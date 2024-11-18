Тимур Вайнштейн: «Мы как компания заинтересованы в развитии и создании фильмов, которые должны зарабатывать с кинопроката»

БК поговорил с продюсером и генеральным продюсером НТВ об обширных планах на будущее, а также о тесной взаимосвязи всех способов потребления контента

Музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! стал одним из главных релизов октября, сработав в кинотеатрах по верхней границе ожиданий рынка. Лента даже на пятой неделе проката сохранила место в тройке лидеров бокс-офиса. При этом уже 21 ноября у «Кинокомпании ТЕМП» на большие экраны выходит комедия ЗЯТЬ, которая рассчитывает повторить успех прошлогодней ТЕЩИ. БК поговорил с продюсером обоих релизов и генеральным продюсером НТВ Тимуром Вайнштейном об обширных планах на будущее, жанровой востребованности комедий, спортивных и военных драм, а также о тесной взаимосвязи всех способов потребления контента.

На презентациях проекта ЗЯТЬ говорилось, что этот фильм составляет одну вселенную с ТЕЩЕЙ. При этом у ЗЯТЯ нет фантастического элемента в сюжете. Что их объединяет?

Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу поблагодарить всех причастных к созданию и прокату фильма РУКИ ВВЕРХ! и поздравить с великолепным успехом – на данный момент картина в российском прокате собрала более 900 миллионов рублей! Еще до того, как она вышла на большие экраны, были скептические отзывы: одни говорили, что после летнего затишья будет сложно растормошить прокат, другие сравнивали по непонятным мне причинам с проектом ТУР С ИВАНУШКАМИ. Но я очень рад, что все сомнения, весь скепсис не оправдались, и мы, как и ожидали, собрали очень большую кассу, как было в прошлом году с фильмом ТЕЩА, за что еще раз всем благодарны. Надеюсь, мы доказали этими проектами, что пришли в кинопрокат всерьез и надолго.

И теперь я с удовольствием перейду к ответу на ваш вопрос. Что объединяет фильмы ТЕЩА и ЗЯТЬ? В первую очередь – жанр. Оба фильма – семейные комедии. К тому же существует огромное количество анекдотов про тещу, и все они рассказываются от лица зятя. Поэтому теща и зять всегда связаны. Во «вселенной» семейного кино не важно, есть в ней фантастические элементы или нет – важна история. Могу сказать, что «Кинокомпания ТЕМП» не остановится на двух этих картинах. Как вы знаете, в декабре в широкий прокат выходит еще одна семейная комедия – БРАТЬЯ с Денисом Дороховым и Филиппом Киркоровым, всех приглашаем в кино. Мы продолжим и дальше рассказывать обо всех родственниках и будем делать это весело, смешно и так же масштабно с точки зрения производственных мощностей.

Чем ЗЯТЬ отличается от остальных фильмов комедийного жанра, которых так много выходило в прокат за последнее время? Что его выделяет в этом перечне?

Для меня самое главное в любом проекте – оригинальность идеи. И именно с точки зрения оригинальности идеи я могу с уверенностью сказать: в российском кинематографе такого фильма, как ЗЯТЬ, еще не было. Конечно, истории о любви между людьми разных поколений были, но не с таким поворотом, когда бывшие друзья, когда-то бурно проводившие свою молодость, спустя 25 лет оказываются по разные стороны: один – отец, другой – жених его дочери, то есть зять. Им примерно по 50 лет, один просит у другого руки его дочери и оба не понимают, как к этому относиться. В какой-то степени это смешная провокация, за которой интересно наблюдать. Согласитесь, это действительно оригинальная идея, которая отличает наш фильм от других комедий.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о рекламной кампании проекта. Насколько она будет обширной?

Рекламные кампании всех проектов «Кинокомпании ТЕМП», как вы уже могли заметить, масштабны с точки зрения охвата аудитории, потому что мы понимаем, насколько это важно для итогового результата. Это видно и по фильму ТЕЩА, который выходил в прокат в прошлом году, и по музыкальному блокбастеру РУКИ ВВЕРХ!, который прямо сейчас идет в прокате и имеет все шансы стать еще одним фильмом-миллиардником. Рекламная кампания ЗЯТЯ будет не менее успешной и масштабной, чем у проектов, о которых я уже сказал. Спасибо «Газпром-Медиа Холдингу» и его активам, которые широко поддерживают выход картины и в том числе уже обеспечили раннюю поддержку релиза на телеканалах ТНТ и «Пятница!». Помимо ресурсов холдинга, ТВ-кампания будет представлена на таких федеральных каналах, как НТВ, СТС и РЕН ТВ. Уже сейчас в кинотеатрах идет несколько трейлеров фильма, его имиджи можно увидеть в прессе и на рекламных поверхностях всей страны, проморолики можно услышать по радио, а актеры ЗЯТЯ представят картину как на большой премьере в Москве, так и в гостевых эфирах популярных онлайн-шоу.

