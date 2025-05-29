Элеонора Тухарели: «Искусство формирует правильную культурную среду и дает импульс к развитию региона на годы вперед»

Генеральный продюсер ФПРК рассказала БК о перспективах, возможностях и ограничениях документального и регионального кино

12 мая в Челябинске на площадке Центральной библиотеки имени А.С.Пушкина стартовала Кинолаборатория полного цикла, организованная Фондом поддержки регионального кинематографа при содействии Минкультуры России. Ожидается, что программа, которая распространится и в другие регионы страны, поможет молодым авторам в поиске новых героев и тем, а также в освоении современного киноинструментария. Ее глобальная цель – повысить доступность кинообразования в регионах, поднять профессиональный и культурный уровень региональных авторов. За месяц до этого, 6 апреля, новая образовательная платформа была презентована в московском Центре «Зотов». О данной программе и в целом о перспективах, возможностях и ограничениях документального и регионального кино мы поговорили с генеральным продюсером Фонда поддержки регионального кинематографа Элеонорой Тухарели.

Недавно исполнился ровно год, как вы возглавляете ФПРК. Как он прошел?

Год в ФПРК прошел плодотворно, но нелегко, потому что работы оказалось больше, чем я планировала. Честно говоря, я приходила в фонд под влиянием стереотипа, что региональное кино – это что-то скучное, неинтересное, что оно сделано непрофессионально. Но на деле это оказалось не так: в регионах работает так много талантливых ребят, у них есть огромный потенциал, который надо лишь аккумулировать и направить в нужное русло. Когда я где-либо поднимаю тему регионального кино, собеседники, как правило, выражают скепсис. И зря: за год работы я поняла, насколько это масштабное и стратегически правильное направление. Я уверена, что отношение к региональному кино окончательно поменяется в течение пяти лет. Когда мы сегодня говорим про якутское кино, все понимают, что это круто, что в Якутии снимают фильмы уровня самых престижных международных фестивалей. Теперь такой же переворот предстоит осуществить в отношении всего российского регионального кино, и мы начали это делать: ведем подкасты, гремим на фестивалях. Наши фильмы попадают на все крупные российские платформы, о нас знают, видят, что мы модные, интересные и неуклонно движемся в сторону развития авторского дока, сделанного в разных уголках нашей страны.

По основному роду деятельности вы режиссер-документалист. Как это отражается на работе и задачах фонда?

Да, пожалуй, это накладывает определенный отпечаток. В фонде я работаю генеральным продюсером, а продюсеры, как принято считать у режиссеров, – это такие беспощадные существа, которые вечно думают, как урезать бюджет, наступить на горло творцу, сделать фильм хуже и набить свои карманы золотыми монетами. Так как я понимаю тонкости творческого процесса, то стараюсь развеять этот стереотип и сделать работу режиссеров, которые взаимодействуют с ФПРК, как можно более комфортной. Образно говоря, я нахожусь в шкуре генпродюсера, но на стороне «зла» играю за «добро». В этом смысле ФПРК не совсем про коммерческое кино, потому что в фонде понимают, что далеко не всегда искусство приносит деньги. В первую очередь мы думаем про художественную ценность фильма, а уже потом – о его монетизации. Если говорить еще более глобально, то мы хотим показать всем современную и настоящую Россию, с ее новой кинематографией, историями и лицами.

Что вы планировали привнести в работу ФПРК и что из задуманного удалось реализовать за этот год?

Мы сделали ставку на качество, поставили задачу стать более актуальными и авторскими. Начав общаться с участниками нашего конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее», я поняла, что у многих из них свои представления о творческом процессе, которые, однако, не всегда соответствуют реальным принципам профессионального кинопроизводства. За прошедший год мы смогли изменить в головах наших авторов эти «настройки»: к нам больше не приходят заявки с названиями типа «44 церкви Архангельска». Пришлось донести до ребят, что в истории нужна драматургия: интересные герои, их судьбы, конфликты, а не обзорное видео и набор геолокаций. Как кинорежиссер я очень жестко слежу за этим, а как продюсер могу с уверенностью сказать, что мы подняли наш конкурс «Россия – взгляд в будущее» на принципиально новый уровень. В этом специфика работы ФПРК: мы не просто даем деньги, но и контролируем процесс кинопроизводства от заявки до финального монтажа. За счет этого ощутимо выросло качество работ.

