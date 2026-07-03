Лили Шерозия: «Аудитория ВГТРК – это люди с высокими требованиями к смыслам, для которых белое – это белое, черное – это черное, и они хотят быть на стороне белого»

Главный продюсер медиаплатформы «Смотрим» рассказала БК Медиа о находках в бездонной библиотеке холдинга, четырех ценностях платформы, популярности и богатой палитре медицинских процедуралов

Медиаплатформа «Смотрим» была запущена в 2020 году и стала агрегатором для огромной библиотеки ВГТРК, которая требовала системного подхода, чтобы зритель, и без того уже потенциально подписанный на 4-5 онлайн-кинотеатров, нашел и на новой площадке что-то для себя. В 2023-м руководителем медиаплатформы была назначена медиаменеджер Лили Шерозия, а в 2026-м «Смотрим» представила на фестивале «Пилот» два ориджиналса. О находках в бездонной библиотеке холдинга, четырех ценностях платформы, популярности и богатой палитре медицинских процедуралов, а также о том, почему «Смотрим» – не онлайн-кинотеатр, главный продюсер медиаплатформы рассказала в своем первом большом интервью БК Медиа.

В прошлом году ВГТРК заметно выступила на фестивале «Пилот», показав в конкурсе самых ожидаемых сериалов презентацию «Князя Андрея». В этом году от ВГТРК было отправлено сразу несколько проектов для разных программ. Насколько фестивальное направление стало продуманной стратегией для ВГТРК и платформы «Смотрим» в частности?

Фестиваль «Пилот» нам очень симпатичен: он адресован и зрителю, и профессиональному сообществу. Мне кажется, его действительно любят. Летний, демократичный смотр с хорошим зрительским откликом – это прям место силы для платформы и отличная испытательная площадка для всей компании. И, разумеется, фестивальное направление является частью долговременных стратегических планов развития ВГТРК и, соответственно, платформы «Смотрим». Поэтому так много наших проектов участвовали в «Пилоте».

Насколько для вас важна не только индустриальная часть фестиваля, но и возможность проверить проект на живом зрителе?

Чрезвычайно важна. Возьмем, к примеру, наш сериал «Эпикриз» – это самый что ни на есть настоящий пилот. Нулевая серия, проба формата. Может, в чем-то еще не идеальная, но уже точно готовая ко встрече с первым зрителем. Нам принципиально важно было увидеть непосредственную реакцию аудитории, услышать живой отклик на этот проект. И мы получили то, что хотели получить. Это по-настоящему вдохновляющий импульс.

Как внутри ВГТРК распределяется участие в фестивале? Что представляла платформа «Смотрим», что – телеканал «Россия» и насколько вы взаимодействуете между собой?

Мы взаимодействуем тотально. «Смотрим» – это важная часть организма ВГТРК, а не отдельная и тем более – не конкурирующая сила. Большинство ключевых решений у нас принимается в формате открытого общего обсуждения. В том числе и решение о том, какие проекты едут на фестиваль. Этот выбор был согласованно определен руководством канала, единой маркетинговой службой холдинга и руководством платформы. Из сериалов, которые приняли участие в фестивале и будут представлены в ближайшее время на платформе «Смотрим» – «Краснов. Новые серии», медицинский процедурал «Эпикриз» и победитель документальной программы фестиваля «Пилот» – созданный при поддержке ИРИ «Вирус попсы».

Почему для участия в основном конкурсе «Пилота» выбрали именно медицинскую драму «Эпикриз», кроме того, что это «настоящий пилот»?

