Юлия Сапонова и Ксения Кабишева: «Наша работа будет непродуктивна, если фильмы с участием героев с особенностями не станут смотреть»

БК поговорил с руководителем и продюсером «Инклюзии в кино» о специфике работы проекта и планах по его развитию в наступившем году

На протяжении последнего времени на различных деловых площадках все чаще обсуждаются тема инклюзии и вопросы взаимодействия представителей киноиндустрии и людей с различными видами инвалидности. К примеру, в августе прошлого года на фестивале «Короче» продюсером Игорем Мишиным была проведена специальная презентация проектов «Без границ» Олега Любаева и «Инклюзия в кино», основателем которого выступает режиссер, сценарист и продюсер Юлия Сапонова. «Инклюзия в кино» занимается многосторонним консалтингом киноиндустрии по теме инклюзии и уже успела получить признание профессионального сообщества. В частности, в ноябре прошлого года образовательная программа проекта «Первая инклюзивная КИНОлаборатория» была награждена дипломом премии School of Education Award (SEA). А в начале декабря команда «Инклюзии в кино» специально для сотрудников «Яндекса» провела коммуникационную импакт-лабораторию с участием актеров с ментальными особенностями. В числе других заметных проектов «Инклюзии в кино» – кастинг и озвучание героев с ментальными особенностями для фильма ЛУЧШЕ ВСЕХ и участие в его промокампании совместно с дистрибьютором «Вольга», а также коллаборация с агентством PlusSeven. БК поговорил с автором и руководителем Юлией Сапоновой и продюсером «Инклюзии в кино» Ксенией Кабишевой о специфике работы проекта и планах по его развитию в наступившем году.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей инициативе «Инклюзия в кино». С чего все начиналось? Как так сложилось, что именно вы начали помогать актерам с особенностями?

Юлия Сапонова: Все началось восемь лет назад, когда я стала сооснователем проекта Маргариты Ребецкой «ВзаимоДействие». В этом проекте ребята с синдромом Дауна, ставшие актерами, вместе с профессиональными режиссерами ставили спектакли. Вскоре после этого мы приступили к созданию документального проекта СЪЕСТЬ СЛОНА и социальных роликов. Мой первый ролик как режиссера быстро набрал 600 тысяч просмотров на Facebook*. А Игорь Мишин как один из продюсеров фильма помог организовать премьеру СЪЕСТЬ СЛОНА на Первом канале в очень знаковую дату – 21 марта, Международный день человека с синдромом Дауна. Тогда одномоментно фильм посмотрело более пяти миллионов зрителей. Мы были очень воодушевлены таким результатом. Это дало нам понять, что если в сложную на первый взгляд тему добавить немного волшебства искусства, то она станет понятной гораздо большему количеству людей.

«ВзаимоДействие» существовало довольно успешно, но в 2023-м проект вынужденно приостановился. При этом за время работы у наших ребят накопился большой профессиональный опыт. Они позволили мне реализовать давнюю мечту – я начала выстраивать мостик между ними и большой киноиндустрией. Мне хотелось не только самой снимать про них, но и чтобы этим занялись другие режиссеры и продюсеры. Мне хотелось объяснить остальным, как классно работать с тем, кто не похож на тебя, а нашим актерам, и не только им, – дать возможность настоящей профессиональной реализации.

Я обратилась в Московскую школу кино с предложением нового проекта. Они с радостью поддержали мою идею, и в 2023 году проект был запущен на их базе. Еженедельно ребята продолжают заниматься актерским мастерством, изучать современную хореографию и сценическую речь. Кроме того, мы активно работаем над просвещением студентов Московской школы кино. В 2024 году нас поддержал продюсер Игорь Мишин, предложив финансировать проект и продвигать его в индустрии. Благодаря этому мы смогли расширить проект до его текущего уровня, что открывает перед нами большие творческие и просветительские перспективы. Сердцем нашего проекта были и остаются сами актеры, в которых мы уверены и которые уже доказали, что на них и их родных можно положиться.

