом сформирована крупными большими отечественными проектами. Для меня совершенно очевидно, что мы можем прожить без «пиратки». При этом практику зачистки пиратских релизов под конкретные премьеры мы не поддерживаем. Пиратство должно быть запрещено для всех и навсегда, а не под выход какого-то фильма, продюсеры которого имеют возможности административного давления. Это просто абсурд и беспредел. Хочется добиться ясности, по каким правилам рынок будет функционировать дальше.

Что вы думаете по поводу преодоления ценой билета психологически комфортного для зрителей уровня? Например, в 500 рублей? Понятно, что о зрителе думать необходимо, но и кинотеатрам важно добрать к концу года бокс-офис до определенной планки, чтобы сохранить сам рынок.

Максим Рогальский: Мне кажется, это произойдет само собой. В стране высокий уровень инфляции. Ставка рефинансирования на текущий момент – 19 процентов. Наши регуляторы пытаются бороться с инфляцией, но у них мало что получается. Средняя цена сеанса в крупных городах в праймовое время давно превышает 500 рублей.

Почему вы не ездите в Торонто? Почему предпочитаете другие Кинорынки?

Максим Рогальский: В Торонто мы не ездим, потому что у нас очень много работы здесь. Так исторически сложилось. К тому же это больше фестиваль, чем рынок. Именно как рынок Торонто – отмирающее явление, мне кажется. Если посмотреть статистику, то в этот раз туда съехалось заметно меньше байеров со всего мира, чем в прежние годы. Торонто всегда оставался довольно нишевым мероприятием, ориентированным прежде всего на североамериканский рынок. Новинки, интересные для всего остального мира, появляются там довольно редко. Абсолютное большинство сейлз-компаний приберегает свои проекты до AFM, который пройдет в ноябре. Туда мы обязательно поедем.

Как на текущий момент обстоят дела с закупкой иностранного контента на Россию? Насколько обстановка вокруг закупок динамична? Или с российскими байерами работают примерно одни и те же игроки?

Максим Рогальский: Мне кажется, все работает, как раньше. Сразу после начало СВО были компании, приостановившие свою работу с Россией, но потом большинство из них возобновило продажи. Даже если это не сами сейлз-компании, то потребности в деньгах возникают со стороны продюсеров. Кризис и большие проблемы наблюдаются повсюду, по всему миру, не только у нас. Глобально индустрия находится в перманентном кризисе, поэтому отказываться еще и от России означает потерять весомую часть собственных продаж. У меня есть ощущение, что в случае многих проектов наша страна нередко является локомотивом по закупкам. Если убрать Россию из совокупного бюджета, многие независимые проекты попросту не состоятся. Разумеется, есть много сложностей, те же проблемы с платежами, например. Но все находят лазейки в решении этой проблемы, и пока все продолжается. Я не вижу причин, почему все должно остановиться.

Следите ли вы за тем, как обстоят дела с международными продажами российского кино? Есть ли шанс у наших продюсеров пробиться с игровыми проектами? Или по-прежнему востребованной остается преимущественно анимация?

Максим Рогальский: Мы активно интересуемся этим направлением, у нас есть дружественная компания, которая занимается международными продажами российского контента. И да, в первую очередь для международных продаж интересна анимация. Если мультфильм дублировать на местный язык, становится не важно, где он сделан – в России или нет. Главное, чтобы проект отличался приличным качеством. Те же мультфильмы от студии «Лицензионные бренды» по-прежнему востребованы во многих странах мира. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 2 и 3, КОТЫ ЭРМИТАЖА были распроданы на множество рынков, вне зависимости от того, дружественная это страна или нет. В случае с игровым кино многое зависит от жанра. В этом смысле чуть проще эротике, особенно если она отличается высоким уровнем продакшна. Также чуть проще пробиться на другие рынки хоррорам. Но все равно с этим пока все довольно сложно. Предлагаемые сегодня суммы уже далеко не те, что были до СВО.

Как бы вы охарактеризовали вкусовые предпочтения аудитории на текущий момент? Как вы на них опираетесь при выборе привлекаемых проектов?

Максим Рогальский: Мы для себя определили, что как байеров в первую очередь нас интересуют семейные фильмы и анимация. Также нам интересны проекты из сегментов эротики и фильмов ужасов. Нас могут интересовать и концептуальные авторские проекты, если они от больших авторов.

Вы согласны с мнением, что кинопрокат перестал быть основным источником дохода для жанровых картин с бюджетом до 100 миллионов рублей?

