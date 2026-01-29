Алексей Воронков: «Кинотеатры купили себе попкорн, сели в первый ряд и смотрели, как бьются три дистрибьютора»

Председатель АВК и управляющий партнер киносети «Синема 5» подвел для БК итоги «новогодней битвы» и обозначил текущие проблемы индустрии

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров и управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков подвел для БК итоги «новогодней битвы», поделился своим мнением о столкновении релизов крупнейших дистрибьюторов и обозначил текущие проблемы индустрии.

Как вы оцениваете итоги «новогодней битвы» в этом году?

Этот Новый год прошел хорошо, намного интереснее, чем прошлогодний. Многие кинотеатры превзошли по посещаемости новогодний период 2024-го.

Что это в целом говорит про индустрию?

Это ни о чем в целом не говорит про индустрию. Просто вместо двух детских блокбастеров было три детских блокбастера. И людей пришло больше, потому что работали три очень мощных фильма. Если бы был еще какой-нибудь проект для взрослой аудитории, то, думаю, посещаемость превзошла бы цифры 2019 года. Но было три семейных картины. К счастью, кинотеатры отработали в плюс на 66 процентов по деньгам и на 49 процентов по посещаемости по сравнению с январскими каникулами прошлого года. Из негативных аспектов – три «монстра» зашли на одиннадцать дней и отобрали друг у друга публику. Если бы они работали по отдельности, каждый из них собрал бы больше. Можно сказать, что в этом году кинотеатры на новогодние каникулы сами купили себе попкорн, сели в первый ряд и смотрели, как между собой бьются три дистрибьютора. Если бы эти фильмы разбросать по году, кинотеатрам было бы, наверное, поинтереснее, но прокатчики понимают, что самых больших сборов можно добиться в Новый год, поэтому все вступают в «новогоднюю битву». С одной стороны, это плохо, потому что каждый из этих фильмов, а значит, и кинотеатры, недобирают. С другой стороны, это хорошо, потому что такого объема рекламы, приглашающей зрителей в кино, не было уже очень давно.

Мнения насчет того, как влияют друг на друга два больших фильма на одной дате и на одну аудиторию, разнятся. Вы считаете, что они все-таки отбирают друг у друга аудиторию, а не приумножают ее?

Конечно. Все три картины сняты максимально качественно, абсолютно достойны внимания и привлекательны для разных возрастных сегментов семейной аудитории. И даже ЧЕБУРАШКА 2, по мнению многих зрителей, получился лучше первой части. Но, увы, за январские каникулы мы наблюдали максимум только двойное посещение, то есть сколько-нибудь заметный процент в статистике показывали только повторно купленные билеты. Если тройные посещения и имелись, то были единичны и абсолютно незаметны. Таким образом, будь в репертуаре два фильма, то примерно такое же количество людей и пришло бы в кинотеатры. Практически любая киносеть имеет в своем арсенале инструменты, вшитые в кассовые программы, которые позволяют делать не только аналитику пересечения клиентской базы между разными кинофильмами, но еще и прогнозирование роста выручек в зависимости от предпродаж.

Ожидали ли вы, что ПРОСТОКВАШИНО обгонит БУРАТИНО и займет второе место?

Мнения в АВК разделились примерно 50 на 50: половина букеров отдавала предпочтение ПРОСТОКВАШИНО, половина – БУРАТИНО. Наверное, впервые я посмотрел все картины целиком: как всегда, зашел на 15 минут – и досмотрел все три до конца. Думаю, как бренд «Простоквашино» более мощный. Все-таки современная молодежь относится к Буратино не с таким трепетом, как наше поколение, а вот о «Простоквашино» знает с самого детства. По качеству картин мнения разделились: многие говорят, что ПРОСТОКВАШИНО лучше, но примерно такое же количество говорит то же самое про БУРАТИНО. Наверное, нынешняя «битва» – один из немногих примеров, когда три разных дистрибьютора выпускают три картины, практически одинаковые по силе. ЧЕБУРАШКА 2 очевидно собрал в два раза больше, но у фильма все-таки имеется успешная первая часть и фанатская аудитория. Представьте, если бы в один и тот же Новый год в первый раз выходили бы ЧЕБУРАШКА, ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО. Вот за этим было бы очень интересно понаблюдать, как бы тогда распределились билеты.

