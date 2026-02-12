Алексей Троцюк и Аня Харичева: «Кино и реальность сегодня движутся параллельными курсами – ждем интересных точек пересечения»

Постановщица и продюсер фильма «Первая» рассказали БК о праве на творческую свободу, мелодрамах на 14 февраля и кинематографе для зумеров

12 февраля в прокат выходит драма ПЕРВАЯ. Классическая история о первой сильной любви, сумасбродстве и препятствиях, которые она чинит, снята дебютанткой Аней Харичевой. Молодая постановщица показывает современный мир, в котором меняются костюмы и увлечения, но не сами люди. Соавтором сценария и генеральным продюсером проекта выступил куда более опытный Алексей Троцюк, который вместе со своей студией «Хэштэг Медиа» помог молодому режиссеру заявить о себе.

Алексей, вы последний раз давали большое интервью БК в 2022 году. А с 2024-го вы – самостоятельная продюсерская единица в производстве полных метров. Можно ли судить по фильму ПЕРВАЯ о вашем текущем продюсерском кредо? Чем этот проект вас заинтересовал?

Алексей Троцюк: И да, и нет. Работу над этой историей мы начали еще до кардинальных изменений. Мне хотелось поработать с молодыми авторами, посмотреть на мир молодыми глазами. Меня заинтересовала сама тема – первая любовь, но не в контексте романтики, а как испытание, первый опыт. Иногда любовь может принимать почти демонические формы.

Аня, во-первых, поздравляю с дебютом. Вы уходили со сцены кинотеатра «Октябрь» с ананасом в руках. Просто объясните, что это было? А во-вторых, когда открываешь карточку проекта ПЕРВАЯ, то видишь, что Алексей там стоит в том числе как один из авторов сценария. Следовательно, хочется понять, насколько ПЕРВАЯ – ваш авторский проект, ваше авторское высказывание, а где в нем продюсерская помощь, влияние?

Аня Харичева: С ананасом все просто. У меня есть круг близких людей, которые меня любят и поддерживают. У нас сложилась добрая традиция – дарить друг другу не только цветы, но и что-то неожиданное. Вот так появился ананас на премьере (смеется). Что касается Алексея, то он дал мне главное – ощущение уверенности и право на творческую свободу. С одной стороны, это была поддержка и защита, с другой – полное доверие к моему видению. Он не вмешивался жестко и не пытался переделать фильм под себя. Алексей очень трепетно меня оберегал и не обрезал мне крылья. Сценарий я написала сама и пришла к Алексею с первой версией. Дальше мы вместе его дорабатывали. Было несколько драфтов, прежде чем появилась финальная версия – та, которую зритель сейчас видит в кино.

Алексей, хочется услышать вашу версию: как сильно вы влияли на этот дебют? В чем именно заключалась ваша работа со сценарием и какие продюсерские задачи стояли перед вами при производстве этой картины, учитывая, что продюсерский состав в целом тут минимальный?

Алексей Троцюк: Моей задачей было подготовить Аню к первой полнометражной работе: доработать сценарий, собрать команду, помочь Ане лучше понять, что именно она хочет сделать. Было важно, чтобы, выйдя на площадку, она полностью ориентировалась в своей истории. Несмотря на то, что это зрительское кино, у него довольно сильный авторский почерк. Возможно, как автор я бы сделал что-то иначе, но я сознательно сдерживал себя: это противоречило бы исходному замыслу и моим причинам участия в проекте. Здесь было важно сохранить голос Ани.

Этот фильм участвовал в конкурсе министерства культуры под названием «Самоучитель: как не влюбиться?» Почему вы решили изменить его?

Алексей Троцюк: Хотелось проще и точнее сформулировать основную тему. ПЕРВАЯ – коротко и в лоб. Если зрителю откликнется, сделаем ВТОРУЮ (смеется).

Аня Харичева: Мы долго думали над названием. В итоге ПЕРВАЯ – это и первая любовь, и мой первый фильм. Даже премьера состоялась 1 февраля – все совпало. Но главное – это история про первый и сильный опыт: первая любовь, первые болезненные чувства, первый внутренний разлом. Поэтому название оказалось очень точным.

К какому зрителю вы обращались? А какого, уже объективно оценивая конкурентное окружение, роспись, погоду, ждете сейчас в кинотеатрах? И на какие сборы рассчитываете?

