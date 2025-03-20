Анна Струневская: «Не стоит ожидать, что в конце года к нам вернется Netflix или мы продадим на стриминг какой-то русский сериал»

Коммерческий директор «Студии Видеопрокат» и CEO Slon Sales House рассказала БК о том, какие отечественные фильмы ценят за рубежом и о преимуществах российских экшн-фильмов перед европейскими

Одним из участников минувшего European Film Market в Берлине стала коммерческий директор «Студии Видеопрокат» и CEO Slon Sales House Анна Струневская. В разговоре с БК она рассказала о том, какие российские фильмы больше всего ценят за рубежом, о любви Китая ко Льву Толстому, о преимуществах российских экшн-фильмов перед европейскими. А также предположила, как скоро на отечественный рынок вернется голливудский контент.

Международные продажи сейчас – не самый простой сегмент работы российской киноиндустрии. Тем не менее в прошлом году (или ранее?) вы основали Slon Sales House. Что вас сподвигло к этому решению?

Все было поступательно. В прошлом году, после пяти лет работы в НМГ, наступил рубеж, когда мне нужно было определяться и планировать следующую пятилетку в развитии карьеры. Мне хотелось продолжать заниматься международными продажами, и была мысль либо перейти в зарубежную компанию, либо открыть под эту задачу собственную. Я не рассматривала переход в другие корпорации, потому что на тот момент уже работала в крупнейшем холдинге и он меня полностью устраивал. Предупредив о своих планах работодателя, я стала общаться с рынком и готовиться к новому этапу.

Первой, с кем я начала общение, была «Студия Видеопрокат». Молодая и амбициозная компания уже зарекомендовала себя на рынке. К тому же это независимая структура, поэтому здесь не было конфликта интересов c холдингом. Для меня это также было важно, и работа с «Видеопрокатом» стала для меня своего рода возвращением в семью. Впрочем, она не отменяла моих планов о международной дистрибуции. Я достаточно быстро нашла партнеров, с которыми открыла компанию Slon Distribution. Далее мы разделили бизнес, и сейчас им принадлежит одноименное маркетинг-агентство, а за мной остался Slon Sales House. Здесь нет конфликта интересов, так как, будучи коммерческим директором «Студии Видеопрокат», я работаю с проектами на этапе девелопмента. В Slon Sales House мы реализуем уже завершенные проекты, и этим занимаюсь не только я, но и команда агентства.

Одним из первых проектов стал игровой фильм Legio Felix БЛИНДАЖ, выходивший в мае прошлого года в прокат. Он был представлен зарубежным байерам в Каннах. Также одним из первых клиентов стал британский продакшн, который производит качественные документальные проекты с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Шоном Бином.

Каких результатов вам удалось добиться с момента открытия агентства?

На данный момент в нашем лайнапе представлено тринадцать тайтлов, среди них преимущественно проекты российского производства, но также имеются и зарубежные. Из международных сделок в конце прошлого года и в начале этого были проведены сделки с Южной Кореей, Турцией и Китаем, куда был продан документальный фильм про Льва Толстого. В Китае, да и во всем мире, очень любят произведения этого писателя. Производство игровых фильмов и сериалов о писателе или экранизация его романов имеют несомненно большой потенциал для международной дистрибуции. В лайнапе агентства есть проекты, выходящие в 2026 году: мультфильм ГРУЗОВИЧКИ производства компании «Форпост Продакшн», который на последнем Кинорынке представила «Вольга», и картина Legio Felix ЛЕВША. Это своеобразный микс СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ и МАЙОРА ГРОМА, приключения в сеттинге Петербурга, что всегда привлекает иностранцев. История очень динамичная, поэтому мы надеемся, что в этом году по картине будет много продаж. Перед Берлином мы начали презентовать первые рабочие материалы по этим двум проектам, у фильмов еще нет трейлеров, но при этом мы получили активный отклик от байеров из разных стран: Северной и Южной Америки, Кореи, Китая, Франции, Италии. Они все проявили интерес и с нетерпением ждут больше материалов по картинам. Корея даже сделала первый оффер, но мы не торопимся закрывать сделки прямо сейчас, потому что верим в эти фильмы, в их качество, в то, что они соответствуют международным стандартам как с точки зрения сторителлинга, так и с точки зрения production value. Поэтому чем больше материалов мы будем презентовать, тем выше шансы найти более выгодную сделку.

То есть не только в России повышенный спрос на корейские дорамы и турецкие сериалы, но и в этих странах есть интерес к нашему контенту? Какой контент из России сейчас пользуется наибольшим спросом в мире, помимо анимации?

