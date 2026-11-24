Директор по маркетингу и директор по стратегии и дистрибуции «Вольги» рассказали о подготовке релиза документального фильма Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма

19 ноября в прокат вышел документальный фильм УВИДЕТЬ ВСЕ о последних днях на свободе скандально известной предпринимательницы Элизабет Холмс. Мировой бокс-офис картины уже достиг $102,5 млн, основную часть обеспечила Северная Америка – $93,47 млн. Эксперты не сомневаются: работа Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма будет номинирована на премию «Оскар», а до этого приблизится по сборам к действующему рекордсмену среди документальных лент в прокате – ФАРЕНГЕЙТ 9/11 Майкла Мура, собравшему в 2004 году $222 млн. Об успехах новинки в российском прокате, о том, как распиарить неигровое кино в сжатые сроки, и о том, считать ли УВИДЕТЬ ВСЕ на самом деле документальным фильмом, БК Медиа поговорил с директором по маркетингу «Вольги» Анной Соколовой и директором по стратегии и дистрибуции Ией Лебедевой.

Поздравляем вас с результатами первого уикенда УВИДЕТЬ ВСЕ! Довольны ли вы ими? Насколько цифры сборов и посещаемости совпали с вашими прогнозами?

Анна Соколова: Спасибо! Мы, разумеется, довольны стартом, учитывая, насколько УВИДЕТЬ ВСЕ – неформатный, необычный и по-настоящему новаторский проект, особенно для российского рынка.

При прогнозировании довольно сложно было подобрать референсы для УВИДЕТЬ ВСЕ. Что стало прогнозной основой для вас?

Ия Лебедева: Ни один референс в истории российского, да и мирового проката здесь не сработал бы идеально. Мы выпустили этот проект не потому что могли оценить его коммерческий потенциал стандартным путем, ведь аналогий для этого фильма не существует. А потому что понимали, насколько он оригинален и какой заряд энергии в себе несет. Иными словами, мы сразу поняли, что это крутое, уникальное кино, знали, что его будут активно обсуждать, и что оно обязательно попадет в категорию must see, поэтому решили донести этот уже своего рода культурный феномен до российского зрителя. Наш маркетинг и букинг проделали колоссальную работу в очень сжатые сроки, и в процессе этой работы наши прогнозы росли.

И теперь мы хотим сказать огромное спасибо всем кинотеатрам, которые прислушались к нам, почувствовали нашу уверенность, разделили ее, поставили фильм в репертуар и знаю, что не пожалели об этом. Весь уикенд мы получали отзывы от партнеров, и нам приятно, что это кино захотели посмотреть все, от директоров и менеджеров по репертуару до коллег и конкурентов по рынку. Мы также понимаем и ценим, насколько для многих площадок это было нетипичным решением, учитывая отсутствие референсов, жанр и хронометраж (смеется).

УВИДЕТЬ ВСЕ – отличный пример самобытного контента, который сейчас феноменально востребован. Мы любим нестандартные задачи и не боимся сложных решений. А опыт и экспертиза «Вольги» позволяют нам браться за проекты, на которые решится далеко не каждый. И мы, как теперь доказывают цифры сборов и интерес аудитории, не ошиблись.

Как вы позиционировали проект, когда продумывали рекламную стратегию? Был ли расчет на «сарафанное радио» и на то, что картина сама по себе довольно виральная?

Анна Соколова: Если вы видели фильм, то знаете: он не вписывается ни в какие рамки и границы привычного, нормального. Док ли это? Не совсем. Он про Элизабет Холмс? Да, но не только. Нэйтан Филдер – режиссер или персонаж? Тоже нет однозначного ответа. Так что маркетинговая кампания строилась во многом на концепте исключительности этого киноопыта. «Вы такого прежде не видели» – таким был один из основных наших месседжей. Когда на Западе у фильма стал складываться идеальный «сарафан», мы уже понимали, что сможем привлечь этим проектом не только поклонников Филдера или тех, кому интересна фигура Холмс. Стало очевидно, что на УВИДЕТЬ ВСЕ пойдет гораздо более широкая аудитория, в том числе та, которая в целом следит за трендами в мировом кинопроцессе. Яркость образов этого проекта, их виральность, его композиционная сложность и красота, неожиданные нарративные повороты – все это работает, как показали в том числе наши наблюдения, и на тех, кто ничего не знает или мало знаком с контекстом этой истории.

Учитывали ли вы то, что в России кейс Элизабет Холмс менее известен, чем в США, где СМИ постоянно следили за ее делом? На что вы делали упор, продвигая фильм в России?

Анна Соколова: На самом деле про историю Холмс у нас тоже писали достаточно много, и в памяти публики ее образ закрепился еще со времен расследований деятельности Theranos. Плюс архетип дельца-афериста российской аудитории традиционно интересен. Так что когда УВИДЕТЬ ВСЕ начал вируситься на Западе, эти семена упали на благодатную почву. И дальше нашей задачей было заинтриговать и аудиторию, и индустрию. Что нам, очевидно, удалось в полной мере. Мы испытали настоящий драйв во время подготовки этого проекта и теперь видим по реакции зрителей, по «сарафану», как этот драйв приносит плоды.

Ия Лебедева: Причина успеха УВИДЕТЬ ВСЕ не ограничивается фигурой Элизабет Холмс. Это и имя режиссера, и «сарафан», обещающий некий невероятный опыт, новый киноязык, что-то, что становится невозможным описать словами, но хочется прочувствовать. Этот опыт, который получаешь при просмотре в зрительном зале, совершенно ни на что не похож и, разумеется, идеально вписывается в профиль «Вольги». Такой оригинальный, выдающийся контент всегда был нашей визитной карточкой.

