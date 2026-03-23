Предварительная касса уикенда: «Домовенок Кузя 2» стартовал с первой строчки
Автор: Георгий Романов
23 марта 2026
На счету новинки оказалось порядка 270 млн рублей
Согласно предварительным данным, лидером четверга стала семейная лента ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK). Отечественный релиз записал на свой счет порядка 270 млн рублей (662,4 тысяч зрителей) и показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке в 22 человека на сеанс.
Другая российская новинка, рассчитанная на семейную аудиторию – ДОКТОР ГАФ (CP) – начала свой прокат с 24,4 млн рублей (59,9 тысяч зрителей). Это результат позволил картине с Сергеем Гармашом занять шестое место таблицы.
С восьмой строчки стартовал британский триллер НА ЦЕПИ (VLG). За четыре дня в копилке проекта оказалось в районе 19,7 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
