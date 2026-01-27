Александр Сычев: «Бренд «Сайлент Хилл» охватывает две крупные аудитории – поклонников видеоигр и любителей хорроров»

Директор кинопрокатного отдела «Вольги» рассказал о рекламной кампании новой экранизации видеоигры, а также о причинах прироста сборов «Горничной» на третьей неделе проката

Лучшей новинкой уикенда стал хоррор по мотивам популярной видеоигры ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ, продолжение франшизы, первый фильм которой вышел в прокат двадцать лет назад. Режиссерское кресло проекта занял Кристоф Ган, постановщик первой картины киновселенной. Директор кинопрокатного отдела «Вольги» Александр Сычев пояснил БК, благодаря каким факторам проект стартовал по верхней планке ожиданий, рассказал о рекламной кампании фильма, а также о причинах прироста сборов ГОРНИЧНОЙ на третьей неделе проката.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ? Как объясняете такие высокие сборы проекта?

ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ стартовало по верхней границе наших ожиданий, и мы благодарны всем нашим партнерам и кинотеатрам, которые поверили в проект и поддержали его. В основе картины – бренд, обладающий уникальной историей; он охватывает сразу две крупные аудитории – поклонников видеоигр в целом (и франшизы Silent Hill в частности) и любителей хорроров. Но стоит отметить, что и в ряду последних фильмы про Сайлент Хилл всегда выделялись особенной, очень сложно устроенной и магнетической для зрителей атмосферой. Думаем, она сыграла не последнюю роль в привлечении зрителей в кинотеатры (смеется).

Как вы позиционировали картину при продвижении? На какие сильные стороны проекта делали упор?

В первую очередь мы позиционировали ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ как эталонный хоррор, новую часть легендарной франшизы, не имеющей при этом прямых аналогов. Кроме того, нам было крайне важно, что за проект отвечал режиссер Кристоф Ган, работавший над первым фильмом франшизы. Ган максимально погружен во вселенную Silent Hill и прекрасно ориентируется в том, как она устроена и чем на протяжении десятилетий привлекает новых фанатов. Отдельный акцент мы сделали на нашем сотрудничестве со студией дубляжа Flarrow Films, которую возглавляет Ислам Ганджаев и которая сама привлекла к картине дополнительное внимание аудитории.

На какую аудиторию вы ориентировались? Как работали с фанатами игры и поклонниками франшизы, первый фильм которой вышел целых двадцать лет назад?

Основу целевой аудитории проекта, по нашим расчетам, составляют молодежь и зрители до 34-х лет. В первую очередь это люди, следящие за зарубежными жанровыми новинками, и, конечно, поклонники видеоигры. Специально для них мы подчеркивали в рамках кампании то, насколько аутентично ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ детищу Konami, насколько узнаваемо для них будет это путешествие в туманный город. И, конечно, нам было важно участие в проекте композитора и продюсера Акиры Ямаоки, сыгравшего огромную роль в истории Silent Hill.

Какие ресурсы вы использовали в рекламной кампании?

Мы выпустили первый тизер-трейлер в конце сентября и он получил заметный виральный эффект, набрав сотни тысяч органических просмотров – в том числе за счет партнерства с Flarrow Films, команда которой обладает армией поклонников, следящих за ее деятельностью и чувствующих себя вовлеченными в процесс озвучания. Основной трейлер вышел 2 декабря, одновременно с мировым релизом материала, и тоже прошелся по верхней планке наших последних запусков. У проекта также был обширный и разнообразный трейлеринг. Ролик был прикреплен к таким картинам, как ЛЕРМОНТОВ, ГЛАЗАМИ ПСА, ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК; ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ; МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ; ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ; ВЕЧНОСТЬ; ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ и, конечно, ГОРНИЧНАЯ. Ключевой коммерческой подклейкой стала ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3.

Непосредственно диджитал-кампания была масштабной и позиционировала фильм как долгожданное возвращение легендарной франшизы на большие экраны. Она включала массовые посевы и размещение креативных материалов в VK, Telegram и других соцсетях, а также на «Кинопоиске», рекламу и брендирование на ресурсах «Яндекса», споты в контенте на стриминговых сервисах и телеканалах, интеграции на Twitch, иную таргетированную рекламу и многое другое. Кампания в целом ориентировалась как на поклонников жанра и широкую киноходящую аудиторию, так и прицельно на геймеров, которые любят и знают именно игру. Мы использовали самые охватные инструменты, большинство которых начало работу сразу после праздников. Конечно, важную роль в продвижении картины сыграли наши инфопартнеры – «Европа Плюс», 2х2, VK. Специальные сеансы ВОЗВРАЩЕНИЯ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ открыла зрительская премьера в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм», где фильм представил Ислам Ганджаев, и атмосферный показ в «Авиапарке» для прессы и блогеров, лояльных жанру. Региональные показы (проводимые совместно с радио «Европа Плюс») стартовали по всей России 21 января. Фильм также поддержало издательство «Бомбора», где к выходу картины была издана книга про вселенную игры.

Я думаю, нам удалось очень удачно совместить в рамках промокампании два разнонаправленных вектора – с одной стороны, мы высветили уникальность ВОЗВРАЩЕНИЯ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ, его отличность от любого другого кинематографического опыта. С другой, сыграли на узнаваемости бренда, образного ряда, если угодно – географии и сеттинга этого города. Подобно многим другим крупным культурным явлениям, корнями уходящим в 90-е годы прошлого века, вселенная Silent Hill зашита у нас в подкорке, многие из нас знакомы с ней так давно, что даже не помнят, откуда. И нам, как мне кажется, удалось разбудить эти воспоминания (смеется).

Что вы думаете о «сарафане» проекта? Повлияют ли негативные отзывы зрителей на второй уикенд, как вы считаете?

ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ в этом плане подобен многим другим фанатским релизам. Удовлетворить эту столь требовательную аудиторию всегда очень непросто, и мы понимали, что «сарафан» проекта не будет однозначным. Тем не менее мы видим активное кинохождение, а значит, бόльшая часть нашей аудитории хочет сама отправиться в город у озера и сформировать свое собственное мнение о нем.

Сборы ГОРНИЧНОЙ на третьем уикенде оказались максимальными с момента релиза картины. В чем вы видите причины увеличения цифр?

В первую очередь – в выдающемся «сарафане» проекта (а значит, в исключительном сценарии и его воплощении). ГОРНИЧНАЯ – идеальный фильм для обсуждения, он провоцирует дискуссии среди зрителей. А один из лучших в мире стимулов для похода в кино – рекомендации близких и друзей.

На этом этапе вы предпринимаете какие-то дополнительные действия для продвижения ГОРНИЧНОЙ?

Мы внимательно наблюдаем за динамикой фильма и, разумеется, поддерживаем его промокампанию. И нам отрадно видеть, что кинотеатры чувствуют ажиотажный спрос на фильм и оставляют ему достаточное количество сеансов.

По вашим ожиданиям, какими будут финальные сборы ГОРНИЧНОЙ?

Очевидно, фильм ждет долгая и очень успешная судьба в прокате. Сейчас мы с удовольствием наблюдаем, насколько методично он идет к миллиардной отметке.

Фото: пресс-служба компании «Вольга»