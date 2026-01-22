Алексей Васясин: «Новогодняя битва» еще раз подтвердила, что потребитель любит кино и готов платить за хороший контент справедливую цену»

Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» в разговоре с БК подвел итоги нынешней рекордной «новогодней битвы» и обсудил основные проблемы в отрасли

Алексей Васясин, генеральный директор крупнейшей в России сети кинотеатров, объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино», в состав которой входят 69 кинотеатров и 563 кинозала, в разговоре с БК подвел итоги нынешней рекордной «новогодней битвы», а также рассказал о том, какие перспективы это открывает для киноиндустрии, как его компания работает над увеличением посещаемости, что он думает о текущей средней цене билета и какие видит основные проблемы в отрасли.

Как в вашей киносети прошла «новогодняя битва» в этом году? Повторились ли общероссийские результаты с рекордом по сборам и по посещаемости?

С точки зрения денег результаты оказались даже выше прогнозируемых. Если брать соизмеримый период, первые восемь праздничных дней, то сборы повысились к прошлому году на 30 процентов, а посещаемость – на 15 процентов. Индустрия также показала рост – 15-16 процентов по билетам и 30–32 процента в деньгах. С 2019 годом, который часто берется как маркер, сложно сравнивать, так как за семь лет многое изменилось. В нашей сети тогда было больше кинотеатров и залов, они были более технологичные, потому что присутствовали IMAX, премиальный звук Dolby Atmos и прочее. Ценность рубля теперь другая, пользовательское поведение стало иным: после пандемии люди подсели на стриминги. Поэтому надо сравнивать при прочих равных в одной системе координат. Динамика новогодних сборов вызывает оптимизм и позволяет предположить, что этот год будет действительно разворотным не только с точки зрения денег, но и с точки зрения количества билетов. Да, однозначно результатов 2019 года, а именно – 220 миллионов билетов за год, мы не достигнем, но в том, что валовые сборы превысят 55 миллиардов рублей, у меня нет сомнений. Я в целом оптимист, поэтому всегда с позитивом смотрю в будущее. Мы имеем большие амбициозные планы по развитию сети, понимаем, куда движемся, поэтому у нас очень много дел и нет времени грустить (смеется).

Оправдали ли релизы ваши ожидания? Удивили ли какие-то фильмы в положительном или негативном ключе? Может быть, какие-то картины, по вашему мнению, не выработали свой потенциал?

Не многие мне верили, но я говорил, что за январские праздники кинотеатры соберут 11 миллиардов рублей. Прогноз практически оправдался: валовые сборы достигли 10,3 миллиарда. Без сомнения, ЧЕБУРАШКА 2 должен был стать лидером. Единственное, я предполагал, что разрыв между ЧЕБУРАШКОЙ и вторым номером, не важно, был бы это ПРОСТОКВАШИНО или БУРАТИНО, окажется чуть меньше – в районе 1,8 раза, но фактически он оказался больше: где-то 2,2 и интервал увеличивается, что говорит об очень хорошем «сарафане» первого фильма. Не буду говорить, кого ставил на вторую позицию, но я ожидал, что разница между вторым и третьим местом будет очень близка. Именно поэтому проектам давали равное количество сеансов. Мне казалось, хвост первой десятки будет чуть сильнее, однако не хватило сеансов для того, чтобы нормально расписать четвертый, пятый и шестой релизы. Несмотря на очень хорошую наработку проектов ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, ЕЛКИ 12 и ТРИ БОГАТЫРЯ, из-за недостатка сеансов разрыв в общей сумме между третьим и четвертым фильмом оказался колоссальным.

Несмотря на рекорды по сборам, ЧЕБУРАШКА 2 все-таки привлек меньше зрителей, чем первый фильм в 2023 году. Чем вы это объясняете?

