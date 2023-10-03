Александр Велединский: «Мир несправедлив, это аксиома. Альтернатива этому – милосердие»

Режиссер рассказал БК о работе над «1993», своих воспоминаниях о событиях «Черного октября» и творческих планах

В прокат вышел фильм 1993 – новая работа Александра Велединского, известного по лентам ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ и ЖИВОЙ, а также сериалам «Бригада» и «Обитель». Киноадаптация одноименного романа Сергея Шаргунова повествует о семейной драме, которая разворачивается на фоне политических и социальных потрясений 1993 года. Любящие супруги в исполнении Евгения Цыганова и Екатерины Вилковой оказываются по разные стороны баррикад в Москве, находящейся фактически на грани гражданской войны. На премьере режиссер отметил, что фильм не изменит ничью точку зрения на события той осени: «Как говорил Лимонов, в России есть сюжет, и он часто рифмуется. Главное – не подеритесь после премьеры». Политический кризис 1993 года практически никак не представлен в современной культуре, поэтому новая картина Велединского станет масштабным исключением в сложившемся положении. Учитывая, что проект активно поддерживает телеканал «Россия», он заинтересует значительный сегмент аудитории – как переживших те события на собственном опыте, так и молодых людей. Александр Велединский рассказал БК, что заставило его обратиться именно к этой странице в истории нашей страны и что ему хотелось бы передать современному зрителю через рассказ о людях, живших на сломе эпох.

Как и «Обитель», 1993 говорит о прошлом страны. Почему вам захотелось сейчас рассказать о событиях 1993 года?

Это давняя незаживающая рана, и не только моя. Мы начали учиться на Высших курсах сценаристов и режиссеров 1 октября 1993 года, ровно тридцать лет назад. А 3 октября увидели из окон общежития ВГИКа идущие по проспекту Мира бронетранспортеры. Они двигались к «Останкино», где собравшиеся люди требовали прямого эфира. Мы пошли следом за бэтээрами, желая лично разобраться в происходящем, и попали в самую гущу кровавых событий…

Как в целом вы воспринимали происходившее тогда в Москве? Что из личного опыта привнесли в картину?

После событий в Останкино и последующего расстрела Белого дома я сделал для себя вывод: не создавай себе кумира из власть предержащих. Тогда была расстреляна демократия.

Почему, как вы думаете, события 1993 года почти никак не осмыслены в массовой культуре?

До сих пор нет согласия между сторонами – участниками тех событий. Да, кто-то изменил свое мнение за тридцать лет, но многие – нет. И вряд ли фильм заставит кого-то поменять это мнение. Но заставит вспомнить, а молодым расскажет о том времени.

Видите ли вы истоки происходящих сейчас событий в том времени?

Безусловно.

Как вы работали с архивами о 1993 годе? Насколько легко было собирать информацию о тех событиях?

Мы использовали все доступные материалы: документы, теле- и видеохронику. А также свои личные воспоминания…

Фильм снимался в прошлом году. Повлияли ли текущие события на производство с точки зрения каких-то самоограничений?

Были объекты (например, съемки у Белого дома), на которые нам пришлось долго ждать согласования, но все в конце концов сложилось.

Как вы думаете, как в целом снимать кино во времена, когда всякое инакомыслие запрещено?

Ассоциации с нынешним временем неизбежны, снимай ты хоть о доископаемых веках, хоть о далеком будущем. А выводы каждый зритель сделает сам. По жанру 1993 – историческая семейная драма, трагикомедия.

Жизнь героев пришлась на переломный момент в истории страны: тогда, как и сейчас, россияне оказались в периоде трансформации. Как вы думаете, насколько история будет созвучна ощущениям современным граждан?

Я не Нострадамус, чтобы предсказывать реакцию зрителя, тем более – на собственный фильм. Но мне кажется, картина может напомнить о нашей истории не только в героическом ключе, но и в горьком, трагическом…

Как вообще, на ваш взгляд, простому человеку можно пережить переломные исторические моменты?

Читайте классику – от «Войны и мира» до «Тихого Дона». Там есть ответы. Вот только никто их не придерживается: проходит время, и люди, едва оправившись от одной трагедии, забывают об ее уроках и снова начинают лить кровь… Мир несправедлив, это аксиома. Альтернатива этому – милосердие.

Опишите, пожалуйста, зрителя картины. Какой аудитории она будет интересна?

На этот вопрос нет ответа. Экран покажет.

Какие мысли вам хотелось бы передать зрителю через этот фильм?

Милосердие и сострадание.

Как вы оцениваете реакцию первых зрителей после премьеры?

Как весьма и весьма положительную.

Картина не принимает участие в фестивалях. Потому что это не фестивальное кино, а зрительское?

Мы спешили к тридцатилетию трагических событий «Черного октября», и поэтому придерживать выход фильма ради фестивалей не имело смысла.

Авторское кино переживает сейчас сложные времена в прокате – зритель предпочитает смотреть его на платформах, а не на больших экранах. Зарубежные фестивали стали недоступны для российского авторского кино. Как это повлияет на его развитие в долгосрочном периоде, на ваш взгляд?

Отрицательно повлияет, это для меня бесспорно. А что касается платформ, то я и сам подписан на некоторые, но кино на большом экране имеет свою неповторимую магию.

Как вы думаете, отсутствие голливудских релизов расширяет возможности российских кинематографистов или, напротив, лишает их здоровой конкуренции?

Конкуренция, на мой взгляд, всегда лучше.

Чего вам как режиссеру не хватает сейчас в российской киноиндустрии?

Средств на развитие авторского и экспериментального кино. Кино как искусства.

Есть ли у вас уже замысел следующего фильма или сериала? Что вам в целом интереснее снимать – фильмы или сериалы?

Рано говорить о замыслах. А интереснее сейчас – кино, хотя и сериалы не исключаю.

Фото: пресс-служба «Атмосфера Кино»