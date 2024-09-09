Юлиана Слащева: «Весь наш контент находит своего зрителя»

Ваши премьерные научно-популярные фильмы недавно выиграли конкурс фестиваля актуального научного кино ФАНК. Работы киностудии регулярно можно увидеть в программах кинофестивалей. Что для вас это значит, как помогает продвигать проекты?

Я вижу научно-популярное кино одним из ключевых направлений развития Киностудии им. М. Горького. Ведь исторически «Центрнаучфильм» был частью студии и выпускал много качественных проектов в этом жанре. Недавно наш фильм СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ действительно стал победителем фестиваля ФАНК. Это была мировая премьера, лента режиссера Марьям Махиевой рассказывает о Большом адронном коллайдере и людях, которые каждый день, приходя на работу, исследуют основы мироздания. Это первый российский авторский фильм такого масштаба на эту тему. Съемки были непростыми, они проходили в Швейцарии, Франции и подмосковной Дубне. Наконец мы смогли показать проект и сразу получили приз за лучший национальный фильм. Кроме того, специального упоминания жюри была удостоена лента Насти Тарасовой ТЕРРИТОРИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ о спасении животных и границах взаимодействия человека с дикой природой. И, конечно, мы очень рады и благодарны зрителям и компетентному жюри за высокую оценку наших фильмов.

Еще одна премьера состоялась в конце августа на фестивале ORIGINAL+Doc во внеконкурсной программе. Герой полнометражной документальной ленты ХИРУРГ ПАВЛОВ БОИТСЯ КРОВИ Ростислав Павлов – известный хирург-онколог из Санкт-Петербурга, молодой и амбициозный врач, который хочет изменить систему к лучшему. В прошлом году в конкурсной программе этого фестиваля принимал участие фильм БЕЙ ПЕРВОЙ! и выиграл сразу три приза.

Также несколько наших новых неигровых фильмов были недавно представлены в программе кинопоказов Московской международной недели кино. А ТЕРРИТОРИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ будет фильмом закрытия на Международном фестивале документального кино Doker в Москве 15 сентября.

Мы охотно продвигаем наши ленты в конкурсные и внеконкурсные программы различных кинофестивалей в России и по всему миру. В основном это авторское документальное кино, которое завоевывает престижные призы и специальные упоминания жюри. Это не только еще один способ продвижения фильмов новой коллекции, но и возможность познакомить с этим направлением широкую аудиторию. Зачастую в регионах зрители фестивалей, которые смотрят на большом экране наши полнометражные документальные фильмы, с большим удивлением открывают их для себя.

Кто занимается дистрибуцией собственных проектов киностудии? На каких площадках они представлены?

Мы сегодня строим киностудию полного цикла, то есть не только продюсируем и производим собственные проекты, но и участвуем в проектах в формате копродакшна, входим в некоторые проекты своей инфраструктурой, сами продвигаем и дистрибутируем на различных площадках свои фильмы. В случае кинотеатрального проката работаем с прокатными компаниями, в то время как с онлайн-кинотеатрами, ТВ и другими площадками взаимодействуем напрямую. При этом, повторюсь, весь наш контент находит своего зрителя. И мы постоянно расширяем контакты, появляются новые площадки, где представлены наши проекты.

Перейдем к «Союзмультфильму». Каков сейчас объем производства на этой студии? Год назад в интервью программе «Культурная волна» вы называли цифры в триста эпизодов сериалов и минимум один полный метр в год.

Это максимум, плюс-минус мы выпускаем всегда примерно такой объем в последние годы, однако в этом году направили больше ресурсов на разработку различных новых проектов, как полнометражных, так и сериальных, поэтому объем выпущенных эпизодов будет несколько меньше. В то же время мы сейчас глубоко анализируем рыночные и зрительские тренды и пересматриваем свою стратегию, закладывая в нее также KPI по выпуску иных видов контента, и активно обсуждаем возможные новые векторы развития «Союзмультфильма».

Как сейчас выглядит структура доходов: прокат, онлайн-права, телевидение, мерч, ваш музейно-развлекательный парк? Как эта структура поменялась с 2022 года?