Сборы первого ЧЕБУРАШКИ были феноменом. Ровно таким же, каким в свое время оказались цифры первого АВАТАРА, результат которого был превзойден только спустя десять лет. В 2023 году я говорил, что пройдет не один, не два и не три года до момента, как показатели первого ЧЕБУРАШКИ будут побиты. Но второй ЧЕБУРАШКА имеет реальные шансы превзойти сборы первого по деньгам, хотя по билетам однозначно не сможет обогнать. Мир стал динамичнее, поэтому, надеюсь, теперь пройдет менее десяти лет до нового рекорда по билетам. Первый фильм был прорывом. Чебурашка стопроцентно попадал в образ народного героя семейного кино – это добрый, оптимистичный, хулиганистый зверек, воплощение ребенка. Он горячо любим всеми, много поколений выросло на истории о нем. У картины был очень хороший «сарафан». Первый ЧЕБУРАШКА выходил в условиях не такой высокой конкуренции, сиквел же стартовал вместе с еще двумя большими картинами. Да, это три разных проекта, тем не менее они рассчитаны на одну и ту же аудиторию – семьи с детьми. Пусть в случае одного релиза затрагивалась более возрастная, в случае другого – региональная публика.

По вашим наблюдениям, три крупных релиза, рассчитанные на одну аудиторию, отбирают зрителей друг у друга или приумножают их?

Конечно, отбирают, если выходят на одной дате. В репертуаре постоянно должны быть представлены крепкие, сильные, технологичные, разножанровые релизы для того, чтобы индустрия работала, как конвейер, и у потребителя имелось бы ощущение, что в кинотеатре всегда есть что посмотреть, а не только на январских праздниках. Если бы фильмы были разведены, возможно, кто-то из них заработал бы чуть меньше, но суммарно индустрия собрала бы однозначно больше. Выходи картины хотя бы с разницей в две недели, начиная с середины декабря, общая наработка была бы выше и не было бы проигравших. В прошлом году ДОМОВЕНОК КУЗЯ стартовал так в конце декабря, в результате освоил более миллиарда и фильм еще долго досматривали. А сейчас побились релизы 1 января, и кто-то выиграл, а кто-то проиграл. В этот раз ЕЛКАМ 12 и ТРЕМ БОГАТЫРЯМ просто не хватило сеансов – они могли бы собрать больше. Бокс-офис прошлогодних ЕЛОК превысил миллиард рублей, и потенциал нынешней части был высоким плюс стоимость билета выросла. Если бы репертуар был распределен, то зрительский интерес был бы стабильно высоким. Знал ли зритель в 2019 году, приходя в кинотеатр, что он хочет посмотреть? Нет, конечно. Но он понимал, что сможет что-то выбрать из репертуара, где всегда были представлены фильмы разных жанров, разной технологичности и доступные по разной цене. Сегодня же зритель в курсе, что выходит 1 января – а дальше неопределенность! Но это же неправда: 8–10 фильмов стартуют еженедельно, и всегда есть что посмотреть. Возможно, мы сейчас уперлись в сказки, хотя надо бы уже и былью заняться. В общем, я за более равномерный, разножанровый, растянутый в течение всего года репертуар. Все-таки индустрия должна функционировать, как завод, а не как ателье. Условно говоря, завод производит постоянно, а ателье выпускает три авто в год – и все 1 января.

Да, эксперты часто говорят о том, что для устойчивого развития отрасли необходимо, чтобы в прокат выходило по два блокбастера в месяц, но этого так и не произошло за четыре года с момента ухода мейджоров. Как вы думаете, в чем тут проблема и решится ли она когда-нибудь?

Все всё понимают, просто личные либо корпоративные амбиции затрудняют осознание и все меряются силами. Мы же русские люди и любим соревноваться. Я давно призываю всех прекратить мериться и как-то работать в унисон. Конкуренция положительно влияет на рынок, но конкуренция – понятие немного более широкое, нежели столкнуться на одной дате и потягаться медиаактивами. По сути, в этом году состоялась не битва контента, а битва маркетинга. За каждым из трех крупных релизов стояла медиакорпорация и стремилась доказать свою состоятельность. Все уже доказано до. Все – сильные, профессиональные игроки. И точка (смеется).