Помогает ли вам в продвижении картины ее успешная западная история: постоянная информация о рекордных сборах, фотосессии и интервью режиссера, неутихающая дискуссия про то, что фильм может претендовать на «Оскар»? Как вы это используете?

Анна Соколова: Да, разумеется, это нам помогло, особенно на стартовом этапе, когда нам важно было собрать для партнеров некий иллюстративный материал, поясняющий, что за релиз находится у нас в руках. А сейчас мы видим, что все дискуссии и обсуждения, связанные с УВИДЕТЬ ВСЕ, уже полностью перенеслись в российский сегмент сети, и фильм живет на нашем рынке свою жизнь. Хотя, конечно, за оскаровской гонкой следит весь мир, и УВИДЕТЬ ВСЕ привнес в нее совершенно невообразимую интригу.

Кого вы видите основной аудиторией фильма – столицы и города-миллионники? Или рассчитываете в том числе на города с меньшей численностью населения?

Ия Лебедева: С учетом жанра релиз получил достаточно широкую роспись, но, разумеется, в небольших городах ленте пробиться труднее, хотя многие кинотеатры сделали максимум для того, чтобы подготовить своего зрителя к этому киноопыту через соцсети, специальные показы с обсуждениями, и мы призываем коллег продолжать работать со своей аудиторией на местах. Как показывают сейчас цифры, побеждают те, кто вовлекает аудиторию и работает с ней с помощью своих каналов. При этом мы уверены, что у проекта все впереди и его ждет долгий прокат. У него идеальный «сарафан», огромный интерес аудитории и, как следствие, все шансы работать на самую широкую публику. Тут стоит подчеркнуть: мы много говорим про беспрецедентность этого киноопыта, но при этом у УВИДЕТЬ ВСЕ нет никакого порога вхождения. Это не кино, рассчитанное на какого-то специально подготовленного зрителя. Напротив, каждый в этой истории увидит что-то свое и обнаружит свой интерес.

До выхода в широкий прокат вы провели целую серию специальных показов. Насколько успешными они оказались по доле кассы, которую принесли, и по распространению «сарафана»?

Анна Соколова: Как вы помните, мировая премьера УВИДЕТЬ ВСЕ состоялась на фестивале в Теллурайде. Это был секретный показ, людям не сказали, какой фильм они будут смотреть, а про само существование картины Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма никто в тот момент еще не знал. Мы решили повторить этот эксперимент в Москве. И, надо сказать, полученный результат превзошел все ожидания. Во-первых, когда мы стали звать на показ журналистов и блогеров (а звали мы только тех, кто уже что-то писал про проект или сам следил за творчеством Филдера), люди даже не могли предположить, что им будут показывать. Версии назывались самые разные, в том числе довольно удивительные, но УВИДЕТЬ ВСЕ фигурировал крайне редко. То есть даже среди фанатов Филдера почти никто не ожидал, что «Вольга» пойдет на такое безумство (смеется). Во-вторых, мы буквально сломали этим показом соцсети. Фильм к тому моменту уже шумел на Западе, и новость о релизе в России моментально стала сенсацией.

Ия Лебедева: Этот секретный показ стал только первым в череде предпоказов, задачей которых было запустить обсуждение картины. При этом мы несколько ограничили количество предпоказов, хотя все билеты на премьеру в большом зале «Октября» в рамках проекта КАРО/АРТ и при поддержке Beat Film Festival мы продали менее чем за сутки. Все дело в том, что в нашем понимании УВИДЕТЬ ВСЕ – это фильм, прекрасно подходящий для широкого проката. Это не какая-то маленькая фестивальная история для своих. Нет, это кино, рассчитанное на массовую публику и общественную дискуссию. Сборы ленты в Штатах – прямое тому доказательство. Более того, в России она закрывает потребности аудитории во взрослом, оригинальном, необычном контенте, которые последние годы зачастую остаются неудовлетворенными.

Планируете ли вы продолжать, масштабировать или как-то корректировать рекламную кампанию УВИДЕТЬ ВСЕ на вторую и дальнейшую недели?

Анна Соколова: Конечно. Мы в целом увеличивали масштабы нашей кампании по мере подготовки релиза, потому как понимали, что его потенциал растет. И теперь, когда этот потенциал начинает воплощаться в реальность, мы будем его только поддерживать. «Вольга» в самом начале пути с этим фильмом. У него впереди длинная оскаровская кампания, на ее волне и с нашей поддержкой картину ждет потрясающее будущее.

Фильм вышел одновременно с РОККИ – ЭТО Я, который также рассчитан на киноманскую взрослую аудиторию. Видите ли вы его своим конкурентом? Считаете ли вы конкурентом новую часть ГОЛОДНЫХ ИГР, которая стартует в ближайший уикенд?

Ия Лебедева: Я уверена, что нам всем хватит и места, и зрителя. Безусловно, сейчас почти каждый уикенд у всех наблюдается большая конкуренция за сеансы. Но УВИДЕТЬ ВСЕ настолько отличается от всех и каждого из этих культурных событий, что сравнивать их бесполезно. Этот фильм все будут смотреть, пересматривать и возвращаться к нему. Мы невероятно гордимся этим релизом. Ничего подобного УВИДЕТЬ ВСЕ в кинотеатрах нет – и неизвестно, когда будет.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Вольга»