БРАТЬЯ – еще один комедийный релиз. Очевидно, что его ключевая особенность – это каст. Как звезды проекта будут участвовать в его продвижении? Будут ли в рекламной кампании этого релиза задействованы какие-либо нестандартные ходы?

Когда мы представляли этот фильм на Кинорынке в Санкт-Петербурге, я сказал, что в прошлом году мы, как нам казалось, представили самую невероятную пару отечественного кинематографа, которая только может быть – это пара Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой. Но сейчас, спустя год, нам кажется, что мы представляем не менее, а может, даже более экстравагантный дуэт – Филипп Киркоров и Денис Дорохов. Это действительно совершенно особое сочетание, и когда вы увидите фильм, то сразу отметите, как невероятно смотрятся эти два человека вместе в кадре. И, как вы правильно сказали, я уверен, что каст – это важный элемент нашего проекта, благодаря которому нас ждет грандиозный успех. Конечно, и Филипп, и Денис заинтересованы в продвижении картины, поскольку для обоих это, по сути, первый большой фильм, где они играют главные роли. Оба хотят доказать, что они могут быть суперуспешными не только в музыке или юморе, но и в большом кино тоже. Ролик БРАТЬЕВ уже прикреплен ко всем знаковым фильмам «Централ Партнершип», прокатчика нашей картины, его уже несколько месяцев можно видеть в кинотеатрах страны. Доставка полиграфии также осуществлена, мы будем крайне признательны за своевременное размещение и благодарим те кинотеатры, которые уже начали ее выставлять в своих фойе. Проморолики фильма уже можно увидеть на телеканалах ГПМ РТВ – ТНТ, «Пятнице» и «Матч ТВ», поддержат его также на НТВ, «России 1», СТС, РЕН ТВ и ТВ-3. В декабре, когда начнется активный этап продвижения, Филипп и Денис станут героями многих шоу – как на ТВ, так и в онлайне, интервью с ними можно будет прочитать на страницах ведущих СМИ России и на сайтах изданий. И, конечно, много всего интересного будет в социальных сетях актеров и фильма.

Представленные в Санкт-Петербурге материалы по БРАТЬЯМ создавали впечатление, что часть обаяния ленты кроется в атмосфере, царившей на площадке. Много ли было импровизаций со стороны «братьев»?

Вы правы. Я поэтому и сказал: когда два этих человека находятся в кадре, создается совершенно невероятная, очень обаятельная атмосфера вокруг. Но вы знаете, лучшая импровизация – заготовленная, поэтому я не могу сказать, что импровизации было много, у нас отличный сценарий, по которому мы четко двигались. Но самое главное – мы сразу понимали, чего хотим добиться от этих двух людей, и, по сути, все спонтанные моменты были нами изначально продуманы и отрепетированы. Хотя после того, как на Кинорынке мы продемонстрировали ролик с разными импровизациями Филиппа и Дениса на съемках, у нас возникла идея на финальных титрах фильма показать небольшую нарезку с самыми веселыми и смешными дублями, которые не вошли в окончательный монтаж.

Каковы амбиции БРАТЬЕВ на участие в «новогодней битве»?

100, 200, 400 процентов. Это наша уверенная позиция, что мы будем участвовать в «новогодней битве» и что нам удастся привлечь широкую аудиторию. Мы максимально уверены в результате и успехе картины. Во-первых, потому что БРАТЬЯ по масштабу съемок и качеству материала – это несомненный блокбастер. Во-вторых, у нас будет очень активная рекламная кампания фильма до конца января, в том числе и в новогодние дни – на НТВ, например, выйдут специальные новогодние эфиры суперпопулярных программ «Звезды» и «Маска», в которых примут участие наши герои и будет много веселого о фильме. Ну и еще очень важно, что у нас есть поддержка в лице кинопрокатчика, который также уверен в успехе картины, за что мы очень благодарны нашим постоянным партнерам из ЦПШ.