Южная Корея купила фильм БЛИНДАЖ – динамичный военный экшн с отличным хронометражем в 90 минут. Подобные картины всегда пользовались популярностью. Конечно, эта волна немного спала с 2022 года, но остались территории, которые до сих пор их покупают. Европейский сектор и Америка – более сложные направления, они также готовы приобрести фильм, но пытаются снизить свои риски, то есть предлагают сделки без минимальной гарантии. Мы в компании все же хотим продавать, а не заниматься благотворительностью. Любая сделка, даже за небольшие деньги, – это хорошо, но кино имеет свою ценность.

Если говорить про Турцию, то там заинтересовались абсолютно авторским проектом Николая Ларионова ВЕЧНАЯ ЗИМА. Фильм участвовал в престижном в Турции Босфорском кинофестивале, где его увидел байер, который купил права на турецкое телевидение. А в марте будет небольшой кинопрокат картины на Кипре. Что касается в целом российских картин за рубежом, то они всегда были очень заметны. За достаточно скромный по голливудским меркам бюджет мы создаем блокбастеры с нереальными спецэффектами. На это не способны европейские продакшны, поэтому здесь у нас всегда было конкурентное преимущество.

Вы упомянули популярность Льва Толстого за рубежом. А пользуются ли спросом экранизации современных российских авторов?

Не важно, экранизация это современной книги или классики, в этом вопросе нужно опираться на качество экранизации и соответствует ли она международным стандартам. Фильмов и сериалов, которые можно экспортировать, значительно меньше, чем производится для внутреннего рынка. Но это специфика не только российских продакшнов, а повсеместная картина. Если оценивать кассовые сборы во всех странах, то всегда первые строчки рейтингов бокс-офиса занимают локальные фильмы и голливудские релизы, и уже потом – продукция из остальных стран.

С кем из российских продакшнов вы работаете? Есть ли у вас эксклюзивные партнеры для сотрудничества на международной арене?

«Студия Видеопрокат» – наш эксклюзивный и любимый партнер. Мы давно работаем с Legio Felix, часто обсуждаем с ними международные продажи, вопросы копродукции. Также сотрудничаем с компанией «Форпост Продашкн», создающей анимацию ГРУЗОВИЧКИ, очень интересный и многообещающий проект. У нас есть клиент из Великобритании, производящий только очень качественные документальные фильмы и сериалы для Sky, при этом все права за пределами страны остаются за ним, и мы их реализуем. Сейчас в нашем лайнапе представлен спортивный док с Дуэйном Джонсоном. Также в работе имеются полнометражные фильмы ВДОХНОВЕНИЕ и ИСКУПЛЕНИЕ молодого продакшна «Ильмень» из Великого Новгорода, с которым мы познакомились в прошлом году. Это абсолютно авторское кино с невероятным кастом: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Кирилл Кяро. Мы взяли эти проекты в исключительном порядке, потому что все же специализируемся на более коммерческих мейнстрим-фильмах. Также у нас есть альманах режиссера Яны Климовой-Юсуповой и продюсера Ренаты Пиотровски из четырех короткометражных фильмов СЛИШКОМ ХОРОШАЯ АННА И ЕЩЕ ТРИ ИСТОРИИ О НАС: сейчас мы готовим его к продаже, финализируем документы, он будет представлен, наверное, в марте-апреле на российских онлайн-площадках.

В вашем пакете на данный момент – и артхаус, и доки, и анимационные франшизы. Как вы планируете расширять пакет? Собираетесь ли сосредоточиться на каком-то одном направлении?

Мы специализируемся на зрительском кино: sci-fi, хорроры, триллеры. Меньше работаем с драмами, только по большой дружбе с режиссерами, как это случилось с ВЕЧНОЙ ЗИМОЙ, ИСКУПЛЕНИЕМ и ВДОХНОВЕНИЕМ. Это действительно качественные картины, но собирать каталог, состоящий и из авторского, и из зрительского кино – достаточно сложная задача для каждого сейлз-агентства. Байеры, как и сейлз-агенты, как и прокатчики, делятся по направлениям. И обычно те, кто работает с авторским, не работают со зрительским. Это всегда разные аудитории, разные байеры. Тот, кто покупает авторское, не купит у тебя зрительское.

Мы знаем, что вы также работаете с компаниями, которые специализируются на прокате в России фестивальных иностранных лент. В чем заключается ваше сотрудничество? Работает ли Slon Sales House в качестве байера на российский рынок?

