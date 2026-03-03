Алексей Рязанцев и Андрей Кретов: «Малыш» прорубил окно для жанра, и теперь в большом количестве начнут появляться картины о СВО»

Президент «Каро Премьер» и продюсер картины рассказали БК об итогах первого уикенда проекта и подробностях его продвижения

Лучшей новинкой уикенда стала военная драма МАЛЫШ, где герой Глеба Калюжного отправляется добровольцем в зону СВО, чтобы найти свою мать. В картине Андрея Симонова («20/22», «Свои») также снимались Полина Агуреева, Олег Васильков, Юрий Назаров, Иван Алексеев. Производством проекта с бюджетом в 315 млн рублей (безвозвратная субсидия Фонда кино составила 205 млн) занималась компания BBG Production. Президент «Каро Премьер» Алексей Рязанцев и продюсер МАЛЫША Андрей Кретов рассказали БК об итогах первого уикенда проекта, подробностях его продвижения и прокатном потенциале патриотического военного кино о текущем конфликте.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма МАЛЫШ? Каковы были ваши прогнозы?

Алексей Рязанцев: Как всегда, и прокатчику, и создателям хотелось бы большего, но мы довольны стартом фильма. Мы не просто предполагали, а были уверены в том, что премьерные результаты будут примерно на таком уровне. Еще во время первого просмотра вместе с прокатным отделом мы поняли по реакции букеров, в основном девушек, по их слезам и эмоциям, что фильм будет так же эмоционально воспринят зрителем. С учетом превалирующей сегодня на релизах всех жанров женской аудитории это было обнадеживающим фактором, который давал основание предполагать, что картина будет хорошо принята киноаудиторией.

А в продвижении вы как-то акцентировали внимание на том, что фильм может быть интересен женской аудитории, потому что романтической линии в промоматериалах нет?

Алексей Рязанцев: Хотя МАЛЫШ и не выглядит женским и там нет романтической линии, тем не менее показанные в картине мужские характеры должны вызывать любовь и уважение со стороны женщин. Все-таки девушки и женщины в России ценят мужественность, поступки мужчин, прежде всего их готовность защищать близких – мать, сестру, жену, подругу, любимую. Женщин привлекает линия отношений с матерью, а также стремление защищать мирных граждан. Выстроить позиционирование картины только на экшн-сценах и патриотических моментах было бы недостаточно. Исполнитель одной из главных ролей Глеб Калюжный уже зарекомендовал себя в образах надежных персонажей, способных любить, уважать и понимать женскую половину, начиная с 14+. А потом и ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ усилил любовь зрителей к его актерской игре. Вторую главную роль в фильме исполнил не менее харизматичный молодой актер Иван Алексеев из сериала «Ландыши», сыгравший командира роты с позывным «Жук», который так же своим актерским мастерством вызывает самый искренний отклик у зрительской аудитории, в том числе и женской.

Как появилась идея фильма? Если он снят по реальным событиям, то какие моменты реальны, а какие додуманы?

Андрей Кретов: МАЛЫШ – ребенок внеплановый. На площадке «Таврида», куда мы в 2023 году приехали питчить свои проекты, познакомились с Павлом Чертком, молодым добровольцем из Донецка. С виду он выглядел как подросток, и мы очень удивились, когда узнали, что на самом деле он опытный штурмовик, имеющий три ранения. Его позывной на фронте был «Малыш». Слушая его истории, наши авторы очень вдохновились, и когда Паша сел на семинаре за один стол с нашим сценаристом Ринатом Есеналиевым, тоже имеющим богатый фронтовой опыт, родился сюжет: парень из Донецка идет спасать свою мать в осажденный Мариуполь. А дальше уже включилась команда сценаристов, которая довела дело до конца. Наш сценарий – это не чья-то конкретная история, а художественный вымысел, сотканный из огромного массива документального материала и личного опыта наших авторов-фронтовиков. Идея фильма очень простая: если ты мужчина, то ты отвечаешь не только за себя, но и за свою семью, за свою родину. В последнее время этот момент почему-то стерся в нашем обществе. Я бы даже не назвал это традиционной ценностью или идеей. Это какой-то инстинкт, который почему-то у многих уснул. И наша задача – его разбудить. Иначе обществу просто не выжить.

Как вы думаете, чем фильм МАЛЫШ привлекает зрителей в первую очередь?

