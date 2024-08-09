Cергей Урсуляк: «Сложно думающий зритель необходим стране как двигатель прогресса»

БК поговорил с президентом «Окна в Европу» о месте фестиваля в современном ландшафте отечественной киноиндустрии

9 августа в Выборге открывается кинофестиваль «Окно в Европу». Председателем жюри конкурса игрового кино в этом году станет режиссер Владимир Котт. На церемонии открытия будет показана романтическая мелодрама ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Святослава Подгаевского, а фильмом закрытия станет семейная фантастика ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА Антона Борматова. Среди множества премьер смотра – новый фильм Романа Каримова ЗАТЕРЯННЫЕ и комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА с Никитой Кологривым. БК поговорил с президентом фестиваля Сергеем Урсуляком о месте «Окна в Европу» в современном ландшафте отечественной киноиндустрии.

В прошлом году во время фестиваля в Выборге было объявлено, что вы станете его президентом. Еще тогда вы подметили, что для вас поездки на фестивали уже стали полноценной работой.

Фестивали – конечно, работа, да. Особенно когда ты в жюри. Как президент я еще не могу сказать, насколько это работа, все это будет в первый раз у меня, фестиваль покажет. А что касается работы в жюри, то действительно, прошлый год у меня был очень в этом смысле насыщенный, я много ездил председателем жюри. Но не нужно преувеличивать: это не работа шахтера, ты сидишь в зале и смотришь кино. И каждый раз ты думаешь: как жаль, что невозможно пустить фильм на перемотке, или что нельзя уйти и так далее. Безусловно, в моем новом статусе такие мысли в отношении фестиваля «Окно в Европу» мне допускать уже нельзя. Но, с другой стороны, я не связан ни с кем никакими обязательствами, поэтому могу приходить, а могу не приходить, могу смотреть, а могу не смотреть. Хотя, конечно, нужно видеть, что происходит.

Какова ваша вовлеченность в эту часть работы фестиваля, если конкурсную программу формирует Андрей Апостолов?

Да, я не смотрел отобранные картины. Во-первых, не хочу видеть то, что туда поедет, потому что это может лишить меня, что называется, радости встречи. Во-вторых, я считаю, что конкурсную программу должен формировать квалифицированный человек. Она никогда не бывает ровной, и мы очень зависим от того, что выходит. А Андрей не может прыгнуть выше головы и предоставить нам десять шедевров. Он просто дает нам некий срез того, что производится сегодня.

Как и когда к вам поступило предложение стать президентом фестиваля «Окно в Европу»? Как вы восприняли это предложение? Почему согласились?

За несколько дней до фестиваля его руководитель попросил меня о встрече для разговора и сказал, что есть такая вот мысль, как я к этому отнесусь. Я не очень публичный человек, и делать что-то публично – не мое любимое занятие. Но существует момент отдачи долгов. Таким образом я три года вел курс во ВГИКе, который набрал Владимир Меньшов. И теперь таким же образом я подхватил президентство фестиваля от Армена Медведева. Это два человека, которым я очень многим обязан, с которыми я связан целой жизнью, и я считаю, что это просто мой долг. Ощущаю ли я себя достаточно президентом? Нет. Но я и не ощущал себя достаточно педагогом. Я никогда не ощущаю себя «достаточно» кем-то. За счет этого, видимо, я пытаюсь развиваться.

Но вы же не просто режиссер. Вы и сценарий написать можете, и за камерой постоять. Не получается ли, что должность президента кинофестиваля – это тоже ответвление вашей основной работы?

Безусловно. Я сторонник того, что если есть возможность сделать что-то хорошее, за это нужно браться. Результат может быть разный, но попытаться сделать что-то хорошее нужно. Я очень любил всегда выборгский фестиваль. Это не дежурные слова. Это всегда было место, где я встречал массу нравящихся мне людей. Микаэл Таривердиев, Вадим Абдрашитов, Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Станислав Ростоцкий, Армен Медведев – это были люди, с которыми мне очень нравилось общаться. Мне очень нравилось их видеть. Я всегда чувствовал их доброжелательное ко мне отношение, что крайне необходимо и редко в нашей среде. Были фестивали более мощные, раскрученные, модные, но именно в Выборге я всегда ощущал себя по-домашнему и хорошо. И вот эту тональность доброжелательности, которая всегда ощущалась именно в Выборге, эту атмосферу я бы хотел сохранить. И по возможности – приумножить.

Что в таком случае, кроме атмосферы, из опыта прошлых лет вам хотелось бы еще сохранить и развивать? Что конкретно вы хотите сохранить из идей Армена Николаевича Медведева?

