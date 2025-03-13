Илья Учитель: «Дед получился не менее суровым, чем батя, при этом в нем гораздо больше романтики»

БК расспросил режиссера фильма «Батя 2. Дед» о том, как создавалась картина

3 апреля на большие экраны выходит сиквел БАТИ под названием БАТЯ 2. ДЕД. В продолжении истории родители во время развода отправляют Макса на лето в деревню к деду-фронтовику. Строгий дед становится другом и учителем для мальчишки, а также участником его многочисленных проделок. Действие картины разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, где взрослый Макс тоже разводится с женой, в девяностых и в послевоенный период. Роль деда в разных возрастах исполнил Евгений Цыганов, к своим ролям также вернулись Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов и Надежда Михалкова. Режиссером проекта стал Илья Учитель, постановщик ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ и СТРЕЛЬЦОВА. БК обсудил с ним, насколько сложно снимать продолжение народного хита, как работалось с тремя временными периодами и как Цыганову давался образ старика.

Расскажите, пожалуйста, чем вас привлек сиквел комедии БАТЯ? Как вы принимали решение стать режиссером фильма?

История стандартная: мне прислали сценарий под названием «Дед». Было очевидно, что этот фильм пересекается с БАТЕЙ. Текст требовал доработки, чем мы с командой и занялись.

Какие сложности возникают при работе над сиквелом, где постановщиком первого фильма был другой режиссер?

Я воспринимал фильм ДЕД как отдельное от БАТИ кино. В этих картинах есть пересекающиеся персонажи, некоторые шутки отсылают к первому проекту, но основная история самостоятельна, поэтому не могу сказать, что первый фильм накладывал на мою работу сильный отпечаток. Я понимал, что БАТЯ имел большой успех и снискал народную любовь, и вот это налагало ответственность.

В чем ключевое отличие, раз вы называете ДЕДА отдельным фильмом?

В сиквеле рассказывается история дедушки, и важное место отводится сюжетной линии о его молодости. В целом эта история в первую очередь не про воспитание, а про любовь, про то, как мужчины в одной семье в разных поколениях пытаются сохранить свою любовь либо найти ее. Весь воспитательный процесс построен на том, что дедушка пытается воспитать во внуке правильное отношение к любви: как ее искать и что в ней содержится главный смысл нашего существования. То, как мальчик переживает свою первую любовь в детстве, переносится на его взрослые отношения. То, как мужчины любят своих женщин, проецируется на всю их жизнь, накладывает отпечатки. Вся жизнь мужчины выстраивается вокруг той, с кем он ее проживает.

Расскажите, пожалуйста, об образе деда. Каким он получился, по вашему мнению?

Дедушка получился не менее суровым человеком, чем батя, при этом романтики в нем, конечно, гораздо больше. Он проживает ее внутри себя, не выставляет напоказ, но все это в нем, безусловно, заложено.

Имеется ли в фильме у деда арка и какая она? Какие трансформации он проходит?

Дед проходит трансформацию из черно-белой части, где он еще молодой. Надеюсь, она объяснит, почему дедушка в старости ведет себя так, как он себя ведет.

Действие картины разворачивается в трех эпохах – в современности, в девяностые и в послевоенные годы. Насколько сложно было совмещать три времени? Не будет ли зрителю сложно воспринимать такую структуру повествования, как вы думаете?

Конечно, это выглядит как мозаика, но, я надеюсь, мы с командой нашли формулу, чтобы зрителю было не сложно. Безусловно, такая структура требует зрительского внимания, чтобы не пропустить логические связи в фильме, но мне кажется, что получилось довольно доступно.

В первом фильме флешбэки из детства Макса были комедийными скетчами. Остаются ли они таковыми во втором или их роль и значение для сюжета изменились?

Роль флешбэков совпадает с первым фильмом на сто процентов. Они обладают комедийным характером, но теперь это не просто смешные мини-эпизоды про воспитание, а сцены, в которых есть и сюжетные повороты, связанные с тем, как мальчик влюбляется в соседскую девочку, а дедушка наставляет его в том, как он должен себя вести.

Флешбэки деда напоминают советские фильмы. Почему вы решили их снять в такой стилистике, более того, в ироничном ключе?

Изначально мы выбрали три разных визуальных языка для истории. Мы добивались того, чтобы все три части сильно отличались друг от друга. Современная линия выглядит как привычное современное кино. Часть с дедушкой снята на анаморфотную оптику, чтобы создать ощущение сказки, солнечного лета, полного любви. А для черно-белой части решили сделать полноценную стилизацию под кино тех времен. То есть мы не просто переключали режим на камере, а особым образом ставили свет. Оригинальная музыка, которая сопровождает черно-белую часть, тоже стилизована под советские мелодии, также мы использовали известные композиции.