Андрей Кретов: Во-первых, нашим глубоким инсайдом в теме. Мы считаем, что взять просто сценариста, который, сидя в столице, что-то напишет – ложный путь. Наши сценаристы или сами воевали, или мы их возим «за ленту» за счет нашей компании для сбора материала. Без правды и насмотренности хорошее кино про эту войну не снять. Во-вторых, мы не работаем с теми, кто не вовлечен в эту тему эмоционально. Сами горим ею и по-другому не работаем. А остальное – уже дело профессии. Просто ставим себе высокую планку и стараемся делать хорошее кино. И зритель это чувствует. Мы движемся от нашего сердца к сердцу зрителя самым прямым путем. Мы постарались сделать хороший кастинг со свежими лицами, усиленно вложились в визуальную часть картины – и в плане пиротехники, и в плане операторской работы. В плане музыки мы собрали со всего рынка лучшие треки по теме при помощи нашего музыкального продюсера Юрия Бардаша, и фильм в итоге звучит очень бодро. Режиссер Андрей Симонов уже имел опыт современного военного кино с сериалом «20/22», на котором мы приступили к выработке новой эстетики такого кино, и здесь мы успешно продолжили эту работу, учитывая свои прошлые ошибки. И у нас все получилось.

Какой фильм вы считали кассовым референсом этого проекта?

Алексей Рязанцев: Фактически надо признать, что МАЛЫШ – это по-настоящему первый фильм о событиях, разворачивающихся в зоне специальной военной операции. Неким ориентиром для нас был результат драмы ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР», но это разные картины. ПОЗЫВНОЙ – история об антитеррористической операции, объявленной Украиной на Донбассе, в самом начале добровольческого движения, еще до объявления СВО. События в ПОЗЫВНОМ происходят в 2015 году и носят гуманитарно-поддерживающий характер. Хотя какие-то намеки на схожесть мотивации героев фильма и тех, кто защищал тогда, в начале всех этих действий и конфликта, русскоязычное население и территории Донбасса, прослеживаются, но все-таки МАЛЫШ более конкретен и рассказывает о ситуации именно сегодняшнего дня. Цели объявлены, стремления сторон конфликта озвучены. И мотивация героев чуть другая, и нам всем уже больше известно о том, что реально происходит «за лентой». В любых новостных программах и информационных передачах сейчас обсуждают положение на каких-то участках специальной военной операции, подвиги наших солдат, но художественного воплощения этого конфликта в кино еще не было. Поскольку не все смотрят новости, выражение событий через киноискусство позволяет эмоционально подключиться к происходящему. Уверен, через эти художественные образы цели и задачи СВО будут понятны большему количеству людей.

Как вы позиционировали фильм при продвижении?

Алексей Рязанцев: Если посмотреть на постер и трейлер, то там нет пытающихся обмануть зрителя подвохов. И аннотация, и показанные на Первом канале ролики картины, и прихардлоченные к нашим релизам, а также показанные на коммерческой основе трейлеры давали представление о том, что это военная драма о СВО. Хочу выразить особую благодарность концерну Maer, который отозвался на выпуск такого необычного кино для сегодняшнего кинопроката. Название МАЛЫШ и люди в камуфляже на большом электронном панно могли вызывать недопонимание, но все вкупе образовывало информационное поле и работало на формирование зрительского понимания. От этого еще более ценен результат первого уикенда. Если посмотреть на динамику проката, то наименьшее падение случилось в воскресенье и фильм показал уверенный коэффициент прироста на выходных. И я уверен, что «сарафанная» волна будет только распространяться. Надо сказать, что, начиная уже с четверга, в течение выходных мы получали заявки от кинотеатров, которые, то ли не поверив, то ли недооценив отношение к данным событиям в обществе, не решились ставить картину. Давайте будем откровенны: многие изначально не верили в то, что фильм может составить такую мощную конкуренцию остальным релизам на уикенде.

Как вы думаете, почему удалось собрать больше зрителей, чем ожидали многие?

Алексей Рязанцев: Наверное, внутри каждого из нас есть некий червячок сомнения, который неверно оценивает отношение ко всему, что там происходит. С одной стороны, волонтеры вкладывают огромные ресурсы, многие люди воспринимают это близко к сердцу, помогая деньгами и собирая какие-то посылки на передовую. Но много и тех, кто выражает иное отношение, считая это не освободительной операцией, а конфликтом фактически с родственным православным народом. Вот МАЛЫШ может помочь изменить подобное отношение через художественные образы. Через отношения в семье в картине показано, как эта ситуация развела близких людей по разные стороны баррикад. Поэтому в фильме есть правда, более того, история не вымышленная, а построенная на реальных фактах и событиях, а также жизни реальных людей. Мне вообще все это напоминает период гражданской войны, когда брат шел на брата, отец – на сына, когда столкнулись две идеологии о том, как должен быть устроен мир.

Как вы оцениваете «сарафанную» волну?

Алексей Рязанцев: Я пока не встречал отрицательных отзывов. Только либо безусловно положительные, либо с некоторыми оговорками, что это тяжелый фильм, вызывающий сильные эмоции. Говорят, что это непростая картина, побуждающая обсуждения, по окончании долго держащая в напряжении и в раздумьях. При этом не стоит бояться идти смотреть ее со старшими детьми.

ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» два года назад собрал 131 миллион рублей. Сможет ли МАЛЫШ превзойти эти результаты, как вы думаете?