Крайне важным в нашей жизни и, в частности, в кино является преемственность. Мы возникли не на пустом месте, до нас были великие кинематографисты. И Выборг хорош тем, что он про это всегда помнил. Всегда на плакате фестиваля был кто-то из очень крупных кинематографистов. В этом году это Инна Михайловна Чурикова. И в то же время девизом фестиваля остается «Прогноз на завтра», и в этом смотре всегда участвовали как представители старшего поколения, так и молодые кинематографисты. Они – двигатель прогресса. И мне кажется, важно не забывать именно о преемственности. Вот эту атмосферу доброжелательности и преемственности между поколениями мне бы хотелось сохранить.

Армен Николаевич всегда подчеркивал, что в Выборге можно было, помимо конкурсной программы, посмотреть авторскую анимацию и документальное кино задолго до того, как началась новая волна их популярности. Что с этими программами сегодня?

С ними все очень хорошо и даже лучше, чем с игровым кино, потому что у нас в документальном кино только премьерные показы. Это большое дело. Мне кажется, все три программы достаточно интересные и сильные. Там есть на что посмотреть и там будет кому дать приз. По крайней мере, я надеюсь, у нас не повторится ситуация, когда на одном «Кинотавре» мы пришли к президенту фестиваля и сказали, что нам некому давать главный приз.

За тот год, что вы официально пребываете в статусе президента фестиваля «Окно в Европу», удалось ли вам глубже изучить его историю, оценить как-то те тридцать лет, которые были до вас?

Я не ставил себе такой цели. Я не предполагаю приходить на этот фестиваль с революционными намерениями. Мне кажется, эволюция гораздо лучше, чем революция. Но фестиваль, безусловно, должен быть больше актуализирован. Хорошо, если он будет шире смотреть на вещи. Авторское кино сегодня лишено аудитории, и в этом смысле фестиваль играет очень важную роль в его жизни. Хотя я понимаю, что в результате многое будет зависеть от выбора жюри. Но поддержка авторского кино – в любом случае вещь хорошая. ЧЕБУРАШКА всегда найдет свой путь к сердцам зрителей, а вот сделать и показать зрителям кино, где нет раскрученных звезд, яркой картинки, но есть глубокая мысль – это важно. И пробиться к зрителю такому кино фестиваль как раз и помогает.

Можете ли вы рассказать, каким видите место «Окна в Европу» в киноиндустрии? Планируете ли вы его менять? Сделать популярнее, моднее, доступнее?

Очень опасно гнаться за модой. Нужно как-то совмещать актуальность, модность и серьезность подхода. Кино – дело не суетливое. Меня радует, что в Выборге никогда не было скандальных ситуаций: никого не вылавливали из бассейна, никто не ломал деревья в парке Монрепо. Никто не предлагает никого лишать радостей фестиваля, но все всегда было нормально. Мне кажется, это нужно сохранять. А актуальность должна проявляться в том, чтобы на фестиваль в Выборг хотелось попасть. И мы это стимулируем доброжелательным отношением и обещанием, что все будет по-честному.

В первое время после исчезновения «Кинотавра» некоторые ждали, что какой-то другой смотр перехватит его повестку и станет новым флагманским фестивалем отечественного арт-кино, его витриной. Сегодня можно говорить, что этого не произошло, а в каком-то смысле имело место тихое перераспределение функций между разными, в том числе новыми смотрами. Какое место в этом процессе у «Окна в Европу»?

Во-первых, «Окно в Европу» никогда не страдало гигантоманией. Наш фестиваль занимает свое место и не собирался становиться «Кинотавром» в Выборге. Во-вторых, мне кажется, место «Кинотавра» так и останется пока не занятым. Он возник в свое время, при определенных обстоятельствах, с определенными людьми. И время, и обстоятельства, и люди на сегодня ушли, я бы так сказал. А на новом этапе, думаю, потребуется новый флагманский фестиваль российского кино. Он так или иначе появится. Но для этого очень многое должно сойтись.

Как вы оцениваете изменение фестивального ландшафта за последние два с лишним года?

