Игорь Угольников: «Любой жанр достоин, чтобы попробовать «поженить» его с военным кино»

Продюсер фильма «Есть только МиГ» рассказал БК о спросе на военное кино и о дальнейших планах студии «ВоенФильм»

27 ноября в прокат выходит комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ, события которой разворачиваются в 1944 году. Главного героя, летчика Ивана Поливанова (Даниил Попов), после ранения и из-за проблем со зрением «списывают» на ложный аэродром. Теперь он должен наладить его работу, сделав максимально достоверным. Кроме того, в лесу обнаруживается разбитый истребитель МиГ-3. Поливанов убеждает механика Мурашкина (Владимир Ильин) починить его, чтобы сохранить мечту о возвращении в небо. Попутно Поливанов не только находит друзей среди сослуживцев, но и встречает любовь. Картина готовится к выходу усилиями дистрибьютора «НМГ Кинопрокат», обещая стать главным предложением для ценителей отечественного кино в последний ноябрьский уикенд. БК поговорил с продюсером картины Игорем Угольниковым о спросе на военное кино, о том, как тематика войны стыкуется с комедией и другими жанрами, и о дальнейших планах студии «ВоенФильм»

Расскажите, пожалуйста, историю проекта ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ. Как возникла идея фильма?

Идея сделать легкий фильм о Великой Отечественной войне существовала давно, но мы никак не могли к ней подступиться. Плюс у нас есть очень хорошая база для проведения съемок, прежде всего самолетных, в Медыни, городе в Калужской области, на нашей киностудии «ВоенФильм». И мы с Александром Александровичем Жигалкиным решили объединить идею создания картины в комедийно-приключенческом жанре с нашими техническими возможностями. Как вы знаете, обычно студия «ВоенФильм» снимает максимально достоверные, эмоциональные фильмы о Великой Отечественной войне, которые порой тяжело смотреть зрителю, особенно в нынешние времена. Но тут идея была немного иная. Мы захотели сделать более легкое кино, которое можно будет посмотреть всей семьей. За референс мы взяли ленту БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО, которая вышла сразу после войны. Или, например, в том же жанре есть фильм ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». В общем, решили, что попробуем создать что-то подобное. Плюс у нас есть самолет МиГ-3. Отсюда в моей голове родилось название, идея использовать знаменитую фразу из всеми любимой песни. В нашем фильме действительно единственным летным самолетом, который есть на аэродроме, был МиГ-3. Хотя в картине снялся не только МиГ, но и «Мессершмитт», и Яки. Как известно, «ВоенФильм» всегда использует только достоверную и точную технику. Если можно так сказать, это часть нашего фирменного почерка. Безусловно, это макеты, но они летают, и даже самые дотошные знатоки не смогут сделать нам никаких замечаний. Съемки были проведены на специальных Gimbal-устройствах. Это наше ноу-хау, которое позволяет грамотно облетать самолет вокруг или делать так, чтобы он правильно двигался.

В общем, мы написали сценарий, а сам фильм сняли в прошлом году на площадке «ВоенФильм Медынь». Мой друг и партнер по этой картине Александр Жигалкин выступил режиссером и сопродюсером. Музыку к фильму написал наш друг Иван Замотаев. И я верю, что к этой ленте будет высокий зрительский интерес, прежде всего семейный. А мальчишки наверняка захотят полетать на таком самолете. Жанр картины мы обозначили как «героическая комедия». Сочетание не самое привычное для нашего зрителя, однако мы попытаемся преподнести нашу картину в таком вот необычном жанре.

Что оказалось труднее всего при создании картины?

Обычно журналистов интересует, что было самое трудное, но никто не спрашивает, что было самым легким (смеется). При создании картины всегда самое трудное и необходимое – написать хороший, эмоциональный сценарий, который будет держать зрителей в напряжении. Вот и перед нами стояла задача сделать так, чтобы зритель захотел посмотреть наше кино. Что касается производства, то мы давно этим занимаемся, трудностей особых не было. Впрочем, сложно было уговорить сняться в нашей картине великого российского актера Владимира Ильина (улыбается). Он не всегда соглашается сниматься, особенно в военном кино. Мы это выполнили, но это было трудно, да. А еще мы с Александром Жигалкиным решили сэкономить и снялись в картине сами (смеется). За роли в крошечном эпизоде каждый из нас получил по одному рублю.

Могли бы вы поделиться какими-то подробностями рекламной кампании?