«Эпикриз» выбрали именно потому, что это редкий в наше время для индустрии случай, когда мы решили войти в сезон «по старинке», то есть через пилот. Сперва сняли нулевую серию, потом ее спокойно докрутили, на ней же подробно прописали библии персонажей и по итогу доработанного материала приняли решение входить в сезон. По нашим ощущениям, в этом пилоте воплотилось то, к чему мы стремились, когда думали о контенте для «Смотрим»: он в достаточной степени развлекательный и поддерживает традиции ВГТРК. При этом проекту свойственны свежесть и легкость: чуть иная проблематика персонажей, новые оттенки жанра. Вроде в центре сюжета врачи – тема понятная и близкая нашей аудитории. Но – другой фокус, другой жанр. Это вертикально-горизонтальный медицинский детектив. Врачи берутся расследовать дела, в которых под подозрением оказались их коллеги. В сериале крепкие, цельные образы людей, которые стоят друг за друга, за профессию и за пациентов. Мы показываем, как много факторов может повлиять на состояние, в котором врач идет на операцию или принимает решение. Врач – это человек, который шесть лет учится, затем проходит ординатуру, начинает работать, а потом может в одночасье потерять все. При этом каждый день он находится в состоянии сложного, почти экстремального выбора. Это профессия, которая требует концентрации, самопожертвования, внутренней и физической формы. Нам было важно показать эту сторону профессии. В сериале есть несколько главных антагонистов: сама болезнь, которую не всегда легко распознать; самолечение и вера в то, что «я прочитал в интернете». В каждой серии рассматривается новый кейс, и мы прилагаем немало усилий, чтобы найти реальные и значимые медицинские истории, которые ложатся в основу сюжетов. Они небанальные и, думаю, смогут удивить зрителя.

У ВГТРК уже есть сильнейшее медицинское IP – «Склифосовский». В чем ключевое отличие «Эпикриза» от «Склифосовского»?

Ключевое отличие в жанре: «Склифосовский» – медицинская мелодрама, «Эпикриз» – медицинский детектив. Наши герои-врачи расследуют, что произошло. Если в «Склифосовском» зритель больше погружен во взаимоотношения докторов, пациентов, родственников, руководителей, а также в процесс лечения, то в «Эпикризе» мы сталкиваемся с результатом медицинского вмешательства, и здесь каждая серия – это расследование того, что пошло не так.

Насколько, на ваш взгляд, «Эпикриз» подходит зрителю, который любит фильм «Склифосовский» и выбирает сериал как способ эмоциональной подпитки?

Сегодня большинство зрителей выбирают себе компанию людей, к которым готовы возвращаться каждый вечер и проводить с ними время. Человеку хочется видеть на экране достойную внимания личность, у которой есть принципы, есть цель, есть мораль. Я надеюсь, что зрителям «Склифосовского» понравятся герои «Эпикриза» – преданные своему делу врачи, точно знающие, зачем они пошли в медицину и чем готовы ради этого пожертвовать.

А не слишком ли «Эпикриз» похож на сериал «Дыши», победителя «Пилота» прошлого года? Это случайность или осознанное намерение повторить успешный кейс?

Нет, мне кажется, мы очень далеки от «Дыши». Это длинная горизонтальная драма, а «Эпикриз» – вертикально-горизонтальный сериал с детективным движком: от одной необычной версии к другой, еще более необычной. И хотя у нас в центре тоже судьба конкретного врача в непростых обстоятельствах, в целом сериал больше про загадку.

При этом в конкурс вторых сезонов вы привезли еще один медицинский проект – «Краснов. Новые серии». Почему такая ставка на медицинские сериалы? Это совпадение или стремление поддержать единую стилистику продукта?

Смотрите, какой широкой может быть палитра внутри медицинских сериалов. Для меня «Эпикриз» ближе к CSI: медицинский детектив с кейсами. «Краснов. Новые серии» – это драма о хирурге. «Склифосовский» – мелодрама о взаимоотношениях врачей. Такие разные истории и такие разные герои. В «Краснове» – мужчина-врач, известный хирург. В «Эпикризе» – женщина-врач, вынужденная уйти из медицины в работу со следствием, чтобы разобраться в том числе с собственным недугом, появившимся на фоне личных обстоятельств. В ее линии больше психологизма, женской оптики.

В чем вы видите целесообразность конкурсов вторых сезонов в целом? И как такой фестиваль может повлиять на второй сезон «Краснова»?