Может быть, это переходный этап, и когда-нибудь корпорации начнут равномерно распределять свои релизы?

Возможно. Продолжая про русских людей, мы учимся на своих ошибках, а не на чужих, поэтому не исключаю, что это переходный период. Уже в 2026 году мы видим изменение релизного плана, когда два крупных сильных проекта, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК и ХОЛОП 3, оказались заявлены на лето. Но необходимость выпуска российских блокбастеров летом была понятна с самого начала. Однако нам потребовалось четыре года, чтобы это осознать.

Кроме оптимистичных ожиданий на 2026 год, какие выводы вы сделали для себя по итогам этой «новогодней битвы»?

«Новогодняя битва» еще раз подтвердила, что российский потребитель любит кино и готов платить за хороший контент справедливую цену. Я считаю популистскими рассуждения о чересчур высокой цене билета. Будучи рыночным инструментом, стоимость билета формируется путем пересечения спроса и предложения: есть спрос – цена растет, нет спроса – цена падает. Плюс свою роль играют всевозможные программы лояльности, системы скидок. Январские праздники показали, что с появлением хорошего контента людей в кинотеатрах стало больше, и это привело к рекордной выручке. Значит, люди готовы идти в кино при наличии хороших фильмов. А дальше потребитель определяет свои возможности: кто-то платит полную стоимость в прайм-тайм, кто-то выбирает утренние сеансы на окраине, а кто-то предпочитает комфортные залы за высокую стоимость. Мы открыли, например, кинозалы «Сапфир» с массажными креслами и заказом еды и напитков прямо в зал, а также с отдельным гардеробом для посетителей. И будем строить такие залы и в дальнейшем, насыщая просмотр кино в них дополнительными ценностями. Цена билета в «Сапфир» составляла три с половиной тысячи рублей – и они были раскуплены. Как видите, потребитель сам определяет, за какую стоимость готов пойти. Я не встречал публичных рассуждений о запредельно высокой цене авиабилетов в Сочи или билетов на «Сапсан» в Санкт-Петербург на январских праздниках. Хотя в другое время года в Сочи можно слетать туда-обратно за 10–15 тысяч рублей, а тут билеты стоили под 100 тысяч. Не говоря уже о том, что за последние шесть лет рост потребительской корзины превысил 80 процентов, а цена билета за этот период выросла на 60 процентов. Более того, стоимость автомобиля Lada на данный момент превышает цену Mercedes в 2016 году. Поэтому надо завязывать с популизмом.

То есть вы не согласны с мнением некоторых продюсеров о том, что высокая цена сокращает количество зрителей в кинотеатрах?

Не согласен. Вот превращение индустрии в ателье, а не завод, когда выходит несколько фильмов в год и именно 1 января, однозначно снижает регулярность похода в кинотеатр. Отсутствие технологий Dolby Atmos, звука 7.1, 3D, экрана с соотношением сторон 1.9:1, а не только Scope, сокращает посещаемость. Сегодня потребитель стал более привередливым и требовательным, он стремится за незначительно более высокую цену получить значительно более высокое качество обслуживания. Именно поэтому современные дискаунтеры, такие как «Чижик», открытые X5 Group, предлагают низкие цены в условиях обычного комфортного супермаркета. Пять лет назад подобные магазины открывались на окраине в подвалах, товар был разложен на палетах, чтобы добраться до магазинов, приходилось переплывать лужи. Потребитель не идет туда, где цена несправедливая, а выбирает другое место, со справедливой стоимостью, и не важно, идет ли речь о продуктах питания, цене билета в кино или авиабилетах.

О высокой средней цене говорят сейчас, когда доминирует семейный контент, стоимость билетов на который в целом ниже. А вот средняя цена на взрослые фильмы, к примеру, на ГОРНИЧНУЮ, доходила на праздниках до 730 рублей. Даже такая цена на самом деле не сокращает посещаемость, по вашему мнению?