Максим Рогальский: И да, и нет. Все индивидуально, зависит от конкретного проекта. Фильм с бюджетом до 100 миллионов вполне может собрать и 300, и 500 миллионов рублей. Так что кинопрокат может оставаться источником дохода для проектов, причем основным из них.

Как в целом выглядит сейчас структура дохода фильма в зависимости от его бюджета? Какую часть в ней занимает прокат, а какую – продажи на стриминги и ТВ?

Максим Рогальский: Все очень по-разному. Недавно мы купили фильм с надеждой на кинопрокат, которая не оправдалась, но зато телевизионная сделка по нему была заключена на очень большую сумму. А бывает наоборот, когда проект собирает именно в кинотеатрах. Например, для той же независимой анимации основным источником дохода до недавнего времени на нашем рынке оставался именно кинопрокат, а онлайн- и ТВ-права приносили меньше. По хоррору будет другая структура доходов. По ним кинопрокат тоже работает, но телевидения по понятным причинам не будет вообще.

Василий, как выстроено ваше сотрудничество с «Нашим кино»? Как конкретно компания Максима Рогальского влияет на вашу работу как кинопроизводителя?

Василий Ровенский: «Наше кино» – дистрибьютор всех проектов, которыми я занимаюсь. Максим Рогальский влияет напрямую на принятие многих решений, как творческих, так и особенно тех, которые непосредственно связаны с продажами проекта. Мы обсуждаем сюжеты, выбор между направлениями, выбор актеров и вообще множество аспектов. Максим – многолетний и очень надежный партнер по многим направлениям работы.

Расскажите, пожалуйста, про свои игровые и анимационные проекты, которые у вас сейчас в производстве.

Василий Ровенский: По игровым проектам у меня случилось резкое увеличение работы – в этом году мы сняли девять фильмов. Возможно, снимем поздней осенью еще один. Большинство из них – для семейной аудитории.

Только что закончились съемки самого масштабного, наверное, фильма, к которому я писал сценарий – ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ режиссера Александра Войтинского. По сюжету, дочь, которая никогда не видела своего отца, отправляется на его поиски на концерт группы «Звери», где ее родители познакомились восемнадцать лет назад. Я надеюсь, у меня с коллегами получилось очень трогательное и одновременно очень зрелищное кино, ведь съемки проходили на огромном концерте «Зверей» на большой спортивной арене «Лужники». В фильме играют Виктор Хориняк, Маша Кошина, Зоя Бербер, Олег Чугунов, ну и, конечно, автор всеми любимых песен Рома Зверь.

Съемочный период проекта СОКРОВИЩА ГНОМОВ с Никитой Кологривым в главной роли также завершен, активно идут монтаж и анимация четырех персонажей гномов. В этом фильме мне пришлось соединить все свои знания режиссера игрового кино и режиссера анимационного кино.

У проекта МАША И МЕДВЕДИ Антонины Руже съемочный период также практически закончен, мы сейчас активно занимаемся процессом визуализации самих медведей. Это история о том, как четырнадцатилетняя девочка отправляется в лес к Кикиморе, чтобы заставить ее расколдовать братца Иванушку, который превратился в козленка, выпив из колодца. По пути она встречает трех очень веселых медведей, которые вечно спорят и никогда не могут ни о чем договориться. Они решают ей помочь и отправляются в совместные приключения. Это очень большой, амбициозный проект с Витой Корниенко в главной роли, в нем много компьютерной графики и анимации фотореалистичных медведей.

Проект ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА моего одногруппника по режиссерской мастерской Владимира Ивановича Хотиненко Александра Амирова также включает в себя анимационных персонажей и рассказывает о лягушке, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре городского парка. Однажды она увидела мультфильм о том, как такая же лягушка, как она, поймала стрелу и превратилась в принцессу. Она решает, что тоже может превратиться в прекрасную девушку, и отправляется на поиски стрелы. Но только вместо стрелы в нее попадает мячик для гольфа. В фильме играют чудесные актеры Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Виктор Логинов, Роман Курцын и Никита Кологривый в роли Кощея.

СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ – очень масштабное кино о семье, которая отправилась на отдых в эколагерь, чтобы подышать свежим воздухом, но столкнулась с реальными сказочными чудовищами, обитающими в этом лесу. Теперь им придется спасать и себя, и вообще весь мир, потому что дракон, который спал глубоко под землей, уже проснулся и грозит уничтожить человечество. Режиссер фильма – Александр Бабаев, с которым мы делали проект ТАЙНЫЙ САНТА. В главных ролях Оксана Акиньшина, Роман Курцын и Людмила Артемьева.