По большому счету, конкурс вторых сезонов – это битва первых сезонов. Больше шансов выиграть у того, кто ярче стартанул и при этом вторым сезоном доказал, что может удержать заданный уровень. А обусловлен интерес ко вторым сезонам, думаю, тем, что мы живем в период франшиз. Любой производитель, канал или платформа мечтают запустить успешный сериал, у которого будут второй, третий, а иногда и последующие сезоны. Франшизы появляются потому, что зритель хочет возвращаться к знакомым героям и проводить время с людьми, которые уже стали для него почти семьей, друзьями или коллегами. Для платформы или канала франшиза – это более предсказуемый продукт с понятными вложениями и ожидаемым результатом. Для зрителя – уют и комфорт. Поэтому конкурсы вторых сезонов – это признак времени.

«Капитанская дочка» и «Каменская» заявлены в конкурсе самых ожидаемых сериалов. «Смотрим» в этих проектах – один из партнеров?

«Смотрим» – приоритетная площадка ВГТРК, но перечисленные сериалы – это проекты канала. «Россия» поддерживает партнерские отношения с рядом платформ и находит разные пути взаимодействия. Для таких тайтлов платформа «Смотрим» не является площадкой первого цифрового окна. Но в той или иной форме они найдут свое отражение на «Смотрим». Перезапуск «Каменской» – само по себе настолько незаурядное явление, что оно просто обречено на высокий интерес самого широкого зрителя, а «Капитанская дочка», на мой взгляд, – новая жемчужина в коллекции русской классики телеканала «Россия», и при этом сериал привлечет и совсем молодого зрителя – редкий случай, когда в историческом фильме по мотивам произведения Пушкина столько смелости, энергии и драйва. Так что могу только поздравить КИОН и Premier с такими премьерами!

В итоге вы уехали с «Пилота» с наградой за лучший документальный сериал. Что, по-вашему, выделило «Вирус попсы» из ряда других тайтлов?

Это яркий проект с неординарной идеей: он исследует феномен, как песни девяностых и начала двухтысячных спустя годы благодаря каверам и вирусным трендам в соцсетях обретают популярность и снова врываются в чарты. В «Вирусе попсы» авторы проводят исследование в попытке разобраться, почему молодые артисты возвращаются к песням прошлых лет и можно ли предугадать, какой трек завирусится и снова станет суперпопулярным. При этом сериал выходит за рамки простого музыкального экскурса и позволяет задуматься о том, как музыка объединяет поколения и помогает решать вечную проблему отцов и детей. Думаю, именно внешняя легкость, динамичность подачи и эмоциональность в сочетании с внутренней глубиной выделило сериал «Вирус попсы». Я очень рада, что ИРИ поддержал проект, а Мария Финкельштейн и ее команда так нестандартно раскрыли тему музыки, популярную сквозь десятилетия.

Со сцены прозвучало, что вы настроены на второй сезон «Вируса попсы». Это на самом деле так?

Я скажу так: создатели уже точно знают, о чем снимать второй сезон.

Можно ли говорить о том, что нескучный документальный контент – одно из фирменных направлений «Смотрим»?

Можно сказать так: нескучный контент – одно из фирменных направлений «Смотрим». Документальный в том числе. В этом направлении у нас очень разнообразный контент, начиная от таких серьезных общественных и политических, как, например, фильмы ПРЕДАТЕЛЬСТВО Андрея Медведева, ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ Стивена Сигала, МОШЕННИКИ. ВОЙНА ЗА МИЛЛИАРДЫ Ольги Скабеевой, Я ИДУ ДОМОЙ Владислава Рыткова, собравшие миллионы просмотров, и заканчивая развлекательной, познавательной и исторической документалистикой, как проекты «Северный морской путь» Светланы Музыченко, «Рожденные в СССР» Сергея Мирошниченко, «История неполучившегося фильма» Никиты Михалкова или «История от первого лица. Начало войны» от Фонда Андрея Кончаловского и многие другие.

