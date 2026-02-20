Алексей Рязанцев: «Вытравить из россиянина желание ходить в кино невозможно»

Президент «Каро Премьер» рассказал БК о факторах успеха, продуктивном партнерстве с федеральными телеканалами и золотых правилах продюсера

В 2025 году кинокомпания «Каро Премьер» выпустила в прокат двадцать фильмов и заработала 1,752 млрд рублей. В рейтинге дистрибьюторов прокатчик сохранил шестое место, показав прирост по сборам и по количеству зрителей. Эти цифры и выход в прокат боевика УБЕЖИЩЕ с Джейсоном Стэйтемом послужили поводом для встречи с президентом «Каро Премьер», продюсером Алексеем Рязанцевым – одним из самых опытных представителей кинопрокатной индустрии в России. О факторах успеха, продуктивном партнерстве с федеральными телеканалами, скромных сборах фильма ЗА ПАЛЫЧА! 2, будущих релизах и золотых правилах продюсера Алексей Анатольевич рассказал в интервью БК.

«Каро Премьер» стала одной из шести кинокомпаний, чья выручка превысила миллиард рублей, достигнув 1,752 миллиарда. И в этой шестерке – одной из трех лучших, у кого был прирост и по сборам, и по зрителям. Как вы считаете, какие факторы способствовали этому росту? Как в целом оцениваете работу компании в прошлом году?

1,752 миллиарда – это действительно хорошая цифра. Мы оказались на водоразделе между лидерами-миллиардниками и остальными участниками, оставшимися за этой шестеркой. Но есть и некоторая грусть, потому что во времена, когда мы были партнером Warner Bros., три года подряд становились первыми. Я тогда шутил, сравнивая с чемпионатом мира по футболу, что после выигрышей три раза подряд золотой кубок должен остаться навсегда у нас. Но все меняется, приходится учиться жить в новых реалиях, и в них результат вполне удовлетворительный, даже положительный, учитывая прирост и по зрителям, и по кассе. Но всегда есть к чему стремиться, есть желание не только держаться на этом уровне, но и делать какие-то шаги вперед.

Краеугольные камни прошлогоднего успеха – ЗЛОЙ ГОРОД и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Первый, как мне кажется, возможно, не до конца понятый или принятый зрителями, не выработал потенциал, на который мы рассчитывали. Мы ставили целью как минимум результаты СЕРДЦА ПАРМЫ. Но конкуренция была более жесткой – прежде всего среди российских картин. И, может быть, история оказалась не такой уж универсальной для массового зрителя. Тем не менее 400 миллионов – это 400 миллионов. И оценивая события в прокате уже после ЗЛОГО ГОРОДА, я понимаю, что похожие проблемы скорее всего были и у ПЕРВОГО НА ОЛИМПЕ, и у ВОЛЧКА, и сейчас видны у ЛЕВШИ. То есть не только дистрибьютору, но прежде всего создателям картин необходимо подумать, как добиться универсального подхода к зарабатыванию кассы. Потому что миллиард складывается из множества составляющих, но важнее всего аудитория, когда в кино идут и молодые, и пожилые, и пары, и без пары. На наших глазах появляются интересные кейсы: прямо сейчас ГОРНИЧНАЯ подняла аудиторию, которая приносит деньги. Я сам сходил в кинотеатр на рядовой показ. Из 21-го человека в зале девятнадцать были женщинами. Мне стало понятно, из чего этот зритель собирается.

Картина НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ и для нас, и для кинотеатров стала абсолютным откровением с точки зрения сборов, посещаемости и столь длинного и успешного жизненного пространства, которое она отвоевала у других релизов, – практически три месяца. Безусловно, были и другие интересные проекты внутри этих заработанных 1,7 миллиарда, но наиболее мощными оказались упомянутые два. И тут я еще должен отметить, что на сегодняшний день без серьезного, мощного плеча партнера в виде федерального телеканала таких результатов было бы сложно добиться. Да, наверное, на «сарафане» можно тоже держаться при условии, что фильм «зашел» публике, но это не сравнится с тем, что мы сейчас наблюдаем на примере ЧЕБУРАШКИ 2, когда в большинстве новостных блоков размещаются полноценные, не на 30 секунд, ролики с восторженными отзывами выходящих с сеанса зрителей. На шестой неделе проката картина остается в лидерах, а в воскресенье на дневных сеансах даже опережает УБЕЖИЩЕ.

