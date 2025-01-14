Вадим Смирнов: «Рекламная поддержка картины продолжается практически на тех же оборотах, что и на старте, поэтому у “Финиста” нет никаких препятствий взять высоту в 3 млрд рублей»

Генеральный директор «НМГ Кинопрокат» поделился с БК своими соображениями о затихающем праздничном состязании

Крупные релизы, стартовавшие в новогодние праздники, по уже сложившейся традиции затем достаточно долго и активно работают в прокате и поддерживают кинотеатры фактически всю оставшуюся зиму. Фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, будучи одним из ключевых релизов минувших каникул, на прошедшем уикенде смогло возглавить российский бокс-офис. Генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов проанализировал причины такого успеха и поделился с БК своими соображениями о затихающем праздничном состязании.

На втором уикенде ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ в напряженной борьбе забрал лидерство у ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. За счет чего удалось этого добиться в первую очередь?

В эти новогодние праздники в широкий прокат вышли две большие картины, ФИНИСТ и ВОЛШЕБНИК. Оба фильма были очень ожидаемы зрителем, и, если изначально лидировал ВОЛШЕБНИК, то уже с 5 января ФИНИСТ догнал и даже перегнал его по наработке на сеанс, а на втором уикенде вышел вперед по сборам. Мы считаем, что это произошло в первую очень благодаря отличному «сарафану», который сопутствовал ПЕРВОМУ БОГАТЫРЮ и дополнительно мотивировал людей идти в кинотеатры.

Как в целом оцениваете работу ФИНИСТА на новогодних праздниках?

Положительно. Его сборы полностью совпали с нашими изначальными ожиданиями. Уже сейчас ФИНИСТ сумел завоевать первое место в богатырской франшизе, обойдя по кассовым сборам все три предыдущих фильма. При этом не будем забывать, что тут не было совмещения современного мира и сказочного Белогорья, что гораздо легче порождает комический эффект и приключенческую канву и чего зритель мог ожидать. Приквел больше тяготел к классическим сказкам, и аудитории это тоже понравилось. Мы рассчитываем, что он сохранит такую динамику и дальше.

Насколько было сложно выпускать ФИНИСТА параллельно с ВОЛШЕБНИКОМ?

Безусловно, для нас это был новый опыт, прежде всего потому что оба фильма были рассчитаны на очень схожую аудиторию. На протяжении всего 2024 года мы рассказывали кинотеатрам о картине, демонстрировали материалы, а в декабре на специальном мероприятии презентовали законченный фильм. Наши партнеры очень высоко оценили качества картины и это вкупе с беспрецедентной рекламной поддержкой позволило нам обеспечить ФИНИСТУ широчайшую роспись. А дальше зритель проголосовал рублем и продолжает делать это до сих пор.

За счет чего ФИНИСТ мог выигрывать у ВОЛШЕБНИКА в борьбе за зрителя?

Нашими основными преимуществами стали узнаваемость и популярность франшизы, а также тот факт, что аудитория ФИНИСТА была несколько шире и, помимо детско-семейного сегмента, включала в себя подростковую и взрослую аудиторию. Ну и конечно же, как уже говорилось, одним из решающих факторов стал крайне положительный «сарафан».

Как фильм будет работать дальше, на ваш взгляд? Сможет ли пройти отметку в 3 млрд?

Рекламная поддержка картины продолжается практически на тех же оборотах, что и на старте, поэтому у ФИНИСТА нет никаких препятствий взять и эту высоту.

Еще одним триумфатором «новогодней битвы» стали ЕЛКИ 11. Ожидали ли вы, что сборы картины превысят миллиард рублей? За счет чего произошло оживление зрительского интереса, по вашему мнению?

Когда мы посмотрели ЕЛКИ 11, мы сразу поверили в то, что они сработают на уровне «классических» картин франшизы: тут есть то же светлое, новогоднее настроение, хорошие, манкие герои, вера в чудо, т.е. получилась своего рода современная сказка для взрослых, которым тоже хочется иногда уйти от проблем и рутины. Но, честно говоря, даже мы были приятно удивлены такой прытью фильма. На наш взгляд, здесь сыграли роль несколько факторов: во-первых, сама атмосфера, сотканная из всего самого лучшего, что было во франшизе; во-вторых, прекрасный каст и в первую очередь приглашенная звезда Бурак Озчивит, который, как оказалось, действительно пользуется невероятной любовью женской части аудитории; в-третьих, сдержанный, лаконичный ки-арт, который, в отличие от многих других, не рассказывает сюжет, а обещает, интригует, намекает. И в-четвертых, в этот новый год ЕЛКИ стали единственным предложением для возрастной аудитории, которой тоже хочется праздника.

В целом такой формат – две большие сказки на Новый год – оптимальный вариант для проката, как вы думаете?

Я думаю, оптимальный вариант – два больших фильма, а будут ли это две сказки или сказка плюс комедия или комедия плюс экшн не так важно. Главное, чтобы было хорошее, качественное предложение для совершенно разной аудитории. В этом смысле одножанровые картины, конечно, делят ее между собой, и тут совершенно колоссальную роль играет заинтересованность зрителя в каждом проекте. Детальный анализ полного проката новогодних фильмов вкупе с прошлогодним даст более развернутую аналитическую базу. Будем надеяться, это поможет всем принять или скорректировать свои планы относительно следующего новогоднего репертуара.

Посещаемость на нынешних новогодних праздниках оказалась ниже, чем в прошлом году. Как вы это объясняете? Как это можно было бы исправить?

Есть ощущение, что сейчас изменились поведенческие схемы, шкала ценностей, взглядов, вкусов, что не может не влиять на кинохождение и проведение досуга в целом. Как и насколько сильны эти изменения, можно понять только с помощью более глубоких исследований, не ограниченных лишь стандартными опросами.

Какие в целом вы сделали для себя выводы по итогам участия в «новогодней битве»?

В целом новогодний период прошел хорошо, в рамках ожиданий и даже не без приятных сюрпризов. Но все-таки чем больше два флагмана расходятся по аудитории, тем лучше.

Какие у вас ожидания от наступившего года?

Очень хорошие. Как же может быть иначе? Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь, а мы встретили его с большим размахом не только ФИНИСТОМ, но и ЕЛКАМИ, да и ТРИ КОТА прекрасно продержались. А впереди у нас ВАСИЛИЙ с оригинальным концептом и его хулиганским воплощением, головокружительный КРАСНЫЙ ШЕЛК с множеством «вкусностей» для зрителя и целая россыпь других проектов.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»