В 2022 году приводилась такая статистика J’son & Partners Consulting: 15 процентов библиотеки платформы занимают новости и аналитические программы, 30 процентов – российские фильмы, в том числе где сопродюсером является телеканал «Россия», а также программы о хобби (18 процентов), развлекательные программы (12 процентов) и мультфильмы (5 процентов), доля на российском рынке стриминговых сервисов в 2022 году составила менее одного процента (по данным за 2025 год – 5 процентов). Как за три года изменилось наполнение платформы «Смотрим» в процентном соотношении?

В марте этого года у нас случился перезапуск. Мы о нем нигде громко не говорили, потому что это лишь начало перемен. На данный момент платформа очень заметно изменилась внешне. Мы сейчас активно мониторим, как на эти изменения реагирует пользователь: что ему нравится, к чему он уже привык, что, напротив, вызывает вопросы. И, наблюдая за этим пользовательским откликом, мы продолжаем совершенствовать продукт. Из ключевого: еще до редизайна важным событием оказалось то, что «Вести» стали полноценной информационной службой, и все текстовые новости переехали с платформы «Смотрим» на сайт «Вести». Но это не значит, что новостей на «Смотрим» теперь нет. Напротив, мы сохранили новости в видеоформате и увеличили их разнообразие. Так, мы активно работаем с короткими новостными видео – шорт-сюжетами: благодаря им пользователь может быстро просмотреть и пролистать картину дня.

Главное изменение продукта – система индивидуальных рекомендаций. Появился «Мой канал»: пользователь видит то, что не досмотрел, что смотрел раньше, и рекомендации того, что еще ему может быть интересно. Дальше идет большой блок телевизионных каналов. Если человек постоянно смотрит какой-то канал, он поднимается вверх. Система адаптируется под личные интересы.

В прошлом году мы запустили сразу шесть собственных бесплатных стриминговых Fast-каналов. Это «Смотрим. 100% Любовь» – круглосуточный канал мелодрам, «Смотрим. 100% Факты» – познавательный канал, «Смотрим. 100% Классика» – топовые советские фильмы и золотая коллекция телеспектаклей, «Смотрим. 100% Мужское» – канал с характером, «Смотрим. 100% Праздник» – канал, создающий праздничное настроение 24/7 (юмор и концерты), и «Смотрим. 100% Детское» с образовательным контентом и советской анимацией. Эти каналы доступны у нас и на «Кинопоиске». Они оказались очень востребованными, и мы планируем запуск нескольких новых проектов в формате Fast TV.

Когда комментировали ваше назначение в 2023 году, прозвучало, что пришло время предложить подписчикам «Смотрим» собственный оригинальный контент. Речь идет о платформенных сериалах или о более широком понимании оригинального контента?