Несмотря на рекорды по сборам, ЧЕБУРАШКА 2 все-таки привлек меньше зрителей, чем первый фильм в 2023 году. Чем вы это объясняете?

Наличием в репертуаре двух других детских фильмов. Первый ЧЕБУРАШКА выходил в условиях отсутствия конкуренции. Вся семейная аудитория, которая в этом году распределилась на три картины, тогда выбрала ЧЕБУРАШКУ. Выручка трех фильмов по итогам одиннадцати праздничных дней перевалила за 10 миллиардов, поэтому если бы ЧЕБУРАШКА выходил один, то, думаю, собрал бы свои семь.

Если бы мы давали рекомендации продюсерам, то какое предложение для взрослой аудитории было бы нужно кинотеатрам?

Продюсеры, наверное, сами знают, что и как надо снимать. Но если посмотреть на релизы конца прошлого года, которые показали себя ниже ожиданий, то первым делом на ум приходит ВОЛЧОК, вышедший в начале декабря. Легкая картина, интересная любым возрастам старше 10–15 лет. Если бы этот фильм поставили на 1 января, то он не перебил бы внимание семейной аудитории на себя, но максимально привлек бы взрослую. И его сборы, уверен, превысили бы миллиард рублей. Вполне возможно, «Централ Партнершип», выпустивший ЧЕБУРАШКУ, опасался отобрать кассу у своего же релиза. Но, по моему мнению, ВОЛЧОК «выстрелил» бы в разы лучше, если бы вышел на Новый год. Взрослой аудитории интересны вот такие проекты, как ХОЛОП, ВОЛЧОК, ЛЕВША, чья премьера состоялась 22 января. Когда-то «Атмосфера Кино» впервые смогла опровергнуть устоявшееся наблюдение, что после Нового года начинается трехнедельный провал. 25 января 2024 года, в период, когда никто не ставит крупные релизы, они представили на больших экранах МАСТЕРА И МАРГАРИТУ. Ребята доказали, что, выпустив хороший фильм даже после существенных финансовых издержек зрителей в Новый год, можно собрать кассу свыше 2 миллиардов рублей. Да много можно назвать картин, которые все-таки было бы неплохо перенести на Новый год. Но дистрибьюторы не будут сами у себя воровать, поэтому делают одного фаворита. А в этом году была детская «битва», и, к сожалению, в следующем году она повторится. Для решения этой проблемы необходима политическая воля Фонда кино или министерства культуры. Принял же фонд поправки к выдаче субсидий с условием, что третьи части франшиз, получившие госфинансирование, впоследствии должны выходить в прокат летом. Именно поэтому ХОЛОП 3 в этом году заявлен на 12 июня. Точно так же можно ввести поправку о том, чтобы субсидированные фондом картины не выходили бы в прокат на Новый год, а в этот период стартовали бы фильмы продюсеров, которые вкладывают в кинопроизводство свои средства. Тогда на январских каникулах работало бы только ПРОСТОКВАШИНО и собрало бы хорошую кассу, а ЧЕБУРАШКА 2 и БУРАТИНО, созданные при поддержке Фонда кино, могли бы выйти весной или летом. Но на это нужна воля Фонда кино и сила противоборствовать мощным «околофондовским» продюсерам.

Средняя цена билета на праздниках достигла рекордных 534 рублей. Так как вы часто говорите о том, что цена должна быть выше, достаточно ли она высока? Что в целом вы думаете о ее уровне в январе?

