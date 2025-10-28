Александр Сычев: «Старт двух больших фильмов на одном уикенде уже не является чем-то необычным»

Директор кинопрокатного отдела «Вольги» размышляет об итогах минувшего уикенда

Блокбастер ГОРЫНЫЧ прервал доминирование АВГУСТА длиной в месяц и возглавил прокат. Ведущие роли в фильме о том, как моряк попал в сказочный мир, подружился с дракончиком, встретил принцессу и защитил княжество от коварных врагов, сыграли Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов и Роман Курцын. Проект стал режиссерским дебютом в полнометражном кино Дмитрия Хонина, ранее работавшего над сериалами «Кислород» и «Про людей и про войну». Созданием картины занимались Кинокомпания CTB, телеканал «Россия 1», CGF и «Глобус-фильм». Директор кинопрокатного отдела компании «Вольга» Александр Сычев рассказал о подробностях выпуска релиза, показавшего третий старт для прокатчика после двух частей франшизы ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, выходивших в 2013-2014 годах.

Поздравляем вас со стартовыми результатами фильма ГОРЫНЫЧ! Ожидали ли вы таких показателей?

ГОРЫНЫЧ сработал в рамках наших ожиданий. Дата была непростой с точки зрения конкуренции за зрителя, и стать лидером по итогам уикенда мы считаем хорошим результатом. Старт ГОРЫНЫЧА ознаменовался рекордами: пятый результат стартового уикенда по сборам и четвертый – по зрителям в этом году, с чем, в свою очередь, мы поздравляем наших партнеров – Кинокомпанию СТВ, компанию CGF и телеканал «Россия».

Как вы считаете, противостояние, в том числе медийное, ГОРЫНЫЧА и АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС на одной дате пошло на пользу проектам за счет увеличения потока зрителей в целом? Или они все же каннибализировали аудитории друг друга?

Соседство двух больших проектов на дате для нашего рынка не ново. Увеличение потока зрителей – это то, над чем мы работаем вместе с нашими партнерами-кинотеатрами. Я уверен, что зрителей хватит на оба проекта – фильмы вышли в каникулярный период, когда повышается уровень кинохождения. В ближайшие недели у зрителя будет возможность посмотреть несколько картин. Всех, кто еще не видел ГОРЫНЫЧА, ждем в кино!

Какие выводы вы можете сделать по итогам такого необычного уикенда, когда в неновогодний период в прокат выходят два больших фильма, рассчитанных на одну аудиторию, и привлекают столько зрителей, сколько кинотеатры не видели с Нового года?

Выводы делать рано. Прошедший уикенд (начало осенних каникул) является таким же традиционным, как и новогодний. Свободных от конкуренции дат не осталось, и старт двух больших фильмов на одном уикенде уже не является чем-то необычным.

Узнав о том, что АЛИСА встанет на дату ГОРЫНЫЧА, внесли ли вы какие-то коррективы в рекламную кампанию проекта? На какие преимущества ГОРЫНЫЧА делали акцент?

ГОРЫНЫЧ изначально был для нас самым крупным релизом этого года, поэтому вне зависимости от конкуренции на дате рекламная кампания фильма была и остается соответствующей настоящему блокбастеру. Что касается зрителя, то мы всегда понимали, что ГОРЫНЫЧ – семейное кино. Именно на эту аудиторию мы и работали в первую очередь. Тем не менее картина обладает всеми преимуществами, чтобы привлечь в кино зрителя любого возраста: захватывающий сюжет, юмор, восхитительный сказочный мир и, конечно же, крошка-дракон, на приключения которого хочется смотреть бесконечно.

Если сравнивать продвижение ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ОГНИВА и ГОРЫНЫЧА, то чем отличалась промокампания новинки? Были ли привлечены другие телеканалы, кроме «России 1»?

Как и полагается семейному блокбастеру, у проекта внушительная рекламная кампания 360, которая стартовала задолго до выхода фильма в прокат. Трейлер ГОРЫНЫЧА подклеивался ко всем ключевым семейным картинам с начала года, а телеканал «Россия» начал поддержку проекта еще весной. У продюсеров фильма – коллег из Кинокомпании СТВ и с телеканала «Россия» – колоссальный опыт выпуска подобных масштабных картин. ГОРЫНЫЧ объединил все успешные практики. Безусловно, медийная кампания включает также размещение и на других ТВ-каналах с семейной аудиторией и развлекательным контентом, охватную диджитал-кампанию, заметную наружную рекламу в первую очередь в регионах, спецпроекты в социальных сетях и многое другое.

Что в целом вы считаете самым удачным в маркетинге проекта? Планируете ли поддерживать картину рекламой после старта?

Самое удачное в маркетинге проекта – это наш очаровательный маленький огнедышащий дракон-непоседа, в которого невозможно не влюбиться с первого взгляда! Этот образ неизменно работает на все возрасты. Мы запланировали поддерживающую кампанию проката на длительный период. Уже началась работа с отличным «сарафаном» фильма – ролики с искренними восторженными отзывами транслируются на ТВ и в интернете. Диджитал-кампанию мы изначально запланировали вплоть до конца третьего уикенда и продлим ее, если будет необходимость. Более того, у нас в запасе еще несколько креативов, которыми мы будем радовать зрителей и привлекать в кинотеатры тех, кто еще не успел сходить на ГОРЫНЫЧА в кино.

Горыныч – действительно один из самых симпатичных CGI-персонажей в российском кино. Как использовался его образ в рекламной кампании?

Компания CGF создала обаятельного, забавного, невероятно трогательного и уникального персонажа, работать с которым было одно удовольствие! Благодаря коллегам и их максимальной отдаче делу нам удалось создать запоминающиеся креативы с малышом Горынычем. В роликах дракоша дышал огнем, выпускал огненные сердечки, лакомился любимыми угольками – на основе этих материалов создавались креативы для всей нашей рекламной кампании, в том числе множество роликов, которые мы подготовили для работы в кинотеатрах.

Как вы оцениваете реакцию зрителей на фильм? Как думаете, сборы фильма доберутся до двух миллиардов рублей?

У фильма отличный «сарафан». Зрители, которые уже успели посмотреть картину, а их уже больше миллиона, отмечают добрую семейную атмосферу, увлекательный сюжет, актерский состав и неизменно – самого Горыныча. Большую любовь зрителей получил персонаж Романа Курцына, силач Бамбула! Его зажигательный номер можно посмотреть в наших социальных сетях. Мы уверены, что фильм будет работать вдолгую, и со своей стороны готовы сделать все возможное для этого.

ГОРЫНЫЧ – первый большой российский проект для «Вольги». Какие выводы вы сделали для себя, получив такой опыт?

Мы гордимся возможностью работать с таким масштабным проектом и замечательными партнерами в лице Кинокомпании СТВ, телеканала «Россия», а также компаний «Глобус-фильм» и CGF. Конечно, этот опыт требует огромной концентрации и применения всех накопленных знаний. Безусловно, в процессе мы многому научились и уверены, что все приложенные усилия дадут свой результат. Но наша работа с фильмом еще не окончена. Путь ГОРЫНЫЧА в кинотеатрах только начался!

ФОТО: Пресс-служба компании «Вольга»