Еще один проект Александра Бабаева – СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК с Никитой Кологривым, Оксаной Акиньшиной и Максимом Лагашкиным – находится в монтаже. Это история о том, как семья купила квартиру с призраком – футболистом-неудачником, погибшим там двадцать лет назад, и теперь, чтобы избавиться от него, им нужно доделать то, что он не сделал: подарить его маленькой дочке огромного медведя на день рождения. Правда, дочка за двадцать лет уже выросла. Это очень трогательное развлекательное кино для всей семьи.

Есть еще два небольших, но очень важных проекта – МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ и ПО ЛЮБВИ. Первый – история о двенадцатилетнем мальчике Илье, который хочет стать великим шеф-поваром. Чтобы помирить родителей, решивших развестись, он решает исполнить их давнюю мечту и купить им фудтрак, чтобы они вместе могли колесить по стране и кормить всех своей вкусной едой. В реализации этого плана мальчику начинают помогать подруга Катя, а также бабушка и дедушка. Дедушку у нас сыграл Роман Мадянов, который, к сожалению, 26 сентября ушел из жизни. Второй проект, ПО ЛЮБВИ, – ромком с очень интересным концептом о парне и девушке, которые долго прожили рядом как соседи, но не общались друг с другом. Однажды они застревают вместе в лифте и выясняют, что у них очень много общего. Например, они родились в один день, потеряли работу в один день, им даже изменили в один день. Героев играют Ангелина Стречина и Павел Табаков. Это очень милое, романтическое кино, которое мы выпустим 13 февраля следующего года на День всех влюбленных.

Заканчивается работа над фильмом ЖДУН Дмитрия Суворова с Виктором Хориняком, Юлией Александровой и Андреем Андреевым о приключениях в Абрау-Дюрсо всем известного мем-персонажа. Зрителей ждут большое развлечение и масса приключений в потрясающих локациях. ЖДУН В КИНО – это наша особая любовь. В прошлогоднем октябре мы завершили съемки фильма и уже почти год занимаемся постпродакшном, который включает дорогостоящую персонажную графику. Сейчас мы на финальном этапе, у нас получается очень доброе, смешное и яркое кино. На кинофоруме в Петербурге мы покажем новый трейлер и постер фильма. Более того, мы решили не ждать выхода картины в прокат и снять продолжение истории про нашего инопланетного персонажа. Ровно через год после премьеры первой части фильма нас будет ждать сиквел.

Также на поздней стадии готовности у нас находится МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО. По проекту завершен монтаж, закончена работа с анимацией собак. Сейчас идет самый разгар звукового монтажа, мы записываем синхронные шумы и прочие необходимые вещи.

Что касается анимации, то мы активно делаем вторую часть нашего проекта КОТЫ ЭРМИТАЖА, получившего в этом году премию «Золотой Орел» за лучший анимационный фильм и ставшего самым кассовым российским проектом прошлого года в международном прокате. В этот раз наши герои отправятся в Египет, чтобы раскрыть древнюю загадку и найти лампу с джинном, исполняющим желания. Также у меня в разработке сейчас новая очень масштабная история, которая базируется на нашей национальной культуре. Надеюсь, уже зимой мы сможем о ней объявить. Плюс я написал сценарий и взялся за режиссуру одного зарубежного мультфильма.

Из каких базовых идей родились упомянутые выше оригинальные проекты? Как проходил их девелопмент?

Василий Ровенский: Девелопмент обычно проходит очень долго, кропотливо. Каждый сценарий переживает очень много драфтов. У нас работает восемь сценарных групп. Работа эта по-своему нудная и рутинная, но абсолютно необходимая. Каждый проект рождается и развивается по-своему.

Идея фильма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ выросла из случая на одном из концертов, где я увидел девушку с плакатом «Мои родители познакомились на вашем концерте 18 лет назад». Изначальная идея ПРИНЦЕССЫ-ЛЯГУШКИ не моя, мы купили оригинальный сценарий. Правда, нам с Ольгой Клемешевой пришлось его полностью переписать, но базовая идея осталась. Или, например, СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ – другой купленный нами сценарий, к которому никто не мог подступиться. Никто не знал, как это снимать. Мы с моими соавторами по КОТАМ ЭРМИТАЖА Федором Деревянским и Эльвирой Буштец его переработали, сделав более «снимаемым» и смотрибельным. Что касается СОКРОВИЩ ГНОМОВ, над которыми мы работали с теми же авторами, то мне всегда хотелось рассказать историю о гномах. Нам удалось придумать историю об анимационных персонажах, но именно в игровом кино. Другой наш проект, СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК, вырос из дипломной работы Маши Матвеевой, с которой мы три года его дорабатывали. МАЛЕНЬКОГО ШЕФА принесли нам другие молодые авторы, мы вместе с ними дорабатывали сценарий. В случае с ПО ЛЮБВИ я попросил талантливого молодого режиссера Бориса Милованова придумать какую-нибудь недорогую историю, которая происходит, ну, например... в лифте. Там было несколько вариантов локаций. Он все придумал, в прошлом году мы начали ее дожимать, а в этом – уже сняли.