Нет ли у вас опасений, что жанр комедии в какой-то момент окажется для зрителей утомительным просто за счет количества выпускаемых проектов? Что надо делать в жанре, чтобы этого не произошло?

Самые популярные жанры во всем мире – это криминальные драмы, если говорить о сериалах, и комедии в случае полного метра. Поэтому говорить о том, что когда-то это кому-то надоест, не стоит. Люди хотят приходить в кинотеатр, чтобы расслабляться, развлекаться. Вы сказали о большом количестве комедий, но, например, я не считаю его большим для конкретно кинозрителей, ведь, судя по сборам подавляющего большинства из них, многие не видят их или даже вообще не знают об их существовании. Сейчас, например, появилось большое количество проектов, которые я называю онлайн-кинофильмами. Это картины, которые снимают за полученные от онлайн-кинотеатров деньги, то есть с совсем небольшими бюджетами для производства большого кино. У этих фильмов шансов заработать в прокате практически нет, так как никто не вкладывается дополнительно в производство и не рискует маркетинговыми бюджетами. Поэтому нужно говорить о проектах, которые стали действительно заметными у широкой аудитории. А чтобы стать таковыми, надо быть оригинальным и брать зрителя в первую очередь идеей.

Как я рассказывал про идею ЗЯТЯ, так же могу рассказать про оригинальность идеи БРАТЬЕВ. Это история, где герой Дениса Дорохова узнает, что он очень болен и ему срочно нужен донор костного мозга. Мать, которую блестяще играет Татьяна Догилева, рассказывает ему, что у него есть сводный брат, которого зовут Филипп Киркоров. Ну а дальше комедия положений в ее лучшем виде. Это действительно что-то новое и интригующее, что, мне кажется, должно привлекать публику. Ну и, конечно, необходимо понимать, что зритель приходит в кинотеатр на визуальный аттракцион, он не должен увидеть то же самое, что он без проблем мог бы увидеть по телевизору или на своем планшете. Поэтому нельзя экономить на масштабе и качестве картинки. Очевидно, чтобы проект стал успешным и заметным, необходимо много факторов: и идея, и масштаб, и талантливая команда, и звездный каст, и большая маркетинговая кампания. И от таких проектов никто не устанет, все с удовольствием будут ходить и дальше в кинотеатр. Убедитесь в этом в самом ближайшем будущем.

В марте 2025 года у вас выходит РОДНИНА производства компании «ВайТ Медиа». Насколько жанр спортивного байопика кажется вам сейчас актуальным, когда страна фактически лишена крупных международных соревнований? Насколько вообще интерес к спорту сейчас заметен у аудитории?

Вы знаете, кроме самого жанра, есть такая вещь, как хорошее кино. Вряд ли кто-то скажет, что в нашей стране до выхода фильма ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ была какая-то массовая любовь к баскетболу. Безусловно, был небольшой процент людей, которые действительно любят этот вид спорта, но это не помешало фильму стать хитом, потому что это в первую очередь хорошее кино. В случае с РОДНИНОЙ то же самое: мы считаем, что это большая драма про великую фигуристку, с замечательным актерским составом, проект будет интересен зрителям разных возрастов. Я уверен в успехе этого фильма, которого мы, в частности, достигнем и за счет рекламной кампании, и благодаря нашим партнерам ВГТРК и НТВ, и, конечно, «сарафанному радио», потому что эта картина берет за душу в лучших традициях тех фильмов, которые вошли в классику нашего кино.

Будет ли Ирина Роднина лично участвовать в продвижении релиза?

Конечно, Ирина Константиновна будет принимать участие в фильме, он, кстати, снят по ее книге «Слеза чемпионки». Роднина – это несомненный бренд, о котором знают и в нашей стране, и во всем мире; это официально признанная одна из лучших спортсменок XX века. Все помнят легендарный кадр с ее слезой в финале Олимпийских игр в Америке. Это те кадры, которые мы всегда показываем, когда хотим вспомнить главные победы отечественного спорта. И не надо думать о том, что если мы не участвуем в международных соревнованиях сейчас, люди не захотят увидеть наши победы в очередной раз. Нет, мы всегда будем помнить о наших победах, и они еще будут, в том числе в кинопрокате у фильма РОДНИНА.

За счет чего РОДНИНА будет привлекать не только женскую, но и мужскую аудиторию? Или вы делаете ставку исключительно на женщин?

