Андрей Солодовников: «Мы создаем трейлеры мирового уровня»

БК Медиа поговорил с трейлермейкером о его новом креативном агентстве, которое будет работать со всем визуальным креативом промокампаний

Трейлер давно перестал быть коротким роликом, призванным убедить зрителя купить билет. Сейчас это полноценный вид киноискусства, а промокампания превращается в отдельный визуальный мир. Создает эти миры вот уже более десяти лет Андрей Солодовников, на счету которого трейлеры для франшизы МАЙОР ГРОМ, фильмов МАСТЕР И МАРГАРИТА, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ и десятков других кинохитов, а также победы на Golden Trailer Awards. Теперь трейлермейкер делает следующий шаг – открывает креативное агентство Midnight Pact, которое будет работать не только с трейлерами, но и со всем визуальным креативом промокампаний. В штате около десятка специалистов, за плечами которых работа с крупными игроками рынка – Wink, ЦПШ, «Кинослово», «Медиаслово», «Кинопоиск», «Вольга», Bazelevs и другими компаниями. БК Медиа узнал у Андрея, зачем он собрал команду «колдунов», из какого «сора» растут трейлеры и постеры, почему спойлеры в промо уже не red flag и какой трейлер он готов пересматривать снова и снова.

Вы в индустрии более десяти лет и теперь запускаете собственное креативное агентство. Как вы поняли, что именно сейчас надо собирать команду и начинать свое дело?

Решение пришло полтора года назад. Кинорынок сильно разросся: появилось много классных режиссеров монтажа трейлеров с креативным подходом, у нас снимают фильмы самых разных жанров, и трейлермейкерам есть где развернуться. Думаю, что сейчас наилучшее время для индустрии промо в России. Задача нашей команды – показать, что мы способны не просто отвечать трендам, но и формировать новые. Я слежу за коллегами в своей сфере, безгранично их уважаю и считаю, что здоровая конкуренция только способствует развитию индустрии.

Что для вас стало критически важным для запуска агентства?

Как для любого стартапа, критически важна команда – надежные профессионалы, которые хотят привнести своими работами что-то новое, развиваться, удивлять. Мне кажется, это главная цель людей, которые объединяются в какой-либо союз – достичь такой высоты в своей работе, какой они не добились бы, работая поодиночке. Потому что брейншторминги внутри коллектива значительно поднимают уровень экспертизы всех участников. Моя же задача как руководителя – аккумулировать эту энергию, настраивать процессы, вести, помогать и при этом самому набираться опыта. Конечно, что-то мне пришлось осваивать чуть ли не с нуля: теперь я намного лучше разбираюсь в юриспруденции и продюсировании. Я развил свои коммуникативные навыки, потому что нужно вести множество переговоров с самыми разными людьми.

Как вы формировали команду и какие компетенции считаете обязательными для современных трейлермейкеров?

Я считаю, что в команде должны быть некие рок-звезды – ребята, которые действительно хотят удивлять, которым не безразлично, что они делают, которые по-хорошему подрывают устоявшиеся нормы. Я сам такой и свою карьеру строил именно на этом подходе. Я фанат своих трейлеров – каждый из них пропитан моей любовью к делу. А без любви вы далеко не уедете. Это один из главных критериев, по которому я набирал людей и которым должен обладать классный трейлермейкер. К этому я добавил бы понимание того, как работает киноиндустрия, какие задачи ставят нынешние продюсеры. Потому что профессионал должен знать рынок и его запрос, но при этом, безусловно, добавлять свое видение.

Почему вы назвали агентство Midnight Pact?

Midnight Pact – это команда ведьм, колдунов и прочих ночных существ, объединенная целью создавать магию монтажа, пока вы спите. Я верю, что с наступлением ночи она расцветает и начинает играть своими уникальными красками. Для нас это образ жизни, образ мысли, некое метафизическое продолжение пути длиной в десять лет. Пакт – это еще и сделка, которую мы заключаем с нашими партнерами, скрепляя ее пентаграммами качества и самыми сильными заклинаниями, направленными на общий успех! Полуночники всегда на связи!

