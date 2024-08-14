Дмитрий Якунин: «Зритель выбирает региональное кино, потому что хочет смотреть фильмы про себя и про героев из своей среды»

БК поговорил с генеральным продюсером «Нового вектора», членом совета Фонда поддержки регионального кино Дмитрием Якуниным об итогах прошедшего форума и о глобальных перспективах регионального кино

С 8 по 10 июля прошел форум регионального кинематографа «Новый вектор». Кинематографисты из регионов во второй раз собрались в городе Светлогорске Калининградской области, чтобы обсудить общие проблемы. На протяжении трех дней были проведены различные деловые панели и образовательные сессии. В мероприятии приняли участие свыше 300 человек из более чем тридцати субъектов РФ, включая представителей двадцати кинокомиссий и около сорока киностудий. Спикерами выступили более пятидесяти представителей киноиндустрии из разных регионов России, а также стран Европы. БК поговорил с генеральным продюсером «Нового вектора», членом совета Фонда поддержки регионального кино Дмитрием Якуниным об итогах прошедшего форума и о глобальных перспективах регионального кино.

Какие у вас были ожидания от второго калининградского форума регионального кино «Новый вектор»? Насколько они оправдались?

По мнению многих коллег, мероприятие прошло, как всегда, на высоком уровне. Открытие украсило выступление Калининградского областного симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана. Свои приветствия форуму прислали председатель Союза кинематографистов России Никита Сергеевич Михалков и министр культуры Ольга Борисовна Любимова. Второй год мы проводим форум в «Янтарь-холле» на берегу Балтийского моря, одной из самых профессиональных и красивых площадок для подобных мероприятий. В рамках форума состоялся некоммерческий показ сорока фильмов региональных студий, и практически на всех сеансах были полные залы. Растет интерес к форуму со стороны СМИ, и это тоже очень важно.

Главные задачи деловой программы (обмен опытом и презентация успешных практик между регионами, формирование трендов), как мне кажется, решены. Именно на решение этих задач мы опирались, когда формировали программы основных сессий, где обсуждались модели развития регионального кинематографа, возможности для кинематографистов из регионов, изменение кинематографа в эпоху цифрового ренессанса, потенциал фестивалей как драйвера развития кинематографа в регионе, социально-преобразующий контент. Как всегда, с успехом прошли презентация региональных студий и последовавший за ней one-one meeting. Сейчас сложно сказать, сколько проектов будет реализовано или представлено на больших экранах после питчинга, но по итогам прошлогоднего форума в федеральный прокат вышло пять картин. Ждем не меньшую конверсию по итогам нынешнего форума.

Самое важное, что происходит на форуме – его участники, представители разных регионов России и федеральные эксперты, чувствуют себя единым целым, ощущают принадлежность к большой стране и общей культуре, при этом сохраняя разнообразие и уникальность каждого региона и народа. Мне кажется, это главный итог форума, который сложно обосновать какими-то цифрами.

Насколько успешно прошла образовательная программа для кинокомиссий, впервые проведенная в рамках форума?

В этом году впервые совместно с «Фестивальной дирекцией» была проведена образовательная программа для представителей более чем двадцати регионов. Помимо Ольги Акоповой, руководителя Калининградской кинокомиссии, спикерами программы стали Евгений Григорьев со Свердловской киностудии, Альберт Рябышев из R-Media, Ольга Слабова из Eurasian Films, имеющая опыт съемок в Венгрии, Анжело Скондо, запускавший кинокомиссию в Бари. Ольга Акопова подготовила методическое пособие, где шаг за шагом рассказывается о том, как организовать кинокомиссию, выстроить работу с органами власти, провести локейшн-тур, создать сайт, вести базу данных по региону и так далее. Мне кажется, на это пособие должны обратить внимание все, кто уже организовал кинокомиссию и кто только планирует ее создать. На подведении итогов конференции кинокомиссий были озвучены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей работу кинокомиссий, созданию общей базы кинолокаций и технических возможностей регионов. Следующие шаги по развитию института кинокомиссий, как и другие проблемы и точки роста регионального кинематографа, высказанные на форуме, будем обсуждать на совете фонда.

