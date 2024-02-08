Марюс Вайсберг: «Концепт фильма может хорошо работать как международный формат»

БК поговорил с режиссером и продюсером «Конца Славы» о съемках проекта и голливудской адаптации истории

Продюсер и режиссер фильма КОНЕЦ СЛАВЫ Марюс Вайсберг рассказал БК о том, как проходила рекламная кампания проекта, насколько сложно было снимать Павла Деревянко в замкнутом пространстве гроба и о голливудской версии картины.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма КОНЕЦ СЛАВЫ? Оправдались ли ваши изначальные прогнозы?

Фильм отлично стартовал, по верхней планке ожиданий. По нашим прогнозам, он должен был собрать 110 миллионов рублей. Все, что оказалось сверх, стало прекрасной неожиданностью. Старт в районе 130 миллионов для комедии с небольшим рекламным бюджетом – замечательное достижение.

Как вы думаете, при небольшом рекламном бюджете чем картина привлекла зрителей?

Важным и эффективным элементом продвижения стал очень хороший трейлер, который был прикреплен к ХОЛОПУ 2. Вокруг фильма в целом создался определенный хайп. После премьеры он произвел впечатление на людей, о нем много говорят после просмотра.

В комментариях к трейлеру многие говорят, что увидели его перед ХОЛОПОМ, и ролик их зацепил настолько, что заставил думать о том, что произошло с героем КОНЦА СЛАВЫ даже больше, чем о том, что происходило в ХОЛОПЕ.

Да, мне кажется, проект никого не оставляет равнодушным. Это началось с трейлера и продолжается с выходом фильма. Многим очень нравится. Кто-то ожидал комедию, а во время просмотра вместе с юмором испытал какие-то другие эмоции. Вокруг картины есть резонансная скандальная аура, поскольку это не совсем стандартная комедия, в ней присутствует какая-то драматическая глубина, которую никто не ожидал увидеть.

Когда вы представляли фильм на питчинге Фонда кино, то исполнителем главной роли заявляли Дмитрия Нагиева. Расскажите, пожалуйста, как в проект попал Павел Деревянко?

Дмитрий Нагиев был заявлен в предыдущей реинкарнации проекта. Представляя фильм, мы еще не думали серьезно о касте и никого не утверждали. Когда я подключился к проекту, то рассматривал только двух актеров, которые, по моим ощущениям, могли справиться с материалом, – Павла Деревянко и Сергея Бурунова.

Насколько сложно было снимать в замкнутом пространстве гроба?

В первую очередь было сложно с эмоциональной точки зрения. Перед Пашей стояла непростая актерская задача, поэтому нам пришлось проходить через достаточно серьезные эмоциональные качели. Он прекрасный актер и реально это все переживал на площадке. Технически мы собрали LEGO из гроба: создали из реальных гробов несколько для съемок. Отдельно пришлось заказывать малогабаритную аппаратуру. Звездное небо на крышке очень помогало по свету: мы использовали разные режимы, дистанционное включение, чтобы синхронизировать свет с игрой Паши и не сильно его отвлекать. Чтобы удерживать интерес зрителей, мы снимали так, чтобы ракурсы не повторялись и менялись под настроение. Было сложно и интересно, хотя, казалось бы, идея простая – съемки гроба в павильоне.

В картине вы иронизируете над коллегами по индустрии и, в частности, над фильмами Клима Шипенко. Героя Павла Деревянко в КОНЦЕ СЛАВЫ, по сюжету, даже вырезали из ХОЛОПА 2, хотя в нашей реальности он там сыграл Наполеона, который, в свою очередь, напоминает его же героя из вашей ленты РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА. Расскажите, пожалуйста, историю этих шуток. Как получились эти переклички? Как вы в целом относитесь к иронии над коллегами?

Я не вижу в картине иронии над коллегами. Нам просто нужна была большая премьера, и не хотелось делать премьеру выдуманного фильма. Продюсеры КОНЦА СЛАВЫ также являются продюсерами ХОЛОПА, поэтому мы использовали премьеру ХОЛОПА как нечто знаковое для зрителя. То, что Паша там потом сыграл, удивительное совпадение, так как в тот момент он еще не должен был там сниматься и только позднее исполнил роль Наполеона. Задача была – показать зрителю какие-то эпохальные хиты, в которых участвовал главный герой. А так как темы для эпохального кино ограничены, все блокбастеры в индустрии снимаются либо на тему Второй мировой войны, либо на тему космоса, мы обыграли их. Просто так совпало, что Паша на самом деле теперь большая звезда и правда снимался в крупных, значимых проектах. В общем и целом это ирония над всем нашим бизнесом, не имеющая отношения лично к Климу.

Тогда почему в серии обыгранных фильмов нет сказок?