Любой фильм, который выходит в широкий прокат, в первую очередь должен быть ориентирован на женскую аудиторию, потому что именно женщины являются драйвером похода в кино. А для мужской аудитории фильм будет интересен уже потому, что в нем присутствует важная спортивная составляющая победы, и это уже прерогатива мужчин, которые любят смотреть спорт и радоваться триумфу наших спортсменов. РОДНИНА – это большая серьезная история, я считаю, с выдающейся работой Евгения Ткачука, который сыграл роль тренера Ирины Родниной. Массивный трейлеринг и активная телевизионная кампания, несомненно, привлекут все аудитории.

На майские праздники у вас выходит проект В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Расскажите о нем поподробнее. Чем он может привлечь публику в кинотеатры? Сработает ли он на молодого зрителя или все-таки рассчитан на аудиторию постарше?

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ – это, пожалуй, один из самых масштабных проектов, которые сейчас находятся в работе кинокомпании, он станет не просто большим событием для российского кинематографа, но и очень важной вехой в создании военного кино. В этом фильме сходятся сразу несколько важных элементов, которые могут привлечь аудиторию. Во-первых, это юбилей Победы в Великой Отечественной войне, который будет ярко и масштабно отмечать вся страна в следующем году. Во-вторых, это фильм по произведению выдающегося писателя Бориса Васильева, который сам прошел войну и очень точно и правдиво описывал события тех страшных лет и написал не только «В списках не значился», но и такие произведения, как «А зори здесь тихие…», «Завтра была война», «Аты-баты, шли солдаты…», «Офицеры» и многие другие: по каждому из них были сняты фильмы, которые мы все очень любим. Мы уверены, что В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ пополнит коллекцию популярных у зрителей военных фильмов, снятых по произведениям Бориса Васильева. И, в-третьих, это актерский состав. Этот фильм мы создаем с Театром Олега Табакова и его художественным руководителем Владимиром Машковым, который после большой паузы возвращается в кино и исполнит одну из главных ролей в нашем проекте.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ – это история молодого лейтенанта Плужникова, который, оказавшись в Брестской крепости в ночь на 22 июня 1941 года, становится настоящим героем. Его блистательно сыграл молодой актер Владислав Миллер. Это история становления, а за таким всегда интересно наблюдать. И, конечно, это история о патриотизме, о любви к Родине. Поэтому мы считаем, что наша картина станет одним из главных фильмов весны следующего года. У меня нет никаких сомнений в том, что его ждет большой успех. Мы вместе с партнерами – «Газпром-Медиа Холдингом», Фондом кино, Правительством Москвы – делаем большую ставку на этот фильм. Поверьте, уровень военных съемок этой картины несопоставим с тем, что вы видели до этого в российском кинематографе. Мы понимаем, что для молодой аудитории важен экшн, который может ее поразить, и благодаря невероятно технологическим съемкам нам удалось это сделать. Война в этом фильме, с одной стороны, показана максимально правдоподобно, с другой – невероятно технологично. Мы снимали в Минске и Бресте, сейчас съемки идут в «Москино», где специально для картины были построены масштабные натурные декорации Брестской крепости. Это более 45 тысяч квадратных метров, высота некоторых декораций превышает двадцать метров. Это грандиозные сооружения, которые позволяют нам снимать невероятно реалистичные и масштабные сцены первых дней войны.

В какой-то момент на рынке возникло ощущение, что военные проекты сейчас по понятным причинам могут пользоваться меньшей популярностью. Как В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ может переломить эту тенденцию?

Я не согласен с тем, что военные фильмы, как и спортивный байопики или комедии, о которых вы говорили ранее, будут менее популярны у зрителя, чем другие жанры. Повторюсь, есть хорошее кино, которое нравится публике вне зависимости от жанра. Поэтому, я уверен, хорошее кино всегда привлечет своего зрителя.

Что вы думаете о практике расчистки кинотеатров от пиратских показов на время работы тех или иных релизов? Насколько это влияет на общий поток посещаемости кинотеатров?

Мне как психиатру по первой профессии вообще кажется немного шизофренической ситуация, когда вдруг появляются официальные сообщения, что, мол, кинотеатры дружно договорились и в такие-то сроки решили: для кого-то мы расчищаем, а потом, через паузу, снова пиратим. При этом все в индустрии знают, кто за этим пиратством стоит, кому нужно с угрозами позвонить, чтобы хотя бы временно решить этот вопрос. Такие вдруг 90-е вернулись, когда вор в законе звонил смотрящему по городу и говорил, чтобы тот его пацанов не трогал, а остальных, значит, можно «гасить». Но так как я психически здоров и являюсь законопослушным гражданином своей страны, позиция у меня по этому вопросу очевидная. Пиратские кинопоказы – это возмутительная вещь, а пиратство в целом уголовно наказуемо. Конечно, этот вопрос должен быть решен на государственном уровне и должно быть расчищено все, никаких пиратских релизов быть не должно нигде и никогда!

