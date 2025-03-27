Алексей Шабарин: «Среди киноаудитории имеется колоссальный запрос на жанровое разнообразие для всех возрастов, в том числе на большое мировое и фестивальное кино»

БК поговорил с генеральным директором киносети Mori Cinema об итогах новогоднего проката и необходимости жанрового разнообразия на праздниках

Интервью впервые было опубликовано в печатном номере БК #1-2 (198-199)

Об итогах новогоднего проката, необходимости жанрового разнообразия на праздниках и результатах работы киносети Mori Cinema в прошлом году БК поговорил с ее генеральным директором Алексеем Шабариным. В 2024-м компания запустила летнюю площадку Mori Cinema в московском ТРЦ «Остров мечты», и теперь в состав сети входит 10 кинотеатров на 70 залов в Москве, Мытищах, Красногорске, Пушкино, Санкт-Петербурге, Волгограде, Красноярске, Тольятти и Череповце.

Как прошли новогодние праздники в ваших кинотеатрах? Как изменились сборы, посещаемость, цена билета?

Мы были готовы к рекордам, привели в максимально боевое состояние операционные ресурсы, верили в силу двух больших семейных фильмов, но, увы, результат оказался сильно ниже ожиданий. Приняли гостей меньше, чем в новогодний период 2024 года. Цена билета выросла, при этом по сборам мы остались в цифрах прошлого года, бары отработали лучше 2024-го.

Как вы думаете, насколько для проката оптимален формат выпуска в Новый год двух больших сказок, рассчитанных на семейную публику?

С одной стороны, емкость рынка в этот период высока, но с другой стороны, фильмы ведь работают на одну аудиторию. Главный вывод после этих праздничных каникул – высокая концентрация семейного контента в новогодний период играет против двух (а в новогодние каникулы 2026 года, в соответствии с анонсами дистрибьюторов, – уже трех) релизов одновременно – они каннибализируют друг друга. В Новый год нужна разнообразная репертуарная витрина – это и контент для взрослой аудитории, и сильная анимация, и супергеройское кино (в том числе комиксы), и легкие комедии.

Такая практика продолжится как минимум в ближайшие два года, а скорее всего – дольше. Какие это вызывает у вас ожидания или опасения?

Будет непростая попытка поделить один кусок пирога, будет более жесткая борьба за форматы. Произойдет неизбежная потеря части аудитории, которая не сможет найти для себя подходящего фильма по своим вкусовым предпочтениям, будет негатив, как со стороны кинотеатров, так и со стороны зрителей. Мы должны двигаться дальше, видеть стратегию не только в сказках и пересъемке классики, а уверенно расширять жанровое разнообразие и верить в потенциал сборов кино не только в Новый год и на гендерных праздничных датах, но и в течение всего года. Надеюсь, нас услышат дистрибьюторы и продюсеры и перенесут часть своих релизов на другие, не менее выигрышные временные слоты в течение года.

В целом было ли проблемой на праздниках то, что репертуар в основном состоял из семейного контента? Ощущалась ли нехватка каких-то жанров? Была ли потребность в зарубежных картинах?

Мы эту проблему ощутили. К сожалению, так случилось, что два ключевых семейных релиза не взорвали рынок, был противоречивый «сарафан», а ввиду отсутствия проектов для взрослой аудитории и знаковых премьер зарубежного кино уже с 3 января мы стали ощущать недобор по зрителям – как относительно установленных планов, так и относительно 2024 года.

Почему, на ваш взгляд, лидером «новогодней битвы» стал ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, а не ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ?

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА снят по любимой многими поколениями сказке Александра Волкова, это наш, русский вариант ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ, где эталон фэнтезикино взят за основу. ВОЛШЕБНИК по вайбу находится рядом и с ЧЕБУРАШКОЙ, и с БУРАТИНО, и с другими любимыми героями из детства. Варианта пройти мимо экранизации, думается, не было, так как все шесть книг Волкова многими семьями зачитаны до дыр. И, конечно, стоит отдать должное студии «ТРИТЭ», компании «Кинослово» и команде ЦПШ, которым не впервой маркетировать и продвигать событийные блокбастеры-миллиардники. Они огромные молодцы.