Цены в 730 рублей или 2 тысячи – цифры, вырванные из контекста. Если вы получаете за 2 тысячи рублей мегакачественный зал, как наш «Сапфир», с массажными креслами, с обслуживанием, отдельным гардеробом, бесплатным попкорном и напитками, то это даже дешево. Все нужно соизмерять.

Вы часто говорите о том, что стремитесь повышать ценность просмотра для зрителей, рассказывая о кинозалах «Сапфир». Значит, они оправдывают себя, и вы будете продолжать в этом направлении развивать кинотеатры?

Однозначно. Мы определились с концепцией кинопространства площадок и будем развивать его с разных сторон. Недавно открылся «Синема Парк Аура» в Новосибирске, где в рамках кинопространства, я бы даже сказал, киногастропространства мы запустили ресторан, детскую игровую комнату, залы повышенной комфортности с реклайнерами «Сапфир» и «Мувик», установили множество диджитальных поверхностей. В качестве центральной вывески кинотеатра там использован первый в России прозрачный LED-экран. Следующий подобный кинотеатр мы откроем в Санкт-Петербурге, «Синема Парк Галерея». И дальше – больше! Многое мы делаем впервые и немного опережаем киноотрасль. И будем стремиться продолжать внедрять инновации.

Я понимаю, почему отдельным продюсерам не нравится рост цены билета. Если кинотеатр ничего не меняет, а просто увеличивает стоимость билета, превышая инфляцию, то у зрителей возникают определенные вопросы. Но если цена билета растет благодаря тому, что повышается качество обслуживания и показ становится более премиальным, то это справедливо. И ценообразование определяется не обсуждением, а эластичностью спроса и предложения.

Один из принципов работы нашей сети – мы не мечемся из угла в угол. Мы наметили свой путь: создавать гастропространство, повышать качество кинопоходов, возвращать технологичность. Вот «Синема Парк Европейский» показывает БУРАТИНО в зале ScreenX, обеспечивающем панорамный обзор благодаря дополнительным боковым экранам. И мы собираемся и дальше совершенствовать технологии. Ряд фильмов сами перецифровали в формат 60 кадров в секунду, где картинка выглядит еще более глубокой, четкой и яркой. Мы строим дорогие кинотеатры, открываем рестораны и внедряем еще множество решений для повышения качества похода в кино. Главное же в нем – не просмотр фильма, а полученная эмоция. Да, картина становится поводом для посещения кинотеатра, но она может забыться, а в памяти останется впечатление, прекрасное ощущение загруженных мыслей, как после тренировки, или прекрасное послевкусие, как после бокала хорошего вина. На всю жизнь остаются яркие эмоции о времени, проведенном с подругой, с семьей, с детьми, с бабушкой, с дедушкой. Именно за это человек платит. Поэтому, безусловно, ему приятно ходить в красивые, хорошие места, где можно поесть, оставить ребенка, где можно посмотреть хороший технологичный фильм в 3D или на большом экране, а не просто в формате маленькой картинки-полоски.

В пандемию в момент развития стриминга и телевизоров, обеспечивающих высокое качество показа, производители, по сути, стали показывать свои фильмы на онлайн-платформах, в результате чего молодежь привыкла так смотреть новинки. Для того чтобы вернуть молодых зрителей в кинотеатры (а это возможно), нужно показывать фильмы технологично. С точки зрения технологии показа мы сделали три шага назад. Для того чтобы вернуться на прежний уровень, кинопоказчикам, кинопрокатчикам, кинопроизводителям необходимо выпускать технологичное кино. Не просто качественные сказки с хорошим сценарием, а созданные для большого экрана фильмы. АВАТАР же мы не будем смотреть на маленьком экране, а пойдем в кинотеатр, потому что эта картина создана для просмотра на большом экране. И тогда аудитория вернется. По ноябрьским и январским праздникам мы видим, что зрители отзывчивы, быстро реагируют и приходят за эмоциями. И точно не ждут ЧЕБУРАШКУ 2 на стриминге. Контент онлайн-кинотеатров в основном смотрят в одиночку, 40 минут перед сном. И совершенно другой паттерн поведения – пойти с семьей на выходных в кинотеатр и сходить потом в ресторан.