Ксения Кабишева: Я присоединилась к проекту «ВзаимоДействие» в 2020 году. Мое знакомство с ним началось с того, что я случайно посмотрела фильм СЪЕСТЬ СЛОНА в день телепремьеры. Причем премьера должна была тогда состояться в первом зале кинотеатра «Октябрь», но из-за пандемии этого не произошло. Меня проект поразил тем, что с точки зрения качества и подхода к созданию культурного продукта он ничем не отличался от любого другого фильма или спектакля. Было очевидно, что это не только социально значимый контент, а просто хороший досуговый продукт для зрителя. И когда Юлия создала отдельный проект «Инклюзия в кино» и предложила мне поучаствовать в нем в качестве продюсера, я с радостью согласилась. «Инклюзия в кино» состоит из нескольких направлений, благодаря которым мы отдельным целевым аудиториям рассказываем про инклюзию. Это и коммуникативный проект для индустрии между разными ее сегментами, и проект по созданию самостоятельного культурного продукта, включая ролики, полные метры и сериалы. Уже сейчас у нас есть труппа постоянных актеров с синдромом Дауна с высоким уровнем профессиональной подготовки, которая регулярно совершенствуется. Они готовы интегрироваться в кинопроект в любой момент. Также мы оказываем консалтинговые услуги как самим актерам, например, по оформлению документов, так и креативным командам, юридическим службам киностудий и прочим. То есть наша поддержка осуществляется в режиме 360. Мы можем помогать в подборе актеров с разными видами инвалидности, проводить кастинги под запрос и так далее. Также мы занимаемся консалтинговой помощью на тему позиционирования инклюзии. Мы никогда не останавливаем работу по организации и проведению мастер-классов, тренингов, показов, паблик-токов и много чего еще, что позволяет нам формировать позитивный опыт соприкосновения с темой инклюзии. В этом смысле мы максимально адаптивны и клиентоориентированы, можем подстроить свой формат под того, кто приходит с запросом.

На кого направлены ваши основные усилия – на актеров с особенностями или на индустрию вокруг них?

Юлия Сапонова: Это всегда двусторонний процесс, одно не может существовать без другого. Нельзя только обучать актеров, не предлагая их услуги продюсерам, или, наоборот, ходить по студиям и уговаривать их брать на главные или второстепенные роли артистов с инвалидностью, когда последних просто нет. Это как аверс и реверс одной монеты. У этой монеты есть и третья сторона, которую можно назвать «золотой». Необходимо создать условия, чтобы люди хотели ее «купить» – пойти смотреть это кино. В нашем случае нужно работать и над тем, чтобы у аудитории возникло желание смотреть фильмы с участием актеров с особенностями. Для этого фильм должен содержать современный и важный месседж для аудитории и быть зрительским. Без одновременной работы по всем этим направлениям проект не сможет реализовать свой потенциал.

Ксения Кабишева: Я бы добавила, что мы в конечном счете работаем на зрителя. Профессиональный зритель, находящийся внутри индустрии, – это же тоже зритель. В глобальном смысле мы это делаем не для того, чтобы стали чаще снимать актеров с особенностями. И не для того, чтобы внутри индустрии стали лучше относиться к особенным людям. Даже если этих двух целей мы добьемся, все будет бессмысленно и непродуктивно, если фильмы с участием героев с инвалидностью не станут смотреть. Нам нужно сделать так, чтобы наблюдался заметный позитивный эффект именно на уровне общества. Чтобы был рост числа людей, для которых видеть на экране одним из героев, главных или второстепенных, человека с инвалидностью – это просто норма.

Вы расширяете профессиональные возможности для людей с особенностями в отрасли. Это как-то пересекается с инклюзивными условиями в кинотеатрах? Занимаетесь ли вы этим тоже?

Юлия Сапонова: Мы не ставим перед собой такую задачу, но с радостью поможем командам, которые работают в этом направлении. У нас, например, есть уникальный продукт – инклюзивный коммуникативный тренинг с участием наших актеров для корпоративных клиентов. Недавно мы провели такой тренинг для команды «Яндекса» и получили впечатляющие отзывы участников. Для многих этот опыт стал переломным моментом, позволившим изменить отношение не только к людям с особенностями, но и к самим себе.

Ксения Кабишева: За годы продвижения темы инклюзии, когда ты шаг за шагом делаешь людей с особенностями видимыми в культурной среде, само «сарафанное радио» постепенно создает стимул развивать эту тему во все более широком круге культурных институций. Для представителей разных креативных индустрий мы сознательно создаем новый опыт по взаимодействию не просто с людьми с особенностями, а именно с актерами-коллегами. И чем больше «повестка» проникает повсюду не искусственно, а через создание нового опыта, тем быстрее у нас получается формировать эффективную профессиональную среду, в которой все изначально заинтересованы, чтобы люди с особенностями были полноценными членами общества.