На данный момент традиционно в структуре доходов самую весомую часть занимает выручка от продажи медиаправ и производства – это порядка 46 процентов. В то же время мы наблюдаем значительный рост лицензионной выручки – в четыре раза по сравнению с 2022 годом. Кроме того, прирост дохода более чем на 65 процентов демонстрирует наш собственный телеканал «Мультиландия». С точки зрения структуры доходов мы отмечаем увеличение доли выручки от лицензирования с 7 до 19 процентов и от полнометражных фильмов с 2 до 12 процентов. Также «Союзмультфильм» развивает новые бизнес-направления, связанные с разработкой концепций парков, тематических павильонов, кафе – выручка здесь составляет пока около 15 процентов, но мы видим большие перспективы у этого направления.

В 2022 году вы говорили, что производство анимационного полного метра стоит минимум 300 миллионов рублей. О каких средних стоимостях производства мы можем говорить сейчас? Ведь, казалось бы, на подмогу пришел ускоряющий многие процессы искусственный интеллект. С другой стороны, требования качества возрастают тоже?

В вопросе стоимости все зависит от технологии создания, минута в 3D и минута в 2D – это совершенно разные бюджеты. К примеру, вышедший этим летом ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, выполненный в 2D, это, по моей оценке, немногим более 120 миллионов рублей, в то время как такие крупные 3D-релизы, как ФИННИК и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ, как раз обошлись создателям свыше 300 миллионов. Безусловно, наша индустрия пока еще не располагает такими финансовыми мощностями, которые есть у мировых гигантов: к примеру, бюджет не самого успешного фильма Pixar ЭЛЕМЕНТАРНО составляет 200 миллионов долларов. Однако это не значит, что мы не можем создавать ленты, которые окажутся в центре зрительского внимания. Зритель всегда голосует за сюжет, за интересную историю, смыслы.

Поэтому на «Союзмультфильме» мы сейчас находимся в процессе разработки целых вселенных, которые впоследствии лягут в основу многих проектов. Одна из таких вселенных – франшиза на основе ранее созданных вселенных писателей-фантастов Александра Беляева и Алексея Толстого, разработанная современными писателями Сергеем Лукьяненко и Сергеем Волковым. Это очень большой проект, в котором можно будет встретить знаменитых отечественных ученых, исследователей, фольклорные и анимационные образы – хозяйку Медной горы, Левшу, Василису, Семена Дежнева, инженера Гарина, Ихтиандра и прочих. На основе такого богатого мира можно будет создавать анимационные и игровые фильмы, игры, комиксы и многое другое. Что касается технического исполнения, то в каждом конкретном случае оно будет выбираться в соответствии с художественным замыслом и нашими ресурсами. Ну и, конечно же, одновременно мы экспериментируем с искусственным интеллектом – применяем его для создания референсов, различных тестов, творческого поиска, во многих других технических моментах.

При таких высоких стоимостях (300 миллионов рублей – это тоже много) неизбежно партнерство с другими студиями, онлайн-кинотеатрами. В том же 2022 году вы говорили про сотрудничество с Okko, где выходят «Простоквашино» и «Истории про мам». Удалось ли расширить список партнеров и что они вам дают – финансы, продвижение? Или это сотрудничество на всех стадиях, включая творческие решения?

С Okko у «Союзмультфильма» стратегическое партнерство, онлайн-кинотеатр является сопродюсером многих наших анимационных проектов, которые премьерятся и эксклюзивно размещаются на его площадке. Также мы уже не первый год сотрудничаем с компанией «Первый канал. Всемирная телесеть» – она сопродюсирует наш проект «Оранжевая корова», который с 2018 года с хорошими показателями выходит на телеканале «Карусель». Если не брать в расчет авторскую, фестивальную анимацию, то так или иначе каждый мультсериал или полнометражный фильм студии сейчас имеет своих партнеров. Формат сопродюсирования дает, конечно же, финансовую основу, возможности по дистрибуции, дополнительную поддержку. Для лицензиатов это гарантия конкурентоспособности проекта – наличие сильного партнера подразумевает большое количество серий и присутствие в эфире канала или в библиотеке онлайн-кинотеатра.

