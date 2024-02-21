Михаил Врубель и Александр Андрющенко: «Мы хотели закончить эту большую мелодраматическую сказку настоящим хеппи-эндом»

Продюсеры спортивной мелодрамы «Лед 3» рассказали БК, как они приняли решение снимать продолжение популярной франшизы

Продюсеры спортивной мелодрамы ЛЕД 3 Михаил Врубель и Александр Андрющенко рассказали БК, как они приняли решение снимать продолжение популярной франшизы с Александром Петровым в главной роли и будет ли у истории новая глава.

Поздравляем вас с премьерой фильма ЛЕД 3! Ожидали ли вы таких стартовых результатов?

Михаил Врубель: Спасибо за поздравления. Мы надеялись на любовь зрителя, которую увидели на первой и второй частях ЛЬДА. Именно финал нашего взаимодействия с аудиторией стал главной причиной запуска третьей части франшизы.

Что позволяло вам надеяться или предполагать, что даже в нынешних условиях фильм сможет стартовать не только на уровне предыдущих картин по сборам, но даже превзойти их?

Михаил Врубель: На мой взгляд, условия для российских картин сейчас позитивнее, чем были раньше. В третьей части на первый план выходит история любви дочери героя Александра Петрова.

Как вы нашли подход к новому фильму? Что вам было важно показать в продолжении?

Александр Андрющенко: На первый план в третьей части выходит не только история любви героини, но и история ее стремления к победе на «Кубке льда», закрытию гештальта своей матери. То есть она не только встречает свою любовь, но и завоевывает ту самую спортивную награду, которой когда-то не смогла добиться ее мама. И у нее, в отличие от родителей, получается и то, и другое.

В общем, мы пришли к этой истории, потому как понимали, что после первой и второй частей необходима третья. И не только из-за магического числа три, но и потому, что персонажи из первой и второй частей так настрадались, и в каком-то смысле хотелось просто наградить любимых героев чем-то хорошим в конце пути и закончить эту большую мелодраматическую сказку настоящим хеппи-эндом. А что могло бы удовлетворить династию Гориных? Конечно, то, что у их дочери все сложится лучше, чем у них. Колесо сансары проворачивается до конца, и в конце пути мы видим огромный луч света – символ того, что то, что не случилось у Нади Лапшиной и Саши Горина, получилось у их дочери. Нам хотелось заложить идею, что даже если в жизни все складывается не так, как хотелось, не нужно отчаиваться, жизнь не проходит зря – все получится у детей и внуков. И это послание «выстреливает» именно в кульминационной части третьего фильма. По первым отзывам и реакции зрителей кажется, что нам удалось передать эту надежду.

Каждый фильм снимали разные режиссеры. Как это влияет на франшизу, на ваш взгляд? Третью картину вы доверили дебютанту Юрию Хмельницкому. Почему выбрали его? Как оцениваете сотрудничество с ним?

Александр Андрющенко: Юра Хмельницкий – один из наших лучших студентов «Индустрии». Он учился на моем факультете, и я курировал его работы. Он очень талантливый парень, поэтому я взял его в съемочную команду фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД сначала разрабатывать визуальную часть, а потом просто помогать. СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД снимался до ЛЬДА 3, несмотря на то, что выходит позднее. Юра здорово проявил себя на съемках сложнопостановочного кино и вырос до режиссера второго юнита. Он стремительно развивался на моих глазах, и мне это очень нравилось. Как только зашла речь о том, что нам нужен постановщик ЛЬДА 3, я сразу предложил его кандидатуру.