В скором будущем на Start и Wink выходит сериал «Дети перемен», где вы также выступаете продюсером. Что вы думаете о моде на 90-е? Что такого привлекательного кроется для продюсеров в этом историческом периоде?

Сейчас мода на ностальгию, и, например, если говорить о музыке 90-х, то она востребована, как и у тех людей, чья молодость пришлась на те годы, так и у молодого поколения. Мы все видим, какой популярностью пользуются мероприятия в стилистике 90-х, сколько людей собирают дискотеки 80–90-х. А группа «Руки Вверх!» и фильм, об успехе которого я в очередной раз с удовольствием напомню, доказывают, что люди любят то время, любят ту музыку и с удовольствием погружаются в атмосферу 90-х.

С другой стороны, самым популярным сериальным жанром, как я уже говорил, является криминальная драма. Так было всегда и везде. Поэтому если вы хотите получить большой успех, то должны снять криминальную драму, потому что она привлечет и мужскую, и женскую аудитории. Все самые большие мировые проекты, о которых вы будете вспоминать, сняты в жанре криминальной драмы. Поэтому и «Слово пацана. Кровь на асфальте», и «Дети перемен», который мы также делаем совместно с Wink и Start, – это криминальные драмы, действие которых разворачивается на фоне тех событий, сегодня находящихся в тренде у аудитории. Конечно, успех «Слова пацана» я не связывал бы только с тем, что действие сериала происходит в те годы. Здесь и жанр, и драматургия, и то, как это было сделано – все это вкупе дало такой невероятный результат и успех. В ближайшее десятилетие повторить успех «Слова пацана» будет очень сложно, даже, правильнее сказать, невозможно, но мы надеемся, что сериал «Дети перемен» найдет своего зрителя и будет востребован как на онлайн-платформах, так и на НТВ, когда мы его покажем.

На недавней конференции «Ведомостей» вы говорили, что у сериалов НТВ есть свой бренд – это остросюжетные проекты с героем, который борется за справедливость. Видите ли вы место для таких историй в кинотеатральном прокате? Увидим ли мы «Невского» на большом экране?

На НТВ сейчас 23 сериальные франшизы. Это невероятная цифра, ни у какого еще телеканала в библиотеке нет столько франшиз, которые продолжают из года в год быть успешными и новые сезоны которых зрители ждут с нетерпением. Вот недавно, например, новый сезон «Невского» взорвал все рейтинги на телевидении и стал суперуспешным в онлайне. Что касается большого экрана, то у нас были мысли сделать фильмами и «Пса», и «Невского», и «Скорую помощь», но нам все-таки кажется, что это разные жанры.

Тем не менее в наших планах возродить жанр высокобюджетного остросюжетного кино с элементами комедии. У нас много сказок, комедий, исторических картин, но именно криминальных фильмов с комедийной составляющей нет. СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, КРЕПКИЙ ОРЕШЕК, ЧАС ПИК – те фильмы, которые мы все любили и смотреть которые ходили в кинотеатры, но в российском кинематографе проектов такого жанра практически нет. Понятно, что это большой риск, но кто-то же должен сделать первый серьезный шаг в эту сторону. Сейчас мы уже работаем над масштабным проектом КРУТОЙ/ПЕРЕЦ, где вас также ожидает неожиданный актерский дуэт и будет много экшна с такими трюковыми постановками, которых, мне кажется, на российских экранах еще не было. Конечно, экшн будет переплетен с юмором. Мы постараемся открыть действительно новый для российского кинопроката жанр.

Есть ли разница в стоимости производства для ТВ и для проката? Как на рост стоимости реагируют бюджеты проектов в этих сферах?

Бюджеты фильмов и сериалов плотно пересекаются, потому что и там, и там в большинстве своем работают одни и те же люди. Конечно, все зависит от количества рабочих дней, от декораций, от экшна, от продакшна, но в целом это действительно очень тождественные сферы.