В случае с нашими релизами ЗЛОЙ ГОРОД поддерживал Первый канал. Хотя у этой поддержки были свои нюансы, без нее, я предполагаю, полученного результата не удалось бы добиться. И феноменальные цифры НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, безусловно, были достигнуты при помощи ВГТРК – канал «Россия 1» умеет рекламировать фильмы и классно это делает. Без партнерской поддержки покупать напрямую «телевизор» – лотерея. Да, пожалуй, надо тратить деньги и на телепродвижение, чтобы собрать полный пазл всего рекламного инструментария, но его эффективность и стоимость несопоставимы с прямым партнерством с федеральным каналом.

«Каро Премьер» добился прироста посещаемости даже при том, что 2025 год отметился существенным ростом стоимости билета. Какую цену вы считаете оптимальной, а какую – «смертельным потолком»?

«Смертельный потолок» – хорошее название для будущего фильма (смеется). Вообще поход в кинотеатр как вид досуга всегда был очень демократичным с точки зрения цены. И если опираться на выражение «хлеба и зрелищ», то в моем раннем детстве утренний сеанс стоил 10 копеек, а батон хлеба – 13. Безусловно, цены растут, и нынешняя стоимость наводит на мысль, что кино становится менее доступным развлечением. Семья из четырех человек уже покупает не два ведра попкорна для двоих детей, а, например, одно или планирует походы в кинотеатр только в особые моменты: Новый год, день рождения, школьные каникулы. Исключения, конечно, есть, когда по «сарафану» идут все, как, к примеру, сейчас – на ГОРНИЧНУЮ. С уходом Голливуда и ломки традиционной, отработанной почти за двадцать лет схемы ценообразования оно претерпело крутые изменения. Кинотеатрам каким-то образом надо выживать в этой ситуации. Но я здесь вижу и другую сторону медали, потому что за время, когда все было густо, когда всего было много, владельцы кинотеатров привыкли к хорошей жизни, и отказаться от нее довольно сложно. Поэтому в повышении цены билета я вижу не одну, а две причины. Но, конечно, выросли цены на ЖКХ, на продукты питания. Инфляционный маховик раскручивается с учетом государственной политики ценообразования в целом.

На чем действительно необходимо сфокусироваться, так это на большом оттоке зрителей. Он особенно виден на второй части ЧЕБУРАШКИ: в 2023 году на этом же сроке у первого фильма было 20 миллионов зрителей, а сейчас – только 12. Этот отток состоит из множества факторов: дело не только в цене билета, но и в росте числа зрителей на стримингах. Сегодня домашний кинотеатр воспринимается уже не как нечто элитарное, а как доступная техника. Сами платформы устраивают ценовой демпинг в борьбе за подписчика. Еще важно учитывать социальную обстановку. Продолжающаяся специальная военная операция на многих действует как мотивация не идти в кино: как развлекаться, когда такое происходит. Тем не менее важно сохранить киноходящее ядро. А это – в первую очередь семейный экран. Потенциал кинохождения остается, вытравить из россиянина желание ходить в кино невозможно. Но и проекты должны быть такими, чтобы зритель не думал, что может подождать недели две-три и посмотреть фильм дома, а захотел бы обязательно увидеть его на большом экране. К сожалению, у нас не очень много таких картин, которые либо привлекают всю семью, либо формируют «сарафан», становятся чем-то модным, о чем все говорят. Но дистрибьюторы не занимаются формированием цены билета, это дело кинотеатрального управления, опирающегося на местные традиции и понимание возможностей и потребностей аудитории. Цена на вечерний сеанс в Казани, Екатеринбурге и Якутске не может быть одинаковой. По-моему, сейчас цена более-менее соответствует тому ценовому окружению в целом, в котором мы живем.

В 2024 году, рассказывая об итогах новогоднего проката, вы говорили по поводу ФЕРРАРИ, что «даже приподнять голову из медийных окопов было сложно». При этом 1 января вы выпустили на большие экраны ЗА ПАЛЫЧА! 2. Первый фильм стал летним хитом. Почему вы решили представить второй в кардинально другой сезон? На что был расчет и как вы оцениваете работу релиза по итогу?