Ну и, конечно, проект должен соответствовать формату площадок, где он размещается. Согласитесь, сложно представить в эфире «Карусели» нечто вроде контента Nickelodeon. Что касается влияния на творческие решения, то когда мы входим в партнерство, многие вещи обсуждаем «на берегу», мультсериал изначально выстраивается с учетом концепции канала и его аудитории. В целом это общие векторы, конечно, телепродюсеры не дышат в спину творцам и не изучают каждую серию с лупой.

Что происходит с государственной поддержкой анимации в последние годы? Улучшилась ли ситуация?

То, что анимация и детско-юношеский контент в целом оказывают значительное влияние на становление мировоззрения человека, ни для кого не секрет. Знаете, по работе мы часто беседовали с медиапсихологами, так вот они говорят, что когда в 90-е годы прошлого века на наши экраны бесконтрольно хлынул второсортный западный контент, то это создало целое поколение детей, многие из которых вообще мало что о себе понимают. Потому что, например, выросли на трансформерах – роботах, у которых очень узкий спектр эмоций. И вряд ли эти роботы могут дать значимые ценностные ориентиры.

Понимание значимости анимации и детского кино есть сейчас на самом высоком уровне – это мы видим по поручениям нашего президента последних двух лет, которые касаются возможности стопроцентного финансирования со стороны государства таких проектов. У анимации появился собственный ОКВЭД, действует система налоговых льгот, Минкультуры и Фонд кино предоставляют много возможностей по получению средств на создание фильмов, в том числе финансирование дебютов и значимых авторских фильмов. Есть меры по поддержке экспорта, в некоторых регионах заработали системы рибейтов.

Конечно, мы по-прежнему нуждаемся в поддержке, особенно сейчас, когда в связи с уходом иностранных компаний резко вырос спрос. К примеру, мы очень ждем, когда начнет работать такая мера, как субсидирование затрат на приобретение лицензий на образы отечественных героев. При корректной реализации это очень взаимовыгодная инициатива для всех сторон.

Также интересно сотрудничество с другими анимационными студиями. Вы рассказывали о работе с хабаровской студией, например. Что это за направление или программа: развитие региональных студий, поиск новых идей или вам на «Союзмультфильме» не хватает мощностей для производства своей продукции, и это скорее аутсорс?

Идей у нас как раз предостаточно, но индустрия растет так стремительно, что мы уже сейчас сталкиваемся с нехваткой кадров. Медиасреда стала частью нашей жизни, и та же анимация применяется там, где ее раньше сложно было представить. Например, в медицине для визуализации различных биологических процессов. Кино, компьютерные игры, индустрия развлечений, дополненная реальность, образование, да даже повседневное общение с помощью эмодзи – везде есть анимация. И ее кто-то должен создавать, а это не так просто, учитывая тот факт, что работа в нашей отрасли с каждым годом становится все более высокотехнологичной, и без специальных знаний здесь не обойтись.

Мы идем в регионы с миссией развить производство анимационного контента, показать лучшие практики, помочь выстроить систему образования. Для этого делаем множество показов, мастер-классов, лекций, курсов. Сотрудничаем с образовательными организациями, местными студиями, оказываем консультационную поддержку. Одновременно с этим ведем переговоры с региональными органами власти, если от тех идет запрос на развитие креативных кластеров, технопарков. Это работа на будущее, на создание мощного кадрового резерва, взаимодействуя с которым мы сможем кратно увеличить производство.

Участвует ли «Союзмультфильм» в процессе кинообразования? Есть ли у студии стипендии, поддержка молодых аниматоров, собственные курсы повышения квалификации и прочее?