Алексей Рязанцев: Абсолютно уверен. Падение на втором уикенде будет минимальным, и, я думаю, к окончанию второго уикенда результаты будут превзойдены.

По стартовой кассе картина лишь 14 миллионов уступила фильму ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР», но по числу проданных билетов – почти вдвое. Почему не удалось активировать до конца аудиторию, готовую смотреть такое патриотическое кино, как вы думаете?

Алексей Рязанцев: Изменилась конъюнктура рынка. Посещаемость кинотеатров в целом сокращается, тем более уменьшается мужская аудитория. Как мы видим, даже сиквел ЧЕБУРАШКИ привлек меньше зрителей, чем первый фильм.

Кроме продвижения на Первом канале и наружной рекламы Maer, какие ресурсы были задействованы в маркетинге проекта?

Алексей Рязанцев: Как всегда, мы пользуемся привычным для продвижения кино инструментарием. Кроме Первого канала и Maer, это диджитал-реклама, соцсети. Но главное – отношение неравнодушных людей, которые, узнав об истории и сюжете, готовы были поддержать картину. То же самое относится и к премьере в киноцентре «Октябрь», где зал был полон, хотя в тот день проходило несколько премьер. И я рад, что многие сделали выбор в пользу МАЛЫША. Показ посетило множество героев Российской Федерации, военнослужащих. А реакция зала была настолько эмоциональной, что мы поняли: не зря выпускаем картину. Честь и хвала создателям ленты. Спасибо огромное всем кинотеатрам, которые поверили в проект, и я призываю их и дальше поддерживать его.

Участвовал ли в продвижении Глеб Калюжный?

Алексей Рязанцев: Глеб проходит срочную службу в армии. Это не курорт и не какое-то формальное отлучение от общества, а особая жизнь со своими условиями и обязательствами. Поэтому не знаю, какие разговоры ходят в казармах и предполагает ли руководство части, где он служит, провести коллективный просмотр. То, что релиз картины совпал с тем, что Глеб является сегодня военнослужащим, мне кажется важным обстоятельством. Глеб – молодец, он растет и как актер, и как мужчина: защищает нашу родину и с экрана, и реально служа в армии.

Известно ли вам что-нибудь о проведении коллективных просмотров МАЛЫША военными?

Алексей Рязанцев: Я думаю, все эти заявки собираются на местах. Такие просмотры не сразу происходят, потому что процесс организации инерционный, так как необходимо включить киносеансы в план свободного времени военнослужащих. Поэтому я уверен, что наверняка они будут проводиться в массовом порядке позднее. Знаю, что из госорганов летят просьбы организовать просмотры и для Совета Федерации, и для Госдумы. И в принципе фильм на слуху. Такие картины, я считаю, надо смотреть в кинотеатре, тем более подобных проектов не много.

Как в целом вы оцениваете прокатный потенциал такого патриотического кино, как МАЛЫШ? Насколько зрители готовы его смотреть?

Андрей Кретов: В России всегда любили хорошие фильмы о войне. Емкость отечественного рынка военного кино – примерно аудитория картины АВГУСТ, то есть сборы 1,5 миллиарда рублей. Тема СВО накладывает свои ограничения – кто-то не готов смотреть кино про события, которые происходят прямо сейчас. Слишком волнительно. Однако если в ходе проката и промо создателям удается доказать зрителям, что проект действительно качественный, то при хорошей росписи и полноценном информационном сопровождении можно собрать миллионов 800. Но для этого прокат должен быть долгим и иметь мощную информационную поддержку. Соберем ли мы сейчас с МАЛЫШОМ 800 миллионов? Не думаю, если честно. Зритель еще не привык, что о современной войне можно снять хорошее кино. Не верит. Но мы с успехом преодолеваем это недоверие. За прошедшую неделю МАЛЫШ уверенно держал третью строчку по сборам в прокате, уступая лишь двум семейным фильмам 12+. МАЛЫШ, по сути, экспериментальный – не только в плане нового языка отечественного военного кино, но и в плане маркетинга.

Алексей Рязанцев: Я уверен, что МАЛЫШ прорубил окно для этого жанра, и теперь в большом количестве начнут появляться картины о СВО. Просто, безусловно, потребовалось какое-то время для осознания, понимания и принятия. Тем более историй о героических подвигах и буднях военнослужащих масса, так же много, как и сюжетов фильмов о Великой Отечественной войне. Но для того, чтобы образовался и был реализован некий художественный замысел, должно пройти какое-то время, должна появиться какая-то готовность, и прежде всего – готовность зрителей. Еще больший толчок к зрительской активности дало бы достижение целей СВО и наступление долгосрочного мира, который позволил бы переоценить и каким-то образом осознать произошедшее. Это, конечно, зависит не от нас, но необходимо каким-то образом приближать разрешение конфликта. И мне кажется, что МАЛЫШ вносит в это свой вклад.

