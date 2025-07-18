Дмитрий Якунин: «Региональный кинематограф будет завоевывать все большее внимание не только у локального зрителя и экспертов, но и у федеральной аудитории»

БК обсудил с генеральным продюсером «Нового вектора» и членом совета ФПРК дальнейшие перспективы делового форума и других его инициатив

В конце июня на площадке государственного музея-заповедника «Новый Иерусалим» в подмосковном городе Истре прошел III Форум регионального кинематографа «Новый вектор», куда съехалось более 120 профессионалов отрасли. Ключевой темой форума в этом году стал вопрос федерального проката регионального документального кино. В первый день работы съезда эксперты индустрии обсудили целесообразность продвижения и доведения неигрового контента до широкой аудитории, в том числе в рамках дискуссий «Неокупаемый прокат: зачем документальные фильмы показывают в кинотеатрах?» и «Будущее российского документального кино: как найти новый вектор проката?». Второй день форума был посвящен маркетингу документального кино и тонкостям работы с платформами, дистрибьюторами и кинопрокатчиками. Также в рамках форума состоялся питчинг документального кино, на который было прислано 35 проектов из семнадцати регионов России. Работы конкурсантов оценивали Алексей Рязанцев, Сусанна Альперина, Андрей Апостолов и другие эксперты. Генеральный продюсер «Нового вектора», член совета Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин обсудил с БК дальнейшие перспективы делового форума и других своих инициатив.

В Подмосковье прошел очередной форум «Новый вектор». Он был посвящен проблеме популяризации документального кино. Почему вы выбрали именно эту тему?

Предыдущие форумы, которые мы проводили в Калининградской области, были направлены на объединение федерального и регионального киносообщества. Мы хотели показать, что региональное кино как таковое существует. Теперь решили сконцентрироваться на решении, может быть, локальной, но, на мой взгляд, очень важной проблемы – выстраивании системного подхода к коммерческой и некоммерческой дистрибуции неигрового кино. Среди экспертов – представители власти, документалисты из Москвы и регионов, дистрибьюторы, продюсеры и маркетологи. Также в рамках форума прошел питчинг документальных проектов в стадии завершения. Согласно полученным нами данным, государство ежегодно тратит около миллиарда рублей на поддержку более 150 документальных фильмов (не считая поддержки неигровых сериалов со стороны ИРИ). Между тем в 2024 и 2025 годах только два фильма – ОГНЕННЫЙ ЛИС Дмитрия Шпиленка (97 миллионов рублей в прокате) и КРЕСТ Сергея Дебижева (10 миллионов в прокате) посмотрело в кинотеатрах более 30 тысяч человек. Выходит, документальные фильмы, получившие главные призы на таких престижных премиях и фестивалях, как АПКиТ, премия Дзиги Ветрова, «Ника», «Золотая свеча», «Россия» (за исключением премии «Золотой Орел», которую получил как раз ОГНЕННЫЙ ЛИС), практически не представлены в прокате, на платформах и ТВ. Между тем, по данным Минкультуры, в прошлом году посетителями библиотек стало 52 миллиона человек, музеев – 72 миллиона. Получается, что потенциальный зритель у документального, интеллектуального, просветительского контента есть. По-видимому, нужно перенастроить каналы доступа аудитории к этим проектам и донесения информации о них. Причем речь идет не только о коммерческих, но и некоммерческих показах. С другой стороны, создатели документальных фильмов должны, на наш взгляд, задуматься о том, что нужно сделать, чтобы их картины были востребованы дистрибьюторами и платформами. Этому мы посвятили ряд сессий.

Получается, в дальнейшем формат форума «Новый вектор» поменяется, и он больше не будет посвящен региональному кинематографу?