Также в этом году впервые была проведена актерская лаборатория. Можете ли вы рассказать о ее итогах?

Общаясь с президентом Гильдии кастинг-агентов Маргаритой Ленских, мы поняли, что существует проблема интеграции местных актеров в проекты, снимаемые в регионах. Среди основных системных трудностей – недостаток баз данных и отсутствие региональных кастинг-агентов, неумение себя продвигать, юридическая неграмотность. В связи с этим мы решили провести мини-лабораторию, куда приехало более пятидесяти человек из Калининграда и других регионов России. Помимо Маргариты, свои мастер-классы представили актрисы Светлана Камынина и Юлия Хамитова, а также актер дубляжа Алекс Поли из Италии. По итогам форума принято решение о введении новой номинации в рамках премии Гильдии кастинг-агентов – «Лучший кастинг регионального кино», а также о продолжении совместных образовательных программ в регионах, в том числе на форуме «Новый вектор».

Почему в этом году не был проведен питчинг региональных киностартапов? Вернется ли эта инициатива в дальнейшем?

Питчинг региональных киностартапов в этом году будет проведен в конце года, в рамках образовательной программы международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино». На этом форуме Павел Перегудов, креативный продюсер питчинга стартапов, провел сессию «Кинематограф в эпоху цифрового ренессанса», направленную на обсуждение общих проблем IT-сообщества и представителей киноиндустрии, а также знакомство с новыми технологическими решениями, которые можно интегрировать в кинопроизводство. Данный диалог мы будем продолжать и в рамках Московской недели кино, где представим лауреатов фестиваля генеративных AI-фильмов MyFilm48, отобранных из 304 заявок, поступивших из четырнадцати стран.

Не кажется ли вам, что на презентациях региональных кинокомиссий и киностудий не хватало федеральных продюсеров, чтобы столичные кинопроизводители лучше представляли кинематографический потенциал регионов?

Ну, во-первых, июль – это лучшее время для запуска кинопроектов либо активная фаза подготовительного этапа к съемкам. Поэтому, к сожалению, не все продюсеры, которых мы звали, смогли приехать на форум. Между тем, участие в мероприятии таких продюсеров, как Оксана Барковская, Альберт Рябышев, Юрий Сапронов, Ольга Слабова, Виктор Шадрин, Евгений Григорьев, Тамара Богданова, Мария Залунина, Михаил Щегорцов, Эжен Щедрин, Никита Тихонов-Рау, а также экспертов Ивана Кудрявцева и Сусанны Альпериной позволяет говорить о том, что федеральный уровень форума был обеспечен. Уверен, что по итогам мероприятия мы услышим о запусках новых федеральных проектов в регионах благодаря коммуникациям продюсеров с кинокомиссиями.

Какие из высказанных предложений по трансформации работы «Нового вектора» вам показались наиболее полезными? Какие из них вы собираетесь взять в работу? Например, развитие копродукции между регионами, создание отдельного питчинга региональных кинопроектов или фестиваля регионального кино?

Безусловно, по своей концепции форум – не сложившаяся на века структура, а динамично развивающийся проект, который будет в дальнейшем трансформироваться в соответствии с запросом отрасли, прежде всего – от региональных кинематографистов и с развитием технологий. Обновленную концепцию, а также представленные предложения в Светлогорске мы будем обсуждать вместе с членами совета ФПРК. Мне самому видится, что форум должен проводиться не только на уже обжитых, традиционных для нас площадках, но и в новых для него регионах, давая тем самым импульс для запуска новых студий, кинокомиссий, законодательных инициатив. Сейчас мы ведем переговоры именно с такими регионами о проведении форума в следующем году. Задача, поставленная нашей команде председателем совета ФПРК Ларисой Оттовной Солоницыной – повышение эффективности. Исходя из этого «Новый вектор» будет инициировать подписание соглашений на своей площадке, привлекать международных спикеров, запускать обсуждение новых форматов и тем, расширять образовательные программы и многое другое.

