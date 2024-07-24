Нелли Яралова: «Сказки могут стать для нашей аудитории реальной альтернативой зарубежным блокбастерам»

Генеральный продюсер «Яр&Ко» рассказала БК о своих будущих картинах, тренде на производство сказок и о том, что могло бы прийти им на смену

В начале июня стало известно, что продюсерская компания «Яр&Ко» приобрела права на экранизацию произведений Корнея Чуковского и планирует снимать по ним полнометражный фильм по сценарию Олега Маловичко. В прошлом году продакшн занимался производством комедий ШАЛЕ Ольги Френкель с Анной Михалковой и Гошей Куценко в главных ролях и ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ Кирилла Белевича с Анастасией Талызиной и Романом Евдокимовым. Компания была основана в 2022 году Нелли Яраловой, в 2023-м покинувшей 1-2-3 Production и сосредоточившейся на собственных проектах. Генеральный продюсер «Яр&Ко» рассказала БК о своих будущих картинах, тренде на производство сказок и о том, что могло бы прийти им на смену.

В начале июня стало известно, что вы планируете снимать полнометражное кино по произведениям Корнея Чуковского. Расскажите, пожалуйста, чем вас привлекла эта история? Какие у вас ожидания перед созданием проекта?

С этим проектом ко мне пришел продюсер Сергей Агеев. Сказочный бум только начинался, и только начал формироваться ажиотаж к литературе public domain, к классике и к произведениям современных авторов. Девять месяцев заняли довольно сложные переговоры по покупке прав. И я благодарна литературному агентству, владеющему правами на произведения Корнея Чуковского, и лично внуку писателя Дмитрию Дмитриевичу за то, что они поверили нашей команде и поверили в нашу концепцию. Задумка соединить разных персонажей из одиннадцати произведений в рамках одной вселенной являлась главной идеей и условием для приобретения прав.

В настоящее время Олег Маловичко работает над сценарием, а для нашей команды он является ключевым в создании проекта. Признаюсь, самую большую радость у меня как продюсера вызывает именно сценарный этап работы. Когда читаешь текст и понимаешь, что он получается, переживаешь невероятный прилив дофамина. Сценарий важен, потому что при наличии действительно хорошего текста гораздо легче привлечь талантливого режиссера и собрать команду.

Можете ли вы назвать кого-то из персонажей? И в общих чертах описать, о чем будет история?

Перед нами стоит непростая задача. Персонажей сказок Чуковского знает вся русскоговорящая аудитория не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, а это более 300 миллионов человек в мире. Мы разрабатываем вселенную и сюжет, которые были бы интересны и взрослым, и детям, то есть самой широкой семейной аудитории. По такому принципу снимаются голливудские фильмы и анимация, как ШРЭК, где каждый для себя – и взрослые, и дети – находит интересное и смешное.

В 2018 году стало известно, что «Марс Медиа» выкупила права на экранизацию «Доктора Айболита». Следовательно, этого героя не будет в вашем кино?

В нашем фильме доктора Айболита не будет. Сюжеты «Айболита» довольно самодостаточны и разнообразны, они стоят особняком среди произведений Чуковского. Проект находится в работе у «Марс Медиа». Я уверена, что коллеги сделают отличный продукт.

А какие персонажи будут? Мойдодыр?

Мойдодыр будет. Пока не могу точно сказать, кого и как мы внедрим в первый фильм, потому что в распоряжении у нас имеется гораздо больше персонажей, чем будет задействовано. Могу абсолютно точно сказать, что мы хотим крайне нестандартно и интересно придумать антагониста, как-то неожиданно его представить.

Будет ли действие происходить в стихах?

В стихах – вряд ли, но некоторые речевые характеристики и особенности скорее всего будут использованы. По этому поводу мы особо оговаривали права.

Волшебные персонажи и сказочный сеттинг будут воссозданы в компьютерной графике?

Конечно, в такого рода проектах без CG невозможно обойтись.

Так как об экранизации стало известно на таком раннем этапе, значит ли это, что вы ищете партнеров для производства? Насколько сложно снимать такой фильм одной компании?