Я бы сказала, что «Союзмультфильм» как раз и драйвит этот процесс в отрасли. Сейчас на каждом крупном анимационном фестивале мы устраиваем специальные сессии, где обсуждаем вопросы индустриального образования. И наши специалисты знают, о чем говорят: помимо работы с регионами, о которой я уже сказала, студия не первый год проводит собственные курсы под руководством специалистов высочайшего класса. Вот, к примеру, в октябре стартуют режиссерские лаборатории мастеров мирового уровня Михаила Алдашина и Алексея Алексеева. Кроме того, в Москве мы также являемся еще и практической базой для местных колледжей и вузов.

Наработав собственный опыт, «Союзмультфильм» также создал и свой собственный факультет анимации совместно с университетом «Синергия», где мы готовим молодое поколение специалистов. В прошлом году аналогичный факультет начал работу в Якутске. Мы также взялись и за преподавателей – готовимся запустить специальный курс, который позволит актуализировать знания о нашей быстро меняющейся индустрии.

14 июня была разбита тарелка игрового фильма ПРОСТОКВАШИНО. Там будут кот, пес и галчонок. Какая это будет технология – как в ЧЕБУРАШКЕ? Или вы пробуете что-то новое?

ЧЕБУРАШКА доказал, что комбинированное кино, где реальные актеры работают с нарисованными, может быть крайне успешным. В этом фильме будет применяться технология live-action – та же, что использовалась при создании ЧЕБУРАШКИ и во многих мировых проектах: ПАДДИНГТОНЕ, СКУБИ-ДУ, СОНИКЕ В КИНО и других. Персонажи-животные – Матроскин, Шарик, галчонок – будут выполнены с помощью компьютерных технологий и интегрированы в пространство картины с живыми актерами. Такой подход очень характерен для фильмов семейного жанра, совмещающих сказку и реальность. Ну и надо сказать, что пока мир кинематографического «Простоквашино» получается очень уютным, по-своему стильным.

Как вы в целом оцениваете емкость российского кинопрокатного рынка? Рубеж, установленный ЧЕБУРАШКОЙ, может быть преодолен в ближайшее время одним проектом?

По данным Минкультуры, объем кинопрокатного рынка растет, однако чего-то экстремального, что перебьет показатели ЧЕБУРАШКИ, ждать вряд ли стоит в перспективе, по крайней мере, ближайшего года. Хотя, вероятно, мы увидим еще целый ряд кассово успешных фильмов, и некоторые из них традиционно покажут высокие результаты в период новогодних праздников. Можно сказать, что наша индустрия еще только учится создавать свои блокбастеры, которые приведут зрителя в кинотеатры даже летом. Мы выстраиваем собственные легенды, вселенные, и это не сиюминутный процесс.

У «Союзмультфильма» огромный, накопленный десятилетиями опыт работы в сказочной теме. Насколько сейчас студии легче работается в рамках тренда на производство сказок? Дает ли эта экспертиза фору перед конкурентами? Если да, то в чем это выражается?

Ну, конечно, у нас нет какой-то особой «сказочной экспертной группы», однако есть большой опыт в производстве детского контента и огромное наследие в виде сотен произведений анимационного искусства. Мы являемся правообладателями многих знаменитых мультфильмов и мультобразов – и, учитывая бум на классические сюжеты, получаем множество предложений о сотрудничестве. Уже вышли на экраны БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, где «Союзмультфильм» выступил партнером, и в производстве находится еще несколько лент, основанных на наших мультфильмах. Мы при этом, помимо предоставления лицензии, строго следим за соблюдением ДНК классики и знаменитых персонажей, верифицируем сценарии, при необходимости оказываем консультационную помощь.

С коммерческим успехом полнометражных игровых картин все более-менее понятно, а как себя чувствует полнометражная анимация? В 2022 году в интервью нашему изданию вы говорили, что одна из задач студии – приучить зрителя к отечественным полным метрам, чтобы он голосовал в том числе рублем, чтобы анимация монетизировалась. С того момента вышел ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ, теперь мы ждем ФОРМУЛУ ВОДЫ. Эти проекты сделаны уже в рамках новой стратегии студии? Насколько ваши амбиции в поле коммерческой полнометражной анимации сохраняются? Кажутся ли они вам и сейчас осуществимыми?