При этом мы не ограничились индивидуальными консультациями, а пошли дальше – придумали образовательную программу «Кинолаборатория полного цикла», чтобы обсуждать базовые принципы кинопроизводства еще до этапа подачи заявок. И сейчас в восьми федеральных округах России у нас идут бесплатные мастерские с настоящими звездами отечественного кинематографа – Анной Меликян, Сергеем Мирошниченко и другими мастерами. То есть мы взращиваем ребят, делимся с ними самым лучшим, чтобы они соответствовали уровню своих столичных коллег и уверенно действовали в конкурентной среде.

Расскажите, пожалуйста, про эту программу подробнее. Как она устроена, кто в ней может участвовать? Куда предполагаются приезды Анны Меликян и других звездных преподавателей? Каков объем программы?

Сначала на протяжении месяца с небольшим в Москве проходил курс лекций «Кинофактура», где мы рассказывали про нашу «ДНК» и в целом про историю кино, начиная с братьев Люмьер, которые, по сути, были первыми киноблогерами, и заканчивая «Игрой престолов». Как я рассказала, у многих ребят из регионов, у которых нет кинообразования и насмотренности, есть свое представление о создании кино. Они смотрят «фильмы» второсортных телеканалов и местные телерепортажи и думают, что так примерно и нужно делать док: запустить коптер и на его фоне многозначительно озвучить какую-то избитую истину, затем поставить стул, посадить «говорящую голову», а потом снова запустить коптер.

В рамках мероприятий нашей образовательной программы мы рассказываем им про современное киномышление – что в документальном кино, что в игровом: что должно представлять из себя авторское высказывание, ведь именно это и делает из контента произведение искусства.

После наших лекций участники должны пройти тест, так как бесплатное образование предполагает некоторую трату калорий. Если у тебя нет желания прикладывать усилия и трудиться, то тебе нечего делать со своей заявкой в нашем фонде. После успешного прохождения теста, когда мы понимаем, что у авторов в головах все отложилось, они могут подать заявки на участие в наших недельных практикумах, которые пройдут во всех восьми федеральных округах. В течение недели наши наставники – Анна Меликян, Настя Тарасова, Татьяна Соболева, Сергей Мирошниченко, Мария Кравченко и другие представители отечественной киноиндустрии – будут помогать ребятам «докручивать» их проекты, чтобы на выходе они уже имели готовые трейлеры. Таким образом мы убиваем двух, а может, даже трех зайцев: обучаем региональных авторов, помогаем им доработать заявки, которые они же и подадут нам на будущие конкурсы. В этом смысле мы работаем и на себя, и на российский док в целом. Первый интенсив прошел с 12 по 16 мая в Челябинске (Уральский федеральный округ), в конце мая он стартует в Новосибирске (Сибирский федеральный округ), а затем – в Великом Новгороде, и потом пройдет по всей стране.

Верно ли мы понимаем, что данная образовательная программа направлена на представителей творческих профессий, а не технических?

Именно так. В первую очередь в регионах нужны головы, а не руки. Сначала надо понимать, что делать (без этого картинка не соберется), а уже потом думать, как делать. Поэтому мы начинаем готовить с головы, и когда она будет готова, к ней уже можно приставить руки, ноги, глаза, уши и так далее. Сначала мы делаем ставку на авторов, которые придумывают концепцию фильма, а уже потом будем думать о том, как готовить операторов, звукорежиссеров, режиссеров монтажа и других участников кинопроизводства. Хотя курс наших лекций затрагивает и технические аспекты (в числе наших спикеров есть представители различных кинопрофессий), но ключевое внимание мы уделяем авторской режиссуре.

Расскажите, пожалуйста, про конкурс «Россия – взгляд в будущее». Сколько проектов в среднем вы получаете ежегодно?

Это наш основной проект, и сейчас мы называем его просто «Конкурс ФПРК». Как Минкультуры России, ИРИ, Президентский фонд культурных инициатив и любой другой грантодатель, мы распределяем деньги на кино, в нашем случае – на документальное. Каждый год мы поддерживаем до шестидесяти проектов. Возможно, уже с этого года начнем поддерживать и игровой короткий метр. Как я отметила выше, в отличие от больших организаций, мы не такие строгие, на мой взгляд. И хотя наши грантополучатели тоже готовят большой объем документов, мы всегда стараемся помочь им советом, консультацией, а с теми, кто не вошел в число победителей, не теряемся, приглашаем к участию в других наших проектах, всегда даем обратную связь по итогам – почему их заявка не прошла, где они недоработали и так далее. Может быть, мы более открыты и дружелюбны, потому что поддерживаем новичков, у которых объективно нет возможности получить недешевое московское кинообразование, но есть талант и желание делать кино. Я всегда говорю заявителям: подавайтесь заранее, чтобы мы успели посмотреть и, в случае чего, подсказать, что не так с заявкой.