Нет, почему? В нашем форуме принимают участие представители региональных студий и кинотеатров из более чем двадцати регионов страны, а также прошли показы фильмов ФПРК. Что касается дальнейших форумов, то в будущем году желание провести наши мероприятия изъявили Новосибирская область и Республика Бурятия. Возможно, появятся и другие регионы, желающие провести выездные форумные сессии.

Вы стояли у истоков ФПРК и поначалу занимали там одну из руководящих должностей. Поясните, пожалуйста, свою нынешнюю роль в фонде. Можете ли вы рассказать о динамике ваших отношений с этой организацией?

Действительно, еще в 2021 году я инициировал создание фонда и благодарен, что Никита Сергеевич Михалков и Лариса Оттовна Солоницына поддержали идею создания такой организации. Была проведена огромная подготовительная работа по выстраиванию структуры, найдены сотрудники, разработаны концепции и организованы конкурсы «Россия – взгляд в будущее», «Формула пути», «Питчинг киностартапов», тот же «Новый вектор». ФПРК был представлен на ведущих деловых и индустриальных площадках – форуме «Россия», ПМЭФ, Российской креативной неделе, Санкт-Петербургском международном контентфоруме – и, как мне кажется, прочно занял свою нишу в российской киноиндустрии. Между тем подспудно мне хотелось новых вызовов и задач, поэтому после отчетного года, в начале 2024-го, я попросил освободить меня от штатной должности в фонде. Некоторое время я возглавлял продюсерский центр ФПРК, который занимается реализацией фильмов фонда, а также продюсированием проектов – лауреатов сценарных конкурсов. Однако по закону о некоммерческих организациях невозможно совмещать должности в совете ФПРК и руководителя коммерческой организации. Поэтому сейчас пост генерального директора продюсерского центра ФПРК занимает Ольга Филонова, внесшая большой вклад в развитие фонда, а я остаюсь членом совета ФПРК и руководителем форума «Новый вектор», помогающего формировать стратегию развития кинематографа в регионах. С новой командой фонда во главе с Элеонорой Тухарели мы в отличных отношениях и делаем, на мой взгляд, очень много важного – на благо не только регионального кино, но и всей киноиндустрии.

Что важного произошло в сегменте регионального кино за последние месяцы, что стоит особенно выделить?

В этом и прошлом годах в прокат вышло сразу несколько фильмов региональных студий, собравших достаточно неплохую кассу. Это прежде всего якутские картины КАРИНА, ДИАДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, ТРИУМФ, МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ; ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ, а также новосибирский фильм СУВОРОВЕЦ 1944 и хакасский триллер ШАМАН. Не секрет, что многие из проектов региональных студий имеют локальный прокат только в своем, максимум в соседних регионах. Чтобы попытаться решить эту проблему, наша компания «Мувистарт» совместно с «Москонцертом», в чье ведение совсем недавно перешел кинотеатр «Эльдар», запустили совместный проект «Кино большой страны», в рамках которого проходят московские премьеры региональных фильмов с сессиями «вопрос-ответ» и информационной поддержкой на наших ресурсах, с приоритетной росписью и так далее. В рамках программы мы показали уже более десяти фильмов и будем дальше развивать это направление.

В этом году я вошел в состав Совета по сохранению и развитию кинематографа Новосибирской области, в кинокомиссию Ярославской области и продолжаю оставаться членом Дальневосточной кинокомиссии, заседание которой совсем недавно прошло в рамках форума. Кроме того, я выступил модератором ключевых сессий и организатором питчинга в рамках Красноярского форума кинопроизводителей. Со всеми этими и многими другими регионами мы сотрудничаем в рамках задач по формированию стратегии развития кинематографа и обсуждаем дальнейшие планы сотрудничества.