Показы БУРАТИНО в зале ScreenX были востребованы зрителями?

Да, показы были восприняты позитивно – это хороший музыкальный фильм с прекрасным актерским составом. В нашей сети произошел показательный инцидент, когда зритель перепутал залы, а потом выяснилось, что он ехал через всю Москву, специально чтобы посмотреть БУРАТИНО в ScreenX. С этим происшествием мы разобрались, но сам факт подтверждает, что формат интересен аудитории. Эксперимент с БУРАТИНО был облегченным, так как совместно с НМГ и «Водородом» мы показывали двенадцать эпизодов фильма, но будем развивать это направление и углубим работу над последующими релизами. Точно будем продолжать этим заниматься, чтобы возвращать людей в кинотеатры для просмотра фильмов на большом технологичном экране.

Пока, кажется, только вы занимаетесь развитием технологичности. Достаточно ли только ваших усилий?

Нет, конечно, но нам это нравится. В продукте всегда имеются три составляющие: функциональность, цена и фан. Предположим, пылесос – продукт с понятной функциональностью, а позитивные эмоции он вызвал тем, что реклама была смешной («сосу за копейки»), и потребитель на это откликнулся. Мы очень много внимания уделяем фану. Сами испытываем удовольствие от работы и хотели бы, чтобы приходящим в кинотеатр гостям также было радостно – от контента, антуража, дизайна, каких-то вещей, которые вызывали бы вау-эффект. И даже от какого-то небольшого хулиганства (я всегда сподвигаю сотрудников на хулиганство в рамках закона). Мы очень законопослушная компания и не занимаемся пиратством, руководствуясь какими-то собственными принципами, но мы – хулиганы. И один из моих источников вдохновения в работе – развитие технологичности, над чем я уже бьюсь четыре года и даже чуть-чуть преуспел. В формате 60 кадров мы показали КРАСНЫЙ ШЕЛК, АВИАТОРА и БУРАТИНО. По собственной инициативе мы предлагали эту идею продюсерам и убеждали их в ее перспективности. Может быть, с БУРАТИНО в ScreenX еще не удалось добиться идеала, но это первый опыт, и мы на верном пути, маленькими шажочками идем в правильном направлении.

Насколько легко продюсеры идут навстречу в этом вопросе?

По-разному. С кем-то проще, с кем-то тяжелее, кто-то не верит, кто-то опасается, кто-то доверяет. А потом видят результат – и доверяют больше. Это нормальный путь. Вы же не сразу верите человеку, пришедшему к вам с какой-то авантюрной идеей. Мы сейчас в Красноярске с новым арендодателем, который открыл в нашем здании Национальный центр «Россия», совместно установили громаднейший LED-экран. Еще будем его совершенствовать, потому что пока установлен арендованный экран 8-бит, а в феврале привезут купленный нами 12-битный экран. Но это тоже про технологичность и стремление чем-то удивлять зрителя на каждой площадке, будь то ресторан, прозрачная панель, зал «Сапфир», LED-экран. Над этим мы думаем постоянно. Фан и хулиганство заложены на уровне ДНК в нашей киносети.

То есть когда вы говорите о больших планах на будущее, то имеете в виду вот это – добавлять в кинотеатры что-то для усиления впечатления от просмотра фильмов?

