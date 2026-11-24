Операционный директор «Экспоненты Фильм» рассказала о том, как проходила рекламная кампания «Рокки – это я» и его конкуренции с другими зарубежными проектами

После показа байопика РОККИ – ЭТО Я на Санкт-Петербургском Международном Контент Форуме в конце сентября стало понятно: кинотеатры ждет новый «сарафанный» хит. У новинки есть все составляющие для этого: имя постановщика Питера Фаррелли, известного по ЗЕЛЕНОЙ КНИГЕ, гарантированная история успеха (все знают, что в конце фильма главный герой получит «Оскар»), реконструкция культового фильма РОККИ внутри новинки и впечатляющая актерская работа. В итоге за стартовый уикенд драмеди, основанное на реальных событиях, заработало 50,5 млн рублей с 82 тысяч проданных билетов. О том, как проходила рекламная кампания картины, насколько эффективным оказалось партнерство с Федерацией бокса России и известными спортсменами, а также сможет ли РОККИ «отбиться» от УВИДЕТЬ ВСЕ и ГОЛОДНЫХ ИГР, БК Медиа спросил у операционного директора кинопрокатной компании «Экспонента Фильм» Елены Верниковской.

Поздравляем вас со стартом РОККИ – ЭТО Я! Как вы оцениваете итоги уикенда?

Результат отражает скорее наши консервативные прогнозы. Мы понимали, что в первую очередь в кинотеатры придет аудитория, знакомая с брендами РОККИ и Сталлоне. Но так как эта публика преимущественно взрослая, мы прикладывали значительные усилия, чтобы привлечь молодежь. И нам это удалось – по данным проекта «Кинозритель», 73 процента аудитории составили зрители до 34 лет. Первый уикенд запустил мощный «сарафан», что вкупе с существенной рекламной поддержкой даст отличный прирост сборов к стартовым выходным на долгой дистанции. Если раньше событийные фильмы увеличивали сборы первого уикенда в два с половиной – три раза, то сейчас мы видим множители 5–7, а у «сарафанных» хитов – и того больше. РОККИ заработал в первый уикенд больше ОБСЕССИИ, а она увеличила стартовые сборы в четырнадцать раз. Еще можно вспомнить ГРАФА МОНТЕ-КРИСТО, у которого множитель был 11. У ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ – 8. На подобную работу в длину настраивают опросы зрителей в кинотеатрах – индекс NPS картины насчитывает 55 процентов. Это меньше МАЙКЛА, у которого было 66 процентов, но больше, чем у других проектов нынешнего года, отлично работавших в длину: ГОРНИЧНАЯ, КОММЕРСАНТ, МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ и других. Мы очень надеемся на поддержку кинотеатров, чтобы вместе заработать максимум возможного. Такие «сарафанные» локомотивы – все же большая редкость.

Как распределились доли между дублированной и субтитрированной версиями? Будете ли вы добавлять показы с субтитрами?

2 процента составили копии с субтитрами и 98 процентов – дубляж. Фильм встал субтитрированными копиями на все артовые площадки и останется на них и на последующих уикендах. Если среди кинотеатров будут желающие поставить дополнительные копии с субтитрами, мы только за.

Как проходила рекламная кампания: на что делали основной акцент? Какие традиционные ресурсы были задействованы? Какие нестандартные подходы использовались?

В позиционировании картины и ее продвижении мы делали акцент на том, что РОККИ – ЭТО Я – история не про спорт, а про вдохновляющий и духоподъемный путь к мечте от оскароносного режиссера ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ, которая будет интересна самой широкой аудитории. В рекламной кампании, продолжающейся и на втором уикенде, и дальше, задействованы все традиционные инструменты: охватный трейлеринг, федеральная наружная рекламная кампания в более чем тридцати городах, реклама на «Матч ТВ», активная диджитал-кампания с упором на ресурсы «Яндекса». Проект поддержали во всех крупных СМИ и телеграм-каналах, в том числе на Первом канале в программе «Доброе утро» вышел эксклюзив с Фаррелли, сюжеты были показаны на СТС в «Кино в деталях», на «Москве 24», «Культуре». Из нестандартных инструментов я отметила бы размещение в приложении «Сбера», кросс-промо с Федерацией бокса России, промо фильма в массовых спортивных забегах в Москве и Казани, а также активное привлечение к поддержке и промо релиза амбассадоров из числа знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов, участников шоу «Титаны», в том числе Николая Валуева, Александра Мостового, Дмитрия Яшанькина, Валерия Юшкевича, Марии Пытиной, Александра Эмберта и других. Выступление оркестра на премьере в киноцентре «Октябрь» завирусилось и тоже запустило крутой «сарафан» проекта.

У фильма был максимально положительный отзыв по итогам показа на контент-форуме. Помогло ли это полтора месяца спустя, когда кинотеатры занимались росписью вашего релиза?

Безусловно. Просмотр качественного кино всегда добавляет кинотеатрам веры в релиз, а такое кино, как РОККИ – ЭТО Я, вдохновляет заниматься им внимательно и с удовольствием. Мы благодарны всем за отличную роспись. Проект набирает обороты – мы видим, что на втором уикенде в Великобритании картина прибавила 85 процентов сборов, так что просим максимально сохранять сеансы. Мы понимаем, что с таким «сарафаном» новый фильм Фаррелли будет работать не хуже его прошлого хита, ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, и сопоставимо с нашим весенним хитом ОБСЕССИЯ.