Также хочу сказать, что с прошлого года я присоединился к команде «Арт Мастерс» и стал продюсером направления «Кино» командных соревнований «Арт Мастерс. Регионы». На конкурс поступило несколько тысяч заявок, из которых эксперты сформировали восемь команд в каждом федеральном округе, и на базе региональных студий они сняли короткометражные работы. Победителями стали проекты студий «БайкалКино» из Бурятии, «Пушка» из Тюмени, а также «LBL Студио» из Новосибирской области. Победители конкурса прошли грантовый акселератор ПФКИ, а также вошли в другие программы экосистемы «Арт Мастерс». В октябре будет объявлен новый конкурс, а партнерами проекта станут восемь новых региональных студий из Приморского края, Пермского края, Карачаево-Черкесской Республики, Иркутской, Вологодской, Ярославской, Самарской и Ростовской областей.

Какие наиболее актуальные болевые точки регионального кинематографа вы выделили бы сейчас?

На наших предыдущих форумах мы вместе с экспертами выявили следующие проблемы региональных студий: дефицит кадров, слабая техническая база, отсутствие средств на девелопмент, недостаток каналов дистрибуции, нерегулярное финансирование, отсутствие единого информационного пространства. Те программы, которые организуют ФПРК, «Арт Мастерс», АПКиТ (с программой по развитию кинокомиссий «Кино России») и другие организации, позволяют постепенно решать эти проблемы, насыщать региональные студии проектами, повышать их конкурентоспособность. Для развития кинематографа в регионах важным шагом является расширение инфраструктуры, переоборудование студий, закупка оборудования. Возрождаемая Союзом кинематографистов Ялтинская киностудия даст большой импульс для развития кинематографа на юге России; создаются и развиваются студийные комплексы в Якутии, Бурятии, Перми, Красноярске и других регионах. Важным механизмом по развитию кино на новых территориях видится проект Фонда кино «Форпост».

Поэтому я уверен, что региональный кинематограф будет завоевывать все большее признание не только в кругу киносообщества и локального зрителя, но и у федеральной аудитории. Также немаловажным механизмом для этого является недавно принятый закон о креативных индустриях. С целью обсуждения влияния этого закона на развитие кинематографа мы организуем отдельную сессию на Российской креативной неделе вместе с некоммерческой организацией «Креативная экономика».

Расскажите, пожалуйста, о фестивалях, которые готовит ваша команда в этом году.

По традиции, в конце года, в самые короткие дни в году, «Мувистарт» уже в двенадцатый раз проведет международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино». Особенность фестиваля – его «эхо»: некоммерческие показы программ короткого метра в течение двух месяцев после окончания проекта. В начале этого года показы в рамках «эха» прошли более чем на 700 площадках в 75 регионах России и 25 странах мира, а также были представлены на платформе Okko. В программу фестиваля этого года войдут игровые, документальные, анимационные и нейросетевые фильмы. В рамках деловой программы состоится питчинг короткометражных проектов, а также питчинг киностартапов – презентация новых технологических решений для киноотрасли. В прошлом году экспертов, среди которых были представители «Сбера», «Газпром-Медиа», АЛРИИ и других организаций, больше всего заинтересовали проекты Videoneuron – программа для автоматического монтажа видео с использованием искусственного интеллекта, приложение «Виртуальный костюмер» и Anix – нейросетевое решение для автоматической отрисовки промежуточных кадров в 2D-анимации. В конце сентября вместе с командой Евгения Герасимова мы в четырнадцатый раз проведем московский международный кинофестиваль «Будем жить», основной темой которого станет мотивационное кино. Кроме того, команда «Мувистарт» помогает в организации небольших, но перспективных фестивалей и конкурсов – «Белый день» в Архангельске», «Островной экран» на Сахалине и сценарной лаборатории «Первая экранизация» в Нижнем Новгороде.

Какие перспективы нейросетевое кино открывает для отечественной индустрии?