Признаюсь, в 2023 году я не до конца осознавала масштаб «Смотрим». Мне выдали ключи от, пожалуй, самой большой и невероятной библиотеки отечественного контента. Ведь телеканал «Россия» – крупнейший производитель сериалов на рынке: здесь и «Бригада» с «Ликвидацией», и экранизации великих классических романов, а также знаковых книг современной литературы – от многосерийных фильмов «Идиот» и «Тихий Дон» до сериалов «Ненастье» и «Зулейха открывает глаза», и мощные исторические проекты – «Годунов», «Екатерина», «Князь Андрей», и мелодрамы на все времена – «Лимитчицы», «Другие», и самый продолжительный культовый сериал в нашей истории, в прошлом году вошедший в Книгу рекордов России, – «Тайны следствия», и здесь же всенародно любимый «Склифосовский». Но не только сериалы. Невероятная библиотека качественного документального кино, программы о культуре, спектакли, гранд-шоу, концерты. Топовые информационные и общественно-политические шоу. В какой-то момент я осознала, что это вовсе никакой не онлайн-кинотеатр – я нахожусь на большой национальной платформе видеоконтента, которая может предложить отечественные премиальные проекты любого жанра для любого возраста. Назовите мне канал или платформу, у которой есть такое национальное богатство, а не одноразовый успех. Хороший вопрос: что еще можно придумать для платформы, которая настолько преисполнена сокровищ? Я начала с экспериментов, чтобы нащупать настрой зрителя: мы предложили ему турецкий контент, латиноамериканский, а также сербский. В итоге, сразу скажу, решили все же сосредоточиться на российском, в том числе оригинальном. Дополнили библиотеку полнометражными зарубежными фильмами – от европейской классики до нашумевшей СУБСТАНЦИИ. Зашли в жанр интервью с проектами «Откровенно с Грачевой. Сама виновата?» и «Ханга ПРО…». В жанре социального эксперимента сняли шоу «Может, хватит?!». Запустили гастрономический детектив «Подозревается еда» и продолжаем развивать линейку собственных видеоподкастов совместно с радиостанцией «Маяк» с участием Александра Пушного, Риты Митрофановой, Сергея Стиллавина и других. И это в дополнение к работе над сериалами. Эти эксперименты помогают нам искать проекты, которые обеспечат прочную связь зрителя с платформой. Ведь наша задача – создать идеальную виртуальную гостиную зрителя, в которой ему будет комфортно находиться каждый день. И каждый день находить контент на свой индивидуальный вкус, свое текущее настроение, свои интересы.

Вы в публичных выступлениях неоднократно говорили, что по образованию социолог, и это помогает вам вставать на позицию зрителя. Как ваше влияние как медиаменеджера и социолога отражается на «Смотрим»?

Мы сформулировали линзу бренда – четыре основных принципа, которыми руководствуемся, когда ищем историю. Первый и для меня ключевой – emotional benefit: после просмотра человек должен почувствовать, что продукт его эмоционально обогатил. Я смотрю на проект с точки зрения того, что человек сможет взять из него в жизнь, как это улучшит его вечер, настроение, отношения с ребенком или отношение к себе.

Второй принцип – мы не уходим слишком далеко от продуктов ВГТРК и от нашей аудитории. Аудитория ВГТРК – это люди с высокими требованиями к смыслам, для которых белое – это белое, черное – это черное, и они хотят быть на стороне белого. Они не готовы прощать определенные моральные изъяны и не хотят видеть в кадре морально уродливые истории или неприятных людей. У меня нет мотивации им это навязывать.

Третий принцип – глокальность. Нам важно, чтобы истории были не только московскими, чтобы в них была сильная региональная составляющая, живой нерв, связывающий историю с конкретной территорией.

Четвертый принцип – живые, настоящие, объемные персонажи с хорошо прописанной историей. Если они страдают, мы должны понимать, почему. Если побеждают – понимать, благодаря чему. Мы долго разрабатываем арки персонажей, обсуждаем их поступки, речевые характеристики, биографии, очень внимательно работаем с кастингом. Я считаю, например, что в «Эпикризе» вместе с Кристиной Казинской нам удалось создать свежий и убедительный образ сильной женщины, который должен вызвать симпатию зрителей.

Какие сериалы стали драйверами зрительского интереса на «Смотрим» за последний год?

Иногда сериалы, которые драйвят подписку и интересны зрителям «Смотрим», немного расходятся с тем, что особенно хорошо работает на канале. Есть проекты, которые на канале прошли хорошо, а у нас – феерично. Например, «Русская жена», сейчас доступная и на «Кинопоиске». Замечательно работали два сериала Оксаны Байрак – «Дождь на исходе лета» и «Кормилица», которую мы недавно выпускали уже конкретно под «Смотрим». «Склифосовский» работает всегда, это даже не обсуждается. Из недавних ориджиналсов я бы отметила сериал «Выход» Оксаны Барковской с Ольгой Ломоносовой – историю про психолога-гипнотерапевта. Проект недавно закончился, целиком прошел на «Смотрим» и, на мой взгляд, получил теплый прием у зрителей. И, конечно, есть эвергрин-хиты: «Бригада» и «Другие». «Бригада» для нас – мужской сериал-феномен, «Другие» – в каком-то смысле его женский аналог. Это настоящие долгоживущие хиты, которые продолжают смотреть новые зрители, в том числе очень молодые.

