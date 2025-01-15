Лала Рустамова: «Качество – самый главный атрибут этой “новогодней битвы”»

Генеральный продюсер Bazelevs рассказала БК об итогах участия фильма в «новогодней битве» и планах на следующую часть киносерии

К концу новогодних праздников комедия ЕЛКИ 11 с вернувшимся во франшизу Дмитрием Нагиевым и дебютировавшей в киносерии турецкой звездой Бураком Озчивитом добралась до третьего места среди самых кассовых релизов этих каникул. Общая касса проекта превысила 1 млрд рублей. Продюсер картины Лала Рустамова рассказала БК об итогах участия фильма в «новогодней битве» и планах на следующую часть киносерии.

Как вы оцениваете работу фильма ЕЛКИ 11 на новогодних праздниках?

Будем честными: ЕЛКИ работали даже лучше, чем мы ожидали. Мы действительно гордимся прекрасным «сарафаном», который позволил фильму собирать с высокой наработкой все праздники.

Ожидали ли вы такой популярности фильма у зрителей?

Мы делали ставку на качество и хороший «сарафан», но были удивлены огромным количеством отзывов от молодой аудитории, в том числе в TikTok, где стали вирусными ролики о качестве фильма. Хотим поблагодарить всех зрителей, которые делились своим мнением.

Проект стал самым успешным фильмом франшизы, но при этом количество его зрителей существенно недотягивает до 4,8 миллиона у предыдущей самой кассовой части серии – ЕЛКИ 3. В чем вы видите причины этого? В наступившем году в целом на праздниках посещаемость была ниже. Чем вы это объясняете? Как это можно было бы исправить?

Оценку посещаемости наверняка сделают эксперты, но, мне кажется, это связано с развитием внутреннего туризма и очень насыщенной программой новогодних каникул в больших городах. У людей сейчас огромный выбор доступных и интересных развлечений. Надо признать, что, несмотря на успешность этой части, пик «елочного» успеха пришелся как раз на третий фильм. Но это означает только одно: нам есть к чему стремиться.

По итогам проката фильма на текущий момент что вам кажется наиболее удачным в рекламной кампании картины? Продолжали ли вы промо проекта на новогодних праздниках? Или фильм работал уже только на «сарафане»?

Маркетинг фильма в этом году был очень сильным благодаря большому количеству кросс-промопартнеров, с которыми нам удалось придумать большие и эффективные кампании. Также хочется отметить огромную поддержку Первого канала, СТС, VK, и «Маер Групп». В этом году было абсолютно беспрецедентное количество наружной рекламы.

Главным фактором успеха новых ЕЛОК вы называли звездный актерский состав – возвращение Дмитрия Нагиева и привлечение Бурака Озчивита. В ЕЛКАХ 12 вы будете продолжать этот тренд? Чего ожидать зрителям от новой части?

В этом году был действительно звездный каст, который работал на разные аудитории. Но кроме того, вернулись и многие «елочные» ветераны. Во-первых, продюсеры Маша Затуловская, отвечавшая за все креативные решения и кросс-промоколлаборации, и Галина Стрижевская, которая занималась производством и привлечением креативной команды и кастинга. В следующем году мы планируем сохранить основную команду, а также придумать интересные решения по привлечению звезд. Пока не могу поделиться деталями.

Какие в целом вы сделали для себя выводы по итогам участия в «новогодней битве»?

Качество – самый главный атрибут этой «битвы». А все решения примет зритель. Очень рады были соревноваться с большими и качественными фильмами. Поздравляем всех коллег с классными результатами.

Какие у вас ожидания от наступившего года?

Ожиданий очень много, точно обещаем занять больше праздничных дат в следующие три года.

Фото: пресс-служба компании Bazelevs