Как я уже сказала, российская полнометражная анимация сейчас набирает обороты – выходят ленты в разных стилях, жанрах, техниках. К слову, у нас на «Союзмультфильме» знаменитый режиссер Алексей Меринов делает свой авторский полный метр БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА в технике пластилиновой анимации. То есть если в мультсериалах мы еще до пандемии достигли с иностранными компаниями паритета в эфире и ни в чем не уступаем, то искусство полнометражного блокбастера нам еще в полной мере предстоит освоить. И здесь наши амбиции только растут год от года: мы хотим делать полные метры по нашим популярным сериальным проектам, экранизировать детскую литературу, создавать вместе с партнерами игровое кино. Многие крупные компании, холдинги заинтересованы в разработке собственных проектов и хотят сотрудничать с нами – тренд на аутентичный контент продолжает раскрываться. Так что, я думаю, наши амбиции выпускать один-два полнометражных релиза в год вполне осуществимы.

ФОРМУЛА ВОДЫ – что это за проект в технологическом плане? Вы говорили о нем как о релизе международного уровня. Что его характеризует?

В первую очередь ФОРМУЛА ВОДЫ – это большой экспериментальный проект, так как он создан с помощью современных игровых технологий, которые только начинают использоваться в производстве полнометражной анимации. Работая над этим проектом вместе с нашим партнером, студией Magic Factory, мы действовали в русле международных тенденций. Во-первых, это разработка масштабной мультвселенной – по сути, целой планеты со своими жителями и историей. Создание подобных миров, которые впоследствии могут стать также источником вдохновения для создания спин-оффов, игр, – мировой тренд: вспомним того же ГАРРИ ПОТТЕРА, ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ и других. Во-вторых – экологическая тематика. Нам с вами это, возможно, непросто представить, но уже сейчас многие страны мира страдают от нехватки пресной воды, и эта проблема будет нарастать с каждым годом. В фильме мы говорим об этом языком метафоры.

В кастинге ФОРМУЛЫ ВОДЫ значится Niletto. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом решении. Будет ли это только его озвучка или можно уже сейчас говорить об авторском музыкальном сопровождении? И в целом работает ли у нас звездная озвучка?

Niletto задействован в фильме не только в озвучке: благодаря технологии захвата движения звезды медиа, шоубизнеса исполнили в этом фильме роли не только с помощью голоса, но и с помощью пластики, мимики. Так, благодаря технологии захвата движения прообразами главных героев стали такие звезды, как Niletto, Юлия Гаврилина, Эвелина Бледанс, Мигель (Сергей Шестеперов). Кроме того, песни Niletto можно будет услышать в саундтреке к мультфильму – это действительно авторский материал, написанный исполнителем специально для ФОРМУЛЫ ВОДЫ. Ну а если мы говорим о музыкальном оформлении в целом, то им занимался известный российский музыкант DJ Грув, который уже не первый раз работает с нами – до этого мы вместе делали мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ.

Звездная озвучка – явление нередкое в анимации, почти в каждом полнометражном фильме можно услышать популярного актера, исполнителя и других. И да, это продолжает работать на продвижение фильма. Другое дело, что не каждая знаменитость способна сыграть роль только голосом – это особый талант, в нашей практике бывало и такое, что мастера сцены оказывались в этом смысле бессильны, и наоборот, актеры второго плана раскрывали в себе новые способности. Удивительно, например, что Niletto без специального образования справился с задачей перевоплощения в героя ФОРМУЛЫ ВОДЫ на очень хорошем уровне – получилась довольно органичная работа.

Можно ли уже сейчас сказать, что ФОРМУЛА ВОДЫ – это шаг для «Союзмультфильма» в сторону подростковой анимации? Как вам кажется, насколько эта ниша перспективна, кто ее сейчас занимает и есть ли шанс переманить этот зрительский сегмент к себе?

ФОРМУЛА ВОДЫ – кино для широкого зрителя, и для подростковой аудитории в том числе. Это, наверное, самая сложная, нестабильная в своих предпочтениях группа, которую у нас в значительной мере сейчас «похитил» пользовательский контент. Но это не значит, что с ней нельзя построить диалог. У нас сейчас в разработке два сериальных проекта для этой возрастной группы и большая полнометражная сага ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ по произведениям Юлии Ивановой, где персонажи подросткового возраста проходят путь становления и взросления.

