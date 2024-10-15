Сергей Щербинин: «"Ужасающий 3" дал публике то, чего не смог дать новый "Джокер"»

Учредитель и генеральный директор World Pictures рассказал БК, как слэшеру удалось достичь такого успеха

Хоррор о кровожадном клоуне Арте УЖАСАЮЩИЙ 3 неожиданно превзошел ожидания рынка, за стартовый уикенд собрав в прокате больше, чем первые две части вместе взятые (оригинальный фильм заработал в 2022 году 4,7 млн рублей, сиквел тогда же – 13,1 млн). Картина продемонстрировала пятый лучший стартовый результат для зарубежного кино с начала года и стала самым кассовым проектом за всю историю работы дистрибьютора World Pictures. Учредитель и генеральный директор компании Сергей Щербинин рассказал БК, как фильму удалось достичь такого успеха.

Поздравляем вас со стартовыми результатами фильма УЖАСАЮЩИЙ 3! Ожидали ли вы таких цифр?

Большое спасибо за поздравление! Мы ожидали, что фильм сильно прибавит в сборах относительно второй части, но, сказать честно, цифры нас тоже приятно удивили. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить наших партнеров и кинотеатры, которые вместе с нами поверили в релиз и обеспечили проекту широкую роспись.

Ни первые фильмы франшизы, ни их недавний перевыпуск не демонстрировали таких показателей. В чем вы видите главные причины такого успеха? Чем отличалась рекламная кампания фильма от продвижения предыдущих частей?

Мы выпускали первый фильм спустя несколько лет после его оригинального выхода в поддержку второй части, которая также выходила позже старта в США. Это сказалось на общих сборах, так как многие фанаты успели посмотреть картину нелегально. В этот раз мы выходили на день раньше мировой премьеры в США, что анонсировали во всех материалах. Мы изначально верили, что растущие показатели первой и второй частей в мировом прокате подготовят российскую аудиторию к выходу УЖАСАЮЩЕГО 3, и аудитория раскачается к третьей части.

В течение нескольких месяцев до премьеры мы ежедневно наблюдали, как рос интерес к фильму (на «Кинопоиске» он вошел в топ-10 самых ожидаемых будущих картин, опередив многие студийные блокбастеры), и смогли использовать крайне высокое ожидание и ажиотаж, чтобы максимизировать сборы. В итоге в премьерный уикенд нам удалось продемонстрировать лучшую наработку среди всех хорроров последних лет и второй результат по сборам после СОБИРАТЕЛЯ ДУШ.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге проекта?

Сочетание креативной кампании и фанатского ожидания. Мы подчеркивали уникальность главного персонажа – молчаливого, но в то же время эмоционального клоуна-маньяка Арта. У него не просто много фанатов: мемы и ролики с Артом собирают миллионы просмотров. Мы много сделали в сфере маркетинга: размещали ростовые куклы Арта, креативные ролики, рекламу в digital, спецпроект в Horror Web, разыгрывали среди первых покупателей билетов уникальную маску со съемок фильма, статуэтки, значки, наклейки и прочее. А ролик с реакцией зрителей на премьере фильма взбудоражил социальные сети.

Как вы оцениваете «сарафан» фильма? Как, по вашим прогнозам, картина будет работать дальше?

Мы наблюдаем отличные зрительские отзывы. У фильма высокий для жанра рейтинг 7,1 на IMDb и 6,5 на «Кинопоиске», 89 процентов положительных отзывов на Rotten Tomatoes, впечатляющий коэффициент наработки, который рос от 22 зрителей на сеанс в четверг до 31-го в субботу. По ходу выходных УЖАСАЮЩИЙ 3 показал множитель 6 к премьерному дню, и это свидетельствует о том, что проект не является чисто фанатским и нам удалось привлечь самую широкую аудиторию. Недавние сборы хайповых хорроров, особенно СУБСТАНЦИИ, говорят о том, что проект может работать очень долго и давать коэффициент 5 к стартовому уикенду и больше. Так что мы надеемся продержаться как минимум до Хэллоуина, но были бы рады вступить и в «новогоднюю битву» (смеется). Тем более что действие УЖАСАЮЩЕГО 3 происходит на Рождество, а клоун Арт кошмарит всех в костюме Санта Клауса.

Как вы думаете, насколько на результаты фильма в России влияют его успех в прокате США, положительные отзывы, рецензии и продвижение в Штатах?

Успех в США, несомненно, повышает интерес к релизу в России. Новость о том, что УЖАСАЮЩИЙ 3 возглавил американский прокат и низверг сиквел ДЖОКЕРА, сейчас привлечет дополнительный интерес к нашему фильму и новую волну зрителей в России. УЖАСАЮЩИЙ 3, на наш взгляд, дал публике то, чего не смог дать новый ДЖОКЕР – мистическую историю, порождающую хаос и шокирующую публику. Как мы шутим с командой, сейчас настоящий Джокер, которого все ждали, надел на себя маску клоуна Арта.

Фото: пресс-служба World Pictures