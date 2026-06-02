Анна Соколова: «Российский прокат «Майкла» – не отдельный сегмент, а часть общемировой волны любви к фигуре Джексона»

Директор по маркетингу компании «Вольга» подвела итоги премьерных выходных и рассказала о продвижении картины

После громкого успеха в мировом прокате музыкальный байопик о Майкле Джексоне МАЙКЛ Антуана Фукуа (ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ, ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ) наконец-то стартовал в России. Фильм возглавил прокат, показав второй лучший старт для зарубежного кино с марта 2022-го и лучший – в этом году. Также картина продемонстрировала четвертый результат первого уикенда для дистрибьютора «Вольга» за все время его работы. Директор по маркетингу компании Анна Соколова подвела для БК Медиа итоги премьерных выходных, подробно рассказала о продвижении и оценила потенциал долгого проката картины.

Поздравляем вас со стартовыми результатами фильма МАЙКЛ! Ожидали ли вы таких цифр на первом уикенде? Или ваши прогнозы все-таки были выше?

Спасибо! МАЙКЛ полностью оправдал наши ожидания, но главное – это динамика, которую он показывал на стартовом отрезке. Во-первых, у него были прекрасные предпродажи, что свидетельствует об огромном фанатском ожидании релиза. Во-вторых, в субботу МАЙКЛ заработал 99,8 миллиона рублей, а в воскресенье – 104 миллиона. Очевидно, что определенным фактором стала Лига чемпионов, но все равно понятно, что уже на первом уикенде у фильма начал работать позитивный «сарафан», который подтверждает наш оптимистичный настрой.

Из зарубежного кино с 2022 года байопик обошел по сборам такие картины, как ДЖОН УИК 4, заработавший 303 миллиона рублей и привлекший 783 тысячи зрителей, ЛЕДИ БАГ И СУПЕРКОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (153 миллиона рублей и 567 тысяч зрителей) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (243 миллиона рублей и 593 тысячи зрителей), но заметно уступил им по посещаемости. Как вы думаете, почему даже такие долгожданные проекты, как МАЙКЛ, не могут привлечь больше зрителей? Или посещаемость как раз оптимальная по уровню событийности картины, а сборы стали аномальными из-за высокой цены билета? Что вы думаете о стоимости билета на фильм?

Нам не кажется, что сборы фильма аномальны. Это прекрасное кино, рассчитанное и подходящее для самой широкой аудитории, которое в полной мере раскрывается именно на большом экране и в максимальном качестве показа. Все его материалы свидетельствовали об этом, и нет ничего удивительного в том, что аудитория это почувствовала и посчитала цену билета адекватной предлагаемому зрелищу. МАЙКЛ – пример высококлассного крупнобюджетного международного блокбастера, того формата кинособытийности, которого в российском прокате не хватает все последние годы. А не самая высокая в сравнении с хитами прошлых лет посещаемость первого уикенда в дальнейшем будет компенсирована длиной проката.

Как вы позиционировали картину при продвижении? Какие сильные стороны проекта выделяли в коммуникации со зрителем?

Нам было важно подсветить два ключевых элемента МАЙКЛА. Во-первых, для фанатов певца наш фильм – это то, что нельзя пропустить. Это посвящение его музыке, его гению. Во-вторых, это чрезвычайно зрелищное кино. Даже если вы не фанат самого Майкла Джексона, эта картина вас все равно прекрасно развлечет – за счет глубокой драматургии, невероятной красоты музыкальных сцен, яркого визуала и потрясающей актерской игры.

Как вы думаете, оказали ли влияние на результаты в России рекламная кампания за рубежом и успех фильма в мировом прокате?

Конечно. Но дело в том, что Майкл Джексон – это в целом глобальный феномен. Это не какой-то бренд, который российская аудитория открыла для себя в 2026 году после того, как он стал успешным на родине. Это нечто гораздо большее – то, что объединяло всю планету на рубеже столетий. Так что российский прокат в данном случае – не какой-то отдельный сегмент, а часть общемировой волны любви к фигуре Джексона.

Как выстраивалось продвижение проекта? Какие ресурсы вы использовали онлайн и офлайн? Было ли задействовано телевидение?

Кампания МАЙКЛА была максимально разносторонней. Фильм продвигался на Первом канале, причем вещатель поддержал картину и редакционно, выпуском передачи «Пусть говорят» и сразу несколькими репортажами (за что мы ему безмерно благодарны), поскольку феномен этой ленты в том, что она универсальна и обращается к самым базовым и общечеловеческим ценностям. Ее хочется поддерживать. Мы задействовали также МУЗ-ТВ, ТНТ, СТС и «Пятницу!». Была реализована масштабная кампания на «Кинопоиске» и спецпроект на «Яндекс Музыке», одним из основных диджитальных партнеров стал «ВКонтакте». Беспрецедентную поддержку картине оказала радиостанция «Европа Плюс». Огромное количество СМИ сделали материалы про фильм по собственному желанию, просто потому, что это интересно и им самим, и их аудитории. Всем нашим инфопартнерам мы также говорим большое спасибо!