А какой цели служит эта магия? Если раньше трейлер должен был рассказать, о чем фильм, то что он делает сейчас? Продает настроение, видение режиссера, идею похода в кино?

Задача трейлера зависит от жанра. Если мы возьмем сказки, которые сейчас очень популярны, то нужно понимать, что ты делаешь продукт для массового зрителя и работаешь с эмоциями, которые вызывает семейное кино, – радостью, любовью, верой в чудо и так далее. Все это должен передавать трейлер. Если это фестивальное кино – элегантное, уютное, нежное, то подход будет другим. Мы будем использовать и монтажное, и музыкальное решение, которое подойдет именно к этому жанру. Так что первое, от чего мы отталкиваемся – это жанр. Второе – продюсерская смелость, насколько продюсеры готовы к экспериментам. Есть много примеров, когда комедия подается как хоррор, а сказка – как смесь разных жанров. Обычно мы так «шалим», когда делаем третий или четвертый трейлер для проекта. Первый – как правило, классический, чтобы не отпугнуть целевую аудиторию. А когда промокампания уже финиширует, то тут мы уже можем дать рока. Получается разноплановая промокампания, которая помогает более широкой продаже проекта. Зритель видит классический трейлер, а затем – совершенно другой, и это вызывает удивление. За удивлением стоит желание приблизиться к продукту, а значит, пойти в кино. Таким, например, было продвижение ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. Тизер-трейлер и первый трейлер я делал в классическом ключе. А финальный – по запросу продюсера Петра Анурова – более дерзким и рокерским. Мы использовали в оформлении рок-гитару, которая давала драйвовый посыл, связанный с фразами персонажей. И если первый трейлер привлек семейную аудиторию, которая ждала сказку, то второй – молодежную, я бы даже сказал, тиктоковскую. Так мы расширили круг потенциальных зрителей.

Как вы решаете, что будет ключевым образом трейлера? Это какой-то кадр, фраза героя?

Когда мы получаем материал – драфт сериала или фильма, то делаем так называемый breakdown, то есть полностью его разбираем. Бывает, что присылают только огромное количество дублей. Так было с МАСТЕРОМ И МАРГАРИТОЙ Михаила Локшина. Фильм еще снимался, и для создания тизера с образом Воланда у меня была лишь куча дублей. Но каким бы ни был материал, сначала мы ищем определенные фразы – punchline-, highlight-фразы, которые метафизически объясняют суть проекта и дают определенный стиль. Через них мы получаем описание персонажей, сюжетные линии. А мы все же должны в трейлере рассказать зрителю сюжет – это золотой стандарт, по которому делаются почти все трейлеры. В первом акте будет показана завязка, во втором – детали сюжета, а третий акт служит неким катарсисом. И после того, как сделан breakdown, мы уже можем начать креативить: искать необычные фразы, шутки, короткий диалог, который, возможно, не двигает сюжет, но показывает «химию» между героями. Чтобы трейлер был визуально красивым, нужно отобрать разные кадры – средние и общие планы. С ТВ-шоу работать сложнее, поскольку они состоят в основном из средних и крупных планов – мало разнообразия. Если смонтировать видео только «крупянков», не будет «воздуха», масштабности, которые так важны для трейлера.

Что же сделать сложнее: сильный трейлер из большого количества хорошего материала или спасти маркетингово сложный фильм, в котором мало очевидно продающих сцен?