Каждый год нам присылают порядка трехсот заявок, из которых мы отбираем для поддержки шестьдесят кинопроектов. Очень много хороших заявок мы получаем из Сибири, с Урала, так как там очень сильные документальные школы. И очень мало заявок с Дальнего Востока, кроме, разумеется, Якутии, где все хорошо. Но получить что-то из Хабаровска, Владивостока, с Сахалина удается крайне редко. Не очень много заявок также приходит с европейской территории России, и обычно они очень слабые. Та же ситуация с авторами с Северного Кавказа – есть хорошие идеи, но их все нужно дорабатывать до состояния профессиональной заявки.

Какие темы и вопросы в основном волнуют региональных авторов, приходящих на ваши конкурсы? Какие темы чаще всего поднимаются на этапах питчингов, а какие из них доживают до реализации?

Как я рассказала, наши авторы начали мыслить категориями героев и драматургических конфликтов: в заявках уже появляются драматургия и сильные герои, рассуждения на интересные темы. Мы видим много тем, связанных с развитием регионов, про те или иные социальные проблемы, истории людей с необычными судьбами. Кроме того, по-прежнему набирается достаточно фильмов про местные достопримечательности, знаковые места, много различной прекрасной этники.

Что важного произошло в сегменте регионального кино за последние месяцы, что стоит особенно выделить?

За это время у некоторых представителей региональных администраций появилось понимание того, что кино нужно поддерживать. Раньше власти на местах интересовались, грубо говоря, репортажами ГТРК, формирующими образ «классного губернатора». Поддерживать же реальный док они не хотели, потому что это долго, дорого и, как им казалось, не отвечает их политическим или идеологическим интересам. Но сейчас все больше представителей региональных органов государственной власти четче понимают, что документальное кино положительно влияет на развитие целого ряда важнейших сфер экономики, например, туризма. Являясь одной из сфер креативных индустрий, кинематограф запускает позитивные процессы в жизни того или иного субъекта, создает рабочие места, формирует культурную среду, в особенности для молодежи. В чем ведь «фишка» ФРПК – мы развиваем кино региональное, но охваты у нас федеральные. Поддержанные нами проекты попадают на крупные платформы, телеканалы, фестивали. В результате о том или ином регионе начинает говорить вся страна. В свою очередь это дает импульс для развития кинематографа в других регионах, которые поначалу находятся в позиции наблюдателей. Конечно же, еще не везде понимают, зачем инвестировать в искусство, если можно поставить условную беседку в городском парке культуры и отдыха. И наша задача как раз заключается в том, чтобы объяснять, что искусство формирует правильную культурную среду, что, в свою очередь, дает импульс к развитию региона на годы вперед.

Есть ли подвижки в изменении отношения платформ к региональному кино в последнее время?

Наши фильмы платформы берут неплохо, но это требует с нашей стороны сумасшедших энергозатрат. Недавно я думала, что так устроен именно российский рынок, что только наши онлайн-сервисы не заинтересованы в авторском контенте, но потом поняла, что таковы мировые тенденции, а наши платформы просто следуют за Netflix. Вообще, на мой взгляд, Netflix убил авторское документальное кино. Он приучил широкую аудиторию смотреть документальную «жвачку» про маньяков, наркоторговцев и эскортниц. Раньше платформы гонялись за громкими фестивальными премьерами, того же «Сандэнса», но теперь всем нужен рейтинг: если фильм не набирает два миллиона просмотров, им неинтересен проект, каким бы качественным он ни был.

Давайте будем честны: авторское кино мало кому нужно. Хорошее документальное кино требует от зрителя интеллектуальных усилий. Людям, занятым решением бесчисленного множества бытовых проблем, редко бывает до погружения в искусство. Это вовсе не означает, что они глупые, недостойны лучшего и так далее, просто вспомним чудесную пирамиду Маслоу – там все четко расположено, к сожалению. Если проект не является аттракционом, не приносит платформам мгновенной прибыли, он их, как правило, слабо интересует. При этом, согласно опросам и данным самих платформ, качественным авторским документальным кино интересуется, как правило, самый платежеспособный сегмент аудитории. И задача ФПРК состоит в том числе в том, чтобы донести до платформ, что нишевый контент не монетизируется быстро, но он приносит свои дивиденды, играя вдолгую.