Ну я все-таки не почетный член всех фестивалей. Есть люди, более глубоко в этом разбирающиеся. Я сам куда-то ездил, но весь спектр мне неподвластен. В последнее время появилось огромное количество фестивалей. Я всегда был и буду сторонником большого их количества. Я вырос в провинции, причем довольно далекой, и поэтому знаю, как важны для ощущения жизни, для связи вообще внутри страны приезды артистов, гастроли театров, фестивали. Будучи в Чите, Выборге, еще в каких-то некрупных городах, я вижу, какой это для них плюс. Это видно по тому же Выборгу. Я очень хорошо помню первые фестивали, например, конца 90-х. Тогда это было развлечение для гурманов, это не было массовым. И посмотрите, что происходит сейчас, когда люди приезжают из других городов, планируют свои отпуска для того, чтобы побывать в Выборге и оказаться в этом полном зале, в этой атмосфере. А ведь Выборг – балованный город, кинематографистов в нем довольно много, там все время снимается какое-то кино. А на фестиваль все равно идут. Крайне важно, когда фестивали посвящаются жанрам: фестиваль экранизаций, фестиваль литературы и кино, который тоже в Ленинградской области проходит довольно давно, в Гатчине, фестиваль еще чего-то. Это крайне важно для всех, но в первую очередь – для кинематографистов. Есть целый пласт кинематографа, которому без этого сложно пробиться к зрителю.

Какой путь российского арт-кино навстречу к зрителю вам кажется наиболее оптимальным – через небольшие профильные фестивали, через традиционный кинопрокат или все же через стриминг-платформы?

Я не знаю, насколько стриминговые платформы сегодня заинтересованы именно в авторском кино. Сам я в силу возраста сторонник проката, когда есть возможность посмотреть авторское кино именно в зале. Второе – это фестивали, которые под такое кино заточены. И в-третьих, мне кажется, было бы здорово выделять в линейках крупных телеканалов специальную нишу для авторского и документального кино. Я бы это обязательно делал. Мне кажется, не важно, когда – поздно ночью, рано утром, в какие-то праздничные дни, в прайм-тайм, но это нужно показывать. Нужно показывать для того, чтобы воспитывать зрителя на сложном, чтобы его жизнь была более наполненной. Важно давать зрителю не только то, что он легко поглощает, но и то, что требует усилий. Это важно для будущего страны, если хотите. Это не только узко кинематографическая тема. Сложно существующий и сложно думающий зритель необходим стране просто как двигатель прогресса.

Вы ощущаете конкуренцию с другими смотрами? Приходится ли фестивалю бороться за фильмы?

Я знаю, что за каждую картину приходилось бороться, но бороться не столько с конкурентами в лице других фестивалей, сколько с обстоятельствами жизни. Сейчас гораздо сложнее стало получать фильмы.

Расскажите, пожалуйста, что запланировано в деловой программе? Где, может, вы сами будете выступать?

Я не предполагаю выступлений, если только по заявкам трудящихся. У нас намечены мастер-классы, как всегда, в нашей знаменитой библиотеке Алвара Аалто. Также намечены какие-то встречи, но самое главное – это нормальные связи за рюмкой водки кинематографистов друг с другом. Это достаточно действенная вещь (улыбается).

У вас впереди две огромные киноработы: экранизация романа «Война и мир» и фильм-мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» на песни группы «Секрет». Что вы можете рассказать про эти свои ближайшие проекты?

Говорить всерьез рановато. Это две заявленные работы, да, но каждая из них нуждается в проработке. Пока не готов сценарий ни одной из них. О каждой из них я боюсь думать – это сложнейшие работы. Я, конечно, экранизировал большую литературу, но не настолько большую. В общем, пока конкретики мало, кроме желания всех, чтобы это произошло.

В целом как вы оцениваете жизнеспособность и зрительский потенциал мюзикла как жанра сегодня в России?

Это не наш жанр, если говорить о его классическом понимании. Если сравнивать с американским искусством, то у него действительно огромная история, долгие традиции. Но если мы вспомним наши не мюзиклы, а музыкальные картины, то нам тоже есть чем похвастать, чем гордиться. И самое главное, это имело огромный успех в свое время у наших зрителей. Когда мы уже начали это делать, я с удивлением обнаружил, что еще 25 групп создают мюзиклы на разные темы. Может быть, стоит остановиться и подождать, а то слишком много мюзиклов получается на небольшое количество зрителей. Но сам я давно этого хотел, и мы многократно с Антоном Андреевичем Златопольским говорили на эту тему. Однако каждый раз возникала или новая экранизация, или военная драма про хождения в лесу, и музыкальные картины все время откладывались. Вдруг появилась идея с «Ничего не бойся». Сценарий сложно пишется, это дало нам время посмотреть по сторонам и увидеть, какое большое количество мюзиклов сейчас запускается. Может, имеет смысл заняться ВОЙНОЙ И МИРОМ, а потом сделать мюзикл. Но на Толстого тоже сейчас все ринулись. Посмотрим.

А то, что в основе – популярный мюзикл, вас стимулирует?

Да, но это ни к чему не обязывает зрителя. Это совсем не означает, что он побежит его смотреть. Важно написать хороший сценарий. Если сценарий будет хорошим, тогда все получится. Если сценарий хорошим не получится, то это и делать будет не надо.

Фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»