Данный проект мы продюсируем совместно с кинокомпанией «Дом 26», в которой три партнера – Сергей Агеев, Нина Демитрова и Ольга Агеева. Наша стратегия – не искать режиссера проекта и партнеров по производству, пока на руках не будет в полной мере удовлетворяющего нас сценария. Публичное заявление о проекте сигнализирует о том, что мы занимаемся им прицельно и над ним работает большая команда. Уже сейчас понятно, что данный проект будет высокобюджетным и сложнопостановочным, поэтому мы будем просить о поддержке Фонд кино и искать партнеров.

Рынок сейчас крайне конкурентный. Фактически не осталось ни одного известного произведения, сказки или персонажей, экранизации по которым не находились бы сегодня в производстве или в разработке. Абсолютно на все приобретены права, даже на то, что еще не заявлено в индустрии, тем не менее уже припасено. Не могу раскрывать тайны коллег, но, думаю, какие-то проекты нас еще удивят. Аудитория уже имеет возможность сравнивать вышедшие в прокат за последние два-три года большие фильмы и те, что появятся на экранах в этом году, в 2025-м и 2026-м. Качество картин растет, поэтому требования к проекту становятся все выше, и это добавляет продюсеру ответственности перед аудиторией.

А главным героем будут какие-то дети или какой-нибудь персонаж вроде Мухи-цокотухи?

Могу немного приоткрыть завесу и сказать, что в фильме будут взаимодействовать люди и волшебные персонажи в некоем особенном мире.

Что вы в целом думаете о тренде на производство сказок в российской киноиндустрии?

Сказки являются крайне важной частью российской культуры и культурной традиции. Они несут в себе богатую мифологию, какие-то моральные уроки, где-то – национальную идентичность. Восстановление и адаптация этих историй для современного зрителя помогают сохранить и популяризировать это культурное наследство. Вместе с тем сказки нацелены на семейную аудиторию, что делает их привлекательными для широкого круга зрителей. Как и коллеги, я, конечно, рассчитываю, что сказки будут способствовать увеличению посещаемости кинотеатров и росту дохода от проката.

В то же время производство сказок предоставляет возможность для использования самых современных технологий, разного рода визуальных эффектов и повышает требования к творцам и продюсерам, каждый раз заставляя придумывать уникальный новый мир, релевантный именно современной аудитории. Нам необходимо попасть в нерв зрителей, чтобы представление о сказке, даже прочитанной взрослыми в раннем возрасте, совпадало с их мироощущением. Чтобы человек пришел в кино и получил потрясающую обратную связь в виде интересного аттракциона и истории с классными актерами. Это стимулирует развитие технической базы и профессиональных навыков индустрии, в частности, по работе с CG, и в этом смысле будут расти и развиваться технологии, использующие искусственный интеллект.

Мне понравилось, как сказал Александр Завенович Акопов в интервью БК, что зарубежные партнеры поступили недальновидно, освободив нам полностью поляну. Я знаю, что продюсерское сообщество с очень высоким внутренним требованием подходит к тому, что пытается сделать в этой высококонкурентной среде. И мне кажется, российские сказки как раз могут стать для нашей аудитории реальной альтернативой зарубежным блокбастерам. Не говорю, что должны быть только сказки, но они крайне востребованы в сегменте детского и семейного кино. Фактически невозможно представить себе, чтобы при других обстоятельствах мог произойти такой сказочный бум. Производство сказок представляется мне невероятно важным для поддержания национального кинематографа и в некотором смысле уменьшения зависимости от иностранных фильмов.

Адаптация литературных произведений и cказок также имеет свои преимущества в связи с тем, что стимулирует креативность и оригинальность. Творцам необходимо находить баланс между традиционными историями и новым, оригинальным подходом к их интерпретации. Насколько мне известно, десятки сказок и литературных произведений сейчас находятся в работе, соответственно, эти фильмы будут выходить в ближайшие два-три года. Часть из них станет успешными франшизами и явно получит продолжение, поэтому, по моим оценкам, этот забег продлится где-то еще три – пять лет. То есть жирный хвост этого тренда будет тянуться до 2027-2028 годов. На мой взгляд, производство сказок положительно повлияет на индустрию, если оно будет реализовано с учетом качества современных технологий, культурных особенностей и потребностей аудитории.