Алексей Троцюк: Фильм рассчитан на самую широкую аудиторию. Не знаю, как его воспримет совсем молодое поколение – это Аня точнее скажет. Но зрители, у которых есть дети, точно будут переживать за героя. Думаю, многим захочется крикнуть с места: «Беги от нее!» По конкурентному окружению могу сказать одно: наша главная задача – занять достойное место в прокате вокруг 14 февраля.

Аня Харичева: Наше кино про первую любовь. А целевая аудитория – все, кто когда-либо был влюблен, влюблен сейчас, боится влюбиться или только мечтает испытать это чувство. Поэтому аудитория максимально широкая. Нам важно не поучать, а поддержать – протянуть руку помощи тем, кто сейчас переживает этот сложный винегрет из чувств и эмоций первой влюбленности. Порой этот опыт бывает очень болезненным, и людям трудно справляться с ним в одиночку. Наше кино – это поддержка и крепкое плечо для тех, кто влюблен, переживает или еще не до конца прожил этот опыт.

Мы в разных интервью от представителей кинотеатров, дистрибьюторов и других продюсеров слышим, что в нашем кино не хватает картин, во-первых, среднебюджетных, во-вторых, рассчитанных на молодую аудиторию, 14–25 лет. Насколько ПЕРВАЯ удовлетворяет эти запросы? Каким вы видите ее место в сегодняшнем срезе кинопроизводства?

Алексей Троцюк: Мне кажется, у нас в целом не хватает историй, затрагивающих актуальные проблемы поколений. Мы все время смотрим либо в прошлое, либо в будущее. Настоящего мало. В основном мы рассказываем друг другу сказки, хотя, надо признаться, делаем это все лучше и лучше.

Аня Харичева: Хочется, чтобы ПЕРВАЯ стала фильмом поколения, историей не только про любовь, но и про взросление. Мне кажется, наше кино отражает состояние молодых людей, которые ищут себя и свое место в этом мире. В этом смысле картина попадает и в возрастной запрос, и в формат среднебюджетного кино. Но для нас главное – попытка говорить голосом поколения.

Это кино совершенно точно смотрится зумерским хотя бы просто по визуальному воплощению и по поведению героев. Можно ли его считать исследованием/срезом поколения?

Аня Харичева: Да, я думаю, что это кино можно считать срезом поколения. Мы живем в мире с огромным потоком информации и визуального шума. И в этом смысле фильм устроен так же: он затягивает зрителя в поток, почти как вовнутрь телефона, где все происходит быстро и интенсивно. Герои отражают состояния, знакомые сегодняшним молодым людям: тревогу, поиск себя, потребность в близости. Я тоже часть этого поколения и в этом смысле понимаю переживания, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Алексей, по-вашему, что в целом думают зумеры о первой любви? Какой она видится в их представлении?

Алексей Троцюк: У меня два сына – одному шестнадцать, другому пятнадцать. Они об этом еще не думают, или просто молчат (смеется), но через этот опыт им все равно придется пройти. Если говорить о молодых парнях в целом, то, думаю, им сейчас непросто. Мир стал очень материальным, все измеряется деньгами. И за внимание сверстниц ребятам зачастую приходится конкурировать со взрослыми и обеспеченными дядьками. В такой ситуации не до романтического приключения. Наш фильм в том числе об этом.

В целом у фильма очень выразительный визуал. Это и самостоятельные, говорящие аутфиты героев, и световые решения, и многочисленные киноцитаты. Почему, по-вашему, визуальная репрезентация так важна этому поколению (когда картинка значит больше и кажется важнее, чем содержание)? И почему ваш фильм сам во многом похож на клип/сон и наполнен всеми этими цитатами из киноклассики?

Аня Харичева: Мы живем в эпоху быстрой информации и коротких визуальных импульсов. И поэтому наш глаз, с одной стороны, очень натренирован, с другой стороны, неспособен долго удерживать внимание. Поэтому и язык фильма построен на вспышках, ощущениях, визуальных акцентах – так точнее передается состояние героев. Очень важный момент про вставки, референсы и отсылки к киноклассике. У всех есть сформированное кинообразами представление о первой любви – от ДНЕВНИКА ПАМЯТИ до ЛА-ЛА ЛЕНДА. Мы носим эти картинки в голове. Хотелось их вспомнить и показать, как они влияют на наше восприятие собственных чувств. Герои фильма существуют в реальности и внутри этих культурных образов одновременно.