В целом это часть, но мы смотрим значительно шире. Новые направления отстраиваются в общую экосистему от ключевого бизнеса компании – показа кино – комплиментарно на уровне эмоций или на уровне визита в кинотеатр. Так мы открываем рестораны, несколько лет назад запустили рекламное агентство. Реклама в кинотеатрах всегда продавалась «на сдачу», а мне хотелось, чтобы она была неким локомотивом. Стоимость контакта в кино может быть выше, чем на телевидении, но эта реклама очень таргетирована, эффективна и эмоциональна. Поэтому мы многое внедряем, что-то находится в разработке, что-то реализовывается. За счет этого мы стремимся быть привлекательными и для партнеров-лендлордов, и для гостей. И вот фан, эмоциональность, вау-эффект для гостей – это скелет, вокруг которого мы отстраиваем экосистему. Потому что продукт в киноиндустрии не уникален – ЧЕБУРАШКУ показывали все. Приходится надстраивать над этим продуктом дополнительные ценности. В рамках этой стратегии много внимания мы, в частности, уделяем показу спортивных трансляций. Доля этого сегмента в выручке выросла в несколько раз с момента, как мы начали этим заниматься. Мы приглашаем комментаторов, экспертов, делаем какой-то фан, организовываем партнерство с клубами, и так они продвигают нас. В этом году договорились о сотрудничестве «Московским марафоном» и проводили трансляции с соревнований в шести кинотеатрах с участием Виктора Доронина и других спикеров. А когда мы показываем матчи или финал Лиги чемпионов, то по наработке на сеансы отдельные блокбастеры нервно курят в сторонке. Все это про эмоции и впечатления, но одновременно за этим стоит рациональный и коммерческий подход. Не всегда мы попадаем, однако возможность ошибки входит в ДНК компании.

Если говорить про зрителя «Синема Парка» и «Формулы Кино», то можете ли вы описать его сегодняшний портрет?

Лучше расскажу о том, как изменился в целом портрет кинозрителя относительно того же 2019 года. Во-первых, зритель стал более возрастной: если костяк аудитории в 2019 году составляли люди 25–35 лет, то теперь – 35+. Частично это вызвано тем, что молодые ребята, которым в пандемию было 18 лет, привыкли к стримингу. Во-вторых, женщин среди зрителей стало больше, чем мужчин. Если раньше распределение было 51 на 49 процентов, то сейчас уже близко к 70 на 30. Возможно, это следствие влияния специальной военной операции? Может быть, стало меньше более мужского контента? Мы видим сокращение экшн-фильмов, боевиков, но наблюдаем увеличение числа сказок, на которые приходит семейная аудитория, а это чаще женщины с детьми. Поэтому нужно работать над представленностью разных жанров, необходимы разные – приключенческие, фантастические и иные жанры, а не только сказки.

Часто говорят о необходимости разножанрового кино, в том числе приключенческого, но вот недавний ВОЛЧОК выступил ниже ожиданий, несмотря на свое качество. Как вы думаете, почему?

Бокс-офис в 440 миллионов рублей – не такой уж невысокий результат. ВОЛЧОК – прекрасный фильм, но, мне кажется, он был недомаркетирован, чуть-чуть не достучались до аудитории. У проекта хороший «сарафан», тем не менее на январских праздниках в нашей сети ему хватило совсем немного сеансов. Это следствие проблемы, когда три крупных релиза сталкиваются на дате и вытесняют все остальное, выжигая все напалмом. ВОЛЧКУ чуть-чуть не хватило эфира, но он показывал хорошую наработку на уровне ЕЛОК и БОГАТЫРЕЙ в январские праздники.

Насколько сегодня недорекламированность фильмов – распространенная проблема, по вашему опыту?

Да, это проблема. Если потребитель не знает о хороших продуктах, это гарантирует потери. Не важно, идет ли речь о фильмах, кроссовках или продуктах питания. Но если в случае с продуктами у потребителя есть время попробовать и рассказать кому-то еще, то у фильмов срок годности очень короткий. Много хороших релизов недобирают в прокате. Такой картиной, к примеру, оказалась МИРА, несмотря на то, что это прекрасный фильм с хорошим сюжетом и реализацией. Сейчас проект лежит на полке и, наверное, уже никогда не вернется. Хотя вот сегодня пиратские версии ТИТАНИКА и ГАРРИ ПОТТЕРА до сих пор собирают полные залы. Тогда как насчет МИРЫ?