Как вы думаете, не устанет ли зритель от такого множества сказок? Тем более что стриминги тоже активно снимают сериалы на сказочные темы.

Среди аудитории точно найдутся люди, которые будут сетовать, что кинематографисты не могут ничего придумать сами, опираются на литературу, слишком много снимают по сказкам. А с другой стороны, поскольку каждый из нас знает и Садко, и Руслана и Людмилу, и Соловья-разбойника, то интерес и желание зрителей посмотреть, что из этого вышло, будет превалировать над желанием поругать и остаться дома. Сколько лет Голливуд снимает, переснимает и делает ремейки произведений? Сколько снято ЗОЛУШЕК и РУСАЛОЧЕК? Но приходят новые поколения, и истории любимых героев переосмысливаются с учетом изменившихся технологий, и зрители это по-прежнему смотрят и любят. Поскольку мы впервые получили такую возможность, на мой взгляд, все происходит довольно гармонично.

В конце этого года в прокат должен выйти один из первых фильмов «Яр&Ко», новогодняя лирическая комедия ШАЛЕ. Чем фильм будет интересен зрителям, на ваш взгляд?

Настолько трогательного человеческого кино в жанре комедии не так много, и, мне кажется, на него есть прямой запрос аудитории. Тем более когда события происходят в канун Нового года. Картина под рабочим названием ШАЛЕ – добрая лирическая комедия про двух супругов в бракоразводном процессе. Глава дверного бизнеса Ольга Гаврилова приезжает на горнолыжный курорт отпраздновать Новый год со своим молодым бойфрендом. Там она встречает конкурента по бизнесу и бывшего супруга Гаврилова, тоже с молодой пассией, Мариночкой. Так как герои еще не развелись и носят одну фамилию, в турфирме произошла техническая ошибка, и экс-супругов заселили в один коттедж, а 31 декабря свободных мест уже нет. Они вынуждены пребывать в одном шале, что превращает всю встречу Нового года в безумное путешествие по руинам когда-то счастливого брака. В главных ролях Анна Михалкова, Гоша Куценко, Полина Максимова, Владимир Яглыч. Режиссером проекта, а также соавтором сценария выступила Ольга Френкель.

Конечно, в новогодней гонке со второй половины ноября и до середины января заявлено невероятное количество российских фильмов самого разного рода. Такой широкий выбор привлекает зрителей в кино и дает возможность выбирать наиболее подходящие фильмы, но насколько успешным будет этот забег для некоторых картин и компаний, остается под вопросом. Поэтому мне трудно предположить, что ждет фильм в прокате в этот период. Думаю, всем любителям таких проектов, как ИРОНИЯ СУДЬБЫ и ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, поклонникам французских и итальянских комедий точно должно понравиться наше кино. И мне кажется, его с удовольствием потом будут пересматривать на платформах и телеканалах. Фильм создан при поддержке Premier и ТНТ, впоследствии он будет показан на этих ресурсах. Также вместе с Premier и при поддержке Фонда кино мы сняли комедию ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ, которую планируем выпустить весной 2025 года.

Premier и ТНТ – постоянные партнеры «Яр&Ко»?

Наши взаимоотношения сложились исторически. Мне очень нравится, как быстро и четко работает команда Тины Канделаки, и хотелось бы по ряду проектов продолжить наше сотрудничество с «Газпром-Медиа», ТНТ и Premier. С точки зрения развития бизнеса я стараюсь диверсифицировать портфель проектов и не складывать все в одну корзину. Тем более разным структурам релевантны разного рода проекты.

ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ – проект «Яр&Ко» или совместный с 1-2-3 Production? Каким получается фильм?

Это совместный проект 1-2-3 Production и «Яр&Ко». Мне кажется, он получается смешным, трогательным и актуальным. В основе сюжета – история девочки Кати в исполнении Анастасии Талызиной, которая мечтает стать известным модельером, но живет в поселке городского типа со смешным названием Жупа. В этом поселке ее таланту довольно тесновато, тем более что мама заставляет выйти замуж за соседа, который, как кажется героине, совсем ей не подходит. Катя задумывает исполнить свою давнюю мечту и уехать в Москву. При определенных обстоятельствах наша героиня попадает во временную петлю. Ее не отпускает город, и она должна разобраться, с чем это связано. По сути, фильм рассказывает про любовь к месту и людям, где ты родился. Мы надеемся, что это будет большая семейная, народная история трех поколений, воплощенная в невероятном женском ансамбле: маму героини Талызиной играет Ирина Пегова, а маму Пеговой – Раиса Рязанова. Также в фильме снимались Олеся Железняк, Гоша Куценко, Роман Евдокимов. Режиссером выступил Кирилл Белевич, с которым мы сделали очень популярный у зрителей сериал «Казанова».