Что касается ФИНИСТА, то мне показалось, что часть аудитории просто запуталась в многообразии фильмов франшизы: это и сериал «Последний богатырь. Наследие», вышедший накануне на платформах, и условный прогрев зрителя по «России 1» с показом в последних числах декабря всех частей ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, которые ощутимо перегрузили информационное пространство и перераспределили зрительский интерес. И по масштабности рекламной кампании ФИНИСТ объективно немного отстал от ВОЛШЕБНИКА.

В чем вы видите причины возрождения интереса к ЕЛКАМ?

ЕЛКИ стали уже традиционной, ожидаемой предновогодней франшизой в кино и воспринимаются почти как ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ! по телевидению. Авторам удалось обновить франшизу, привлечь новые узнаваемые лица (и Рузиля Минекаева, и Бурака Озчивита) и создать легкий, незамысловатый, праздничный сценарий. И, конечно, отсутствие нового взрослого контента на новогодние праздники позволило ЕЛКАМ 11 собрать экстра-кассу. Это в том числе показатель того, как зрителю в новогодние каникулы не хватало разнонаправленного контента.

Что вас удивило на нынешних праздниках?

Скорее расстроило. Сильный недолет относительно наших завышенных, но объективных амбиций на сборы «новогодней битвы»: оптимистичный старт новогодних каникул (29–31 декабря и 1–3 января) и достаточно резкий спад (с 4 января) зрительского потока. Как говорится, ожидание – реальность.

В этом году сборы на новогодних каникулах оказались рекордными, а вот посещаемость была ниже прошлогодней на два миллиона зрителей. Чем вы это объясняете? Как это можно было бы исправить?

В Новый год должны попадать только селективные релизы-блокбастеры, которые способны привлекать разновозрастную аудиторию, и витрина контента должна быть разножанровой. А непосредственно за удержание отвечают два кита – качество кино и грамотные многоканальные рекламные кампании. Для двух миллионов зрителей в кинотеатрах не нашлось интересного фильма, их не зацепил репертуар и они предпочли иные виды досуга. Рекорды по бокс-офису были поставлены из-за амбициозного роста средней цены билета в стране, работу над чем мы, члены Ассоциации владельцев кинотеатров, продолжали весь 2024-й и продолжим в 2025 году.

Есть мнение, что на снижение посещаемости повлияло то, что в этом году на праздниках было тепло и люди могли выбирать другие виды досуга, в то время как в прошлом году были морозы, и люди предпочитали проводить время в торговых центрах. Насколько это верное наблюдение, по вашему мнению?

Теплая погода, большое разнообразие культурно-спортивно-досуговых мероприятий (в том числе на свежем воздухе), число которых было на порядок выше, чем в 2023 и 2024 годах, да и общее количество дней отдыха (11), позволившее многим устроить мини-туры по РФ – важные факторы, повлиявшие на итоговый результат зрительского трафика в кинотеатрах. Но я уверен на сто процентов: настоящее большое кино никакие факторы не остановят!

Как показала себя «Пушкинская карта» на праздниках и в целом по итогам 2024 года?

Динамика, в общем, стандартная. После пополнения в начале года происходит рост, в течение года долевой показатель колеблется от релиза к релизу в диапазоне от нуля до 20 процентов, а в ряде уникальных локаций – до 35–40 процентов. Этот Новый год не был исключением. Без сюрпризов. «Пушкинская карта» – рабочий, очень необходимый инструмент. Спасибо министерству культуры и президенту за него.

В связи с ростом цены билета как себя ощущает кинобар и в целом, и в рамках «новогодней битвы»?

