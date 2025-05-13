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Инесса Юрченко: «Чтобы не допустить военных преступлений в будущем, такие фильмы нужно снимать и показывать подрастающему поколению»

Автор: Рая Башинская

13 мая 2025

Продюсер картины «Группа крови» рассказала БК о подробностях создания ленты и о деталях продвижения релиза

Лучшей новинкой уикенда стала основанная на реальных событиях военная драма ГРУППА КРОВИ. Фильм Максима Бриуса (ЗОЯ, СОЛНЦЕПЕК) рассказывает о детском приюте-концлагере, где во время Великой Отечественной войны детей использовали как доноров крови для раненых немцев. Продюсер картины Инесса Юрченко рассказала БК о подробностях создания ленты и о деталях продвижения релиза.

Как вы оцениваете стартовый уикенд военной драмы ГРУППА КРОВИ? Какие у вас были ожидания перед выходом картины?

Нам хотелось, чтобы фильм посмотрело как можно больше людей. И я уверена, что так и будет. После окончания проката в  кинотеатрах, где, к  слову, фильм ГРУППА КРОВИ доступен по «Пушкинской карте», мы планируем организовать некоммерческие показы в образовательных организациях и  учреждениях культуры во всех регионах страны.

Чем фильм привлек зрителей, на ваш взгляд?

Мы регулярно читаем отзывы наших зрителей в  соцсетях. Можно выделить общую тенденцию. Большинство считает, что фильм очень сложный, но смотреть его обязательно нужно. Многие отмечают при этом точное отражение сути кинокартины в  ее слогане «Чтобы помнили…», что позволяет сразу понять, о  чем она. Также детям всегда интереснее смотреть фильмы о  детях. После предпремьерных показов в Москве и Петербурге они рассказали, что очень сильно плакали, даже те, кто снимались, не могли поверить, что все эти ужасы происходили с их сверстниками в годы войны и что вообще могло такое быть.

Лента действительно на очень сложную тему. Почему вас заинтересовала эта история? В чем вы видите ее важность сегодня?

Фильм ГРУППА КРОВИ снят в рамках проекта «Без срока давности» и основан на реальных событиях, происходивших в населенном пункте Вырица Ленинградской области и  описанных в  архивных документах. Поэтому одной из главных целей создания картины, безусловно, является сохранение исторической памяти. Нам важно было показать, что у  военных преступлений действительно нет срока давности. Чтобы не допустить их в будущем, чтобы не допустить сегодня фальсификации и  переписывания истории в  угоду различным политическим силам, такие фильмы нужно снимать и показывать подрастающему поколению. Показывать честно. И мне кажется, в связи с этим уже давно назрел вопрос внесения изменений в  общие критерии и  подходы при определении возрастных ограничений для уменьшения их порогового значения в  отношении именно такого контента.

Хочу отметить, поскольку главный офис кинокомпании «Триикс Медиа» находится в  Санкт-Петербурге, что для нас было честью работать над созданием картины в  родных краях, в  Ленинградской области. Это наша история, и мы воспринимаем съемки таких фильмов как свой долг. Благодарим всех, кто стоял у истоков проекта, помощника президента России Владимира Ростиславовича Мединского, Фонд кино и  «ГазпромМедиа Холдинг», лично его руководителя Александра Александровича Жарова, за их поддержку.

Какие источники были использованы при работе над сценарием?

Большое содействие в  этом вопросе оказывалось по линии Российского военно-исторического общества и  не только. Сценаристы работали как с  архивными документами, так и  проводили встречи с  ветеранами, с родственниками тех, кого затронули страшные события, показанные в фильме. Плюс изучение писем, фотографий. Все это помогло сделать картину максимально достоверной.

Как работалось с детьми на площадке? Как вы добивались от них нужных реакций?

А от них не нужно было ничего добиваться. У них был потрясающий режиссер Максим Бриус, который умеет работать с детьми. Они настолько прониклись историей своих сверстников, что на съемочной площадке не просто исполняли роли, а проживали их. В съемках приняло участие более 350 юных актеров. И  мы благодарны всей команде проекта за те условия, которые были созданы для малышей и их родителей. Это трансферы, обогрев, питание, костюмы, грим и многое другое. И, конечно, мы благодарны самим родителям за то, что воспитали таких прекрасных детей. Кинематографисты знают, как сложно работать с  детьми, еще сложнее – зимой. Но мы справились.

Первоначальное название картины – ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ. Почему вы решили его изменить на ГРУППУ КРОВИ?

Новая версия была предложена режиссером картины Максимом Бриусом. Погружаясь в  съемки, он пришел к выводу, что лучшее название для фильма будет ГРУППА КРОВИ. Мы его поддержали.

Съемки проекта завершились только в  марте этого года, а  продолжались около двух месяцев. Как удалось так быстро создать картину и выпустить ее в прокат?

Мы работаем быстро и  качественно. Ни одна частная кинокомпания в стране не создает столько телевизионного контента. В прошлом году в производстве «Триикс Медиа» было 24 проекта. В  основном это длинные франшизы для федеральных телеканалов: «Невский», «Первый отдел», «Шеф», «Великолепная пятерка», «Наш спецназ», «Ронин» и другие. Но у нас есть и опыт создания кинокартин. Ранее мы занимались съемками фильмов НЕБО, РЖЕВ, ЗОЛОТАЯ БРОНЗА о судьбе детей, переживших трагедию в Беслане в 2004 году, СОЛНЦЕПЕК и других лент. Поэтому благодаря наработанной годами слаженности все получается так, как я  уже сказала: быстро, качественно, с  большим желанием и  душой, вложенной в эти проекты.

Как выстраивалось продвижение фильма? Какие ресурсы вы использовали? На какую аудиторию рассчитывали?

Информационное сопровождение проходило в  ведущих российских СМИ на всех этапах создания фильма. Одним из знаковых событий стала пресс-конференция в ТАСС накануне премьеры. Мы благодарим за проявленный интерес к нашему проекту федеральные и  региональные издания, телеканалы, наше экспертное сообщество, лидеров общественного мнения, которые продвигали картину на своих ресурсах. Кстати, на премьеру в  Москве из перечисленных представителей пришло более 270 человек. Мы очень признательны за информационную поддержку руководству НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», ТВ-3, Первого канала, РЕН ТВ, Пятого канала, RT, ТВЦ, «Культуры». В  целом мы рассчитывали на широкую аудиторию, но ее ядро – это все-таки наше подрастающее поколение. И я хочу сказать большое спасибо тем родителям, которые пошли на фильм вместе со своими детьми, как это сделал, например, Владимир Ростиславович Мединский.

Фото: пресс-служба «Триикс Медиа»

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