Какие в целом фильмы интересно производить «Яр&Ко»? Расскажите, пожалуйста, о ваших будущих проектах.

Я могу точно сказать, на какую территорию мы точно не планируем заходить в производстве как кино, так и сериалов. Мы не любим и не умеем делать хорроры и ужастики. Мы не делаем проекты про маньяков, так как точно не хотим популяризировать этих больных людей, даже если аудитория готова в больших количествах поглощать эти истории за ужином. Мы не делаем проекты по реалистичным социальным событиям и картины, где есть воздействие на детей. Я сама не зритель сложного авторского кино и никогда не имела амбиций участвовать в каких-то артхаусных фестивалях. Тем не менее мы обожаем и умеем делать триллеры, криминальные драмы, жанровые проекты самого разного рода.

Кроме Чуковского, мы работаем над тремя большими семейными сказками-фэнтези. При этом надо отметить, что это как раз совершенно оригинальные, не опирающиеся ни на какую литературу или существующие сказки картины. Также среди наших проектов есть sci-fi, романтические комедии, семейные фильмы, приключения. Думаю, чуть позже, буквально осенью, мы сможем заявить некоторые наши крупные интересные проекты и коллаборации с очень яркими, талантливыми режиссерами и продюсерами. Мы стараемся собирать вокруг себя профессионалов, но и в том числе давать развитие шоураннерам и режиссерам в сопродюсеры.

Мы много думаем о том, как делать не только франшизное кино. В мире существует глобальная проблема с отсутствием сегмента сильного репертуарного кино. Я говорю об отдельных фильмах без продолжения, с крутым смыслом, с аттракционом. О хорошем зрительском осмысленном кино с каким-то месседжем, которым хочется поделиться, рекомендовать, обсудить – и без всякого моралите. Например, среди наших любимых фильмов я могу назвать 99 ФРАНКОВ; ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК; ЖИЗНЬ ПИ, ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕ СМОТРИ НАВЕРХ, КОРОЛЬ ГОВОРИТ!, то есть это не Marvel, а просто классные картины, которые с удовольствием пересматривают. Мы думаем о том, какие темы, смыслы, герои, с каким кодом, общечеловеческими ценностями и интересами должны быть в таких историях, чтобы нашим зрителям хотелось посмотреть их. Это сложная, но очень интересная задача, и мы активно ищем такие проекты. Мне кажется, после всех сказок и огромного количества ромкомов, которые в том числе и от нас поступят в последующих годах, наступит этап каких-то жанровых интересных проектов.

Также мы планируем зайти на территорию анимации. Сейчас завершаем работу над сценарием полнометражного мультфильма с Олегом Маловичко и скоро будем искать партнеров для производства. Начинаем сценарную работу по нескольким анимационным идеям.

Вы упомянули, что, кроме Чуковского, работаете над тремя оригинальными сказками. Интересно, что в рамках сказочного бума есть тренд на производство оригинальных сказок: на прошлой неделе стартовали съемки ГОРЫНЫЧА, а до этого популярностью пользовался ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, также являющийся оригинальной историей. Что вы думаете о потенциале таких оригинальных сказочных историй?

Вот мы как раз совершенно неосознанно пошли именно в эту сторону. Хочется придумывать какие-то парадоксальные вещи. Возможно, подобные истории будут работать лучше. Даже в существующих концептах сказок и литературных произведениях авторы и продюсеры пытаются искать свежие подходы, подключают какие-то новые сюжетные линии, стараются как-то иначе представить зрителю хорошо известные вещи. Тем не менее сюжет там в целом зрителю известен. А в оригинальной истории никто вообще не знает, куда заведет сюжет, и с точки зрения креатива и задачи это имеет больший потенциал.

