Сергей Сельянов: «Важно создавать разные фильмы даже в рамках одного жанра»

Продюсер фильма «Огниво» рассказал БК об итогах первого уикенда и перспективах сказочного жанра в российской киноиндустрии

Фильм ОГНИВО Александра Войтинского – третья сказка Кинокомпании СТВ, CGF и телеканала «Россия 1», создателей КОНЬКА-ГОРБУНКА и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Премьера новой экранизации сказки Ганса Кристиана Андерсена с Романом Евдокимовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях состоялась в те же даты, на которых годом ранее стартовала история о Емеле на печи. Продюсер фильма Сергей Сельянов рассказал БК об итогах первого уикенда ОГНИВА и перспективах сказочного жанра в российской киноиндустрии.

Как вы оцениваете премьерный уикенд фильма ОГНИВО? Каковы были ваши предстартовые ожидания?

Фильм стартовал достойно. Всегда хочется, чтобы сборы были чуть лучше, но важен финальный результат. «Сарафан» идет хороший, поэтому, думаю, итоговые показатели будут соответствовать нашим ожиданиям. В этом смысле никаких тревог у меня нет.

Очевидный референс ОГНИВА по жанру, дате выхода, создателям и партнерам – прошлогодняя сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Как вы думаете, почему не удалось повторить результаты того фильма?

Некорректно предполагать, что каждый следующий фильм должен повторять сборы предыдущего. До написания сценария мы в целом продумали контуры этой истории и понимали, что она будет совсем другой. Это разные проекты, и нам хочется делать разные фильмы, в том числе в рамках сказочного космоса. С самого начала мы понимали, что сам по себе бренд «Огнива» слабее, чем «По щучьему велению», поэтому кассовые ожидания были иными, и пока мы довольны стартом. В картине ОГНИВО более драматичная история, в ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – более легкая, с большим количеством юмора. Обычно при прочих равных это всегда плюс, тем не менее мы хотели исследовать и такую историю. В ОГНИВЕ юмор тоже есть, но его меньше по замыслу. К тому же прокатное окружение в этом году оказалось более убедительным, чем в прошлом. И я этому рад. Выходить в пустоту, конечно, в чем-то приятнее, но за индустрию как-то обидно. И главное, в ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ действовали компьютерно-анимированные персонажи: кот Баюн, щука и еще несколько героев. Это то, что зрители, да и мы сами очень любим. Соответственно, бюджеты проектов несколько различаются.

Повторять одно и то же не только нам, но и зрителю, думаю, не очень интересно. Нужно в этом сказочном пространстве пробовать разное. Следующий наш фильм, ГОРЫНЫЧ, также будет другим – с яркими музыкальными номерами и перемещением главного героя из нашего времени в некое сказочное пространство. Еще одна новая сказка, над сценарием которой мы сейчас работаем, также обладает своей индивидуальностью. Картина находится в предподготовительном периоде, и у нее еще нет названия.

Для меня важен не только кинопрокатный результат, но и продолжительность жизни проекта. Мы всегда метим в то, чтобы фильм жил максимально долго. Никому не дано предугадать, но, мне кажется, ОГНИВО будет жить долго. Картина цепляет в зрителе такие эмоции, которые более легкие истории не задевают. У более легких историй имеются свои – и большие – преимущества. Но эмоциональные ленты обладают своими плюсами. Даже если фильмы объединены общим жанром сказки, это не значит, что они должно быть абсолютно одинаковыми и сделаны по общему лекалу. Нам было интересно снять именно такое кино. Результат картины нас устраивает и соответствует выбранному формату, стилистике, интонации истории. И мы считаем, аудитория нас поддерживает и еще поддержит: фильм уже посмотрел первый миллион зрителей. У ОГНИВА хороший «сарафан», и, думаю, мастерский результат все равно будет достигнут. Сборы хорошо за миллиард – отличный показатель, удовлетворяющий бизнесмодели проекта. Если говорить об окружении, то можно вспомнить прекрасный результат мультфильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. Он до сих пор находится в десятке лучших по сборам и скоро доберется до отметки в 500 миллионов рублей.

В продвижении задействованы «Россия 1» и ТНТ. Как вы оцениваете сотрудничество с телеканалами? Какие еще ресурсы использованы? Будет ли реклама продолжаться после старта?

Партнеры с большим энтузиазмом подключились к продвижению проекта. Да и с «Централ Партнершип» мы в первый раз работали. Все стараются, и мы позитивно оцениваем сотрудничество. Разумеется, поддержка картины продолжится после старта. Скоро появится клип на песню «Последняя поэма» Алексея Львовича Рыбникова, который приходил на премьеру картины и позитивно оценил фильм в целом и использование своей песни в частности. Песню в клипе исполнят Роман Евдокимов, Ира Старшенбаум, Тоня Бойко, сыгравшие главные роли в картине. Cтартовал спецпроект на «Кинопоиске», где на десктоп-версии сайта анимированный Ваня и наши чудесные гмуры призывают читателей идти в кино. С «Кинопоиском» у нас в целом сложились крепкие партнерские отношения.