Упомянутый выше самолет будет установлен на нашей премьере. Это белый самолет в зимнем «окрасе», с красной стрелой и красной звездой, очень красивый, яркий, прототип тех самых великих МиГ-3, на которых воевали наши деды. Кстати, и мой тоже. Также наш МиГ-3 среди другой военной техники будет установлен на Красной площади, в экспозиции, посвященной знаменитому параду 7 ноября 1941 года. И мы попросили исполнителя главной роли в нашем фильме Даниила Попова поприсутствовать там в своей летной форме, чтобы им и самолетом полюбовались гости Красной площади. А потом наш МиГ-3 «перелетит» к кинотеатру «Октябрь».

Какой вы видите целевую аудиторию фильма? Верно ли мы понимаем, что в идеальной ситуации на вашу картину должны прийти родители со своими детьми?

Все так. Это захватывающая история, я уверен, молодежи она понравится. Главные герои – молодые люди в драматической ситуации. Основной персонаж яркий и интересный. При этом драматургически мы не «тяжелим» наше кино. Это комедия, на которой можно и попереживать за персонажа, и поддержать его, и посмеяться вместе с ним, что тоже важно. И мне хочется, чтобы в кино пришло и наше старшее поколение, бабушки и дедушки, чтобы они вспомнили комедии о войне, которые видели в юности. Мы будем рады, если зрители смогут провести параллели и вспомнить те фильмы, чтобы сравнить их с нашим.

Насколько в целом ретро-кино про советские годы интересно зрителю? В чем, по-вашему, его актуальность сегодня?

Мне трудно судить, наверняка есть специальные исследования по аудитории. Я сужу по себе и знаю, что я такое с удовольствием смотрел бы и жаждал бы видеть в кинотеатрах.

Как вы выбирали дату выпуска ленты? Не было ли идеи выпустить ее летом, чтобы разнообразить репертуар кинотеатров в непростой для них период?

Здесь я полностью слушаю наших прокатчиков, компанию «НМГ Кинопрокат», они определили эту дату. Существует большая конкуренция и перед новогодними праздниками, и после. Российская индустрия производит сегодня много интересных картин, и прокатчикам лучше знать, когда правильно выпускать проект.

Какие у вас ожидания от предстоящего проката? Какой вы делаете личный прогноз на кассовые результаты ленты?

Очень хотелось бы вернуть деньги, которые вместе с инвесторами мы потратили на производство данной ленты, честно говоря (улыбается). И я очень благодарен Фонду кино, который решил поддержать нас на самой финальной стадии перед выходом картины, разглядев ее состоятельность и потенциал.

Когда вы только заявили проект, он позиционировался как «героическая комедия». Но если судить по поздним трейлерам, комедийная направленность картины отодвигается в них на второй план. Каким в итоге получается проект и в каком жанре вы его будете окончательно позиционировать для аудитории?

Можно не напирать ни на слово «комедийный», ни на «героический». Но это точно зрительский, легкий фильм. Его можно смотреть с улыбкой как минимум, если уж кто-то из зрителей не захочет посмеяться. Плюс яркие полеты самолетов, что особенно увлекательно смотрится на большом экране. Это захватывающее кино, которое при этом недолгое, оно идет всего 90 минут. Какой-то дискуссии или разногласий по поводу того, как именно позиционировать картину, у нас не было. Как продюсер я видел свою задачу в том, чтобы кино было снято достойно и чтобы его можно было смотреть всей семьей.

Пока мы с вами разговариваем, я параллельно смотрю, как на экране сдаются шоты компьютерной графики. А звукорежиссер Анатолий Белозеров прямо сейчас на «Мосфильме» сводит звук, и скоро я получу новую часть работы и буду слушать. Это нормальная продюсерская работа, от создания сценария до съемок, воплощения картины в монтаже, графике и выхода на экран. Это постоянная продюсерская забота. Еще я перфекционист, стараюсь всех заставлять выполнять работу качественно, что не всегда легко получается. Приходится порой воздействовать на остальных своим примером.

С какими жанрами, по-вашему, лучше всего гармонирует военный сеттинг? Понятно, что наиболее очевидным выбором здесь является героическая, масштабная драма – но как насчет мелодрам, камерных драм, приключений (вплоть до семейных), триллеров или даже хорроров?

Любой жанр хорош, кроме плохого, на мой взгляд. Любой жанр достоин, чтобы попробовать «поженить» его с военным кино. Единственное, я категорически против, чтобы откровенно извращались факты о победе наших предков в угоду зрительскому интересу. А все остальное, я думаю, вполне возможно.

Имеются ли у вас какие-нибудь договоренности в отношении международной судьбы картины? Есть ли шанс, что ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ выйдет в дружественных странах?