А почему в принципе дебютант? История о выросшей дочери и о молодом поколении как будто требовала нового подхода, в том числе режиссерского. Нам показалось уместным продолжить традицию сотрудничества с дебютантами, так как режиссером первого фильма был также дебютант Олег Трофим. Главное, что решило вопрос – видение Юры и его представление о том, каким должен быть фильм. Мы поверили в него, и я оцениваю его работу очень хорошо. Юра – визионер, музыкально настроенный режиссер, что очень важно для этого жанра. У него был свой подход к музыкальным номерам, отличающийся от первого и второго ЛЬДА. Первые фильмы снимали очень разные режиссеры, поэтому то, что над третьей картиной работал новый постановщик, оказалось логичным.

В Юре есть энергия. И он очень хорошо чувствует актеров. Понятно, что нужно было играть в этом фильме Саше Петрову и Марии Ароновой. Их характеры не надо было находить, только искать изменения, чутко наблюдать за нюансами – и он с этим справился. А вот с новыми героями нужно было работать с нуля. Именно Юра нашел и выбрал Степу Белозерова и Аню Савранскую, настоял на них и был уверен в своем решении. Я считаю, это его главная победа как режиссера на этом проекте. Но также он привнес настроение, нюансы, режиссерское видение. И я ему крайне благодарен за это. Не побоюсь этого слова, мне кажется, это грандиозный и самый яркий за последнее время дебют, судя по отзывам и по количеству зрителей.

Как вы распределяли ресурсы на продвижение? На какие инструменты делали основную ставку?

Михаил Врубель: В продвижении огромную роль сыграло телевидение с точки зрения доли промобюджета и, наверное, главную – с точки зрения поддержки со стороны продюсеров, ВГТРК и телеканала СТС. Мы также серьезно вложились в интернет – и тут важно, насколько объемно и креативно поддержали нас «Яндекс» и «Кинопоиск», так как «Плюс Студия» так же является продюсером картины. Здесь я не могу не упомянуть всех, кто участвовал в производстве фильма творчески и ресурсно – Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа и Фонд кино. Мы также очень довольны сотрудничеством с VK как медийным партнером: они предложили и осуществили целый ряд новых для нас активностей – от челленджа в «Шагах» до прямой трансляции премьеры. А профессионализм прокатчика – «НМГ Кинопрокат» – помог собрать все это воедино и достичь отличного результата.

Чем отличалось продвижение третьей части от предыдущих?

Михаил Врубель: Продвигать третий фильм франшизы, кажется, как будто проще, тем не менее это очень большой вызов. Необходимо пообещать зрителям что-то похожее на то, что они уже видели, но заметно другое. Именно на это был сделан основной упор рекламы: помимо знакомых героев Саши Петрова и Марии Ароновой, мы вводили новых персонажей.

О фильме впервые стало известно с выходом трейлера. В медиа не было публикаций ни о старте, ни о завершении съемок. Почему вы выбрали такую стратегию? Чем эта загадочность помогает в продвижении?

Михаил Врубель: Никакого специального намерения быть загадочными мы не преследовали, нам хотелось впервые объявить о третьем фильме, уже имея на руках убедительный материал, что произошло, естественно, только после съемок.

Какие у вас ожидания от дальнейшей работы проекта? Как будете поддерживать картину после старта? Как вы думаете, удастся ли привлечь те 6 миллионов зрителей, которые приходили раньше на каждую часть ЛЬДА?

Михаил Врубель: Безусловно, мы будем поддерживать картину всем имеющимся инструментарием, как коммерческим, так и ресурсами партнерских каналов, с особым упором на предстоящие праздники – особенно 8 Марта. Мы активно идем к цифре в 6 миллионов зрителей и считаем ее рабочим минимумом, с надеждой на возможность чего-то большего.

Планируете ли вы снимать продолжение истории?

Михаил Врубель: В этом виде – с этим названием и с этими героями – история закончена.

На каком этапе производства сейчас находится ваш проект БУРАТИНО? Чего ожидать зрителям?

Михаил Врубель: БУРАТИНО вовсю готовится к съемкам. Аудиторию ждет огромное зрительское кино. Начиная с момента съемок, мы будем пошагово знакомить публику с фильмом.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»