Релиз фильма совпал по времени с кампанией большой премьеры «Кинопоиска», сериала «Преступление и наказание». Достаточно ли было рекламного пространства для ОГНИВА?

Сериал «Преступление и наказание», который должен выйти в эти дни, является одним из флагманских проектов платформы. Внутри «Кинопоиска» он, очевидно, составил нам определенную конкуренцию. Но без конкуренции вообще ничего не бывает, тем не менее все обязательства «Кинопоиск» выполняет. Недостатка в инвентаре нет, и объема рекламных возможностей платформы может хватить не только на два продукта.

ОГНИВО – ваша третья вышедшая в прокат сказка. Что вы думаете о производстве этого жанра на текущем этапе? Изменилось ли как-то ваше отношение к нему?

Да нет, я как любил, так и люблю заниматься сказками. Я не раз говорил, что была бы возможность, снимал бы их еще в 90-х годах. Но тогда не было ни ресурсов, поскольку это самое дорогое кино в мире, ни надлежащих компетенций. Сейчас все это, к моему счастью, появилось. Я не считаю, что возникнет перепроизводство сказок. Какие-то фильмы окажутся более заметны, а какие-то – менее. Зритель сам расставит их по ранжиру. Все, что получится, будет радовать публику и прекрасно работать на рынке. Все, что не получится, будет предано забвению, может быть, местами и поруганию. Халвы много не бывает. Главное, чтобы это была халва.

Какие вы видите основные проблемы в новых русских сказках?

Каких-то специфических проблем в сказках нет. Хорошее кино в целом сделать крайне трудно. Во всем мире. Жанр сказки ничего не гарантирует. Напишите на афише большими буквами «сказка» или «фильм-сказка», и это вас не спасет, если сама картина не очень. Проблемы те же, что и в любом другом виде кино: качество сценария, кастинга, режиссуры, маркетинга, музыки, привлекательности представленного мира. В любом фильме решаются одни и те же задачи. Особенностью сказок можно назвать очень высокий бюджет создания. И с этим нужно уметь работать в плане производства и организации процесса съемок. Точно о создании высокобюджетных фильмов высказался Сергей Бодров-старший, с которым почти двадцать лет назад мы работали над масштабной картиной о Чингисхане МОНГОЛ: по сравнению с созданием фильма с обычным бюджетом работа над блокбастером означает, что вы пересели не с «Запорожца» на «Мерседес», а с автомобиля в истребитель. В технологии производства больших фильмов имеется существенное отличие: нужно осваивать специальные виды съемок, уметь работать с большими декорациями, оперировать огромным количеством костюмов, знать, как готовиться к компьютерной графике, и работать с ней на площадке в преддверии постпродакшна. Все это требует опыта, и очень рискованно бросаться в такие проекты на горячую голову.

Судя по фидбэку, заметная доля зрителей называет ОГНИВО лучшей из наших трех сказок. Поэтому я считаю важным, чтобы фильмы были разными даже в рамках одного жанра. Каждый удачный и неудачный кейс вступившего на эту тропу продюсера дает информацию о том, где проходят границы этого разнообразия. В какую сторону точно не следует идти, даже если кажется, что там могли бы быть счастье, золото и бриллианты. То есть отрицательный результат – тоже результат, если кино сделано ответственно, добросовестно и в общем хорошо. Просто зритель, скажем, его не совсем принял. Если говорить в цифрах, то, наверное, сказку, которая собирает меньше 500 миллионов, можно назвать неудачной. Хотя сама по себе цифра 500 миллионов неплохая. Следует внимательно проанализировать особенности проекта, который, будучи сделан добросовестно и качественно, тем не менее не собрал. Но, опять же, это касается всех жанров. Все мы пристально наблюдаем как за удачными, так и за неудачными проектами. И те, и другие дают пищу для дальнейших размышлений и придумывания новых историй.

Вы сказали, что работаете над сценарием новой сказки. Можете ли вы в общих чертах рассказать, о чем она будет? Будет ли это адаптация какой-то сказки или оригинальная история?

О сюжете пока говорить рано, но это будет оригинальная история. Над разработкой мира сейчас работают сценаристы, художники и CGI-аниматоры. Мир будет иметь узнаваемые сказочные черты, но сама история не опирается на какой-то существующий бренд.

В начале ноября, как и весной, кинотеатры откажутся от релизов с предсеансовым обслуживанием. Что вы думаете о подобной практике? Как она влияет на индустрию?

Без преувеличения десятки лет мы боремся с пиратством. Вообще интеллектуальная собственность – это то, что мы создаем, ценим, на чем стоим и что позволяет нам двигаться дальше и развиваться. В бизнес-смысле мы производим права. И, конечно, мы против, когда ими кто бы то ни было распоряжается путем присвоения. Мы понимаем сложности кинотеатров в связи с уходом Голливуда и переживаем за них, но это принципиальная позиция, которую мы не будем менять. Вместе с тем мы продолжаем просить для кинотеатров дополнительной поддержки со стороны правительства и очень жаль, что правительство не слышит ни продюсеров, ни кинотеатры. Недооценка роли креативных индустрий, в частности кино, может быть, даже в первую очередь кино, со стороны властей печалит и представляется недальновидной.

Фото: Анна Темерина