Какой из этапов работы над фильмом для вас является самым сложным – разработка сценария, производство или постпродакшн?

Василий Ровенский: Самым сложным является, пожалуй, разработка сценариев, это делать очень тяжело, неслучайно на эту часть работы всегда уходят годы. Сегодня требования к сценариям очень высокие, особенно в случае анимации, которой нужен выход на международные рынки. Успех невозможен без крайне серьезного отношения к сценарию. Причем во всех его аспектах, начиная с хай-концепта и сторилайна и заканчивая вообще всем, что происходит на экране – все это должно быть отражено на бумаге.

Съемки – тоже очень сложный процесс, причем чисто физически. Снимать кино по 15-16 часов в день очень тяжело, это находится попросту на грани человеческих возможностей. Каждый человек, который снимает кино, прекрасно понимает, о чем я говорю. А если ты снимаешь в мороз, предположим, в лесу, то через пять дней ты перестаешь быть человеком. Ты превращаешься в биоробота, который продолжает выполнять свою работу на морально-волевых. Я считаю, людей, приходящих учиться в режиссерские мастерские, нужно заставлять сдавать тест на психологическую и физическую устойчивость. Надо пройти своего рода полосу препятствий. В противном случае учить человека будет бессмысленно, деньги и время государства либо самого человека будут потрачены впустую. На одних творческих способностях далеко не уедешь. Он будет крайне разочарован и всю жизнь продолжит мучиться. Если режиссер не способен работать под дичайшим давлением и выдерживать соответствующие нагрузки, в кино у него попросту ничего не получится. В общем, режиссура – это физически сложно.

Постпродакшн в этом смысле – пожалуй, наиболее простая часть работы. Пока ты работаешь над сценарием, у тебя еще нет ничего, но из этого нужно создать целый мир. Создать героев, их проблемы, мотивации, горести, радости, слезы, любовь, печаль. И при этом зритель не должен воспринимать их как выдуманных, персонажи должны быть живыми людьми. Если вместо людей зритель видит актеров, значит, кино не получилось. Авторам нужно находиться внутри проблем своих героев, подключать к ним зрителей, заставлять их сопереживать. Когда твой сценарий готов, снимать уже проще. Благодаря сценарию все участники знают, что им делать на съемочной площадке. Ну а когда уже все снято, монтировать еще проще, работаешь с тем, что уже есть. Хотя если ты наошибался при работе над сценарием и на съемочной площадке, постпродакшн может превратиться в многомесячный кошмар.

Как на вашу работу влияет рост стоимости производства? Как это отражается на production value ваших проектов?

Василий Ровенский: Безусловно, производство сильно подорожало, снимаем по возможности все как можно более эффективно. Приходится все оптимизировать, не делать, например, никаких переездов в течение дня. При этом, разумеется, мы не экономим на дублях и не снимаем два дубля вместо пяти, так мы не делаем. В целом печально, что все происходит именно так. Все сложнее становится снимать те или иные маленькие фильмы, к примеру. Безусловно, для тех коллег, которые стали получать больше, это, наверное, хорошо. Но насколько это оправдано – я не берусь судить, не готов это комментировать. Воспринимаю ситуацию исключительно как есть.

Следите ли вы за тем, как изменилась киноаудитория за последние два-три года? Как вы учитываете ее специфику в своей работе?

Василий Ровенский: Конечно, слежу, но не только за киноаудиторией, а за смотрением в целом, так как производство завязано не только на кинозрителя, но и на все четыре направления продаж фильма – кинопрокат, интернет-продажи, телевидение и международные продажи. Последнее критически важно для анимации, особенно для наших проектов, которые всегда нацелены и на международные рынки тоже. Мне кажется, невооруженным глазом видно, что именно контент для всей семьи имеет самые устойчивые финансовые показатели. Именно с этим и связан тот выбор картин, над которыми я работаю в этом году.

Как обстоят дела с продажами ваших анимационных проектов на международных рынках?