К сожалению, в последнее время мы видим совершенно неоправданный рост цен практически на все – от графики до любого человека, который работает на проекте. В данный момент это напоминает, откровенно говоря, большой мыльный пузырь, потому что увеличен объем производства за счет инвестиций в контент со стороны онлайн-кинотеатров. Цены растут, это очень рискованно для бизнеса и в первую очередь относится к тем, кто занимается производством кинофильмов, потому что полнометражные фильмы – этот открытый бизнес, где люди платят рублем и где, как говорится, счет на табло. Как я уже сказал, риск достаточно высок: чем больше у тебя бюджет, тем сильнее ты рискуешь. Поэтому это все достаточно взаимосвязано и сложно. И, к сожалению, не приводит к увеличению качественного продукта, потому что мы все прекрасно знаем тот примерный лимит затрат, за который нужно произвести кино, чтобы оно окупило хотя бы собственные вложения. В связи с тем, что рост цен довольно высокий, многим продюсерам приходится экономить на вещах, которые влияют на качество продукта, в том числе на количестве съемочных дней, том же экшне и так далее. И, что еще важно, многие не рискуют вкладывать много денег в маркетинг и рекламу. Все приводит к тому, что появляется большое количество недорогого кино с невысокими маркетинговыми бюджетами, которое собирает совсем небольшую кассу. Ощущение, что фильмов много, но говорить об их сборах часто не приходится. Мы как компания заинтересованы именно в развитии и создании фильмов, которые должны зарабатывать с кинопроката, а значит, быть конкурентоспособными.

В чем конкретно заключается интерес телеканалов и стримингов, когда они входят в полнометражные прокатные проекты? Какие цели они тем самым преследуют?

Мне кажется, ответ на этот вопрос достаточно прост: все борются за права на качественный продукт. Это мировая практика, поэтому и телеканалы, и онлайн-кинотеатры стремятся заполучить права на тот или иной контент, а заодно и получить определенный процент роялти, особенно если ты планируешь активно вкладывать свои ресурсы в продвижение проекта. У нас на НТВ есть несколько подобных кейсов, например, с фильмами ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и РУКИ ВВЕРХ!, в таком же формате мы планируем работать с картиной РОДНИНА, В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ и еще несколькими полнометражными фильмами, которые выйдут в прокат в следующем году – все они будут активно поддерживаться телеканалом НТВ. А вообще сейчас НТВ активно внедряется в киноиндустрию, и я с уверенностью могу сказать, что фильмов, которые канал будет поддерживать и в которые в том числе будет инвестировать, с каждым годом будет все больше.

Расскажите, пожалуйста, о ваших планах на 2025-й. Какие еще проекты в следующем году доберутся до кинотеатров?

Об одном проекте я уже сказал: это фильм КРУТОЙ/ПЕРЕЦ – криминальное приключенческое кино с огромным количеством экшна, с очень вкусным юмором и очень звездными актерами. Кстати, фильм называется так, потому что у одного героя фамилия Крутой, у другого – Перец, и так совпало, что они работают вместе и попадают в разные передряги – все в лучших традициях такого рода проектов. Этот фильм также будет поддержан «Газпром-Медиа Холдингом». Конечно, это картины РОДНИНА и В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, о которых я уже говорил. Также могу сказать о фильме БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ, где НТВ выступает сопродюсером. Это история о том, как сборная России по футболу становится чемпионом Европы. Несмотря на то, что в фильме много футбола, это не совсем кино про спорт, это личная драма капитана сборной, у которого сильно болеет дочь, но ей становится лучше, когда команда выигрывает. И футболисты объединяются, начинают бороться ради жизни одной маленькой девочки и становятся чемпионами для ее спасения. Это очень трогательная история с Алексеем Воробьевым, Иваном Охлобыстиным, Романом Мадяновым и другими звездами, которая выйдет в июне следующего года. И еще два фильма. Это картина АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ – веселая музыкальная комедия с Яном Цапником, Стасом Костюшкиным и его супругой Юлией в главных ролях. Проект чем-то будет напоминать КАВКАЗСКУЮ ПЛЕННИЦУ, приправленную любимыми музыкальными фильмами. Его снимали в горах Дагестана, будет много кавказского юмора. И картина ЛЫСЫЙ НЯНЬ, где главному герою, серьезному оперативнику, по службе приходится стать нянькой маленьких детей. Очень трогательная и, мне кажется, важная история. Ну и, конечно, долгожданная ТЕЩА 2, которая выйдет в прокат в декабре следующего года.

Вообще, в следующем году планируется производство еще девяти проектов, но подробнее о них мы расскажем немного позже.

Фото: пресс-служба «Кинокомпании ТЕМП»