Во-вторых, мы осуществили и продолжаем осуществлять масштабную, даже по меркам «Вольги», промокампанию картины в диджитал-среде. Это и работа с блогерами и фанатскими сообществами, и прямая реклама, и общее, нативное обращение к самому феномену Майкла Джексона с косвенным упоминанием проката фильма. В-третьих, премьера МАЙКЛА в киноцентре «Октябрь» стала, как мне кажется, этапной для «Вольги» и в целом вызвала восторг у всех, кто на ней был – атмосферой, оформлением, и, естественно, самим фильмом. Наконец, мы сделали то, чего не делал раньше никто – показали МАЙКЛА на «ВТБ Арене» – центральном стадионе «Динамо». Это та самая площадка, где Майкл выступал в 1996 году, и мы решили таким образом вспомнить то легендарное событие. Специально для этого в чаше стадиона были установлены гигантский экран и отдельная звуковая система; атмосферу того вечера невозможно описать словами.

Как вы оцениваете шансы картины на долгий прокат? Собираетесь ли поддерживать ее рекламой после стартового уикенда или рассчитываете только на «сарафан»?

Мы, конечно, продолжим поддержку релиза – и ТВ-рекламой, и охватным диджиталом. Для маркетинга «Вольги» МАЙКЛ стал вызовом, экспериментом, но главное – огромным источником вдохновения. То, что создает фильм – это магия, абсолютно созвучная творчеству самого Джексона. Мы абсолютно убеждены, что МАЙКЛА ждет длинный прокат: конкуренция в сегменте блокбастеров, тем более зарубежных, сейчас снижена; «сарафан» у картины складывается прекрасный, мировая динамика его сборов также свидетельствует о том, что длинный прокат для него – вполне понятный механизм. Кроме того, мы уже знаем из соцсетей, что многие люди сходили или пойдут на МАЙКЛА несколько раз (смеется).

Что вы думаете по поводу реакции зрителей на картину? Устойчивость фильма в мировом прокате, а значит, хорошие впечатления аудитории о нем позволяют рассчитывать на ту же реакцию в России?

Безусловно. И опросы экспертов, и мониторинг соцсетей свидетельствуют об устойчивом и сильном «сарафане» картины. Но важно на самом деле вот что: Майкл Джексон – один из самых иконических образов мировой поп-культуры, безошибочно узнаваемый по мельчайшим движениям, жестам, по силуэту, образу. Он давно перестал быть просто человеком и стал символом, означающим саму музыку, сам танец. Для России фигура Майкла Джексона носит особенный характер. Его гастроли в 1993 году стали одним из первых опытов мероприятия такого масштаба в стране, которая только-только обретала собственную новую идентичность. Джексон во многом сформировал то, как в России на протяжении десятилетий после этого понимали поп-музыку – как идею, как стиль, как образ жизни. Переоценить влияние Майкла Джексона на российское общество попросту невозможно, так что мы очень рассчитываем увидеть отражение этого влияния в итоговых сборах МАЙКЛА.

В мировом прокате МАЙКЛ приближается к сборам БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ. Удастся ли фильму в России достигнуть миллиардного рубежа по сборам, как вы думаете?

Я думаю, это неизбежно (смеется).

Пришлось ли вам как-то редактировать картину, чтобы привести ее в соответствие российскому законодательству?

Нет. Никакие правки в фильм не вносились.

Уже на этой неделе вы выпускаете хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ. Какие у вас ожидания от премьеры? Повторится ли успешный старт за рубежом в России? Меняете ли вы что-то в стратегии выпуска, увидев международные результаты?

Мы очень ждем этот проект. Его старт в американском и мировом прокате говорит сам за себя – это большой хит, в чьем кассовом успехе нет причин сомневаться. У него уже есть прекрасные предпродажи, поскольку в России у феномена Backrooms имеется обширная фанатская база. Но очевидно, что никакая фанатская база не может обеспечить ленте такие сборы, как на минувшем уикенде в мире – 118 миллионов долларов. Значит, фильм интересен максимально широкой аудитории. Это невероятно талантливое и необычное кино, которое, с одной стороны, содержит массу фан-сервиса, с другой – идеально работает как жанровый проект для обширного круга зрителей. Наша главная задача сейчас – убедить партнеров по индустрии, что это спящий хит этого лета, верхнюю границу сборов которого предположить невозможно, она может быть сколь угодно высокой.

Фото: пресс-служба компании «Вольга»