Оба варианта непростые. Если у вас большой дорогой фильм, то будет много красивых кадров с хорошей графикой – с этим легко работать. Но может быть сложность в подборе музыки. Скорее всего понадобится узнаваемый хит, который нужно адаптировать под этот материал. Отсюда возникают вопросы лицензирования прав, аранжировки, работы композитора, который займется переделкой. На это все выделяется большой бюджет. А когда продюсер выделяет большой бюджет, когда к трейлеру приковано повышенное внимание, когда на него возлагаются огромные маркетинговые ожидания, то возрастает цепочка коммуникаций, ведь трейлер должны утвердить на разных уровнях, а у каждого утверждающего может быть свое видение. В этом, мне кажется, и заключается основная сложность создания таких трейлеров. Если же мы говорим про жанровые фильмы, которые не метят в категорию блокбастеров, то тут подход более тонкий. Тут тоже нужно найти верное музыкальное решение, но при этом важно показать режиссерское видение. И комментарии режиссера будут играть большую роль. Из своих работ для фестивальных фильмов я могу вспомнить трейлер к драме СПИТАК Александра Котта, которая рассказывает о разрушительном землетрясении в Армении. Музыку к этой картине написал лидер группы System of a Down Серж Танкян. Передо мной не стояло задачи записать к трейлеру новый трек – я использовал оригинальный саундтрек. Получился лаконичный, аккуратный по своей эстетике трейлер, который передает драму людей, переживающих страшное событие в их жизни.

Как вы работаете со спойлерами? Насколько далеко сегодня можно заходить в раскрытии сюжета?

«Зачем смотреть кино, все показали в трейлере» – известный комментарий зрителя. Но по мне, так это сказки дремучего леса. Большие студии уже не боятся спойлеров. Проводили исследование на фокус-группах, и оно показало, что спойлеры не отталкивают от просмотра фильма, а даже еще больше разжигают желание пойти в кино. Конечно, существуют определенные табу. Когда я работал над трейлерами к обеим частям МАЙОРА ГРОМА, продюсеры студии Bubble попросили не брать в промоматериалы никакие кадры из последних 40 минут фильма. Но такое требование скорее редкость. Обычно мы сами видим, когда спойлер может разрушить всю магию, которая создается в трейлере. Если же поворот истории не такой важный, то мы вполне можем его использовать.

А есть ли приемы, которые вы считаете уже устаревшими, хотя рынок продолжает ими пользоваться?

Есть такие приемы в работе со звуковым оформлением. Я апологет тщательной подборки музыкального трека, использования кастомных композиторов, которые могут адаптировать известный хит к атмосфере фильма. Но бывает, что неопытный трейлермейкер берет музыкальный эпизод, в котором есть резкие звуки, и делает под них быструю нарезку кадров. Это может работать в некоторых случаях, но в целом считается устаревшим приемом. Такой использовали еще в трейлерах к фильмам Майкла Бэя в 2000-х. Этим страдали многие хорроры: когда ближе к концу трейлера музыка ускоряется, а на экране вы видите много черных блинков – па-па-па-па. Это делалось для того, чтобы глаз зрителя и, соответственно, его мозг теряли ориентацию и создавалось ощущение хаоса. Однако сейчас, с приходом нового поколения хорроров от Neon и A24, все эти элементы выглядят неактуальными. Теперь в хоррор-трейлерах используют натуральные звуки: шум дождя, топот ног, скрип дверей – никаких натужных звуков.

Давайте поговорим про зрителя. Как он изменился за последние годы? Сложно ли удерживать внимание зрителя, перекормленного всевозможным контентом?

Зритель, безусловно, поменялся. Мы живем в более динамичное время, в эру развития соцсетей и ИИ-технологий, когда информация прилетает и улетает. Ты можешь утром посмотреть трейлер, а к вечеру совершенно забыть, о чем он был. И если взрослая аудитория еще досмотрит двухминутный ролик до конца, то потребители «ТикТока» выключат, если не получат какой-то хук в первые 30 секунд. Это важно учитывать в нашей работе. Если мы работаем с комедией, нужно в самом начале дать классный комедийный этюд. Если это боевик, то начнем с крутой экшн-сцены. Кроме того, мы никогда не знаем, где зритель будет смотреть наш трейлер: в кинотеатре на большом экране, в постели со смартфона или с ноутбука, сидя в кафе? Как зритель его слушает: через наушники или без них на расстоянии вытянутой руки? Все это нужно держать в голове, работая над трейлером.

Вы упомянули ИИ-технологии. Как их уже применяют в создании трейлеров?