Как сегодня выглядит портрет зрителя платформы «Смотрим»? И как устроена подписка: это бесплатный сервис или платная модель?

Вход на платформу максимально простой. Бόльшую часть контента можно смотреть бесплатно, с рекламой и даже без регистрации. Есть несколько подписных тарифов. Например, можно смотреть программы без рекламы, если не хочется прерываний. Большой объем сериалов доступен бесплатно и без подписки, но новые сериалы и зарубежный контент, как правило, находятся в подписке. Когда сериал выходит в эфир, мы на 24 часа даем доступ к нему бесплатно и без регистрации: понимаем, что субботние четырехсерийные мелодрамы заканчиваются поздно, и зрителю нужно дать возможность спокойно досмотреть их на следующий день.

Наш золотой фонд – «Бригада», «Другие» и ряд прочих любимых сериалов – тоже оставлен в бесплатном доступе. Образовательный, познавательный, детский контент и бόльшая часть документальных проектов доступны бесплатно. В подписке чаще оказываются новые сериалы или то, что мы покупаем.

Количество подписчиков мы не раскрываем, как и большинство платформ. У нас есть подписчики на самой платформе и подписчики, которые приходят через «Кинопоиск». Там две опции: оформив подписку, можно смотреть часть контента прямо на «Кинопоиске» или получить доступ к контенту на сайте «Смотрим» без рекламы.

По портрету мы сильно совпадаем со зрителем ВГТРК. Психологически у нас два больших ядра аудитории. Первое – мужская аудитория, которая приходит за новостями, общественно-политическим контентом, Соловьевым, документальными проектами. Второе – большая женская аудитория, выбирающая сериалы и гранд-шоу. И та, и другая – аудитория 45+, которая в последние годы становится все более привлекательной для рекламодателей.

При этом это аудитория, которая, как кажется, не всегда привыкла платить за контент.

Сегодняшние 45+ – это не 45+ еще десять лет назад. Сегодня это социально активная, твердо стоящая на ногах аудитория, которая знает, чего хочет, финансово независимая, а зачастую и поддерживающая сразу два поколения – поколение своих родителей и поколение своих детей. А большая ответственность порождает… большое желание отдохнуть от этой ответственности – например, посмотреть хороший сериал в хорошем качестве – и готовность платить за свой выбор. При этом стоимость подписки у нас не очень высокая.

У «Смотрим» обычно есть право первого окна на сериальные блокбастеры ВГТРК? И как обстоит ситуация с полными метрами?

Несмотря на то, что телеканал «Россия» является активным игроком на кинорынке, в производстве и кинопрокате, мы на «Смотрим» выступаем за продолжительные отношения с пользователем и стратегически предпочитаем концентрироваться на сериалах. Если говорить метафорически, то для нас длинные истории – это полнорационное питание, а полные метры – десерт. Десерты – это приятно, но достаточно и небольшого включения десертов в меню. Обычно мы работаем короткими окнами – от 72 часов до двух недель – и не участвуем в гонке за новинками, предпочитая уже проверенные прокатом и заслужившие зрительскую любовь тайтлы, фильмы-события – в основном это, конечно же, проекты, где участвует канал «Россия».

Можно ли представить стратегию, при которой ради появления полных метров на платформе меняется модель монетизации?

Здесь нужно выбирать. Либо у нас появляются фильмы в подписке, но тогда все оказывается в подписке, и зрители уже не могут бесплатно смотреть концерты, спектакли и большой объем контента. Либо мы продолжаем быть большой и доступной национальной видеоплатформой, которая учитывает интересы, возможности и потребности пользователей и не пытается всех загнать в единую бизнес-модель.