Прежде всего это была своеобразная авантюра, что мы понимали внутри компании. Максим Боев, режиссер и продюсер картины, в определенной степени нас всех заразил. Он очень энергичный человек, и мы поддались его запалу. Кроме того, мы не могли не ответить на запрос рынка в необходимости несказочного кино. Оценивая прошлогоднюю «новогоднюю битву», мы отмечали отсутствие какой-то картины, которая могла бы привлечь взрослую аудиторию без детей или позволить семейным взрослым провести время для себя. Казалось, что народная комедия с успешным брендом первой части, заработавшей 300 миллионов рублей, может такого зрителя заинтересовать. Максим выражал посыл, что хочет выпустить картину на Новый год, поэтому мы провели на «Мосфильме» специальный показ для представителей кинотеатров. При всей неочевидности такого варианта контрпрограммирования нам казалось, что у нас есть шанс привлечь свою аудиторию на вечерних, более поздних сеансах. Да, наверное, мы не учли, что вместо двух сказок на этот январь встало три, плюс традиционный анимационный релиз от «Мельницы» и СТВ, и емкость рынка за этот период не увеличилась, а даже уменьшилась, и зрительский сегмент сократился. Это опыт, пусть, к сожалению, и негативный. Если бы мы достигли цифр ФЕРРАРИ, то были бы довольны. По первоначальному раскладу из получившегося количества сеансов, а это около 1200, мы обгоняли мелодраму ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ, которая также выходила 1 января. Но когда уже все стартовало, кинотеатры закономерно принимали решения о расширении сеансов востребованных ЧЕБУРАШКИ, БУРАТИНО и ПРОСТОКВАШИНО.

Поскольку прокат получился довольно скукоженным, а сам фильм неплохой, у нас появилась идея. Я не скажу, что сиквел переплевывает первую часть, но он развивает историю персонажей, превратившись в более личную, семейную ленту: главный молодой герой теперь папа, а наш дедушка в исполнении Сергея Каюмовича Шакурова нисколько не потерял ни в своей привлекательности, ни в своей энергии. Поэтому, может быть, мы попытаемся предложить кинотеатрам в августе, на День ВДВ, попробовать войти в эту реку еще раз. Несмотря на то, что картина уже будет на платформах, мы верим, что региональный зритель охотно воспримет ее на большом экране.

Такой старт киногода для компании как-то скорректировал дальнейшие планы по постановке релизов на датах?

Начну с УБЕЖИЩА. Я уверен: оно своего слова еще не сказало. Сборы первого уикенда оказались в рамках наших эстимейтов. 12 февраля выйдет СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, но фильм с Джейсоном Стэйтемом останется работать в вечернем поле как наиболее востребованный большой зарубежный релиз. Тема прогнозов болезненна. И так как БК дал цифру заметно ниже полученной, я бы призвал при индустриальной оценке обращаться к производителям или дистрибьюторам по поводу их ожиданий и учитывать их эстимейты. Ну и проводить личную работу над ошибками. Я хочу выразить благодарность всем нашим партнерам, кинотеатрам, которые поверили в УБЕЖИЩЕ. Да, это тот же режиссер, который снял ГРЕНЛАНДИЮ 2, и фильмы выходили с разницей в неделю. Должен отметить, что ГРЕНЛАНДИЯ не могла выйти раньше в силу ряда организационных причин, однако, конечно, мы хотели разнести два жанровых проекта, чтобы они не ели друг у друга зрителя. В прокате еще идет ГОРНИЧНАЯ, но, думаю, она уже скоро свой потенциал выработает. Хотя любая победа любого фильма в индустрии – это радость, потому что для нас всех главное – чтобы народ ходил в кино. И когда ГОРНИЧНАЯ завершит работу, ГРЕНЛАНДИЯ 2 и УБЕЖИЩЕ останутся единственным крупным предложением в своем жанре. Поэтому прокат может быть долгим, и я прошу кинотеатры не рубить сеансы – думаю, это будет на пользу нам всем.

26 февраля предстоит релиз МАЛЫША, который мы выпускаем совместно с Первым каналом: там будут и межпрограммная реклама, и «Доброе утро», и блоки в рейтинговых программах. О МАЛЫШЕ будут говорить. В Москве, а также в ряде городов-миллионников уже имеется наружная реклама на крупных поверхностях с цифровым размещением от компании Maer, за что я их тоже благодарю. Мы хотели выпустить картину непосредственно к 23 февраля, но не успеваем к этому сроку по производственным особенностям.