По-вашему, что изменилось в нашей киноиндустрии сегодня, если мы разговариваем с вами именно сейчас, а не, допустим, пять лет назад?

Юлия Сапонова: За последнее время в обществе произошли значительные изменения, которые коснулись не только индустрии, но и всех нас. Наше общество стало более поляризованным по множеству вопросов, поэтому усилился запрос на поиск путей принятия и понимания тех, кто отличается от нас и видит этот мир по-другому. Одновременно ситуация способствует появлению все большего числа людей с видимой инвалидностью. Все больше авторов, которые тонко чувствуют тенденцию времени, обращаются к этой теме и ищут новые способы повествования, исключающие жалость и отношение с позиции сверху. У зрителя тоже есть внутренний запрос на такой контент, несмотря на стереотипы, выработанные поколениями. Есть такой феномен незаявленного спроса. Это когда зритель не формулирует запрос «снимите фильм с людьми с инвалидностью» напрямую и даже не готов часто просто включить такой фильм. Но когда он случайно видит жизнеутверждающие картины, как, например, СЪЕСТЬ СЛОНА, то пишет много отзывов с просьбой снимать больше такого кино.

Есть другой путь. Когда тема инклюзии, как она развивается на западном рынке, существует как «повестка» и спускаются квоты обязательного присутствия в кадре тех или иных групп людей. С моей точки зрения нам это не подходит. Нельзя просто указом изменить отношение творческих людей и зрителей к теме инвалидности в кино.

Ксения Кабишева: Соглашусь, что мы имеем дело с естественным развитием общества. Любая индустрия, особенно креативная, вместе с остальным обществом постепенно становится более информированной и более открытой к людям с инвалидностью. Причем общество в целом даже опережает киноиндустрию в этом плане, но постепенно и для кино это становится приоритетным направлением, куда стоит вкладывать больше денег, времени и экспертизы. Повторюсь, развитие в данном направлении – процесс естественный, и нужно только систематизировать усилия, чем мы, собственно, и занимаемся.

Какую обратную связь от представителей индустрии вы уже получили и продолжаете получать?

Ксения Кабишева: До 2023 года мы существовали в формате театрального проекта «ВзаимоДействие», и основной фидбэк шел оттуда. Наши артисты среди прочего играли на сценах Театра Наций и «Современника», это были не единичные случаи. Производимый театральный продукт по уровню драматургии, актерской игры и прочим параметрам соответствовал уровню данных площадок. Один из эффектов от нашей работы для киноиндустрии заключается в том, что все больше крупных игроков дают обратную связь в духе «вау, а ваши актеры так могут?». Для многих представителей отрасли было удивлением узнать, что актеры с ментальными особенностями, например, могут выдерживать смену в 8 часов и соответствовать другим профессиональным требованиям. Наши артисты достаточно опытны, понимают, что такое съемочный день, съемочный график и так далее. У них точно так же есть райдер, как и у остальных актеров, и он разве что немного расширен в ту или иную сторону в зависимости от их физических возможностей.