С их помощью можно разрабатывать концепции роликов, создавать презентации проектов, использовать в озвучивании. Раньше при создании трейлера, когда тебе требовалась какая-то фраза героя, которой нет в основном материале, трейлермейкер мог сам ее записать. Если продюсеру нравилось, то договаривались с актером, чтобы он приехал в студию и ее записал. Сейчас же вы можете загрузить сэмпл голоса актера в нейросеть, и она сгенерирует нужную фразу его голосом. И никто не увидит разницу между настоящим голосом и сделанным с помощью ИИ. Такой драфт, с голосом актера, будет выигрышнее смотреться на утверждении у продюсера. А тут важна любая мелочь. Например, в трейлерах франшизы ФОРСАЖ Вина Дизеля практически всегда озвучивает другой актер, потому что у Дизеля голос довольно специфический, и в трейлерах он не ярко звучит. Этот факт говорит о том, что при создании трейлеров учитываются даже такие, казалось бы, незначительные детали. Потому что конечный результат должен быть максимально привлекательным. А нейронки помогают нам добиваться такого результата. Не знаю, насколько в будущем ИИ повлияет на работу трейлермейкера – рандомный монтаж он уже может выполнить. Но сделать трейлер душевным, креативным, выстроенным под целевую аудиторию нейросети пока не могут. Так что, думаю, мы все же останемся на своих рабочих местах.

Постер тоже сегодня конкурирует за внимание с цифровой рекламой, превью стриминговых платформ и другим контентом. Каким должен быть постер фильма, чтобы зритель вообще остановил на нем взгляд?

Сейчас на нашем рынке главенствующим элементом постера, безусловно, является актер или актерский ансамбль. Люди идут на известные лица, и мы также должны следовать этим установкам. Скажу только, что в душе я больше фанат ки-арта, который бросает вызов твоему визуальному вниманию: это может быть определенная общая концепция, в рамках которой глобальная идея месседжа проекта вполне может доминировать над позиционированием актеров и остальными элементами постера. Такой подход сейчас более охотно реализуется в тизер-постерах – там мы можем позволить себе смелость: не только стучать зрителю в лоб именем актера, а реализовать идею визуальной эстетики, более продуманного и интеллектуального посыла, при этом еще и претендовать на некую художественную ценность. В качестве примеров я бы назвал тизер-постеры к российским проектам «Чудо» (2026), РОДНИНА, «Трасса» (2024), а из иностранных работ выделю «Мыс страха» (2026), СИРАНО. УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ, «Чернобыль» (2019).

В соцсетях то и дело появляются сравнения постеров разных фильмов, франшиз, которые как будто созданы под копирку. Почему такое происходит: это лень креативной команды или приемы, которые работают всегда?

Думаю, тут работают стандартные жанровые паттерны. К примеру, фильм с супергероями часто требует использовать большой коллаж, дабы вместить всех действующих лиц и показать их максимально эффектно. В романтической истории это будет роскошно красивая главная героиня. В любом случае мы находимся в одинаковых смысловых тисках, и вопрос стоит в уровне их сжатия и некой свободы, которую мы можем себе позволить, чтобы сыграть со зрителем в свою игру, и она может быть вполне интересной и креативной. Однако важно понимать, что нужен баланс между желанием, метриками и установками заказчика, с одной стороны, и эстетическими притязаниями самореализации, опытно воспитанным чувством вкуса и компетентностью исполнителя, с другой.

Не так давно в одном российском журнале вышел материал – опрос кинокритиков и киноблогеров, которые оценивали постеры к отечественным фильмам и сериалам. Их вывод: «плохие» постеры обычно у телесериалов и фильмов для массового просмотра, преимущественно семейных релизов, а «хорошие» постеры сплошь у фестивального кино и сериалов вроде «Аутсорса» и «Дыши». Насколько это соответствует действительности?