В 2015 году средняя цена билета составляла 258 рублей, к 2025-му его стоимость выросла на 58 процентов и достигла 440 рублей. Цена бензина за десять лет повысилась в два раза, продуктовой корзины – в три с половиной раза. А минимальный размер оплаты труда за десять лет поднялся в четыре раза. На этом фоне говорить о катастрофическом росте цены на билет в кино – не более чем популизм. В 2025 году себестоимость одного кинопоказа перевалила уже за 4200 рублей. Соответственно, если на сеанс приходит хотя бы десять человек (а мы обычно всегда рассчитываем на столько при малом количестве фильмов в среднем по году), то ниже 420 рублей цена билета опускаться не должна. Но на рынке еще функционируют муниципальные кинотеатры, которые живут на бюджетном финансировании и продают билеты по 150 рублей. А коммерческим кинотеатрам, чтобы покрывать издержки, приходится выдерживать среднюю цену выше 450-ти.

В прошлом году цены на Новый год поднимались где-то на 25–30 процентов по сравнению с ноябрем и декабрем. В этом году рост не превысил 20 процентов. Повышение стоимости розы на 8 Марта начинается от коэффициента 2 и выше. Новый год для кинотеатров – единственное время в году, когда площадки могут зарабатывать. Делать в этот момент стоимость 150 рублей? Зачем? Таким путем бюджеты кинотеатров скоро позволят ставить только табуретки, а зрителям придется смотреть кино на плохих экранах с плохими проекторами и плохим качеством звука. Коммерческий кинотеатр не может выживать, продавая билеты по 150 рублей. Это не укладывается в экономику. Все равно что прийти на заправку и требовать продавать бензин по 20 рублей, а там только акцизы рублей 17. Цена поднимается на Новый год, но потом опускается. Уверен, так или иначе все коммерческие кинотеатры придут к средней стоимости билета в 500 рублей. На сегодняшний день, со всей десятилетней инфляцией, это реальная цена для похода в хороший кинотеатр с хорошими креслами, с хорошим цифровым, а лучше – лазерным проектором, с улыбающимися барменами и вкусным попкорном. Кинотеатры-лоукостеры будут так же продавать билеты по 200 рублей. И люди так же разделятся и будут выбирать либо просмотр за 200 рублей, либо более комфортный сеанс. Ведь и потребители кофе так распределяются: кто-то обязательно найдет кофе за 79 рублей в автомате и будет рад ему, а кто-то идет в кофейню и покупает хороший за 300–400 рублей, потому что привык к комфорту, к доброжелательности бариста, хорошему запаху, дорогой мебели, уютной атмосфере и приятной на ощупь чашке. То же самое произойдет с кинотеатрами: какие-то зрители будут ходить в кино, лишь бы посмотреть фильм за 100 рублей в любом качестве, а кто-то будет продолжать воспринимать кинохождение как некое событие, семейный или дружеский ивент, который не хочется проводить «на табуретке».

Что для вас было самым интересным в эту «новогоднюю битву»?

Самое большое открытие в Новый год – все три картины мне понравились. Все остальное было стандартно: было много людей, было жарко, было тяжело, наши сотрудники уставали, за что им искренний поклон. Было не так много жалоб, надеюсь, все, кто приходил в кинотеатры в этом году, по максимуму остались довольны.

Вы упомянули масштабные рекламные кампании, которые были у новогодних фильмов. Как в целом вы оцениваете рекламное продвижение релизов в течение года?

Не все компании вкладывают деньги в рекламу. Наверное, только три крупнейших дистрибьютора на рынке хорошо работают над продвижением своих проектов. Ну и, конечно, нельзя не отметить фильмы Первого канала, вне зависимости от дистрибьютора. За последний год, за исключением новогодних дней, по моему мнению, самая запоминающаяся рекламная кампания была проведена по триллеру АВГУСТ. Помимо того, что продюсеры и прокатчик постарались с рекламой, это был первый военный фильм, который не выходил на Новый год, но смог собрать свыше полутора миллиардов. Браво всей команде Первого канала и «Дирекции кино». Думаю, Первому каналу в партнерстве с «Централ Партнершип» и «Атмосфере Кино» можно отдать пальму первенства по сбору обратной связи от кинотеатров и по творческому подходу к рекламным кампаниям. После старта фильмов они не останавливаются, собирают от площадок их впечатления и меняют рекламные кампании во время продвижения и в момент старта фильма, корректируя удары. Хотелось бы, чтобы было больше таких продюсеров и таких фильмов. По большому счету, кинотеатрам необходимо 24 больших релиза уровня ЧЕБУРАШКИ, ПРОСТОКВАШИНО, АВГУСТА, ХОЛОПА. И больше никаких фильмов в кинотеатрах может и не быть. Каждый из них будет отрабатывать свой месяц или полтора на экранах и собирать по 3 миллиарда рублей. И этих фильмов будет достаточно, чтобы перевалить по выручке за 70–80 миллиардов.