Изначально мы планировали заниматься только международной дистрибуцией фильмов независимых продакшнов из разных стран. Даже следовали своеобразному слогану: не важна страна производства – важен производимый контент. Но через несколько месяцев после открытия компании мне стали приходить другие запросы. Например, предложение о продаже достаточно большого каталога фестивального кино, приобретенного для проката в России. Мы договорились о сотрудничестве, и для меня такое партнерство стало новым интересным опытом. Также сейчас мы ведем переговоры о точечной закупке иностранных фильмов под крупного российского прокатчика. Уровень моих международных контактов позволяет не только продавать, но и закупать контент под определенное ТЗ. Сейчас мы также выступаем как закупщики для компании YOLU, занимающейся монетизацией контента в интернете. Для этого партнера мы ищем большие библиотечные каталоги иностранного контента, договариваемся о цене и ведем сделки.

Ощущаете ли вы позитивную динамику в международных продажах за последние месяцы или в целом с момента начала работы Slon Sales House?

Мы все читали новости, где ЦПШ анонсировал сделки по фильму ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, и понимаем, что ситуация на рынке начала меняться. Прошлый год мы закончили с большим заделом по международным сделкам, и в 2025-м уже закрыли две из них. Фидбэк, полученный по презентованным проектам ГРУЗОВИЧКИ и ЛЕВША, сопоставим с объемом отклика пятилетней давности. Количество откликнувшихся байеров и число заинтересованных территорий мы оцениваем на том же пятилетнем уровне давности.

Что происходит сейчас с ценами на российский контент на международной арене? Насколько нам известно, после 2022 года они резко упали. Удалось ли им вернуться на прежние уровни?

С точки зрения цен мы еще далеки от прежнего уровня. Ряд компаний сделал выбор в сторону продаж контента на любые территории и за любые деньги или фактически бесплатно. А есть компании, которые предпочитают не закрывать территорию, если стоимость сделки ниже минимальной по ней. Я не уверена, что мы вернемся к показателям десятилетней давности, когда были продажи ПРИТЯЖЕНИЯ, ВТОРЖЕНИЯ, франшизы ЛЕД, потому что изменилась не только геополитика, но и сами рынки стран.

Пока мы переживали, что в 2022 году упали продажи на Европу (а это порядка 50–70 процентов от международных продаж), изменилась ситуация в Азии и, в частности, в Китае. Китайский рынок претерпел изменения еще во время пандемии, а он был весомым для нас с точки зрения ценообразования. Поэтому если Европа, возможно, вернется на прежний уровень вместе с возвращением крупных телеканалов и площадок, то я бы не была уверена в улучшении ситуации с Китаем. Число зарубежных фильмов, в том числе из России, попадающих на китайский рынок, катастрофически малό. В стране вырос уровень собственного производства, соответственно, местный зритель отдает предпочтение своим картинам, так как вместе с возросшим качеством они ближе ему ментально.

Что касается копродукции, то до пандемии она была популярна, особенно с европейскими продакшнами. Копродукция со странами Латинской Америки или Китаем (да и со всей Азией) выглядит уже сложнее, потому что ментально это разные зрители, и проблематично сделать проект, одинаково популярный и у нас, и у них. Мы помним неудачный кейс фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, который при большом бюджете и наличии китайских и американских звезд класса А не сработал ни на одной территории. В остальном ориентиры на жанры и в сериалах, и в полных метрах схожи: легче всего путешествуют проекты, где меньше диалогов и больше понятных без знания языка элементов – экшн, sci-fi, хоррор, триллер. Среди комедий, если исключить американские, лучше всех путешествуют итальянские проекты, в большинстве своем отлично продающиеся по всему миру. И, конечно, хорошо себя чувствует анимация. Ее основное преимущество в том, что в ней нет актеров, следовательно, на своей территории прокатчик может взять в качестве актера дубляжа местную звезду и тем самым усилить маркетинг мультфильма. Всегда ценится качество анимации, и у российской оно на довольно высоком уровне, поэтому продажи мультфильмов в целом упали не настолько, насколько изменились продажи игровых картин.

До 2022 года российские сериалы явно были крайне перспективной линейкой контента на международной арене. Что сейчас происходит в этом сегменте? Планируете ли вы начать работу с игровыми сериалами?