Какие картины вы использовали как источник вдохновения для этих фрагментов?

Мы посмотрели очень много советских фильмов. Все не назову, но среди них были СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ, ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН, ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ, ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ. Это не только кино пятидесятых, но мы переняли общий вайб этих фильмов, использовали какие-то приемы из них.

Как на роль деда удалось пригласить Евгения Цыганова? Кажется, образ этого деда далек от персонажей, которых он обычно играет.

Евгений не сильно сопротивлялся. Я думаю, в этом и есть его актерский интерес – сыграть непривычного для себя персонажа, дедушку. Мы сначала пробовали известных возрастных артистов, но было сложно подобрать под такую величину и с такой же харизмой молодого актера. Поэтому приняли решение, что нам нужен один актер, который будет существовать в двух эпохах.

Насколько сложно было достаточно молодому актеру изображать старика?

Честно говоря, не сложно. Первые пробы проходили еще без пластического грима, Евгений играл именно партию дедушки, и мы уже тогда поняли, что вот таким и должен быть персонаж.

Что в образ деда удалось привнести именно ему?

Евгений – потрясающий артист, который предлагал много идей во время съемок. Множество фишечек в фильме было найдено в съемочном процессе от «химии», возникшей между ним и исполнителем роли внука Андреем Андреевым. Мне надо было только не мешать и контролировать поток этих фантазий.

Андрей Андреев в картине потрясающе играет маленького Макса. Так как хорошо играющие дети-актеры встречаются очень редко, как вам работалось с ним?

Андрей – один из тех актеров, которые мне достались по наследству от первого фильма, и это оказалось большим счастьем. До этого у меня не было большого опыта работы с детьми. Андрей – уникальный человек, он настолько восприимчив к тому, что ему говорят, что даст фору многим взрослым актерам. Он сразу исполняет то, о чем его просят. Андрея нельзя расценивать как актера-ребенка, он уже большой артист, который многое умеет.

Семейная динамика, где жесткие и суровые старшие члены семьи входят в конфликт с более молодыми, отказываясь понимать друг друга, также все чаще стала появляться на большом экране. О чем это говорит, на ваш взгляд?

Это вечная тема, не важно, в какое время мы живем. Вопрос лишь в жанровой принадлежности, как раскрывается сюжет. Это может быть конфликт, который перерастает в ненависть и психологические травмы, а у нас упор делается на то, что, несмотря на все поколенческие проблемы, важно сохранить любовь внутри семьи.

Как вы думаете, зрителей в картине привлечет радость узнавания? Или что-то другое?

Здесь ставка, как и в БАТЕ, сделана на узнавание, на то, что во многом зрители увидят себя. Я надеюсь, у нас получилось нежное и трепетное кино, которое найдет отклик у массового зрителя.

Вы почти десять лет не снимали комедии, с фильма ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ. Насколько сложно было вернуться в этот жанр?

Я не воспринимаю наш фильм как комедию в чистом виде. Я бы назвал его лирической комедией, это самое правильное определение. Но я не могу сказать, что у меня есть жанровая очередность в работе: сначала снял комедию, потом – спортивный фильм, потом – сказку, потом – снова комедию… Я выбираю историю. Если она бередит что-то в моей душе, я за нее берусь. Поэтому было не сложно.

В 2025 году вы собираетесь снимать БАБАЙКУ. Как идет работа над проектом?

Мы пишем сценарий и продумываем, каким будет мир. Надеюсь, мы приступим к съемкам в этом году. Но поскольку мы смело заявили, что БАБАЙКА – это действительно оригинальная история, разработка сюжета стала непростой задачей. Мы хотим, чтобы это было что-то новое, удивительное и радующее глаз.

Какие проблемы в киноиндустрии привлекают сейчас ваше внимание?

Проблем всегда много, но меня лично пугает отсутствие в выходящем в прокат полнометражном кино разнообразия жанров. Хочется радовать зрителя разными фильмами высокого качества. Я сам снял сказку, но когда мы начинали работу над ЛЕТУЧИМ КОРАБЛЕМ, еще не было сказочного бума. Параллельно с нами в запуске находились только КОНЕК-ГОРБУНОК и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. А пока мы работали, остальные успели наснимать своих сказок. Сказочный жанр оправданно востребован, так как в кино надо показывать визуально богатые проекты, цепляющие глаз. Поэтому понятно, почему все стремятся их снимать. Но я бы хотел видеть на экране и триллеры, и драматические истории, которые выходили бы в широкий прокат, а не оставались камерным событием.

Фото: личный архив спикера