Вот вы говорите про команду. Расшифруйте, пожалуйста, кто входит в «Ко» в названии «Яр&Ко»?

Это моя команда, с которой мы работаем с 2005 года. Мы все начинали в кинокомпании «Амедиа», еще когда я не была генпродюсером и только пришла работать на сериал «Не родись красивой» к Александру Завеновичу Акопову. Потом мы с частью команды ушли в созданное мною «Агентство Стардаст». В 2015 году, когда я вернулась в «Амедиа» уже в качестве генерального продюсера, команда перешла со мной на новое место. Фактически после пяти лет в «Амедиа» и четырех лет в 1-2-3 Production в «Газпром-Медиа» мы основали «Яр&Ко». В общем, мигрируем всей командой, это десять человек, с кем мы уже долгие годы взаимодействуем и давно стали одной семьей, разделяем схожие ценности и интересы.

Но сейчас мы с огромным удовольствием пускаем к себе новую молодую кровь. Например, моя бывшая помощница Ольга окончила Московскую школу кино, осознанно пришла ко мне в качестве помощника продюсера и выросла в очень хорошего креативного продюсера. Мы хотим взять в команду еще пару молодых шоураннеров и креативных продюсеров либо из школы Александра Акопова, либо из МШК. Также у нас намечаются интересные коллаборации и партнерства с довольно серьезными игроками индустрии, с которыми мы объединяемся и будем вдолгую делать по одному-два проекта в год.

Каковы в целом ваши амбиции в «Яр&Ко»?

Мы бы хотели стать мейджором, как и многие (смеется). Время, конечно, все покажет, но, мне кажется, нужно ставить себе амбициозные задачи. Моя личная карьерная траектория в принципе всегда была про решение больших задач. Будучи человеком многозадачным, я затухаю при отсутствии множества вопросов и дел, мне крайне неинтересно заниматься в ручном режиме одним или двумя проектами. И наша нынешняя стратегия ничем не отличается от предыдущего опыта. Наоборот, она ставит передо мной еще больше вызовов, больше задач и еще больше ответственности, поэтому хотелось бы делать в год около восьми – десяти проектов.

Чему вас научили четыре года в 1-2-3 Production? Что вызывает у вас особую гордость из сделанного в компании?

Я люблю учиться и каждый день стремлюсь познать что-то новое, но я пришла к выводу, что не являюсь корпоративным игроком. Работа в корпорации подразумевает целый ряд особенных системообразующих вещей, и для многих людей это абсолютно органично, но мне крайне сложно и некомфортно в большой структуре. Тем не менее я очень благодарна всей команде, и Валере Федоровичу, и Жене Никишову, и Ивану Голомовзюку. Вместе мы сделали много классных проектов для телеканала ТВ-3 и для Premier. Собственно, c частью этих проектов мы уже пришли в 1-2-3 Production. В частности, с «Игрой на выживание», сейчас идет обсуждение, что будет происходить с третьим, завершающим сезоном, с проектом «1703», который потом оказался на Okko, с сериалом «Убить Риту», который, я надеюсь, также будет еще иметь продолжение. Во всяком случае, сценарная работа по этому направлению проведена, мы придумали классное продолжение второго сезона и сейчас ведем переговоры с новым руководством.

А что будет происходить с такими проектами 1-2-3 Production в разработке, как КАПУЧИНО ДЛЯ ЗАРИНЫ и РУССКАЯ ПЯТЕРКА, а также уже давно снятым БАНСУ?

БАНСУ – великолепный проект моих вышеперечисленных коллег, и я надеюсь, что зрители его все-таки увидят. К КАПУЧИНО ДЛЯ ЗАРИНЫ написан прекрасный сценарий, хотя в свое время он и не получил поддержку министерства культуры. Возможно, когда-нибудь его можно будет реализовать. Так же, как РУССКУЮ ПЯТЕРКУ, потому что речь идет о великолепном сценарии, над которым мы долго и тщательно работали с Андреем Золотаревым и Олегом Маловичко. Это спортивная драма о хоккее, основанная на реальных событиях. Сейчас ситуацию осложняет то, что действие картины происходит в США. Тем не менее все игроки, кроме Константинова, находятся в России и работают в российском спорте, занимая высокие позиции. С точки зрения исторических спортивных событий сюжет РУССКОЙ ПЯТЕРКИ абсолютно точно заслуживает экранизации.