Деньги к деньгам. Средняя стоимость билета росла весь 2024 год, при этом росла и выручка бара на одного зрителя, и не только за счет поднятия розничных цен и среднего чека, но в первую очередь за счет роста конверсии бара (чеки к билетам). Это говорит о верной операционной стратегии в части общепита: мы расширили ассортимент, перезагрузили ряд категорий, осуществили несколько реноваций баров в формат самообслуживания, запустили пилотные K-pop-корнеры и реализовали ряд других бизнес-инициатив. В декабре прошлого года сделали сетевой рекорд по приросту per cap к аналогичному периоду 2023-го, да и вообще 2024-й был прорывным в части общепита в наших кинотеатрах. Есть площадка, где вырос per cap более чем на 150 процентов – и не за счет эффекта низкой базы, а в результате верного профессионального вектора команды F&B компании. Если говорить о доле выручки бара в выручке кино, то этот показатель по сети составляет по году чуть более 40 процентов. На праздниках из-за существенного роста цены билета он снижается на 3–5 процентов.

Какие вы видите тренды в этой сфере?

Все тренды давно на карандаше, главное – воля и мотивация к достижению лучшего результата и не бояться изменений! Выделю основное: бары самообслуживания – считаю, это давно тренд as is, существенно увеличивающий результативность баров; развитие продуктовых категорий, таких как напитки (мультиассортимент, в том числе Азия, бабл-ти, кофе, алкоголь), снеки и сладости, категории нон-фуд, работа с упаковкой и маскотами (у бренда Mori Cinema их несколько), развитие онлайнвитрин и сервисов, автоматизация баров через установку касс самообслуживания, партнерские коллаборации и прочее.

Насколько, по вашим наблюдениям, параллельный прокат сейчас востребован зрителем и какую долю занимает на рынке?

Параллельный прокат востребован, аудитории кровно не хватает большого мирового кино, при этом долю оценить не берусь – у рынка на сей счет очень разные мнения и подходы. Могу предположить, что в пределах 20 процентов.

Мог ли он существенно повлиять на итоги новогоднего проката, если бы кинотеатры не отказались массово от практики предсеансового обслуживания? Условно говоря, если бы на новогодних праздниках параллельное кино сохранилось в репертуаре, как бы оно повлияло на сборы ВОЛШЕБНИКА и ФИНИСТА, а также на посещаемость и доходы площадок?

Показы альтернативного контента собирают разновозрастную публику. Если со сказками мы мало-мальски разобрались и сохранили лояльность семейной аудитории с помощью русской классики и советского наследия, то для тинейджеров и взрослого зрителя контента почти не осталось. Да и анимации не хватает. Думаю, ответ лежит на поверхности: наличие разнообразной витрины контента увеличило бы и трафик, и выручку, и положительно повлияло бы на маржинальность кинотеатров – без ущерба для кассы проката очевидных лидеров, ФИНИСТА и ВОЛШЕБНИКА.

Согласны ли вы с наблюдением, что в кинотеатрах сменилась аудитория и теперь туда приходят в основном зрители российского кино, а не зарубежного? Какая в целом публика ходит в Mori Cinema?

Так только кажется, потому что доля российского кино существенно выросла с 2022 года после ухода студий-мейджоров, и цифры заметно поменялись. В реальности запрос внутри киноходящей аудитории на жанровое разнообразие для всех возрастов колоссальный, и в том числе – на большое событийное мировое, фестивальное кино. Мы в отрасли должны совместно делать максимум, чтобы обеспечить эту контентную витрину, так как знаем не понаслышке о значимости и важности нашего дела для зрителей.

Как прошел 2024 год для сети Mori Cinema? Чего удалось добиться в первую очередь?