В марте выйдет ЖЕМЧУГ, который нам видится спящим хитом, потому что это фильм на стыке жанров – и мелодрама, и комедия, и даже немного триллер, и семейное кино, потому что рассказывает про жизнь семьи, и звездная картина. В актерском составе – Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Ирина Пегова. Очень хорошо сыграла девочка Дарья Полунеева. Получился интересный фильм с красивыми съемками в Индии, и мы уверены, что зритель, которого мы максимально будем стараться привести в кино, получит от него удовольствие. Это та картина, после которой выходишь со светлым и радостным ощущением, и после полуторачасового наблюдения за героями немного по-другому смотришь на жизнь.

Как вы думаете, комедия ВЕЗУНЧИКИ попала бы в эту волну зрительского интереса? Почему вы перенесли релиз и состоится ли он в целом?

С ВЕЗУНЧИКАМИ точно такие же сложности, как и со многими другими зарубежными релизами, о которых мы договариваемся: начинаются активности, связанные с подписанием контракта, перечислением денег, договоренностями о поставке исходных материалов для начала работы по дубляжу, адаптированию, локализации материалов для рекламы, а потом это все наталкивается на непростую международную ситуацию. В этой схеме всегда задействовано несколько игроков. И чтобы сложить весь кубик Рубика в одном цвете, требуется время. Работа с иностранными контрагентами всегда была непростой, но сейчас она осложнилась в разы. Фильм был заявлен на 8 января, и я не исключаю, что он мог бы составить достойную конкуренцию ГОРНИЧНОЙ. Однако ряд бюрократических сложностей, накладки на праздничные дни вынудили нас отложить релиз. Если мы поймем, что фильм еще актуален, что мы сможем найти какую-то удачную нишу, то продолжим работу по нему. Одной любви к Киану Ривзу мало. Нужно чтобы проект поставили так, как нам хотелось бы. Зависит от того, будет ли он мешать другим нашим планам и другим рассматриваемым нами картинам. Это всегда в определенной степени риски, на которые мы идем. В данном случае с ГРЕНЛАНДИЕЙ 2, с УБЕЖИЩЕМ все получилось хорошо. А с ВЕЗУНЧИКАМИ получилось нехорошо.

Насколько «Каро Премьер» все еще интересно работать с зарубежными проектами, учитывая большую конкуренцию со стороны других отечественных прокатчиков?

Мы учитываем прежде всего зрительский запрос. Нам поступает достаточно много предложений по зарубежному контенту, но далеко не весь он отвечает нашим требованиям. В мире снимается столько фильмов, что можно со счета сбиться, многое покупается в пакетах, когда к одному ведущему перспективному по сборам проекту идет несколько «пристежных», которые отлично смотрелись бы на платформах, на вторичных рынках, но не в прокате в России. То есть для нас они коммерчески нецелесообразны. Но если обращаться к истории нашей компании, то в 2005 году была создана «дочка» «Каро Премьер» для проката российских картин – «Каропрокат». Так мы выпустили франшизу ГОГОЛЬ, ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ. То есть мы никогда не отказывались от российского продукта, и по аналогии сейчас не будем отказываться от зарубежного.

Что вы можете рассказать о новом фильме Гая Ричи, триллере ЖЕНА И ПЕС с Розамунд Пайк, Бенедиктом Камбербатчем и Энтони Хопкинсом? Когда он выйдет?

К большому сожалению, анонсированный на декабрьском Кинорынке фильм Гая Ричи ЖЕНА И ПЕС, который мы планировали выпустить в начале апреля, опять же, из-за согласований внутри студии-производителя в заявленный период не выйдет. Производственный процесс у Гая Ричи шел одновременно по трем проектам, и студия решила изменить очередность их выпуска. Теперь картина ожидается в конце октября либо в начале ноября. Это вынужденная корректировка, но ЖЕНА И ПЕС обязательно выйдут. Мы уже получаем какие-то материалы и скоро объявим точную дату премьеры.

Когда вы планируете выпустить боевик ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ, где Эмма Томпсон неожиданно вступает на стезю Лиама Нисона?

По ТОЧКЕ ЗАМЕРЗАНИЯ сейчас тоже идут переговоры. Не хочу лишний раз обнадеживать, потому что в текущих условиях одного нашего желания недостаточно. Мы должны учитывать экономическую целесообразность и те экономические схемы, которые выстраивает производитель относительно других территорий. Россия сейчас – не самый первый рынок для зарубежных студий.