В текущем лайнапе есть документальный сериал «Тайны Карениной», с которым мы активно работаем и надеемся в ближайшее время анонсировать сделки по нему. Также ведем переговоры с продюсером и онлайн-кинотеатром, в прошлом году выпустившими крупный игровой сериал. На мой взгляд, проект имеет большой потенциал для зарубежных продаж: он снимался не только в России, в касте задействованы не только российские актеры, а некоторые из отечественных артистов в том числе снимались в зарубежных релизах. Если правильно «упаковать» этот проект, то можно увеличить шансы на продажу. В целом продавать сериалы за рубеж всегда было непросто, но после 2022 года эта задача стала неподъемной. Локализация сериалов стоит гораздо дороже, чем фильмов, поэтому права на них можно реализовать только в случае заинтересованности крупного телеканала или стриминга. По игровым проектам всегда больше возможностей, так как, кроме каналов и площадок для фильмов, есть еще дистрибьюторы. Мы вели переговоры с несколькими дистрибьюторами о продаже сериалов, но для них это большой финансовый риск. Дистрибьютору нужно заплатить минимальную гарантию за покупку прав, вложиться в локализацию восьми серий. И если у него нет уверенности в том, что он сможет продать сериал, например, на местный Amazon, то эта сделка не стоит потраченного времени и денег. У нас были сделки с некрупными независимыми стримингами в азиатском регионе, но эти продажи были не ради прибыли, а ради реализации сериала, который со временем устаревает. Наши сериалы, как и фильмы, обладают большим production value и в первую очередь интересны европейскому зрителю, Северной и Южной Америке. Меньше интересны Азии, потому что азиатский рынок для нас ментально дальше.

Как внешние рынки принимают современное фестивальное российское кино, какие с ним есть сложности?

Так как у нас есть авторское кино в лайнапе, то могу сказать, что с ним работать непросто. С какими-то фестивалями мы работаем самостоятельно, а также часто сотрудничаем с давним партнером по фестивальному продвижению East Wood. Крупные европейские фестивали достаточно часто отдают предпочтение в первую очередь копродукционным картинам или политически оппозиционным.

В последнее время вся российская киноиндустрия обсуждает потенциальное возвращение голливудского контента. Как вы оцениваете шансы на это? Обсуждались ли эти вопросы на берлинском EFM?

Реальный прогноз – все вернется в течение нескольких лет. Ожидать, что в конце года к нам вернется Netflix или мы продадим на стриминг какой-то русский сериал, не стоит. Эти связи разрушились не за один день, и нужно время на их восстановление. Но я считаю, что необходимо стучаться в эту дверь, налаживать переговоры с обеих сторон, и обязательно кто-то из нас – специалистов по международной дистрибуции – в ближайшее время объявит о сделке с крупным стримингом или каналом, и русский контент будет представлен на зарубежных рынках повсеместно. В Берлине эта тема не стояла остро. Когда мы готовились к Берлину в конце 2024 года, у нас был план взять рекламу под один из крупных проектов будущего года, но нам отказали, так как это была реклама российского проекта. Думаю, нужно дождаться Каннского кинорынка в более лояльной Франции.

Какие международные Кинорынки сейчас наиболее актуальны для российского контента? Насколько эффективны в деле его продаж мероприятия, проходящие на Ближнем Востоке и в странах Латинской Америки?

Раньше все хотели попасть со своими проектами на европейские крупные фестивали. Но когда те объявили о том, что не готовы рассматривать российские фильмы, многие режиссеры и продюсеры стали подавать свои картины в Латинскую Америку, которая в целом всегда была рада российскому кино, но оно до них не доходило, оседая в Европе. Последние два года российские картины принимали активное участие в крупных смотрах Латинской Америки, и это положительное явление. Кинорынки при этих фестивалях маленькие, но на примере ВЕЧНОЙ ЗИМЫ мы видим, что они могут быть эффективными.

Рынки в целом нужны для укрепления связей c партнерами, которых вы уже давно знаете; чтобы эффектно презентовать крупные картины, устроив показ или презентацию. Сами же продажи в 90 процентах случаев происходят до или после рынка. На мой взгляд, достаточно одного-двух крупных Кинорынков раз в полгода. Мы здесь всегда думаем про эффективность и про то, чтобы посещение рынка нам гарантированно приносило минимум Х5 от потраченных денег на такое участие.

Какие планы вы ставите перед Slon Sales House на 2025 год?

Так как наша компания расширила спектр своих направлений, у нас появилось несколько клиентов, которых мы продаем по России. Берлинский рынок показал позитивную динамику, поэтому для международных продаж нам точно понадобится укрепление команды. Мы верим в потенциал ГРУЗОВИЧКОВ и ЛЕВШИ. Основная наша задача – строить мосты между Россией и другими странами.

Фото: личный архив спикера