Мы также понимаем, что важно учитывать и уважать запросы индустрии. Нельзя прийти и сказать: сделайте именно так и подстройте свой съемочный процесс под актера с инвалидностью. Важно учитывать запросы как последних, так и отрасли, найти между ними баланс. Продюсеры работают в зоне высокого риска, кино – дорогостоящий бизнес. И даже если автору, режиссеру, продюсеру по-зрительски что-то нравится, он в любом случае должен учитывать коммерческую составляющую. Невозможно бесконечно создавать исключительно альтруистические проекты. Необходимость совместить интеграцию инклюзии в креативные индустрии и коммерческий успех продукта стимулирует к поиску новых подходов к созданию и позиционированию инклюзивных проектов, чтобы сделать их более массовыми, сохранив достоверность и качество. У индустрии есть неотъемлемые параметры, например, по бюджету и прочим показателям. И в этом смысле мы позиционируем себя как мост между культурой инклюзии и большой киноиндустрией. Есть много страхов, что привлечение артистов с особенностями повлечет множество дополнительных финансовых или организационных затрат. Но когда получается достигнуть вышеупомянутого баланса, игроки понимают, что все не так страшно. В организации работы мы стремимся развивать модель социального бизнеса, чтобы становиться более устойчивыми. Мы иногда проводим благотворительные консультации, но к нам также можно прийти и заказать определенные услуги, упакованные определенным образом, например, озвучание в исполнении артиста с особенностями или сопровождение актера с инвалидностью от момента подготовки к роли до работы на площадке – это услуга для студий, платформ и прочих. В этом смысле нам было важно получить обратную связь на фестивале «Короче» 2024 года, где Игорем Мишиным была организована презентация проекта «Инклюзия в кино». Мы получили фидбэк от представителей индустрии, то есть от потенциальных заказчиков, которые были рады осознать, что это не «социалка» для обязаловки, а именно совокупность готовых решений для бизнеса. Мы рады, что смогли ответить на ряд незаданных вопросов, которые оставались подвешенными у многих представителей отрасли. Мы очень благодарны за возможность представить проект среди профессионалов Игорю Мишину (в том числе за многократные консультации и советы о том, как лучше презентовать наши продукты), всей команде фестиваля «Короче» и каждому, кто помогал и поддерживал в этом важном моменте первого выхода в большой свет проекта «Инклюзия в кино». Эти люди часто, к сожалению, остаются за кулисами. А вообще, конечно, лучше целой сотни презентаций прямой новый опыт взаимодействия с инклюзией в работе. Надеюсь, проектов, предлагающих индустрии готовые решения по данной теме, будет становиться больше.

Как конкретно выстроено ваше сотрудничество с агентством PlusSeven?

Юлия Сапонова: Мы всегда позиционировали наших актеров как профессионалов, которые готовы выполнять все правила индустрии, хотя и требуют более индивидуального подхода. Сотрудничество с Дашей Серебряковой открывает для ребят новые горизонты для профессионального роста и продвижения. С технической точки зрения процесс взаимодействия Даши с нашими актерами ничем не отличается от ее работы с другими актерами. Она так же представляет их интересы перед индустрией. Я уверена, что это послужит уникальным примером для индустрии, и с актеров с инвалидностью постепенно будет снят штамп «социалки». Уйдет отношение, которое до сих пор иногда встречается: «будьте благодарны, что мы обратили внимание на вас и позволили вам участвовать на безвозмездной основе».

Ксения Кабишева: У нас уже есть один успешный кейс с Дашей Серебряковой. Один из наших актеров в январе заходит в съемки крупного сериала на одну из главных ролей. Проект готовится к выходу на одной из платформ. И очень радостно, что это не наша инициатива, а к нам пришли и попросили подобрать актера на уже придуманную роль.

Как выстроено ваше взаимодействие с государством? Какую в целом помощь вы получаете?

Ксения Кабишева: Какой-то прямой помощи от государства у нас нет. Разумеется, мы взаимодействуем с ним, когда наравне с другими производителями обращаемся в Институт развития интернета или минкульт за поддержкой своих проектов, но мы не думали о выстраивании здесь какой-то отдельной коммуникации. Единственный трек, который в перспективе будет невозможен без государства, это если мы займемся вопросом создания системного образования для людей с инвалидностью. Здесь понадобится создание базы, единой методологии и прочего. Сформировать это как частную инициативу будет крайне непросто.

20 декабря прошлого года в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся кинопоказ шести короткометражных фильмов, созданных совместными усилиями команд «Инклюзии», «Кинопоиска», «Плюс Студии» и «Алисы». В данных лентах снялись артисты инклюзивного актерского интенсива «Яндекса». В этом проекте участвовали ваши подопечные?

Юлия Сапонова: Наши актеры не участвовали в этом проекте. Я консультировала проект в момент запуска, а мой коллега и друг Владимир Рудак, режиссер, передвигающийся на коляске, участвовал в нем как один из тренеров. На премьере несколько авторов подходили к нему и благодарили за то, что он поменял их видение историй. Часто взгляд стороннего человека наполнен штампами. Сценарист, например, может быть уверен в том, что человек на коляске станет счастливым, только встав с нее. Историй, в которых жизнь человека на коляске может быть полноценной и счастливой, очень мало в кино. Мне очень понравилось, что показанные фильмы были лишены этих штампов. Там снимались слабослышащие и слабовидящие актеры, актрисы на колясках. Это были не профессионалы, а просто талантливые люди, отобранные на кастинге. Я мечтаю, чтобы эта история имела продолжение, чтобы появилось как можно больше подобных лабораторий, и мы были бы рады в них поучаствовать с нашими актерами. Очень важно, чтобы появлялось больше образовательных проектов для актеров с инвалидностью, как школа «Кино без границ» Олега Любаева, где учатся сценаристы и режиссеры с инвалидностью, или как наш проект.