Вы регулярно проводите деловые мероприятия на ММКФ, Российской и Дальневосточной креативной неделе, других платформах. Также проходят московские Кинорынки, питерский контент-форум, локальные кинофестивали. На первый взгляд площадок для встреч кинематографистов сравнительно много. Тем не менее при подведении итогов форума прозвучал тезис о том, что дискуссионных киноплощадок все равно не хватает. Согласны ли вы с этим?

Большой интерес ведущих экспертов, продюсеров, СМИ к деловым и образовательным программам, проводимым нашей командой, а также организованным крупными фестивалями, такими как «Пилот», «Короче», «Маяк», «Новый сезон», говорит о востребованности и перспективах данного формата. Однако чтобы эффективность этих мероприятий была еще выше, на мой взгляд, не хватает таких индустриальных механизмов, как создание открытой отраслевой базы данных с информацией о киностудиях, кинотеатрах, образовательных программах, кинокомиссиях и прочих, формирование критериев эффективности деловых площадок, регулярное участие в деловых программах представителей исполнительной власти для развития диалога между участниками рынка. Поэтому уровень, количество, а самое главное, влияние на киноотрасль деловых площадок, думаю, будет расти, в том числе благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры.

Можете ли вы уже анонсировать программу предстоящего «Нового вектора», запланированного в Бурятии?

Форум «Новый вектор. Дальний Восток» пройдет в Бурятии с 10 по 12 сентября. В программе – пленарное заседание с участием руководства Республики Бурятия и гостей форума, презентация студий Дальневосточного федерального округа, локейшн-тур. Мы ждем на форуме представителей Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, студий ДФО «Саха-фильм», «Мечталет», «Байкал-кино», Центра поддержки и развития кино Приморского края, хабаровского филиала ВГИКа, а также создателей фильмов, снятых на Дальнем Востоке в последние годы – ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ, МИРА, 777, 9 СЕКУНД, ОГНЕННЫЙ ЛИС и многих других. Уверен, что это мероприятие даст новый импульс для развития кино на Дальнем Востоке.

Кассовые сборы регионального кино в последнее время заметно растут, что вы отмечали на форуме. Каков ваш прогноз на развитие регионального кино на ближайший год по данному направлению?

Только за последний календарный год вышло несколько фильмов, вошедших в топ-5 по кассовым сборам за всю историю для фильмов региональных студий – КАРИНА, ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ, ДУХ БАЙКАЛА, АЙТА; ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ. Стоит отметить успех еще одного независимого проекта, фильма ОГНЕННЫЙ ЛИС, снятого в регионе и собравшего 96 миллионов рублей. Также киргизский фильм РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ заработал 82 миллиона. Все это говорит о том, что зритель хочет все больше и больше смотреть в кинотеатре кино про себя и свое окружение, ему интересно наблюдать за героями из своей среды. Эти успехи стали возможными за счет развития инфраструктуры в регионах, развития образовательных программ, технологий, повышения опыта региональных киностудий. Все чаще и чаще подобные проекты делаются в копродукции с федеральными студиями, прежде всего помогающими в сценарной работе и постпродакшне. Поэтому я предполагаю еще большее увеличение интереса зрителя к региональному кино, рост кассовых сборов подобных проектов, развитие копродукции между московскими и региональными студиями.

Документальное направление, социально значимые медиапродукты, анимация – какой трек развития регионального кино вам представляется наиболее перспективным в текущих условиях?

Мне кажется, все из перечисленных направлений, а также игровое кино, сериалы, будут активно развиваться. Кинематографист из региона, сталкиваясь с дефицитом бюджета, отсутствием техники и кадров, имеет зачастую бόльшую мотивацию, чем московский специалист. Поэтому он подчас способен более активно изучать новые технологии, форматы, легче адаптироваться под запросы рынка.