Мы живем сейчас в условиях преобладания сказочного контента. Но разве ПЕРВАЯ – это не сказка? Фильм довольно-таки оторван от реальности.

Алексей Троцюк: Главные герои – не бедные люди, они могут позволить себе от нее оторваться (смеется). Реализма там нет, но есть реальность – в тех проблемах, с которыми сталкиваются герои. Это современный городской фильм со своим художественным языком.

Аня Харичева: Алексей правильно сказал, что наше кино без спецэффектов. Главный спецэффект – сильное чувство. Мы погружаемся в сознание героя, поэтому фильм выглядит субъективным, местами нереалистичным. То, что человек чувствует, и то, что делает – часто разные вещи. Нам важно было показать внутренниймир, а он всегда немного иррационален. При этом это история про любовь в весенней Москве, наполненная фантазиями и клиповыми эпизодами, но не сказка по структуре. У сказки был бы другой финал.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о продвижении картины. Когда стартовала рекламная кампания? Какие ресурсы вы используете?

Алексей Троцюк: Рекламная кампания стартовала после Нового года. Ролик проекта был подклеен к БУРАТИНО, ЧЕБУРАШКЕ 2 и еще нескольким крупным релизам. У фильма большой объем наружной рекламы, поддержка «ВКонтакте», редакционная поддержка Первого канала, заметные размещения на «Пятнице!» и ТНТ.

Насколько, как вы думаете, Олег Савостюк уже является звездой, которая может привлекать аудиторию?

Алексей Троцюк: Я думаю, он точно восходящая звезда. Олег прекрасно справился с ролью и стал украшением картины. Надеюсь, он сможет привлечь большую аудиторию – зрители явно ждут новых красивых и талантливых лиц.

Аня Харичева: Для меня работа с Олегом изначально была не про звездность, а про то, что он может дать фильму. И здорово, что его аудитория постоянно растет. Олег абсолютно органичен в проекте. Без него не было бы Паши [Имя главного героя. – Прим. ред.] Это очень точное попадание в роль – сложно представить на его месте кого-то другого.

Алексей, переходя к вашей дальнейшей работе, будете ли вы продолжать сотрудничество с Аней? Над какими картинами еще работает «Хэштэг Медиа» в настоящее время?

Алексей Троцюк: Мне очень понравилось работать с Аней. Она настоящий боец. Есть кое-какие идеи, но давайте сначала выпустим ПЕРВУЮ, а дальше посмотрим. У «Хэштэг Медиа» сейчас более десяти проектов в работе – разного масштаба и жанров. Мы нашли свою тему и активно ее развиваем. Скоро сможем рассказать подробнее.

Что сейчас происходит с фильмом ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ? На каком этапе находится проект?

Алексей Троцюк: Работа кипит. Летом заходим в съемки, собирается очень интересный каст. Готовим презентацию – БК узнает обо всем одним из первых.

С какими главными сложностями сталкивается новая компания сейчас?

Алексей Троцюк: Я думаю, все сейчас сталкиваются с одной и той же проблемой: растет стоимость производства и продвижения, а спрос не поспевает. Инфляция серьезно бьет по индустрии и оптимизму, без которого заниматься кино опасно для здоровья (смеется).

За какими явлениями вы сейчас следите в индустрии и почему?

Алексей Троцюк: Кино и реальность сегодня движутся параллельными курсами. Жду интересных точек пересечения и реакции зрителя на них. И сам попробую не остаться в стороне.

Аня Харичева: На самом деле сложно говорить, за какими явлениями я слежу, потому что кино занимает очень большое место в моей жизни. Когда устаешь, кто-то из знакомых может сказать: «Расслабься, посмотри кино». Но если я буду расслабляться, я точно не буду смотреть кино. Кино повсюду для меня. С одной стороны, это работа, с другой – что-то очень личное. Я стараюсь меньше погружаться в процессы внутри индустрии, потому что чувствую перегруз. Вся моя жизнь и так связана с кино, я много ему посвящаю. Мне важно оставлять немного пространства для тишины и для новых идей, чтобы и у меня, как у героев, не произошел внутренний «взлом» (смеется).