Летом у нас был свой позитивный опыт сотрудничества с «Яндексом» в съемках рекламного ролика. Поначалу на площадке стояло определенное напряжение, но само участие ребят, их непосредственное поведение и слаженная работа подняли всем настроение и подарили энергию на весь съемочный день. Также мы получили особые благодарности за профессиональное проведение кастинга и участие нашего хореографа Натальи Обельчак в съемке. Хочется предоставить участникам киноиндустрии как можно больше подобного опыта.

Судя по вашим публичным выступлениям, вашей миссией является не просто стремление повысить видимость актеров с особенностями здоровья для киноиндустрии и зрителей, но и в целом усилить творческий потенциал отрасли. Можете ли вы рассказать, как это взаимосвязано?

Юлия Сапонова: Да, эта миссия является основой моей личной мотивации. Я заметила это в себе и других людях, которые погружаются в работу с нашими ребятами. Создание безоценочной среды позволяет творческим людям становиться свободнее и смелее выражать собственные странности и идеи. Все мы на подсознательном уровне боимся осуждения, изгнания из общества, боимся прослыть дураком. Но когда человек, которого общество считает «дурачком», на глазах у тебя выражает себя так, как он сам хочет, ты понимаешь, что это вызывает не агрессию, а любопытство и открытость. Ты позволяешь себе самому больше проявляться, открываться и фонтанировать идеями. Если на съемочной площадке находится открытый человек, все расслабляются, чувствуют себя детьми. Это дает стимул творить. Это что касается влияния на творческую индустрию в целом. Есть еще и более точечное воздействие. Недавно я работала на читке сценария с нашим актером и режиссером сериала, в котором он будет сниматься. Я с удовольствием наблюдала, как комментарии нашего Антона вырывали режиссера и партнеров по сценам из обыденности. Они записывали его непосредственные реакции, планируя внести эти изменения в историю, сделав ее еще более живой. Я уверена, что равноправное участие всех людей в творческом процессе нужно не только им, а больше даже креативной индустрии в целом.

У двух картин, где принимали участие актеры с синдромом Дауна, ПРАВИЛА ФИЛИППА и МОРЕ НА ДВОИХ, в прошлом году состоялись фестивальные премьеры. Несмотря на теплый прием у подготовленной публики, прокатчиков и дат выхода в кинотеатрах или на стримингах эти проекты пока так и не обрели. С чем вы это связываете?

Ксения Кабишева: Это одна из очень интересных для нас тем, почему кино, где есть герой с инвалидностью или затронута тема инклюзии в той или иной форме, страшит зрителя независимо от жанра и качества контента. Давайте признаем: пока в России вышло мало хороших игровых фильмов и сериалов, где главный или даже герой второго плана – человек с особенностями здоровья. Мы сразу вспоминаем зарубежные примеры 1+1, ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ и другие. В России вышел недавно чудесный, очень светлый и человечный сериал «Она такая классная». Но даже его после моей настоятельной рекомендации многие знакомые боятся смотреть. Негативный опыт или отсутствие опыта соприкосновения с качественным инклюзивным контентом дает зрителю полное право бояться или настороженно относиться к фильмам на эти темы.

Юлия Сапонова: Качество фильма про героев с особенностями, на мой взгляд, определяется погружением в тему и честностью, правдоподобностью показанного на экране. Как правило, режиссеры в фильмах на эту тему злоупотребляют жалостью, и зритель плохо на это реагирует. Это формирует у него понятный барьер: зачем мне идти на это смотреть, я не хочу плакать. После премьеры фильма МОРЕ НА ДВОИХ на «Новом сезоне» я услышала мнение одного из продюсеров. Он не стал смотреть картину, потому что в ней смешиваются тема отпуска на море и тема инвалидности главной героини. С его точки зрения это делает проект заведомо провальным. Унижающая жалость и другие негативно окрашенные эмоции служат серьезным барьером в восприятии подобных картин. Эту стигму надо снимать, и мы работаем над этой задачей.