Василий Ровенский: Сегодня международные продажи заметно осложнились в силу множества объективных обстоятельств. После начала пандемии коронавируса на зарубежных рынках продолжается кризис в отношении семейного кино, на него стали меньше ходить в кинотеатры. Во всем мире население стремительно беднеет, финансовый кризис довольно ощутим в этом смысле. Раньше на маленькую территорию можно было продать фильм за 50 тысяч долларов, а сейчас сложно продать все то же самое уже даже за 20 тысяч. И в этом смысле я, безусловно, безумно рад, что нам удается сохранять для нашей анимации прекрасные показатели в международном прокате. В 2022 году БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА стала самым кассовым российским проектом, вышедшим за рубежом, в прошлом году аналогичного результата достиг другой наш проект, КОТЫ ЭРМИТАЖА. Наши фильмы по-прежнему стартуют в топ-10 бокс-офиса на совершенно разных рынках, в том числе даже на таких традиционно сложных территориях, как Великобритания. Для меня как создателя продукта это очень радостно. Я очень горжусь всей нашей анимационной командой и тем, что у нас получается поддерживать международные сборы на достойном уровне в текущих непростых обстоятельствах.

Какие у вас планы на франшизу КОТЫ ЭРМИТАЖА? Готовите ли вы одноименный сериал? Почему для зарубежного проката вы решили отказаться от достопримечательности в названии?

Василий Ровенский: Как я уже говорил, пока мы готовим только вторую часть, которая выйдет в следующем марте, про сериал не думали, таких планов не было. Но вы спросили – и мы теперь крепко об этом подумаем (улыбается). Отказаться от бренда в названии пришлось потому, что зарубежный зритель попросту не знает, что такое Эрмитаж. Массовая международная публика не очень образована, об Эрмитаже, будем честны, не имеет ни малейшего понятия. И маркетинг в этом смысле никто не отменял. Требовалось найти название, которое будет максимально продавать кино. Если зритель приходил уже в сам кинотеатр, то на самом сеансе человек как раз и узнавал про Санкт-Петербург и его невероятную красоту, про сам Эрмитаж и про те сокровища, которые хранятся в этом прекрасном музее.

Какие у вас производственные планы на 2025 год?

Василий Ровенский: И по анимационному, и по игровому кино планы обширные – фильмов будет больше и они станут еще масштабнее. Обо всем не буду сейчас рассказывать. Скажу только о своих режиссерских проектах. В первую очередь это ЛУКОМОРЬЕ – мы с Натальей Добровольской написали очень сложный сценарий в виде литературного квеста. По другому нашему совместному сценарию я начну уже этой зимой снимать фильм-сказку, ее название пока пусть останется в тайне. И, конечно, ВИННИ-ПУХ, самый масштабный наш проект. С моими соавторами по КОТАМ ЭРМИТАЖА Федором Деревянским и Эльвирой Буштец мы активно работаем над его сценарием. Этот фильм потребует от меня всех знаний и умений и в области анимации, и в области игрового кино. Я думаю, зритель уже скоро увидит тизер. Прокатывать все фильмы продолжит «Наше кино».

Как вы оцениваете работу компании «Наше кино» на текущий момент? Чего наиболее важного вам удалось добиться за последние два-три года? Что оказалось сложнее всего?

Максим Рогальский: В текущем формате мы существуем три года. Прошедший период я оцениваю как важнейший этап становления. Нам удалось сформировать и сохранить команду уникальных профессионалов, которыми я очень горжусь, что в производственном отделе, что в кинопрокатном. Здорово, что мы вошли в топ-5 прокатчиков и удерживаем эту позицию второй год подряд. Несмотря на все известные форс-мажорные обстоятельства, мы выпустили ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, проект со сборами более миллиарда рублей. Это очень ценный результат, которым мы гордимся. Мы заметны на рынке, удерживаем планку совокупного бокс-офиса в год в 2 миллиарда рублей, что очень ценно и важно. За прошедший год мы также сделали ощутимый рывок в производстве. Прошедшим летом сняли восемь фильмов. Таким образом, наш пакет на следующий год с точки зрения собственных проектов выглядит крайне солидно и привлекательно. Каждый из релизов, что мы готовим, по-своему уникален, ни один из них нельзя назвать рядовым, каждый обладает заметным коммерческим потенциалом.

Сложнее всего было, пожалуй, в первый год, когда в 2021-м необходимо было просто выжить. Покупка компании была осуществлена довольно неожиданно, мы объективно не были готовы к тогдашней ситуации. У нас не было контента, сохранялась повышенная конкуренция с голливудскими студиями. Но шаг за шагом компания пришла к текущему положению, когда мы довольно уверенно стоим на ногах и спокойно смотрим в будущее.

Фото: Алексей Молчановский