Если мы смотрим на этот постер чисто с точки зрения эстетики, а то и художественной ценности, то допускаю, что такие рассуждения имеют полное право на существование. Но аудитория у проектов разная. И каждая имеет право на свою контентную нишу, для которой будут продуктивно работать определенные стереотипы. Возьмем музыку. Если отдельно взятый трек хоть кому-то нравится, то он уже имеет право на существование. Однако обозначу важный нюанс. Создание постера для семейного кино, будь то сказка или комедия, – чрезвычайно сложная техническая задача. Организация и проведение фотосессии, создание многочисленных эскизов, затем финализация – все это огромный и очень важный труд. Я бы не убавлял его значимости. Вне зависимости от жанра нужно относиться к созданию постера как к работе, которая должна быть выполнена хорошо. Так что да, разделение есть, но я предпочитаю слово «разнообразие».

Приведу другой недавний кейс: после премьеры официального постера режиссер сериала в своем канале открыто написал, что ему постер не нравится, и представил несколько альтернативных вариантов. Насколько, по-вашему, автор должен быть включен в работу над промо и может диктовать свое видение?

Думаю, в этом случае люди просто не договорились. Я не могу вспомнить, чтобы в работе над промокампанией режиссеру не было предложено участвовать в той или иной мере. Во всяком случае, мнение спрашивают всегда. Однако может иметь место коллегиальная приемка материалов, где, помимо мнения режиссера, учитываются мнения продюсеров и маркетинга площадки, не говоря уже о конъюнктуре и окружающей обстановке. У режиссера почти всегда есть возможность иметь dir-cut монтажа и dir-version постера. Главное, чтобы это не противоречило юридическим обязательствам и соглашению сторон. Имеет ли право режиссер диктовать? Он имеет право быть услышанным. Но если это коллективный продюсерский продукт, то надо договариваться.

Как вы оцениваете эффективность промокампаний? Есть ли какая-то внутренняя метрика успешного трейлера?

Я опираюсь на старый добрый «сарафан». Когда открываю социальные сети и вижу, как люди смотрят, делятся друг с другом, обсуждают – наверное, по такому критерию я сужу об успешности трейлера. Среди моих работ хороший «сарафан» был у трейлеров обеих частей МАЙОРА ГРОМА. Также выделю ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. Это была огромная ответственность, ведь ты презентуешь зрителям необычный байопик известнейшего поэта. Они смотрят и понимают: «Да, мы ждали чего-то такого!» или «Нет, мы на такое не пойдем!» Из недавних трейлеров отмечу ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», где нам нужно было представить аудитории экранизацию произведения, которое знают и любят миллионы, что накладывает огромную ответственность. В трейлере БИТВЫ МОТОРОВ нужно было показать и больших звезд – Паулину Андрееву, Ивана Янковского, Юру Борисова, и «химию» между ними, и, конечно, атмосферу гонок, скорости, адреналина. Пожалуй, назову еще промо проекта «Трудно быть богом». Опираясь на определенные требования онлайн-кинотеатра Wink, мы создавали свой креативный арт-продукт. Особая трудность заключалась в том, что у проекта большой звездный каст и нельзя ограничиться показом в трейлере лишь трех-четырех известных актеров.

У онлайн-кинотеатров свои требования, у продюсеров – свои, у режиссеров могут быть свои требования. Как за последние годы изменились взаимоотношения между всеми участниками? Стало ли у трейлермейкеров больше свободы или, наоборот, вас чаще ограничивают?

Все зависит от студии, с которой ты работаешь. Есть компании, которые дают больше своих наставлений, выдвигают больше требований, и ты должен сделать качественную работу с учетом этих условий. А есть кейсы, где вам дают много свободы, лишь обрисовывая некоторые сюжетные рамки. Но и в том, и в другом случае работа должна быть сделана идеально, чтобы и ты, и клиент остались довольны. И каждый опыт по-своему интересен. Я люблю свое дело именно за то, что каждый трейлер – это неповторимая история, которую ты создаешь с нуля, подбирая приемы, которые наилучшим образом раскроют идею фильма.

Ваши работы и работы ребят из вашей студии получали номинации и награды Golden Trailer Awards. Существует ли в трейлермейкинге понятия локальности и международности?