Мы планировали включить сказку, но нам это не удалось. Все эпизоды «блокбастеров» мы снимали в один день, и сил продакшна не хватило сделать сказочную сцену. В итоге ради шутки мы остановились на сцене с обмазанным гуталином вождем, потому что ее было легче реализовать.

Как вы позиционировали картину при продвижении? На какую аудиторию ориентировались?

Позиционировали как скандальную комедию для взрослых. Смешную, в чем-то резкую, необычную, дерзкую. Мы хотели сделать нечто веселое и провокационное для взрослых. Ориентировались на взрослую вечернюю аудиторию.

Взрослая вечерняя аудитория – это зрители МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ. Ожидали ли вы такой высокой конкуренции со стороны картины?

Естественно, мы понимали, что МАСТЕР И МАРГАРИТА будет большим хитом, поэтому перенесли первоначальную дату выхода с 25 января на 1 февраля. Тут уже ничего не сделаешь, других дат, по сути, нет. МАСТЕР И МАРГАРИТА нацелен на ту же вечернюю взрослую аудиторию, но все-таки жанры картин отличаются. КОНЕЦ СЛАВЫ – единственная новая комедия на текущий момент в прокате, и есть надежда, что при хорошем «сарафане» она какое-то время еще будет собирать.

Вы назвали рекламную кампанию фильма небольшой. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие ресурсы были использованы?

У фильма действительно скромный бюджет на продвижение. Но он был, это не тот случай, когда на рекламу тратятся минимальные средства, и проект выпускается под продажу на платформу. Реклама была на телевидении, хотя и не в формате ТЕЩИ, когда все залито рекламой. Акцент был сделан на ТНТ, также куплена реклама на СТС и на Первом канале. Сам по себе фильм – не франшиза, не раскрученный бренд, то есть с нуля продвигалась оригинальная история, поэтому мы довольны результатами.

Однажды вы сказали, что наиболее эффективный инструмент при продвижении российской комедии – прикрепление качественного трейлера картины к большому русскоязычному релизу. Похоже, с КОНЦОМ СЛАВЫ вам это удалось?

Да, но эта стратегия эффективна, только если трейлер хороший и есть что продавать. Просто прикрепив какой-то трейлер, не дождешься высоких результатов. А если трейлер качественный и проект может потенциально раскачать, заинтересовать аудиторию, тогда это действительно мощнейший инструмент. Партнеры из Yellow, Black and White в этом смысле специалисты и сделали отличный трейлер.

На каком этапе студия Yellow, Black and White присоединилась к проекту?

Генеральный продюсер картины Таймураз Бадзиев снимал с Yellow, Black and White первого и второго ХОЛОПА, и к нашему проекту студия тоже сразу присоединилась.

Как, на ваш взгляд, картина будет работать дальше? На какие итоговые сборы вы рассчитываете?

Сборы в районе 300 миллионов рублей и тем более выше будут для нас успехом. Очень трудно сегодня прогнозировать. Скоро выходит ЛЕД 3, который сильно пройдется по всему, что есть на рынке в данный момент. Благо, это немного другой жанр и немного другая аудитория.

Расскажите, пожалуйста, о ваших будущих проектах.

Летом я планирую приступить к долгожданным съемкам триллера, который давно хотел сделать, под названием ВНИЗ с Никитой Кологривым и Гошей Куценко в главных ролях. Для меня это вызов в том смысле, что это совсем не комедия. Этот драматический остросюжетный материал зацепил меня до такой степени, что мне захотелось сделать нечто несмешное. Мы завершили съемки совместного с «Централ Партнершип» сериала «Теория большой лжи», где я выступаю шоураннером. Будем вести переговоры с платформами и каналами. Он получился прекрасным, и есть ощущение большого потенциала проекта, у него может быть хорошая, взрывная судьба.

Планируете ли вы еще картины в Голливуде?

Есть задумка сделать в Голливуде большое кино по концепту КОНЦА СЛАВЫ. Это не совсем ремейк, а скорее адаптация идеи, так как на этот же концепт был написан совсем другой сценарий. Тем не менее посыл, структура и концепт сохранятся. История та же: актер решает себя похоронить, чтобы избавиться от проблем в своей жизни, и оказывается в гробу, но события, которые к этому привели, будут другими. Похоже, эта идея может хорошо работать как международный формат.

Даже несмотря на то, что в Голливуде уже есть ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО с Райаном Рейнольдсом?

Это совершенно разные фильмы. Во-первых, ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО весь снят в гробу. Во-вторых, он в совершенно другом жанре. В-третьих, отсылка к этому фильму сыграет в плюс новой картине, об этом будут говорить. Мы отдадим должное ПОГРЕБЕННОМУ из уважения к уже современной классике, но это будет другой, комедийный вариант концепта.

Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»