Ксения Кабишева: У нас есть мысли, как это попробовать исправить (улыбается). Чтобы найти решения и сломать барьеры, надо с любопытством изучать! Мы крупными мазками понимаем, почему такие фильмы боятся снимать в индустрии. И такими же крупными мазками собираем мозаику зрительских стигм. Но дьявол в деталях!

Для начала мы хотим провести фокус-группу и снять «показания» у людей, которые принимают решения. Первый этап – индустриальная дискуссия, чтобы изучить и понять внутриотраслевые страхи. Подтвердить или опровергнуть наши гипотезы, услышать, как именно это формулируется в головах: «не будут смотреть», «никому не интересно», «не продадим» или как-то иначе. Мы планируем провести эту индустриальную дискуссию в первой половине 2025 года и уже консультируемся с людьми, которые профессионально занимаются большими исследованиям, так как цель – не просто поговорить, а сделать конкретные выводы и задаться на их основе вопросом «что с этим делать?». Второй этап – большое дорогостоящее изучение зрителей, их стереотипов и как эти стереотипы влияют на спрос. Нам еще предстоит найти финансирование. Здесь можно говорить не только о теме героев с инвалидностью, а об инклюзии в кино в более широком смысле. Изучив эти барьеры, в индустрии будет проще и создавать истории на непростые темы с определенным tone of voice, и выстраивать маркетинговые стратегии будущих релизов. Тема довольно узкая, поэтому масштабных исследований не проводилось. Но мне хочется верить, что наш ресерч будет полезен индустрии по широкому кругу вопросов. Что-то может вскрыться про сами истории, что именно зритель готов смотреть или еще что-то подобное. Тем более что это в целом коррелирует с восприятием зрителем сложных тем и жанров. Возвращаясь к вопросу интереса к фильмам, о которых вы вспомнили, остается нерешенным, как именно их продать зрителю. Выпуск каждого подобного фильма – слепое тестирование отдельных гипотез. А хочется создать большую базу данных, на которую можно было опираться. Поэтому мы будем рады найти партнеров, которые тоже будут в этом заинтересованы.

Отмечу, что перед нами ни в коем случае не стоит задача наводнить рынок фильмами про людей с инвалидностью. Или делать таких людей только главными героями. Мы стремимся к тому, чтобы люди с инвалидностью были представлены в том числе и в эпизодических ролях. Чтобы просто их присутствие на экране и съемочной площадке соответствовало окружающему нас миру. С одной стороны, нам по-прежнему требуется больше успешных кейсов, больше качественных фильмов с участием актеров с особенностями. С другой стороны, требуется теснее и продуманнее работать со зрителем, чтобы он приходил на наши мероприятия, получал положительный опыт общения и тем самым формировал пресловутое «сарафанное радио». Когда окончательно сложится повсеместный «сарафан», что встреча с людьми с особенностями как в жизни, так и на экране – это просто встреча с разными интересными людьми, личностями, то тогда инклюзивное кино поедет в прокате гораздо легче.

С какими еще проблемами в отношении вашей инициативы вы сталкиваетесь до сих пор? По вашим оценкам, насколько наша индустрия в целом готова меняться? Насколько она соответствует современным нормам?

Юлия Сапонова: Остается проблема, которую я называю «стигмой социалки». Фильмы о людях с инвалидностью по-прежнему воспринимаются исключительно как социально значимый контент. Киноиндустрия и благотворительный сектор пока не нашли общий вектор и выглядят как два непересекающихся пути. И если кто-то занимается людьми с инвалидностью, это пока считается исключительно «социалкой», но не может быть частью индустрии. Сложно представить, чтобы обычные продюсеры внезапно начали активно разрабатывать проекты о людях с ограниченными возможностями. Нам приходится преодолевать стереотипы, проводить просветительскую работу и показывать примеры. К счастью, нас поддерживают такие профессионалы, как Игорь Мишин, Даша Серебрякова. Профессиональные издания начинают интересоваться этой темой. И мы видим результаты наших действий, это самое главное. Впереди у нас еще очень много интересных активностей на эту тему, и мы будем рады партнерству с профессионалами, которые разделяют наше видение.