Вы уже четыре года это говорите, но за это время ничего подобного так и не произошло. Как вы думаете, почему?

Если сравнить количество российских фильмов и посчитать их сборы в 2022 и 2025 годах, то произошел кратный рост выручки российского кино. Да, наша киноиндустрия не добилась выпуска необходимого количества фильмов, но движется в правильном направлении. Всю жизнь мы жили в парадигме, что 70 процентов сборов приносит Голливуд – от 40–50 миллиардов валового бокс-офиса. И только 30 процентов зарабатывало российское кино, то есть 15 миллиардов рублей. На сегодняшний день отечественные фильмы собирают под 40 миллиардов. В 2023 году нам было тяжеловато, в 2024-м что-то начало появляться, в 2025-м было пусть не так много проектов, как надо, но они были. Да и на первое полугодие 2026 года заявлены российские картины, которые будет не стыдно посмотреть. Поэтому все постепенно налаживается, пусть и не быстрыми темпами, но и создание фильмов занимает не один месяц. Более того, в кинопроизводстве есть и свои проблемы – не хватает сценаристов, режиссеров, актеров. Посмотрите на уровень российских сериалов. Где все сценаристы? В онлайне. Если на сегодняшний день онлайн-кинотеатры прекратили вкладывать большие средства в создание контента, то, возможно, произойдет отток творческих людей в производство кино для большого экрана. Поэтому все меняется, и мы верим (ну как минимум стараемся верить) в светлое будущее. Нельзя сказать, что ничего не происходит, но и нельзя сказать, что все хорошо. Тем не менее мы начинали с сезона в два месяца, а теперь уже понимаем, что с октября по май более-менее живем.

Какие проблемы в индустрии вообще привлекают сейчас ваше внимание?

Кроме еще ощущаемого контентного голода, пора обновлять парк и что-то делать с премиум-форматом. Кстати, сейчас АВК в партнерстве с ведущими дистрибьюторами рассматривает вариант замены IMAX на другой премиальный формат, который, лично по моему мнению, по качеству картинки превосходит IMAX. Премиальные форматы – это тоже большая проблема последних четырех лет: после ухода с рынка IMAX остались премиум-залы, но не осталось премиум-формата. А наши продюсеры пока не особо торопятся как увеличивать частоту кадров, так и работать над картинкой (в том числе и 3D) для больших экранов и с премиум-звуком, несмотря на то, что техническая возможность воспроизведения такого контента в кинотеатрах есть.

А фильмы для нового формата будут?

Голливудские уже есть, надеюсь, со временем появятся и российские. Работа в этом направлении ведется. Надо обсуждать это с продюсерами и доносить до них мысль, что кинотеатрам нужен премиум-формат. Когда они поймут, что на премиуме можно заработать, то, думаю, будут создавать большое кино другого технического качества. К тому же производство любого премиум-контента обходится не особо дороже стандартного. То есть это потребует чуть больше времени и, может, чуть больше денег. В остальном нам нужно больше фильмов, а все другие вопросы мы решим. Пусть ребята, которые думают, что умеют снимать, а лучше те, кто действительно умеет снимать, создают больше хорошего, качественного контента для больших экранов.

Какие у вас ожидания на наступивший год? Какие фильмы вы ждете?

Не буду прогнозировать, потому что на сегодняшний день, увы, мы владеем информацией только на ближайшие полгода. Если раньше мы понимали, что у нас выйдет на один-полтора года вперед, то сейчас лаг составляет шесть месяцев. И это очень хорошо, потому что еще три года назад мы смотрели в будущее максимум на две недели. В ближайшие полгода есть что посмотреть, и это радует.

Фото: «Ассоциация владельцев кинотеатров»