Приятно заражать своим кино других людей. Мы начали взаимодействие с каналом «Моя планета»: коллеги придумали «КиНочь», в рамках который наши фильмы очень хорошо зашли. Авторское кино всегда требуется подавать под правильным соусом. Мое объяснение такое: хочешь быть богатым и успешным – смотри документальное кино. Я более чем верю в эту корреляцию (улыбается).

Какие регионы в плане кинопроизводства наиболее активно развиваются?

Очень активно начал развиваться Красноярск. Помимо того, что у них действует система рибейтов и в целом сформировано хорошее киносообщество, они усиливают образовательную часть – регулярно проводят мастерские, образовательные программы. Также стал развиваться Барнаул, где поначалу все было сравнительно слабо с точки зрения кинематографии, но отмечалось сильное стремление к образованию со стороны кинематографистов. В итоге местные власти вложились в эту сферу, и ребята учатся, набивают шишки, но развиваются.

Вообще, если ты хочешь развивать кино, нужно сперва разобраться, кто является лучшими на рынке, и только после этого приглашать их к себе. Но, к сожалению, в ряде регионов есть печальная традиция звать «заезжих гастролеров». Есть столичные персонажи, в прошлом приложившие руку, условно говоря, к сериалу «Кармелита». В итоге такой вот «отставной козы барабанщик» путешествует по регионам, собирает с них деньги, рассказывает всякую ерунду на своих курсах и с чувством выполненного долга уезжает. Важно не вестись на таких и понимать, что именно требуется на фестивалях, какие существуют тенденции, что может «выстрелить» и так далее. Сейчас такое понимание есть в Сибири, на Урале, но во многих других регионах еще ведутся на раскрашенные фантики. Хороший кейс – Калининград, но к ним приезжают в основном москвичи, в основном за счет грамотно выстроенной системы рибейтов.

Очень интересное развитие сейчас происходит в Екатеринбурге. Там Евгений Григорьев в статусе креативного продюсера воссоздал Екатеринбургскую студию кинохроники. У них нет супертехники, какая есть на «Мосфильме», но производимые ими фильмы актуальны, они регулярно получают поддержку Минкультуры, «выстреливают» на платформах и так далее. Не станем забывать, что непосредственно в Екатеринбурге работает и Алексей Федорченко, абсолютная наша звезда, который совмещает и документальную, и игровую традиции в своих работах. Не менее сильна в Екатеринбурге и наша игровая школа, я называю ее «Екатеринбургским Голливудом». Прямо сейчас идут в прокате ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ Ивана Соснина, это очень интересный автор.

Какая из моделей развития регионального кино – концентрация потенциала региона вокруг местной киностудии, ставка на кинокомиссию, введение рибейтов – представляется вам наиболее перспективной?

Я бы добавила еще один важный фактор – наличие кинофестиваля. Его присутствие в регионе всегда довольно благотворно влияет на развитие кинопроизводства на местах. Когда в городе есть международный фестиваль, как, например, «Флаэртиана» в Перми, у людей благодаря возможности посещать его кинопоказы постепенно формируются насмотренность и вкус. Еще важно, чтобы в регионе оставалась своя звезда режиссуры, которая не уехала в Москву, а служила бы центром притяжения к себе зрителей и коллег, как это происходит все в том же Екатеринбурге.

В целом, безусловно, я выступаю за гибридную модель. В идеале в регионе одновременно должны функционировать хороший фестиваль, хороший режиссер, система рибейтов и своя киностудия с регулярным доходом. ФПРК хорош тем, что играет на рынке вдолгую. Не будет такого, что мы один раз дадим денег, а потом исчезнем, а студии не на что потом будет жить. Если студия каждый год присылает хорошие заявки, то участвовать и побеждать в нашем конкурсе будет постоянно. И вот эта регулярность помогает поддерживать и сохранять кинопроизводителя.

Одним из важных направлений развития регионального кино, помимо кинокомиссий и рибейтов, является создание кинокластеров, специальных инфраструктурных объектов для кинопроизводства в ряде регионов. Следите ли вы, как сегодня обстоят дела с этим в различных регионах?