Вообще же, чтобы пообщаться с подростками, нужно идти туда, где они «живут». Именно поэтому на платформе Roblox в прошлом году появился мир «Простоквашино», а также герои «Ну, погоди!», которые стали участниками игр во многих других популярных мирах. Совсем скоро на Roblox переместятся и другие наши популярные проекты.

Какие планы в целом на этот фильм? Ждут ли его международный прокат, фестивали? Сделан ли он изначально с большей амбицией, чем только домашний прокат?

Да, изначально фильм готовился с прицелом на международный прокат с учетом актуальности заявленной темы, а сейчас мы рассчитываем предложить его партнерам на дружественных рынках.

Кстати, а что с международными продажами, какая там наблюдается динамика? Растет ли интерес в регионе MENA, как себя ведет Китай?

В последние годы у нас было успешно организовано сотрудничество с Ближним Востоком, где контент «Союзмультфильма» доступен на телеканале Majid Kids и платформе ADtv, принадлежащих крупному холдингу Abu Dhabi Media Group, на одной из самых быстроразвивающихся цифровых платформ региона 1001.tv, а также на телеканале E-vision компании Etisalat. Есть множество точечных сделок с компаниями из Юго-Восточной Азии, особый интерес мы наблюдаем со стороны Тайваня, Индонезии, Вьетнама. К примеру, современный «Ну, погоди!» прошел на вьетнамском канале VSTV с очень высокими рейтингами, и теперь коллеги ждут на закупку новые сезоны. К слову, аудитория этой страны была знакома с приключениями волка и зайца еще с советских времен, в 90-е годы здесь даже умудрились выпустить собственный «Ну, погоди!», поэтому перезапуск был также встречен с большим энтузиазмом.

Важным со стратегической точки зрения рынком для нас является Китай – здесь стоимость лицензионных сделок превышает все страны вместе взятые. Там мы работаем в основном со стримингами, в том числе с лидерами рынка Tencent и Youku. В целом география дистрибуции нашего контента насчитывает сейчас свыше восьмидесяти стран. Надо сказать, что традиционность наших мультфильмов относительно семейных ценностей помогает нам продвигаться на Востоке, в то время как крупные западные производители сделали поворот в сторону экстремальной инклюзивности, и это вызвало большое недовольство на том же Ближнем Востоке. Получилось, что контент из России оказался очень к месту, особенно в то время, как медиаресурсы и инфраструктура кинопроизводства в ряде ближневосточных стран начала стремительно развиваться. Однако есть и сложности, связанные с тем, например, что рынки КНР, азиатских стран квотируют иностранный контент. Аудитория там очень заточена смотреть свое, родное кино, и поэтому мы сейчас исследуем вместе с партнерами перспективы совместного производства.

Какую роль в жизни «Союзмультфильма» играет участие в различных кинофестивалях, таких как Суздальфест, Большой фестиваль мультфильмов? Как «Союзмультфильм» выстраивает отношения с этим сегментом рынка, какие цели в нем преследует?

Вы знаете, когда мы стали делать много коммерческой анимации, пошли по индустриальному пути, нас засыпали упреками в том, что мы ушли от анимации как от искусства. Самое интересное, что мы-то как раз никуда не уходили, «Союзмультфильм» ежегодно выпускает порядка десяти короткометражных лент, а также внутри себя активно развивает авторскую школу, организовывает лекции, мастер-классы, специальные курсы. Авторскую анимацию я бы сравнила со своего рода бурильным аппаратом, который раскрывает новые грани этого вида искусства. У нас часто бывает так, что какой-либо автор, работающий на коммерческом проекте, идет делать свой авторский фильм и затем привносит нечто новое в сериальное производство.