Все российские работы, представленные на Golden Trailer Awards, который еще называют «Оскаром» в мире промо, заявлены в одном блоке – промо на иностранном языке. Мы не соревнуемся в конкурсе, где номинируют англоязычные проекты. Это не значит, что мы делаем какой-то другой продукт. Мы создаем трейлеры мирового уровня, которые составляют достойную конкуренцию международным работам. Например, в 2024 году в категории «Лучшая анимация или семейное кино» тизер к фильму ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА был номинирован наряду с трейлером мультфильма Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА, а в 2025-м трейлер ВОЛШЕБНИКА конкурировал с трейлером мультфильма ПОТОК. То есть наши работы такие же профессиональные и конкурентоспособные, что и работы мировых студий, и мы можем претендовать на международное признание и награды. Так, в списке наших побед на Golden Trailer Awards трейлеры фильмов МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР в номинации «Лучший зарубежный экшн-трейлер» и МАЙОР ГРОМ: ИГРА в категории «Лучший зарубежный саундтрек».

Вы упомянули, что столкнулись со сложностями при работе над трейлером к сериалу «Трудно быть богом». А какие еще из ваших проектов были сложными с точки зрения упаковки?

Наверное, самой сложной оказалась работа над промо к фильмам МАСТЕР И МАРГАРИТА, ПРОРОК, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА и сериалу «Карамора». Эти проекты объединяет одно – требовательные продюсеры с четким пониманием, чего они хотят. Было предложено огромное количество драфтов с разыми вариациями музыкального оформления, подборкой кадров и так далее. Важно было продумать каждую деталь, потому что выход этих трейлеров должен был стать медийным событием.

Давайте заглянем в будущее. Как, по-вашему, изменится профессия трейлермейкера через пять-десять лет? Чему уже сейчас вы учите свою команду, чтобы оставаться востребованными на рынке?

Внимательность, любовь к своему делу, продумывание собственных шагов и желание быть лучшим. Можно обучиться техническим навыкам монтажа – сейчас много туториалов, курсов, школ, которые в этом помогут. Я сам не первый год учу студентов созданию трейлеров в Московской школе кино. Но что человек будет делать дальше с этими навыками? Насколько хватит его огня, чтобы развить эти знания и навыки в карьеру? Поэтому я считаю, что старательность, усидчивость, желание стать лучшим в своем деле, а также определенная доля фанатизма в профессии обязательно приведут к успеху. Я могу собрать трейлер за день, но готовиться к этому буду неделями: искать идею, подбирать музыку, придумывать фразы. Так что человеческие качества в нашем деле важнее технических навыков.

Если бы сейчас к вам пришел молодой монтажер и сказал: «Хочу через десять лет стать новым Андреем Солодовником», что бы вы ему посоветовали? С чего ему начать?

Каждый день смотреть трейлеры, много трейлеров. Я тоже самоучка – научился всему, штудируя интернет, статьи, видеоуроки, пытаясь что-то монтировать самостоятельно. Начинал с мэшап-видео – накладывал нарезку из разных фильмов под определенную музыку. Важно пробудить в себе эту страсть, почувствовать, что ты готов этим заниматься даже бесплатно, просто для себя. Фанатиков с искрой в глазах я вижу сразу. И таких людей я могу взять за руку и привести к успеху, если они будут слушать мои советы и вкладывать свой креатив. Путь слепого копирования чужих идей никуда не приведет – нужно добавлять свои мысли, чувства, душу. Трейлер в моем понимании – это отображение меня, моего внутреннего мира через экран. Да, у нас есть продюсеры, их комментарии, техническое задание, но каким будет сочетание музыки и картинки, всегда зависит от режиссера монтажа трейлера, от его насмотренности, чувства вкуса, жизненного опыта, собственной рефлексии. Я смотрю на трейлер как на творческий акт, который застынет во времени навсегда. Мой любимый трейлер – это второй трейлер к фильму Джеймса Грэя К ЗВЕЗДАМ с Брэдом Питтом в главной роли. Это шикарная работа: под нежную инструментальную музыку мы видим космос. И это так тонко, элегантно и гениально! Не перестаю наслаждаться.

Фото: из личного архива Андрея Солодовникова