Когда вы описывали портрет зрителя, вы сказали, что «Бригада» и «Склифосовский» привлекают молодую аудиторию. Стоит ли задача расширяться в сторону младшего зрителя?

Смотря насколько радикальное омоложение вы имеете в виду. Мы не безумцы, чтобы сейчас бросить все силы и начать конкурировать с соцсетями и видеоиграми за подростковую аудиторию. Напротив, наши сильные позиции в максимально емкой аудитории 45+ – это наше большое преимущество. Да, хотелось бы расширить линейку программ, в которых ядро было бы смещено в 37–45 лет. Это интересная задача. Мне кажется, проект «Вирус попсы» нашел очень интересный подход к тому, как объединить сразу два поколения вокруг одного хита. Надеюсь увидеть в комментариях битву поклонников Басты и группы «Альянс» на тему того, чья версия песни «На заре» им больше по душе. Участие в фестивалях и «Эпикриз» с более молодыми героями – тоже часть работы в этом направлении. Кроме того, мы учитываем и тот факт, что для самой молодой аудитории художественный контент уже не всегда номер один. 19–25-летние росли на соцсетях, привыкли к инфотейнменту, коротким форматам, потреблению на ходу. У них не такой выраженный сериальный ген, как у тех, кто рос у телевизора. Поэтому я надеюсь, что как раз наши эксперименты с контентом, видеоподкасты, познавательные программы, интервью, документалистика и даже новости в коротком формате со временем начнут активнее смотреться этой аудиторией. Например, сейчас мы видим огромный отклик у молодого зрителя к нашим трансляциям с красных дорожек – это инфотейнмент: его можно включить фоном, а можно следить осознанно.

Насколько вы как руководитель платформы влияете на производимый контент и включены в креативный процесс?

Мы принесли свой тюбик с красками, чтобы добавить пару новых оттенков в общий контент ВГТРК. Хотим слегка изменить палитру уже знакомых жанров и дать зрителю возможность отвлечься, отдохнуть и немного выдохнуть: «Эпикриз», например, совмещает медицинский сериал и детектив. Проекты, которые сейчас снимаются и запускаются, очень разные по жанру. Готовим юмористический сериал – бодрый, брутальный. На подходе остросюжетная драма. Пишется герметичный детектив с необычным следователем. И это еще не все.

До появления «Смотрим» многие сериалы ВГТРК зрители смотрели на YouTube, в VK или на пиратских сайтах. Теперь есть официальный агрегатор. Видите ли вы изменение структуры смотрения на сторонних ресурсах?

Пиратство – болезненная тема для всех игроков рынка. Структуру смотрения на сторонних ресурсах мы не видим – только сам факт просмотров. Особенно обидно, когда пользователь продолжает смотреть в плохом качестве, с навязчивой рекламой контент, доступный у нас бесплатно и с идеальной картинкой, в которую вложились профессионалы. В любом случае переманить пользователя на платформу можно только заботой о нем и качеством опыта, над чем мы постоянно работаем.

У вас сейчас есть несколько коллабораций с другими онлайн-кинотеатрами: «Каменская. Перезагрузка», «Капитанская дочка», «Чужой город». В чем необходимость такого копродакшна, особенно если речь идет о сильных IP ВГТРК?

У ВГТРК разные форматы работы над сериалами, но в приоритете всегда интересы платформы «Смотрим». В связи с тем, что российский рынок не очень большой и расти некуда, и платформе, и телеканалу все труднее нести финансовое бремя в одиночку. Копродакшн позволяет делать крупные, амбициозные проекты на максимально возможном уровне. И здорово, что такие крупные сериалы, как, к примеру, «Князь Андрей», в принципе могут появляться на современном рынке. Есть проекты, которые важнее личных амбиций.

В марте «Кинопоиск» запустил продажу опции и подписки на «Смотрим», позволяющей смотреть фильмы и сериалы на сервисе партнера, управляя подпиской в личном кабинете «Яндекс Плюс». «Князь Андрей» сразу оказался в топе просмотров. Как устроена эта работа и что уже можно сказать по первым результатам?