Результаты 2024-го мы оцениваем положительно. Отмечаем рост ключевых операционных показателей, в том числе EBITDA. Сеть заметно выросла в доле рынка. Удалось реализовать почти все намеченные программы и проекты – кинотеатры стали еще комфортнее, креативнее и современнее. Мы запустили новый сайт Mori.film, проработали и заключили огромное количество партнерств, прокачали летний кинотеатр Mori Cinema в «Острове мечты» и получили за него приз в категории «Лучший летний кинотеатр Москвы». Но добавлю ложку дегтя: результаты далеки от прорывных и выдающихся, мы продолжаем ощущать на себе кризисные реалии, показатели 2019 года все еще недостижимы.

Приходится ли вам сокращать издержки? В каких областях?

Как и все, мы в рынке и сталкиваемся с агрессивными вызовами. Дорожает все – от продукции бара до стоимости операционного персонала и фасилити-услуг. Затраты мы оптимизируем, но сбалансированно, сообразно ожиданиям по посещаемости и репертуарному плану. Мы понимаем, что сейчас время технологий и автоматизации, и стараемся идти в ногу с ним, но основная битва уже на пороге – за комфорт и гостеприимство. И сейчас время антикризисных настроек бизнес-процессов, где в синергии работает все: маркетинг, операционка, digital-технологии, HR, которые удерживают лояльную и привлекают новую аудиторию.

С какими проблемами Mori Cinema приходится сталкиваться сейчас? Как вы их преодолеваете?

Мы – участники глобального рынка, и сталкиваемся с теми же проблемами, что и большинство коллег: демографическая яма и дефицит персонала (и тут вопрос не цены, а просто физического наличия соискателей), отсутствие запасных частей, инструментов и комплектующих, износ оборудования, амбиции лендлордов, инфляция и повышение стоимости сырья и прочих операционных затрат, отсутствие больших релизов в определенные временные промежутки года, когда мы сваливаемся в серьезный убыток. Все это – каждодневная кропотливая работа команды Mori Cinema, которая самоотверженно старается достигать выполнения планов, перевыполнять заданные KPI, монетизировать зрительский трафик, улучшать привлекательность контентной и торговой витрин и смело выходить за рамки своего привычного функционала.

Трудные времена порождают новые возможности. Мы не исключение, и решили диверсифицировать бизнес, стали заниматься бытовой и профессиональной химией (открыли завод), обеспечили себя высококачественными и доступными продуктами. Сейчас мы активно выходим на рынок РФ и СНГ, понимая, что делаем нужное и большое дело.

Вообще открытие параллельного бизнеса для кинопоказчиков сейчас – необходимое условие для выживания?

Абсолютного рецепта успеха нет, но когда есть опыт построения эффективного бизнеса, ресурсы и сильнейшая мотивация, вместе они имеют решающее значение. Кто-то ресторанами занимается, кто-то – туризмом, кто-то открывает цветочные магазины или печет булочки, помимо кино (смеется). Диверсификация в условиях нестабильности и агрессивных внешних вызовов – осознанный выбор каждого. У нас вот такой кейс случился, у наших коллег и партнеров – другой. Будем двигаться дальше!

Как вы думаете, что требуется сделать отрасли для дальнейшего роста бокс-офиса и посещаемости?

По расчетам АВК на 2024 год, точка безубыточности работы отрасли была у показателя в 60 миллиардов рублей бокс-офиса. В этом году эта расчетная цифра вырастет на 10–15 процентов из-за непростой макроэкономической ситуации в стране. Напомню, что в 2023-м, в год ЧЕБУРАШКИ, бокс-офис России составил 39 миллиардов рублей, а в 2024-м с девятью фильмами-миллиардниками – 46,4 миллиарда. Простая математика говорит нам о том, что отрасль хандрит.