А что будет происходить с 1-2-3 Production с вашим уходом и уходом Ивана Голомовзюка?

Компания продолжает жить, у нее есть свои цели, задачи и проекты. Там осталась часть команды, которая успешно работает дальше, и пришли новые игроки.

Есть ли у «Яр&Ко» в планах производство сериалов?

Да, конечно. Мы ими тоже занимаемся, практически со всеми платформами есть хотя бы один или два сериала. К запуску зимой готовится несколько проектов. Я всегда считала себя скорее сериальным продюсером, который больше любит и умеет снимать сериалы, нежели кино. Но что-то изменилось в связи с тем, что изменилась индустрия.

Я наблюдаю в сериалах колоссальный кризис идей, очень мало простых интересных сюжетов с понятными реальными персонажами, которым зритель верит – в том, как они существуют, как поступают и как изображены в релевантных жанру обстоятельствах. На мой взгляд, авторы крайне мало придумывают и пишут оригинальные идеи. В кино мы как раз сами придумываем какие-то концептуальные вещи, а потом уже начинаем разминать их с авторами. Не будучи автором, продюсеру фактически невозможно придумать классный сериал, не опираясь на какую-то литературу, историческое событие или персонажа.

Как вы относитесь к интересу стримингов к производству полнометражных проектов? Означает ли он, что они хотят окончательно перетянуть аудиторию из традиционных кинотеатров в онлайн?

Не думаю, что стриминги перетянут аудиторию. По моим оценкам, в нашей стране пока еще пять – семь лет точно платформы будут заинтересованы в успешном прокате фильмов перед цифровым релизом. Те, кто не видел картину в кинотеатре, точно слышали о ней благодаря рекламной кампании, поэтому им интересно будет посмотреть ее на платформе. А те, кто видел кино и им понравилось, возможно, даже пересмотрят его с семьей, с друзьями или в одиночку. Какое-то короткое время, полтора-два года назад была стратегия делать кино исключительно для платформ. Сегодня я не наблюдаю запроса от стримингов на создание кино без кинотеатрального проката. Скорее, наоборот, они стремятся на раннем этапе войти в проект и забукировать его за собой. Некоторые платформы, объединившись, успешно выпускают фильмы одновременно и даже без окон. Но рынок формируется, поэтому действия будут еще корректироваться.

Чего не хватает российской киноиндустрии на данном этапе?

Не хватает самостоятельных сильных авторов. Не хватает режиссеров. Не хватает оригинальных, современных, жанровых сюжетов. Именно поэтому вся индустрия обращается к известным произведениям, авторам, сказкам, персонажам, потому что стремится опереться на существующие истории. Авторы, на мой взгляд, не приносят готовые решения, а продюсеры – не авторы. Наша команда креативит проекты, исходя из собственного опыта, вкуса, мышления, знаний, каких-то предпочтений, придумывает какие-то интересные концепции. Потом мы садимся с авторами, начинаем разминать историю, просим написать заявки и прочее. Были времена в «Амедиа» и в 1-2-3 Production, когда к нам за неделю приходило от пятидесяти до семидесяти написанных проектов, пилотов. Сейчас эти времена закончились.

Однако мы, продюсеры, сами привели к этой ситуации, потому что стремительно произошедший количественный рост контента и отсутствие времени на качественную сценарную работу стали причиной того, что 90 процентов сценаристов работают не на основании собственных идей, а по заказу. Работа есть, гонорары растут, необходимости креативно включать голову и придумывать историю, а потом продать ее, у автора нет, потому что у него и так предостаточно работы. И если где-то что-то рождается мало-мальски интересное и оригинальное, то разлетается за полдня как пирожки.

Еще не хватает компаний по компьютерной графике. Сложился очень высококонкурентный жесткий рынок по количеству качественных игроков. Четыре-пять существующих компаний завалены неадекватным объемом работы по отношению к внутренним ресурсам, так как фактически нет проекта и сериала, где не нужно было бы CG. Как следствие – в этом сегменте еще больше растут цены.