К вопросу о пиратах: с 15 января кинотеатры будут показывать фильм АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. Спустя четыре года есть ли у вас сожаления о том, что у «Синема Парка» и «Формулы Кино» нет финансовой поддержки в виде сборов от пиратского кино? По вашей оценке, каков объем этого сегмента рынка сейчас?

У меня однозначно нет сомнений в том, что мы поступаем правильно в этом вопросе. Меня часто спрашивают, смотрел ли я сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Я не смотрел, потому что жил в то время в подмосковном городе и все пропустил через себя. И я понимаю, что когда возникает вакуум со стороны государства, появляются беспредел и беззаконие. Я не люблю серых зон. Есть добро и есть зло. Вот это беззаконие потом рождает безответственность и вседозволенность. И мы уже сейчас это видим на отдельных поведенческих актах конкурентов. Условно говоря, у дистрибьютора только что закончились права, и уже его фильм демонстрируется нелегально. Тело еще не остыло, а мародерство уже началось! Или я лично слышу от многих арендодателей о том, что к ним приходят кинотеатры, занимающиеся показом пиратского кино, предлагают расторгнуть договор с «Синема Парком» и занять наше место, мотивируя это тем, что будут больше платить денег и генерировать трафик. Но это же не конкуренция, таким впадлу заниматься, говоря на языке «Слова пацана». Я готов соревноваться на уровне технологий, строительства с момента Shell&Core, в обслуживании клиентов, в разнообразии услуг, но, видимо, духа мало – предпочитают приходить на все готовенькое. А когда ты поднялся за счет беззакония и пытаешься его еще расширить, то через какое-то время это беззаконие захватит все сферы. Тогда уже вообще крамольные мысли могут родиться.

Видимо, должно пройти еще четыре года, чтобы это стало понятно окончательно?

Все-таки мир становится динамичнее. Надеюсь, мы будем быстрее учиться на своих ошибках и поставим жирную точку в вопросах соблюдение законов Российской Федерации. Ведь административный кодекс регулирует показ без прокатных удостоверений, а уголовный – воровство у правообладателей.

Когда к арендодателям приходят с таким предложением, получается, он все-таки выбирает вас, а не большее количество денег?

Я не сказал, что всегда выбирают меня. Стратегически дальновидные партнеры предпочитают надежное долгосрочное сотрудничество. Недальновидные выбирают «деньги сейчас, а завтра – хоть потоп».

Что в целом в 2025 году стало для вас самым важным трендом или событием в прокате?

Летний релиз комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ с Юрием Стояновым еще раз подчеркнул, что нет плохого времени для старта фильма, бывают только плохие картины. НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ однозначно стал открытием в прошлом году. Успех АВГУСТА был более ожидаемым, но партнерство с продюсерами картины и работа с «Централ Партнершип» оказались исключительными. Константин Эрнст и Анатолий Максимов всегда создают фильмы-события. Это очень импонирует моему подходу не гнаться за быстрыми и легкими деньгам, а планомерно работать и работать, и тогда успех когда-то будет достигнут. Мы очень многое сделали в диалоге с Анатолием Вадимовичем, чтобы добиться результатов АВГУСТА. И благодарны продюсерам за то, что многое они делали эксклюзивно для «Синема Парка» и «Формулы Кино», в частности, записывали приветствия, какие-то специальные ролики, проводили розыгрыши. Любая идея, которая нами предлагалась, рассматривалась продюсерами. Стороны слышали друг друга и уважительно относились к мнению партнеров. Продюсеры вообще редко обращаются к показчикам и обсуждают с ними, что, где и как лучше сделать для продвижения релизов. Это партнерство стало отличным фаном для «Синема Парка». Могу только порадоваться тому, что прекрасные люди, которые не идут по проторенной дорожке, а следуют собственному пути, снимая разножанровые картины, добиваются успеха.