Расскажите, пожалуйста, как получилось, что «Каро Премьер» занимался росписью ГРЕНЛАНДИИ 2? Как вы оцениваете этот опыт? Будет ли он применяться в дальнейшем? Это постоянное партнерство с Global Film или разовое?

ГРЕНЛАНДИЯ 2 выпускалась совместно с Global Film, и я хочу сделать реверанс в сторону коллег: бÓльшую часть работы по продвижению картины провели они. Мы решили, что в данной ситуации совместный выпуск будет полезен как при росписи ГРЕНЛАНДИИ, так и при росписи УБЕЖИЩА. Эта двухходовка позволила объяснить кинотеатрам, что в одном флаконе они получают два крепких релиза, которые стоит рассматривать в некой связке, а не как две одножанровые картины. Фильм-катастрофа и боевик могли бы вместе разнообразить структуру кинопоказа в текущей сказочной палитре. Это не первый наш опыт подобной работы. В свое время мы так же сотрудничали с компанией «Наше кино», когда ею руководил Сергей Сельянов. И это тоже было полезно, потому что дало нам понимание: в подобной коллаборации рождается обоюдный заинтересованный контроль и в то же время – какая-то дружеская подсказка и продвижение. Коллеги из Global Film – профессионалы, мы знаем их много лет, поэтому нам было удобно в том числе и при финансовых взаимодействиях выпускать картины, потому что это достаточно дорогой процесс сам по себе, а в нашем случае свободные деньги, складываясь, давали общий знаменатель, который из одних рук было сложно получить. Раньше мы уже работали вместе над фильмом ФЕРРАРИ: несмотря на то, что основная роспись шла от нас, Global Film проявлял завидную конструктивную помощь, связанную с продвижением, размещением рекламы в социальных сетях и так далее. То, что делали они, помогло ФЕРРАРИ собрать даже при той жесткой конкуренции и тех медийных окопах, о которых мы говорили ранее, и все-таки эту голову иногда из них вытаскивать. В целом дома вместе строить удобнее.

В этом году зрителей ждет еще один эксперимент с прокатом – выпуск летних блокбастеров. Насколько это решение вам кажется верным, потенциально продуктивным? Есть ли у вас в рукаве свой хит, каким в прошлом году стала комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ?

Я приветствую это решение, потому что «плач Ярославны» кинотеатров относительно провальных летних месяцев надо было уже как-то услышать. Хотя прошлым летом хорошо работал наш релиз НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, что в том числе дало положительный стимул. Поэтому справедливо, что ХОЛОПА 3 и КОЛОБКА поставили на лето. Да, у российского зрителя есть непобедимый генетический код: лето – это дачи, огороды, посевы и сборы урожая, в кино ходят осенью, зимой и весной. Но сейчас ситуация меняется: молодые зрители уже никуда не едут, чтобы посадить картошку, а значит, надо их развлекать. Лично мне кажется, что летом ходить в кино вообще комфортнее: световой день длиннее, можно пойти на сеанс в 9 вечера, да и в 11 на улице еще не темно. Время на гардероб тратить не надо, можно в шортах прийти. Если эксперимент пройдет удачно, так как появились потенциально интересные проекты, то таким образом мы расширим «вкусные» даты. Поэтому, повторюсь, я приветствую это решение, пусть и принятое волевым способом.

7 мая мы выпустим в прокат с поддержкой Первого канала военно-исторический фильм СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА с участием Федора Добронравова, Марии Шукшиной и Виктора Добронравова. Это история повторения подвига Ивана Сусанина во время Великой Отечественной войны, и она абсолютно малоизвестна, но от этого еще более интересна молодому поколению россиян. Пожилой крестьянин Кузьмичев из Великих Лук вывел батальон гитлеровских солдат через леса на Псковщине в засаду красноармейцев и впоследствии стал самым пожилым награжденным званием Героя Советского Союза!