На фестивалях нам важно быть в том числе и с точки зрения идей – к примеру, на суздальском смотре «Союзмультфильм» уже не первый год проводит собственный питчинг. Важно принимать участие и в дискуссионном процессе на главные индустриальные темы. «Союзмультфильм» сейчас – одна из крупнейших и влиятельнейших студий в стране, зачастую мы выполняем роль голоса отрасли, поэтому нам важно быть включенными в общее обсуждение.

В этом году студия, кстати, стала партнером многих крупных смотров – помимо суздальского фестиваля, это международный анимационный фестиваль в Воронеже, Большой фестиваль мультфильмов, хабаровский «Анимур», легендарное «Окно в Европу», «Кинопроба» в Екатеринбурге.

Недавно вы праздновали день рождения студии и показали журналистам отреставрированный мультфильм «В Африке жарко», с которого официально началась история «Союзмультфильма». И тогда же возник логичный вопрос: у вас невероятный фильмофонд, в котором есть не только любимые всеми мультфильмы, но и фестивальное, экспериментальное, невиданное кино. Нет ли в планах выпустить своеобразное собрание ценностей, чтобы поклонники анимации могли прикоснуться к вашему архиву?

Мы не держим наше собрание где-то за семью печатями, почти всю нашу коллекцию – классическое, сериальное, полнометражное кино – можно посмотреть на Okko и в других российских онлайн-кинотеатрах. Здесь есть и популярные позиции, и редкие образцы анимационного творчества. Вообще, «Союзмультфильм» уже не первый год проводит большую работу по систематизации, оцифровке и восстановлению своего наследия – у нас этим занимается отдел культурных проектов. Всего за последний год восстановлено свыше восьмидесяти мультфильмов общим хронометражем более 25 часов – речь идет о том, что с картинки убирались возникшие с течением времени технические недостатки, восстанавливалось ее цветовое качество. Некоторые отреставрированные фильмы затем выпускались в повторный кинопрокат или серию специальных показов – это «Снежная королева», «Щелкунчик», «Приключения Буратино», «Чиполлино», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты». Сейчас, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы также готовимся восстановить подборку фильмов того времени для проведения спецпоказов в праздничные дни.

Логично завершить наш разговор вопросом о ближайших планах: какое направление для «Союзмультфильма» приоритетно сейчас? Насколько он ориентирован на создание оригинальных историй или пока зрители их принимают с трудом, и логичнее делать упор на уже знакомые бренды?

Как медиахолдинг «Союзмультфильм» развивается сейчас в формате 360, выстраивая собственную объемную мультвселенную. Поэтому в контентном направлении мы одновременно перезапускаем золотую коллекцию и формируем новые бренды. Кроме того, сейчас мы также стали экспериментировать с кроссоверами: сочетаем героев из разных вселенных, что можно увидеть в новогодней короткометражке «Принцессы. Сказочный голос», где объединились героини-принцессы из разных классических лент – Забава, Дюймовочка, Золушка, принцесса из «Бременских музыкантов». Параллельно с этим идет взаимодействие с кинопроизводителями – в разработке находится сразу несколько игровых фильмов с героями золотой коллекции. Съемки двух из них – ЧЕБУРАШКИ 2 в партнерстве с Yellow, Black and White, Start, телеканалом «Россия», и ПРОСТОКВАШИНО вместе с «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом ТНТ и продюсерской компанией братьев Андреасян – стартовали в июне. К слову, с ГПМ и ТНТ у нас будет долгосрочное сотрудничество – в планах также игровая лента УМКА и вдохновленные новогодней короткометражкой ПРИНЦЕССЫ. Последние, кстати, появятся и на театральных подмостках – мы уже работаем вместе с неоднократным лауреатом «Золотой маски» Алексеем Франдетти над семейной постановкой.

На вопрос о выборе, оригинальное или старое, знакомое, я отвечу так: зритель всегда выбирает то, что хорошо сделано, где есть интересная история, талант. И здесь мы придерживаемся той самой истины, которая лежит посередине: опираемся на традиции, вдохновляемся ими и идем вперед, создавая новые миры и вселенные.

Фото, кадры из фильмов: пресс-службы Киностудии им. М. Горького и студии «Союзмультфильм»