Ксения Кабишева: Важно ко всем относиться с уважением. И к зрителю, который пока не готов массово смотреть кино, где есть герой с инвалидностью, даже если это качественная комедия, – возможно, он обратится к нему чуть позже. И к продюсерам, которые не торопятся интегрировать таких героев в свои проекты, они не обязаны это делать, особенно если нет понимания, зачем и как. Важно, повторюсь, учитывать индустриальные производственные стандарты. Когда будет сформирована благоприятная для инклюзии среда, когда зритель получит новый опыт и поймет, что герой с инвалидностью – это просто классный герой без акцента на его особенности, то, возможно, и будет подготовлена почва, чтобы, условно, ввести «квоты» на участие в фильмах профессионалов с особенностями. Но это станет возможным только в момент, когда это реально будет востребовано. На данном этапе важно создавать условия для как можно большего взаимодействия между всеми, в том числе нашим проектом и другими игроками. У нас есть много идей для форматов, как именно можно взаимодействовать, например, специальные мероприятия для сценаристов.

Как продвигается ваше сотрудничество с компанией «Вольга» по выпуску фильма ЛУЧШЕ ВСЕХ?

Юлия Сапонова: Наше партнерство на данный момент в самом разгаре. Как известно, режиссер выразил желание, чтобы роли артистов с особенностями озвучили актеры с особенностями. Я непосредственно этим занимаюсь и уже подобрала всех героев, сейчас мы репетируем. На конец января планируется озвучание на «Мосфильме». Кейс отчасти экспериментальный, мы все очень волнуемся, но вроде все получается, и уже скоро мы сможем продемонстрировать результат.

Ксения Кабишева: Кейс действительно уникальный, и мы совместно с пиар-командой «Вольги» будем активно разрабатывать стратегию, как рассказывать про фильм зрителям.

Как вы считаете, почему ЛУЧШЕ ВСЕХ стал настолько успешным во Франции? Только ли дело в том, что Франция находится на более поздней стадии развития инклюзивной культуры? Чего все еще не хватает российской отрасли, что у нас до сих пор не возник подобный кейс? Юлия Сапонова: Мне кажется, в вашем вопросе уже содержится ответ. Да, кино в России и Франции находится на разных стадиях развития. Во Франции, как известно, зрители охотно ходят смотреть недорогое авторское кино, какие-нибудь простые жизненные истории, отражающие все темы общества. В том числе у них больше выбор в плане инклюзивного кино. Общество более насмотрено и пропитано разными взглядами на жизнь. Я бы сравнила это с огурцом, который долгое время пролежал в рассоле, поэтому стал соленым и уже никогда не станет обычным огурцом (улыбается). Я надеюсь, у нас зрители постепенно тоже пропитаются многогранными историями и начнут от души смеяться на инклюзивных комедиях, водить на них своих детей. Это вопрос времени и достаточного количества хороших продуктов. Думаю, тогда понятие «инклюзивный» отпадет само собой.

Каковы ваши планы на 2025 год?

Ксения Кабишева: Наша основная постоянная деятельность – работа по образованию и интеграции наших артистов в российские кинопроекты. Также мы продолжаем свою консультационную и коммуникативную деятельность для остальной индустрии в качестве экспертов, проводим регулярно тренинги, паблик-токи и мастер-классы. И мы продолжаем создавать собственные аудиовизуальные продукты. Сейчас у нас в разработке собственное шоу с нашими ребятами, ориентированное на массовую аудиторию среднего возраста. Мы в данный момент дорабатываем формат, чтобы успеть его выпустить в следующем году. Также у нас идет активная разработка Юлиного авторского проекта, который будет затрагивать инклюзивные темы, но здесь мы рассматриваем понятие инклюзии шире – это вовсе не история про человека с инвалидностью. И для достижения максимального эффекта нам важно не забывать ни про один из вышеописанных треков.

Юлия Сапонова: Добавлю, что нам крайне важно производить собственный контент, чтобы не выпадать из течения современной жизни и не превратиться в исключительно образовательный проект. Также для всех нас очень важна профессиональная реализация. Я сама реализуюсь как режиссер, работая над авторскими проектами. Наши педагоги, хореограф Наталья Обельчак и актриса Москалина Томасенко – востребованные творческие профессионалы. Ежегодно мы делаем с нашими актерам яркие выпускные работы. В прошлом учебном году это был экспериментальный формат – кинотанец «Нейтрино», премьеру которого мы планируем на этот год.

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Фото: пресс-служба проекта «Инклюзия в кино»