Всем участникам рынка важно слушать и слышать друг друга. Для дальнейшего роста бокс-офиса, выхода на показатели безубыточности отрасли необходим всесторонний диалог и кинотеатров, и дистрибьюторов, и продюсеров, и министерства культуры, и Фонда кино. Сохранить отрасль и сделать ее результативнее нам поможет внедрение следующих инициатив. Рассмотрение возможности предоставления кинотеатрам налоговых льгот (у общепита, например, отменили НДС, у баров кинотеатров – нет). Допущение параллельного импорта контента. Мы четко понимаем, что, несмотря на успехи в производстве фильмов отечественным кинопромом и выделение большого объема средств на производство, имеется дефицит разнообразного, разножанрового, высокотехнологичного контента, который призван привлекать дополнительный и большой массив зрительской аудитории. Продление моратория на проверки кинотеатрального бизнеса. Налаживание качественного диалога с дистрибьюторами и продюсерами, когда мы друг друга будем слышать еще до момента начала производства фильма, а не по факту выпуска контента и определения для него временного слота в течение года. И выход, наконец, из генеральной стратегии «в гостях у сказки».

Два года назад доходов от ЧЕБУРАШКИ хватило на полгода. Хватит ли жирового запаса от «новогодней битвы» сейчас? Особенно учитывая, что блокбастеров летом снова не предвидится?

Не буду говорить за всю отрасль, так как экономика бизнеса у всех разная, и разная кредитная нагрузка, и разные отношения с лендлордами, скажу за себя: у нас после ЧЕБУРАШКИ не было никакого «жирового запаса» из-за катастрофического для всех 2022 года и остатков накопленных долгов времен пандемии. Сборы ЧЕБУРАШКИ позволили закрыть частично только те бреши в экономике компании, которые сильно «кровоточили». Сейчас мы работаем в стабильной динамике, близкой к нулю, не в амбициозном, а стрессовом бюджете, и очень хорошо понимаем, что 2025-й будет годом непростым, годом борьбы за зрителя, так как после мая и до ноября нет знаковых релизов-миллиардников и придется опять брейнштормить, как заполнять залы или же закрывать их и выкраивать по крупицам средства на текущую операционную деятельность, на поддержание жизнедеятельности бизнеса. Об инвестиционной программе мы забыли еще в 2022 году, и с учетом дороговизны денег на кредитном рынке из-за ключевой ставки и низкой платежеспособности зрителей брать их у банков – самоубийство, а модели окупаемости новых проектов стремятся к бесконечности.

Как в целом вы оцениваете сложившееся на данный момент расписание релизов на весну и лето? Есть ли какие-то заметные изменения в его формировании по сравнению с прошлым годом? Какие проекты вызывают у вас наиболее оптимистичные ожидания?

Судя по первому драфту репертуарного плана, расклад видится пока привычным, как и в предыдущие годы: все дистрибьюторы и продюсеры традиционно выбрали самые лакомые временные слоты в году – с ноября по март. С мая по октябрь – около ноля. Зато уже целых три семейных больших проекта заявлены на новогодние каникулы 2026-го (БУРАТИНО, ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО), что в итоге приведет к печальным результатам: и кинотеатры, и дистрибьюторы, и продюсеры просто недосчитаются части доходов.

Что будет дальше с ценой билета, по вашим прогнозам?

Цена билета будет расти. По данным Росстата, инфляция составила 7,42 процента в 2023 году и 9,52 процента в 2024-м. Прогноз по 2025 году такой же – в районе 7 процентов. Ключевая ставка – максимальная, кредитные средства – дорогие. OpEx весь растет как на дрожжах. Повышение цены билета – неизбежность выживаемости и конкурентоспособности бизнеса. Но кино, как и было во все времена, останется все равно самым доступным видом досуга.

Каковы в целом ваши ожидания от наступившего года?

Всегда нужно ставить бóльшие цели, в них проще попадать. У нашей команды амбициозные планы! Уже сформированы задачи, определены бюджеты, поставлены KPI, мы в боевом настрое и готовы к достижениям. Тем не менее всегда есть тонкие моменты и настройки, и за зрителя и его интерес в этом году придется побороться! Справимся и с этим. Кино – важнейшее из искусств во все времена, особенно в непростые. Но приятно осознавать, что огромное количество людей мы делаем хоть немного счастливее.

Фото: из личного архива спикера