Кроме сказочного бума, какие тенденции привлекают ваше внимание на рынке российского кинопроизводства?

С возникновением платформ наконец-то появилась возможность делать качественное фэнтези и sci-fi. Надеюсь, это направление будет развиваться. По объему запущенных проектов заметно, что будет появляться огромное количество недорогого кино, проектов с бюджетом в среднем до 150 миллионов рублей. Надеюсь, возникнет больше детских и подростковых проектов. Хотелось бы, чтобы развивалось производство нефраншизного жанрового кино, разного рода качественных интересных фильмов, законченных, односерийных, где есть не только ромкомы, но и какие-то приключения, триллеры, детективы, боевики, какие-то смешанные жанры. Мы тоже пытаемся обратиться к этому направлению, но это крайне сложно, потому что трудно придумать идеи и определить темы этих картин.

Я отметила бы беспокоящую меня тенденцию. В отрасли есть безусловный положительный фактор – кинотеатры и зрители ждут хорошее, качественное российское кино. И здесь как у продюсера вся ответственность сосредоточена в моих руках. А в производстве для стримингов сложилась совершенно иная ситуация, где за последние два-три года довольно сильно нивелировалась и продолжает нивелироваться роль продюсера. Некоторые платформы до мельчайших подробностей начинают вмешиваться в сценарную работу, влияют на утверждение режиссера и на монтаж. Отчасти их можно понять, так как они переживают за будущее качество контента. Но в стремлении получить продукт высокого качества включился гиперконтроль. Забирая все права на проект, стриминги все меньше доверяют продюсерам, размывая ответственность по отношению к создаваемому продукту. Глобально это приводит к профессиональной импотенции, разделению ответственности и снижению мотивации. Я не знаю сейчас ни одной продюсерской компании, которая не обсуждала бы эту проблему в сообществе. Но надеюсь, что с постепенным формированием стратегии каждой из платформ эти роли придут к какому-то гармоничному решению, направленному на результат.

Еще одна тенденция, которая происходит повсеместно в индустриях всех стран, – глобализация отрасли, где существенную долю рынка все больше занимают игроки, принадлежащие холдингам и экосистемам. То есть все меньше становится предпринимателей-продюсеров, компаний, за которыми не стоят системные игроки. И мне крайне интересно, куда приведет эта ситуация. Думаю, появятся компании, которые будут инвестировать в сериалы, а не только в кино, и приносить платформам готовые решения. Потому что в этом и есть амбиция продюсера, в этом кроется удовольствие от создания кино и сериалов, поскольку ты должен каждый раз брать на себя новые вызовы, а не пытаться разделить ответственность на десять человек.

При этом «Яр&Ко» – тот самый случай, когда системный игрок вышел из корпорации и стал независимым продюсером.

Когда люди уходят с платформ с разных должностей, с руководящих и не только, то сами же оказываются в сетях созданной системы гиперконтроля. На платформах на каждом отрезке работы есть обратная связь со стороны огромного количества людей, начиная от редактуры и заканчивая принятием решения, кто должен быть в команде и прочее. У продюсера мало возможностей, он все время делит ответственность, и иногда из этого получается ни на что не похожее животное, какой-то продукт без лица, по поводу которого пять человек принимали решения. Я знаю некоторое количество несозданных проектов с хорошими пилотами. И в то же время проекты, получившие продолжения, оказались в разы хуже, чем были пилоты. Возможно, бывает и обратная ситуация, когда в некоторых продюсерских компаниях что-то не получается у продюсера, и этот гиперконтроль позволяет как-то вытащить проект на какой-то уровень. Но факт, что обе стороны остаются недовольными. Может быть, это тоже часть формирования рынка.

В этом смысле при создании кино ты несешь полную ответственность за результат. Можешь посоветоваться с прокатчиками в каких-то вопросах. Но результат налицо – кино получилось либо хорошим, либо нет. Делаешь выводы из своих ошибок и действуешь дальше. Понятно, что при этом у всех продюсерских компаний очень разная стратегия в плане производства кино. Пока не знаю, будет у нас получаться или нет, но надеюсь, что будет. Нам хочется достигать максимального качества и предлагать зрителю интересный и качественный контент.

Фото: пресс-служба компании «Яр&Ко»