Картина располагает потенциалом для специальных показов с обсуждением. Насколько действенным вам кажется этот инструмент? Используете ли вы его в работе с РОККИ – ЭТО Я?

Мы всегда задействуем этот инструмент, когда контент располагает к дискуссии. В рамках этого проекта мы провели более пятидесяти специальных показов в Москве, Петербурге и регионах России – обсуждения с критиками, блогерами, тематические сеансы с приглашением боксеров, а также с актером озвучки и популярным блогером Исламом Ганджаевым. Спецпоказы всегда работают на одну главную цель – запуск раннего «сарафана», и в случае с РОККИ – ЭТО Я, хотя у нас не было возможности стартовать с ними сильно заранее, они были очень полезны, так как фильм вызывает яркие эмоции, которыми зрители активно делятся.

Делали ли вы расчет на киноманскую аудиторию? Как работали с ней? За эту аудиторию конкурировать пришлось с фильмом УВИДЕТЬ ВСЕ. Как вы оцениваете такое соперничество?

С самого начала мы понимали, что проект будет отлично работать на широкую аудиторию как в столице, так и в регионах, но оставить без особого внимания киноманов мы не могли. Поэтому во всех основных креативах мы делали отсылку к Фаррелли и ЗЕЛЕНОЙ КНИГЕ. Как я уже говорила, мы организовали много спецпоказов с обсуждениями (в том числе с субтитрами). Активно работали со СМИ, и картина получила крайне теплые рецензии от всех ведущих изданий. Но вы правы, конкурировать в инфополе с фильмом, у которого такая мощная событийность и волна интереса, идущая из-за рубежа, непросто даже для релиза, получившего высочайшие оценки как зрителей, так и критиков. Но, с другой стороны, в случае с хайповыми и ожидаемыми проектами часто случается синергетический эффект, как у «Барбигеймера» – зрители приходят на один фильм, а потом возвращаются на второй.

Кого вы видите основной аудиторией проекта: взрослых, которые любят Сильвестра Сталлоне и фильмы про Рокки, или охват интереса шире?

Это история не про бокс и не про съемки фильма, а, как говорится в самой картине, история про человека, который верил в себя. РОККИ – ЭТО Я – абсолютный краудплизер, фил-гуд-кино, способное угодить всем. И мужчинам, и женщинам, и взрослым, и молодежи. Тем, кто любит РОККИ, и тем, кто не в курсе этой истории. Его надо посмотреть всем, кому нужны эмоциональная подпитка, заряд уверенности в себе, просто хорошее настроение. Разумеется, мы в первую очередь работали на фанатов оригинального фильма и всей франшизы, на всех ностальгирующих. Но это довольно взрослая аудитория, которую сложнее привести в кинотеатры и которая по определению ходит туда реже и раскачивается дольше. Поэтому мы много сделали и продолжаем делать, чтобы пошел активный «сарафан» от молодой, основной киноходящей публики.

Помогает ли в продвижении фильма на российском рынке его международный «сарафан» и слухи о том, что он будет выдвинут на «Оскар»?

Мы стартовали на день раньше широкой премьеры в Америке, поэтому зарубежный хайп фактически формируется одновременно с нашим «сарафаном». Ожидаемо у проекта фантастические оценки на всех ресурсах: максимальные А+ от Cinemascore после опроса зрителей в американских кинотеатрах (выше, чем у любого другого релиза в этом году); 8.2 из 10-ти на IMDb (на уровне ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ, ЛА-ЛА ЛЕНДА и ВОЛКА С УОЛЛ-СТРИТ), на «Кинопоиске» – 8.1 из 10-ти, на «Отзовике» – 4.8 из 5-ти (для сравнения: ЗЕЛЕНАЯ КНИГА – 4.7). Фильм с таким невероятным рейтингом – большая редкость, и зрители не могут этого не замечать. Ну и грядущий наградной сезон тоже добавляет событийности. Для сравнения: в прошлом году из девяти картин, выдвинутых на «Оскар», в официальном российском прокате было только две – МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ и СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ. Сейчас многие СМИ активно составляют свои списки претендентов на «Оскар» и пишут о том, что РОККИ – ЭТО Я имеет шансы на номинации, так что это безусловно усиливает событийность новинки.

Будете ли вы продолжать рекламную кампанию на следующей неделе? Видите ли конкуренцию со стороны ГОЛОДНЫХ ИГР?

Конечно, кампания идет полным ходом, не сбавляя мощностей. Мы активно поддерживаем вторую неделю и также будем продвигать проект на третьей и на всем протяжении его жизни в прокате. Бренд ГОЛОДНЫХ ИГР огромен в России и, разумеется, для фанатской аудитории официальный выход новой части – большое событие. Однако, кажется, мы сможем в значительной степени разойтись по аудитории, так как на второй неделе на РОККИ начнет подтягиваться более инертная, но привлеченная рекламой и «сарафаном» возрастная аудитория. А также благодаря тому, что в кинотеатры на грядущем уикэнде придет очень много людей, я верю, что нам удастся поймать тот самый эффект «Барбигеймера». Уверена: РОККИ – ЭТО Я ждет долгая и успешная судьба в прокате за счет нарастающего «сарафана» и сильной любви аудитории. Не зря фильм все еще остается проектом номер один на «Кинопоиске». Это тот случай, когда качество контента решает.

Фото: пресс-служба компании «Экспонента Фильм»