В летний период мы попробуем выпустить с Киностудией Горького фильм с Алексеем Воробьевым КАССА НЕВЕСТ. Интересный, приятный, в стиле НАЗАД В БУДУЩЕЕ, но с российской ментальностью. В основе – реально существовавшая касса невест, такой инструмент помощи юным барышням, чтобы они могли обзавестись приданым. В те времена небольшой капитал помогал найти вполне приличного мужа. Картина получилась очень прикольной, легкой, летней, и, нам кажется, может сработать. Мы уже встречались рабочей группой относительно продвижения. Есть еще несколько проектов, которые мы тоже сейчас рассматриваем для постановки на лето, и я уверен, что мы найдем хорошие варианты.

Если говорить о ваших продюсерских планах, какие проекты можно заявить уже сейчас? Будут ли НАХИМОВЦЫ 3? Какого кино, по-вашему, не хватает в сегодняшнем прокате?

Продюсерский хлеб очень сложный и на самом деле очень рискованный. Не секрет, что раньше зарабатывали не с проката, а с производства. Тогда можно было рассказывать анекдот, в котором начинающий продюсер снял кино и переехал из Твери жить в Москву, потом снял второе кино и из Ясенево переехал на Чистые пруды, потом снял третье кино и переехал в тюрьму. Сейчас все круто поменялось. Лично я придерживаюсь трех золотых правил продюсера. Во-первых, никогда не снимайте на свои деньги. Во-вторых, никогда-никогда не снимайте на свои деньги. В-третьих, никогда-никогда-никогда не снимайте на свои деньги. Но мало найти финансирование. Нужно сформировать такие условия работы, чтобы, воспользовавшись им один раз, продюсер мог прийти и во второй, и в третий, и в четвертый. А для этого нужно подкреплять оказанное доверие реальным прокатом и реальной встречей со зрителями. В этом отношении мне как дистрибьютору, конечно, легче: есть возможность совмещать две ипостаси внутри одного человека. Я сразу вижу перспективу выпуска фильма в прокат.

НАХИМОВЦЫ – один из проектов, который мы делали с моим давним партнером и другом Юрием Обуховым. Не все они, можно честно сказать, становились хитами, но держались крепкой середины. Нам есть чем гордиться. В том числе недавним фильмом 9 СЕКУНД про героя России Алдара Цыденжапова, получившим множество призов, массу внимания прессы, а уж зрительских откликов, особенно в Бурятии, в Приморском крае, на Дальнем Востоке, не сосчитать. Сложный и долгий вопрос – почему эти картины не получают должной партнерской поддержки ведущих телеканалов.

Ни для кого не секрет, что сейчас очень сложно найти нужную тему, нужную историю, нужный сценарий. Возрастает конкуренция в производстве. Есть проблема с раздуванием пузыря окладов участников кинопроцесса, в частности, актерских ставок. Сложно конкурировать с такими структурами, как ГПМ или НМГ. Но мы пытаемся. Я считаю успешным опытом для меня и для режиссера и продюсера Натальи Каленовой создание фильма ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ. Мы работаем сейчас еще над несколькими проектами, все они на первичной стадии, сможем рассказать о них позже. Из того, что сделано совсем недавно и скоро выйдет в прокат, сейчас подбираем дату, могу назвать ДЕДМОБИЛЬ с Юрием Стояновым в главной роли. Мы обсуждаем поддержку со стороны ВГТРК, а сам фильм продюсировали вместе с Георгием Малковым. Вот на этот релиз я очень рассчитываю. В разработке находится еще один проект, который задумывался как фильм к 30-летию выхода на экран КУРЬЕРА. Были выкуплены права на повесть у Карена Георгиевича Шахназарова. Это не совсем тот КУРЬЕР, сценарий пишется с учетом современной обстановки в России. Нам показалось, что искания и метания героя Федора Дунаевского сегодня близки современной молодежи, можно перекинуть мостик к нашим дням, но с другой философией, с другим подходом ментальных исканий и вообще жизненных ориентиров и устоев, нежели были в то время. В целом к нам обращаются на разных стадиях – и монтажа, и готовности выпуска в прокат. Это все немало разбавляет «скучную» жизнь дистрибьютора.

Чего вы ждете от индустрии в 2026 году?

Мне бы хотелось, чтобы индустрия в этом году не потеряла еще больше относительно прошлого года. Пусть этот «стабильный застой» (назову его так) зафиксируется на тех результатах, которые у нас есть и по общим сборам, и по зрительской посещаемости. Уверен, что если лето поможет распределить более-менее зрительские потоки, то прибавят оба показателя. А еще желаю индустрии новой энергии, за которую мы все болеем.

Фото: личный архива спикера