Открытием предыдущего года, безусловно, стала АНОРА, за которую Юра Борисов был номинирован на «Оскар», а проект в итоге получил пять статуэток из шести номинаций. При просмотре картины я пережил три стадии: первые 15 минут тяжело смотреть, но нужно перетерпеть (смеется). В середине становится лучше, встречаются смешные эпизоды, а в конце понимаешь, что это реально классный фильм с хорошим послевкусием. Блестящая маркетинговая кампания была проведена для хоррора СУБСТАНЦИЯ, которая просто взяла российского зрителя на слабо, задев его за живое. Допускаю, что такой интенции не было осознанно заложено при продвижении, но она получилась. Когда фильм стартовал за рубежом, у нас в новостях прошли сообщения о том, что зрителям на сеансах становилось плохо и их увозила скорая. И это стало вызовом для российского зрителя и возможностью проверить свои силы. Как мне сообщали директора кинотеатров, у нас зрителей СУБСТАНЦИИ тоже часто увозила скорая. Как бы то ни было, а боди-хоррор собрал 555 миллионов рублей – и это тоже достижение в прокате.

За чем вы сейчас особенно следите в индустрии? Что из происходящего в отрасли сегодня кажется вам важным, кроме технологичности?

Пристально слежу за борьбой с пиратством. Вопрос пиратства необходимо решать глобально на государственном уровне, потому что он уже выходит за грань добра и зла. Одно дело, когда ты тихо воруешь, но совершенно другое, когда поднимаешь это на знамя, никоим образом не стыдясь, и с этим знаменем идешь в государственные учреждения или к партнерам. Очень слежу и продвигаю технологичность и все, что связано с контентом – разножанровость, равномерность распределения релизов. Не всегда коллеги прислушиваются к моему мнению, когда лучше выходить релизам, но тут бог им судья. Тем не менее разножанровость, равномерность и технологичность – три столпа, над которыми однозначно нужно работать с точки зрения контента. Я постоянно думаю о возможностях расширения нашей экосистемы, то есть какие направления еще развивать и как можно повысить ценность похода кино. Много есть идей относительно того, как расширять экосистему, чтобы потребителям и лендлордам мы были интересны. Сегодня экономика становится более функциональной и более эмоциональной, а кинотеатры являются, скажем так, оплотом экономики впечатлений. Если говорить о личном, то, безусловно, пристально слежу за работой с GR (Government Relations), с пиаром и с акционером.

Насколько успешен диалог с государством?

По-разному. В вопросах пиратства, если честно, не очень, но я с оптимизмом смотрю вперед.

Вы говорили, что с оптимизмом ждете 2026 год. На какие релизы делаете ставку в этом году?

Жду интересные фильмы-события, которые будут привлекательны для российского посетителя кинотеатров. Хотелось бы видеть как можно больше разнообразного разножанрового технологичного контента, который просто позволит людям откликнуться эмоционально, просто порадоваться в течение двух-трех часов жизни, проведенных со своими близкими, родными, друзьями, любимыми. Из ближайших могу назвать такие картины, как ХОЛОП 3, КОЛОБОК, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. На октябрь – декабрь наверняка будут заявлены какие-то сильные релизы. Безусловно, жду ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ в ноябре, которые, на мой взгляд, станут событием этого года с точки зрения иностранного контента. Хотелось бы, чтобы развивался диалог с правообладателями и продюсерами. Все-таки один в поле не воин. Наша индустрия фрагментарна: министерство культуры преследует свои цели и задачи, Фонд кино – свои, продюсеры – свои. Где-то намерения пересекаются, но нет единого фронта, когда все решали бы общую задачу. Хороший пример единого фронта демонстрирует сейчас военно-промышленный комплекс России. Там есть общая задача, диалог между министерством обороны, Минпромторгом, поддержка главы государства, обратная связь от бойцов СВО – и результаты прекрасно видны. Да, в киноиндустрии у каждого есть свои подзадачи, но в принципе цель у отрасли одна – быть самодостаточной, развиваться, нести культурные, национальные, патриотические ценности, проводить воспитательную работу, не забывать коммерческую составляющую, чтобы сохранять самодостаточность. Призываю коллег быть более сплоченными и работать плечом к плечу.