Мы видим «Кинопоиск» как возможность привести наш контент к более молодой аудитории и расширить его аудиторный потенциал. Первым хитом после заключения партнерства на «Кинопоиске» сразу стали «Холодные берега» – после выхода на этой площадке сериал буквально обрел вторую жизнь. Сотрудничество с «Кинопоиском» позволяет нам напомнить зрителю, что у ВГТРК имеется много хитов, которые можно с удовольствием пересматривать – это и «Лимитчицы», и «Оптимисты», и «Королева красоты», и многие другие. На «Кинопоиске» представлена витрина «Смотрим», где можно найти сериалы ВГТРК и наши шесть Fast-каналов. Часть контента доступна пользователям с подпиской «Яндекс Плюс», часть – в дополнительной опции «Смотрим» на «Кинопоиске». Пользователь либо смотрит то, что уже есть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска», либо получает доступ к тому, что находится на нашей платформе, но покупает подписку там, где привык. В ответ «Кинопоиск» предоставляет нам доступ к данным, как смотрят наши проекты, возможность управлять своей витриной контента и запускать рекламные кампании внутри платформы. Это открытое сотрудничество: мы видим, как работает наш контент, и можем делать так, чтобы он работал эффективнее.

«Пилот» уже закончился, есть ли у вас стратегия на ближайшее время? Куда будет двигаться «Смотрим» после перезапуска витрины?

«Смотрим» – неотъемлемая часть информационной и культурной цивилизации ВГТРК и, если хотите, всей страны. И наша задача – гармонично вписываться в стратегию развития нашей компании, используя все уникальные возможности платформы. У нас несколько направлений развития: контент, продукт и стратегия. Невозможно один раз сделать идеальный сайт или приложение и забыть об этом. Мы изучаем поведение зрителя, его реакции, чтобы сделать платформу удобнее. Работа с продуктом только началась и не имеет финальной точки: дальше будет постоянная настройка, подстройка, работа над тем, чтобы зритель легче открывал контент по своим вкусам и проще перемещался внутри платформы. Я очень верю в короткие новости: мне кажется, это перспективная и удобная вещь. Еще одно важное направление – тематические Fast-каналы. У ВГТРК огромный экспертный опыт в формировании длинного, бесшовного, «запойного» смотрения, и Fast-каналы дают контенту второе, третье, четвертое окно, позволяя аудитории мигрировать между линейным вещанием и стримингом.

С точки зрения контента на ближайшие пару лет мы решили сосредоточиться на российском продукте и отношениях с нашим пользователем. Мы ищем героев, с которыми зрителю будет приятно находиться. У нас есть небольшая, но разнообразная полка сериалов в производстве – разные темы и жанры. Мы все еще ищем свой тон как платформа и думаем, чем можем эффективно дополнять линейку телеканала «Россия». Наша задача – дополнять, не замещать, не повторять и не дублировать. Отдельное направление – ситуативные и тематические вещи: подборки под праздники, каникулы, даты, настроения. Мы собираем контент в понятные группы и помогаем пользователю быстрее выбрать, что смотреть. Задача – максимально облегчить выбор, чтобы он не занимал у зрителя слишком много времени. Нехудожественный контент тяжело продавать зрителю, потому что базовым выбором для многих остаются сериалы. Но при соприкосновении с таким контентом зрителя может ждать много приятных и вдохновляющих открытий. Через спецпроекты мы как раз стараемся расширять границы мировосприятия наших пользователей.

Как платформа мы делаем большую ставку на зрительскую любовь. Не ищем какого-то специфического, редкого зрителя, который не смотрит телевизор, а предлагаем еще один способ смотрения. Нам важен зритель с понятными базовыми потребностями и интересами. Мы хотим эти потребности понимать, чувствовать в моменте и в каком-то смысле предвосхищать. Мы всегда думаем, что еще предложить сердцу нашего любимого зрителя.

Фото: предоставлены пресс-службой телеканала «Россия»