Будем стараться в этом направлении. Надеюсь, сможем в Китае представить наш фильм, на этот рынок хотелось бы попасть. Но пока нам нужно пробиться к сердцам родных зрителей, а дальше уж посмотрим.

Довольно долгое время военные картины не могли добраться до миллиардной отметки сборов, однако в этом году АВГУСТ переломил этот тренд. Как вам кажется, дело в самом фильме, изменении запроса аудитории или иных факторах?

Как минимум еще наши картины БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ и ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ были достойно, как мне кажется, приняты зрителем за это время. Спад внимания к военному кино объясним нынешними временами, но если фильмов снимается не так много, то вот сериалов производится уже достаточно. Все-таки военные драмы – третий по востребованности жанр после сказок и комедий. Так что интерес к жанру есть, просто каждому конкретному продюсеру стоит работать на максимуме возможных сил.

Каких жанров, на ваш взгляд, не хватает на данный момент киноходящей аудитории? В чем ее основной запрос?

Если бы я только знал, уже сейчас начал бы снимать! (Смеется.) Сегодня выходит множество сказок и еще больше прямо сейчас сказок снимается. Интерес к семейному кино не затихает, и это еще долго будет продолжаться. Главное, чтобы сказки не закончились (улыбается). Я уже жду, когда вместо Конька-горбунка, Чуда-юда, Морозко или Алисы появятся новые сказки и новые герои, которые смогут придумать и воплотить в жизнь мои коллеги. Мне трудно здесь говорить за всю индустрию, я лишь как зритель надеюсь, что выйдет еще больше наших фильмов, хороших и разных, и нынешняя ситуация на рынке будет этому способствовать. Возможно, и нам предстоит снять свою первую сказку. Возможно, ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ, будучи фильмом в легком жанре, станет первым шагом для компании «ВоенФильм» в этом направлении.

Расскажите, пожалуйста, о планах на 2026-й. Какие из ваших проектов в следующем году или позже доберутся до кинотеатров или стримингов?

В декабре заканчиваются съемки совместной российско-белорусской картины БАТЬКА МИНАЙ про известного героя партизанского движения Беларуси. Главную роль в ней сыграл Алексей Кравченко. Съемки проходят на студии «Беларусьфильм» спустя сорок лет после того, как он там же сыграл в фильме Элема Климова ИДИ И СМОТРИ. Эту картину мы будем выпускать в 2026 году.

Также в следующем году все усилия студии «ВоенФильм» и Киностудии Горького будут направлены на производство картины ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. Кинопарк «Москино» выстроил декорации Рейхстага для съемок этой картины, за что я очень благодарен мэру и правительству Москвы. ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – главный проект для компании «ВоенФильм» на 2026 год. Съемки начнем 30 апреля, ровно в тот же день, когда в 1945-м наши предки начали штурм реального Рейхстага. БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ в свое время я тоже начинал снимать 22 июня, для меня это было важно. Так же как и съемки «По зову сердца» начались 3 июля, то есть в дату, когда Сталин обратился по радио к советскому народу в начале войны. Для таких картин я верю в символизм дат.

Каким вы видите развитие компании «ВоенФильм» в ближайшие несколько лет? Чего хотелось бы добиться?

В ближайшие три года мы хотим развить нашу киноплощадку в Медыни, мы ее всячески расширяем. Там есть взлетная полоса, деревня, река, окопы, советские и немецкие. Сейчас мы там возводим большую локацию концлагеря, также строим железную дорогу. Все свои усилия мы тратим сегодня на развитие «ВоенФильм Медынь». А еще в данный момент в кинопарке «Москино» мы строим не только Рейхстаг, но и европейский город, и средневековую крепость. Эти декорации уж точно будут использоваться для съемок разных фильмов в самых разных жанрах. Наша задача – сделать эти локации достоверно, качественно, чтобы они простояли долго и при этом их можно было трансформировать под каждую конкретную картину.

Вообще, я надеялся, что вы меня спросите: «Игорь Станиславович, а не устали ли вы снимать военное кино? Вы же занимались комедиями! Не хотите тряхнуть стариной и снять просто комедию?» Я вам отвечу: я начал путь к этому. Пока я спродюсировал военную комедию, но впереди у меня, конечно, желание снять что-то невоенное. И раздумья на эту тему есть. Но пока много работы на студии, и переключиться я не могу. Однако мечта снять легкую комедию, драму или даже сказку существует. И я с большой радостью сыграю в таком фильме злого волшебника, водяного или иного сказочного персонажа.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»