С одной стороны, это правильное решение. Всегда хорошо, когда столичной группе не нужно везти с собой оборудование, а специальные краны или оптику можно арендовать на месте. За счет экономии средств это будет привлекать сторонние группы. Но в то же время содержать большие павильоны и оборудование дорого уже для местных команд. А еще бывает, что в регионе есть дорогое профессиональное оборудование, но на нем некому работать, и нужно готовить местных специалистов. Или же это оборудование не подходит для профессионалов, которые приезжают из Москвы, так как оно закуплено на основании своего представления местных «о прекрасном». Во избежание подобных эксцессов требуется разработка общей методички, которая стандартизировала бы требования к павильонам, оптике и оборудованию.

Точно можно сказать, что очень хорошая база сформирована в Республике Саха (Якутия), но она развивается не только благодаря своей легендарной киностудии, но и за счет многих независимых кинематографистов. Именно такие авторы выигрывают большинство призов на фестивалях. Они отдалены от столичной суеты и разного рода мейнстримов, и благодаря этой дистанции у них есть возможность осмыслять происходящее по-своему.

Какие наиболее актуальные болевые точки регионального кинематографа вы бы выделили сейчас? Чего особенно не хватает региональному кинопроизводству на данный момент в целом? Финансирования? Кадров?

Я бы назвала здесь проблему кинообразования. Часто иного пути у молодых ребят, кроме как ехать в Москву, чтобы получить системные знания, не существует. Но, как мы понимаем, не у всех из них есть 600 тысяч в год, чтобы выучиться в хорошей киношколе. Необходимо нам приехать и рассказать, как нужно снимать. У меня самой не было возможности выучиться в Саратове двадцать лет назад. И путем шишек, боли и ошибок я получила опыт и имею свое понимание, как снимать кино. В общем, первое, что требуется – качественное, системное и длительное кинообразование.

Второе – материальная поддержка. Пусть небольшая, как у нас, но системная. У ФПРК небольшие гранты, но их несложно получить. Если ты действительно подготовился, подумал головой, у тебя и правда написан хороший проект, ты все получишь.

Как вы оцениваете сегодняшнюю степень взаимодействия столичных и региональных кинематографистов? Для внешнего наблюдателя по-прежнему может сохраняться ощущение, что локальные профессионалы остаются на периферии основного кинопроцесса…

Региональность – это то, чем стоит гордиться, это преимущество, а не слабость локальных профессионалов. Поэтому я бы не занималась тем, чтобы искусственно «женить» московских продюсеров и региональных игроков или специально приглашать к себе режиссеров из столиц. Принято до сих пор считать, что в столице все продюсеры более розовощекие, а режиссеры круче, но это не так. Не нужно гонятся за столичностью, нужно действовать самому. Есть наш фонд, есть мы, готовые помочь: через нас можно «выстрелить» и потом продолжить прокладывать свой путь на платформы и телеканалы. Московским продюсерам необходимо показать определенный уровень, которому многие региональные игроки, в особенности начинающие, пока не соответствуют. Ходить и просто заглядывать в глаза продюсерам – голый номер. Прекрасный пример – гениальный Иван Соснин, который живет в Екатеринбурге и не бегает за столичными продюсерами. Вместо того, чтобы уехать в Москву, потеряв свою режиссерскую идентичность, он остался в Екатеринбурге, у него есть собственная кинокомпания в родном городе, в которой он свободно творит.

В большом кино главный жанр сегодня – сказка и семейное кино. Затрагивает ли региональный кинематограф этот глобальный «сказочный» тренд?

Недавно вышедшие ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ уже упомянутого Ивана Соснина – блистательный пример того, чем может быть славен региональный кинематографист. Соснин хорош тем, что включает голову и придумывает, как снять сказку за условные 100 миллионов рублей так, чтобы зрителю было интересно и он пришел на фильм в кино, хотя столичные сказки стоят в разы дороже. Региональные бюджеты заставляют режиссера думать, и фильмы получаются авторские и оригинальные.

Какие глобальные планы у ФПРК на следующий год?

Мы не мыслим на год вперед, мы мыслим пятилетиями и десятилетиями. Мы растем, развиваемся, уже стали узнаваемыми и хотим выходить на международный уровень. Чтобы в мире узнавали о наших замечательных кинематографистах и коллеги из других стран приезжали снимать в разных уголках России. Мы хотим делать международные коллаборации и превратиться в Международный фонд поддержки регионального кино (смеется). Пока у нас в планах – начать взаимодействовать с коллегами из стран ближнего зарубежья, а также Индии, но об этом я смогу рассказать позже.

Фото: личный архив спикера