В прошлом году фестиваль «Дни короткометражного кино» стал первым смотром в России, в конкурсную программу которого вошли нейросетевые фильмы, а соведущим выступил искусственный интеллект. Для нас важно формировать новые тренды, чуть опережать время, поэтому мы поддержали инициативу Павла Перегудова, известного визионера в области применения новых технологий в киноиндустрии. Я сам лично отсмотрел всю прошлогоднюю программу нейронных фильмов, и, честно говоря, из увиденного мне далеко не все понравилось. Однако уже в этом году фильмы, которые я смотрел, на порядок качественнее. Регулярно происходит обновление программного обеспечения, улучшение софта. Между тем, мы должны понимать, что эти фильмы все равно делает человек, а искусственный интеллект и различные программы только помогают реализовать его творческие замыслы. Поэтому мы выступаем за баланс творчества и технологий, которые активно развиваются, и нашей аудитории, мне кажется, очень важно их знать и уметь разумно применять для реализации своих творческих замыслов.

В апреле в рамках ММКФ в семнадцатый раз прошел Московский питчинг дебютантов. Какие итоги этого питчинга вы подвели бы не по горячим следам, а именно сейчас, спустя несколько недель после его проведения?

Пока сложно сказать о конкретных результатах – прошло не так много времени. Идет общение авторов с продюсерами и платформами, готовятся заявки на грантовые конкурсы, происходят рабочие процессы. На питчинге Минкультуры был представлен проект БЕЛГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ, защищавшийся на ММКФ. Если же говорить вообще о питчинге дебютантов как экосистеме по открытию новых талантов, то хочу сказать, что лауреаты недавно завершившегося фестиваля «Пилот» Владислав Иконников и Анна Кузнецова в разные годы представляли свои проекты на наших конкурсах (Влад – короткометражный фильм «Уличное освещение», получивший в итоге денежный грант, а Анна вместе с коллегами из Московской школы кино – альманах «Я передумала»). На питчинге режиссеров-недебютантов Минкультуры также выступали участники и лауреаты наших конкурсов разных лет, среди них Алексей Камынин, победивший у нас с проектом ХАНДРА, Юлия Трофимова, неоднократно попадавшая в шорт-лист, Жан Просянов – лауреат Якутского питчинга с проектом БЕЛЫЙ ПАРОХОД, Юлия Захарова из Казани – участница лаборатории «Формула пути» и региональных питчингов. Поэтому мы с новой командой Молодежного центра будем и впредь проводить и развивать проект «Питчинг дебютантов», являющийся одним из важных элементов нашей киноиндустрии.

О каких новых собственных продюсерских проектах вы можете рассказать на данный момент?

Совместно с уфимской студией «Муха» и компанией «Люкс синема» «Мувистарт» работает над анимационным проектом ПЕТРУШКА о мальчике-сироте Пете, попавшем под власть куклы. Также наша компания стала партнером подросткового проекта СКЕЙТ Ильи Лебедева, победившего на питчинге в рамках ММКФ в 2023 году и в дальнейшем получившего поддержку Фонда кино. В конце года студия «Домбай-фильм» при нашем участии представит на больших экранах семейный фильм ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ. ХОД КОНЕМ. Напомню, первая часть, выпущенная самокатом, собрала 41 миллион рублей и получила высокую зрительскую оценку и рейтинги на платформах. В настоящее время при поддержке Okko мы снимаем трехсерийный документальный фильм «Горбушка. Сердце московского рока», рассказывающий о закулисье известной культурной площадки. Среди героев проекта – Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Дмитрий Гройсман, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян и другие. Успешным фестивальным проектом стал короткометражный фильм «Про корову» Николая Алексеева и Антона Симухина, вошедший в конкурс ММКФ и завоевавший главный приз на «Евразии-фест». Проект победил на Красноярском питчинге и питчинге в рамках фестиваля «Лампа» в прошлом году, и когда ребята пришли с предложением о дополнительной поддержке, мы поступили по принципу «мы в ответе за тех, кого наградили». В работе еще несколько амбициозных проектов, о которых мы сможем рассказать позднее.

Фото: пресс-служба форума «Новый вектор»