Верно ли мы понимаем, что развитие регионального кино по модели кинокомиссий переживает бурный рост, в то время как поддержка национальных киностудий (за исключением ряда регионов) и тем более финансирование регионального кино из федерального центра представляется на данный момент не столь эффективным механизмом?

Из представленной мною на форуме статистики видно, что из региональных бюджетов на рибейты в среднем тратится 300 миллионов рублей в год, а на субсидии региональным студиям – порядка 100 миллионов, причем половина из них распределяется в Башкирии. На самом деле и 300, и 100, и 150 миллионов, распределяемые ФПРК на документальное кино, – это небольшие для киноотрасли суммы. Поэтому пока рано говорить об эффективности той или иной модели. Якутский кинематограф, например, не имеет большой поддержки в виде субсидий, но развивается во многом благодаря выстроенной системе проката, квалификации специалистов и техническим возможностям студии «Саха-фильм». Между тем, в ряде регионов (Якутия, Пермский край, Новосибирская область, Красноярский край, Республика Осетия) в настоящее время создаются или планируются инфраструктурные объекты. На мой взгляд, очень важно, чтобы инвестиционные средства были потрачены с умом, концепция кинокластеров формировалось при участии экспертного сообщества, как федерального, так и регионального. Выстраивание этого диалога также является одной из целей «Нового вектора».

О каких новых собственных общественных и продюсерских проектах вы уже можете рассказать?

В ближайшее время я вместе с командой готовлю сразу несколько общественных проектов. С 1 августа начался прием заявок на проектную лабораторию «Формула пути», где состоятся образовательные программы, сценарный девелопмент проектов и подготовка к питчингу, который пройдет также в рамках образовательной программы «Дней короткометражного кино». В этом году лабораторию мы делаем совместно с ведущим сценарным агентством «Стардаст», что обеспечит максимальную интеграцию ее участников в киноотрасль. С 15 по 25 августа мы проведем тринадцатый московский международный кинофестиваль «Будем жить», президентом которого является Евгений Герасимов. Уже можно сказать, что откроемся мы в кинотеатре «Художественный» фильмом ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА Антона Борматова. 27 и 28 августа в рамках Московской международной недели кино продюсерский центр «Мувистарт» организует Moscow. MovieTalents, где состоятся показы короткого метра, презентации московских киношкол, дискуссии об интеграции дебютантов в киноотрасль, мастер-классы. Мы проведем сразу три питчинга – питчинг сценариев, созданных в рамках лаборатории «Московские истории», посвященных истории и современности столицы, питчинг режиссеров – лауреатов ведущих фестивалей короткого метра последних двух лет, а также питчинг молодых операторов, которые представят свои шоурилы. На этой же площадке мы откроем прием заявок на международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино», который пройдет в Москве с 15 по 21 декабря. В этом году призовой фонд конкурса составит 1,5 миллиона рублей.

Что касается продюсерских проектов, то в ближайшее время на фестивалях «Мувистарт» представит новые картины – инди-фильм БИНГО режиссера Ксении Лагутиной из Ульяновска о юной девушке, страдающей от домогательств отчима и нашедшей защиту в лице слепого ветерана войны, и документальный фильм Софьи Горленко «Долина грез», рассказывающий о сообществе художников из Тарусы. После успеха документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» компания продолжает работать над серией байопиков про известных рок-музыкантов. Кроме того, совместно с башкирской студией «Муха» и компанией «Люкс синема» мы разрабатываем анимационный проект ПЕТРУШКА с международным и федеральным потенциалом, режиссером которого выступит Сергей Антонов, постановщик мультфильмов БЕЛКА И СТРЕЛКА и НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ СЕРАФИМЫ. Недавно созданный продюсерский центр ФПРК, генеральным директором которого я являюсь, готовит несколько проектов, поддержанных экспертами в рамках лаборатории «Формула пути» в прошлом и позапрошлом годах для участия в конкурсах Минкультуры и Института развития интернета.

Фото: пресс-служба форума «Новый вектор»