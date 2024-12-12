Елена Захарова и Алексей Васясин: «Нам важно демонстрировать зрителям, что мы можем что-то большее, чем просто предлагать им смотреть кино»

БК пообщался с директором по репертуарному планированию «Синема Парк» и «Формула Кино» об их успехах на дистрибьюторском поприще и с генеральным директором – об общем текущем положении кинотеатров

Два последних релиза киносети «Синема Парк» и «Формула Кино», уже некоторое время активно выступающей в роли дистрибьютора, собрали в общей сложности 79 млн рублей. Речь об аниме ОГЛЯНИСЬ и показе двух первых эпизодов сериала-блокбастера «Последний богатырь. Наследие». Это один из наиболее ярких примеров, как в текущей непростой экономической ситуации демонстраторы ищут и находят новые направления деятельности, обеспечивающие им поступление дополнительной выручки. Мы поговорили с директором по репертуарному планированию киносети Еленой Захаровой об их успехах на дистрибьюторском поприще, а с генеральным директором Алексеем Васясиным – об общем текущем положении кинотеатров.

Расскажите, пожалуйста, с чего начиналось деятельность вашей киносети в роли дистрибьютора?

Елена Захарова: Наша активная дистрибьюторская деятельность началась в апреле 2022 года, после ухода Голливуда с российского рынка. Кинотеатрам совершенно нечем было тогда работать, и нам самим требовалось найти контент, которым можно было бы заполнить репертуарную сетку. В тот момент в топах сервиса Premier находился проект «Ресторан по понятиям». Я позвонила продюсерам сериала и спросила, есть ли у них отдельные материалы, из которых можно сделать полный метр для кинотеатров. Оказалось, у них как раз был готовый вариант, и они не собирались выпускать его в кино. Но все же разрешили нам показать это на своих экранах. Мы, в свою очередь, предложили фильм другим пострадавшим кинотеатрам. С этого все началось. Мы не очень много денег собрали тогда, но в кризисной ситуации любой плюс все же лучше, чем ноль. На тот момент вопрос выживания для нас был очень критичным.

Еще до этого кейса мы получили классный опыт по работе с перевыпуском иностранных фильмов 80–90-х годов, когда сотрудничали с английским агентством. Оно владело библиотекой старого голливудского кино, и мы еще в 2021 году показывали хиты, которые до этого никогда не были в России на большом экране. Например, КРАСОТКА, КРЕПКИЙ ОРЕШЕК, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Изначально мы закупали этот контент для себя, но потом стали предлагать его другим кинотеатрам по принципу эксклюзива, то есть только в тех городах, где нет нашего присутствия. Это позволяло обеспечить событийность показов, что понятным образом гарантировало высокую заполняемость и высокую наработку.

Постепенно нам стали поступать предложения от продюсеров небольших фильмов, например, снятых для стримингов. Они предлагали взять их проекты в репертуар перед стартом в онлайне. В данном случае речь не идет об окупаемости расходов на производство. Скорее можно говорить о стремлении продюсеров попробовать новый опыт и получить небольшие, но дополнительные доходы.

Следующим нашим удачным опытом после «Ресторана по понятиям» стал выпуск проекта ОДНА ДОМА. Мы выходили ровно год назад в один уикенд с ЕЛКАМИ, пользуясь только своими ресурсами, масштабную рекламу позволить себе не могли. Не все кинотеатры поверили в это кино, но были и те партнеры, кто нас поддержал. В первый уикенд на выходных нам удалось попасть в топ-10 на восьмое место, а по итогу собрать почти 11 миллионов рублей. Не только у нас, но и у некоторых партнеров ОДНА ДОМА продержалась до новогодних праздников.

Позже к нам пришло аниме. Мы познакомились с талантливейшими ребятами из компании DEEP. Сами они – истинные фанаты аниме, владеющие высокой экспертной оценкой в этом жанре. И тут случилось идеальное совпадение наших взглядов, целей и результатов. Мы всегда показывали высокие сборы на перевыпусках работ Миядзаки, а также других культовых аниме. Со временем нам удалось привлечь постоянных зрителей, фанатов, которые знают, что в «Синема Парке» регулярно проводятся премьеры и событийные показы аниме. Благодаря наработанному за годы опыту нам стали доверять другие кинотеатры-партнеры. Вместе с ними мы смогли собрать 19 миллионов рублей на релизе СИНЯЯ ТЮРЬМА: БЛЮ ЛОК. ЭПИЗОД НАГИ и 16 миллионов – на ОГЛЯНИСЬ. Из ближайших релизов мы покажем финальную серию «Атаки титанов», абсолютного мегахита в мире. Для всех фанатов после титров будет представлен дополнительный эксклюзивный отрывок. Старт проекта в России – 10 декабря. Предпродажи билетов в наших кинотеатрах на данный момент составляют около 3 миллионов рублей. Наш проект поддерживают уже более 200 кинотеатров. И, видя результаты предпродаж, к нему присоединяются новые партнеры. Уверена, что нас ждут новый личный рекорд и дальнейшее развитие сотрудничества с DEEP.

Самый кассовый ваш релиз – «Последний богатырь. Наследие». Насколько перспективны показы сериалов на большом экране? На какие жанры в целом вы делаете ставку?

Елена Захарова: «Последний богатырь. Наследие» – уникальный, эксклюзивный кейс. Мы очень любим эту франшизу, поэтому как только я узнала, что готовится подобный сериал, то сразу обратилась в Yellow, Black and White и Start с предложением отдать нам на показ две первые серии. Мы получили их на эксклюзивных условиях, и я еще раз благодарю наших партнеров за доверие. Изначально мы планировали провести показы в качестве премьерных и только в течение двух дней. Но увидев результаты, продлили на следующие выходные. В итоге отработали два месяца с общей выручкой в 63,3 миллиона рублей. «Наследие» оказалось абсолютным блокбастером среди российских сериалов, показанных в кинотеатрах. Вместе с партнерами со Start мы раздавали на сеансах промокоды на месячную подписку, чтобы зрители после кино могли посмотреть продолжение истории на стриминге. Таким образом мы привлекли стримингу дополнительных новых пользователей, а себе обеспечили рост посещаемости и выручки в кинотеатрах. Получился идеальный win-win-кейс.

В перспективе мы рассматриваем и другие сериалы для дальнейшего показа, так как хотим предоставлять зрителям максимально разнообразный контент, который не должен ограничиваться исключительно полным метром, выпускаемом на весь рынок. Конечно, не все может получаться легко, так как, во-первых, в отношении многих проектов бывает сложно в вопросе передачи прав, а во-вторых, в отличие от «Последнего богатыря», на другие проекты заметно труднее привлечь аудиторию. В целом у нас в плане есть очередность проектов, за которыми мы следим. По мере возможности мы входим в переговоры, договариваясь с правообладателями об их показе в кинозалах.

Как легко находить перспективный контент для показа? Высока ли за него конкуренция?

Елена Захарова: Наш основной бизнес – именно показ полнометражного кино на большом экране. Поэтому нельзя сказать, что мы как-то боремся за фильмы с другими прокатчиками. Все же это наше дополнительное направление. В то же время как лидирующей сети на рынке нам важно демонстрировать зрителям, что мы можем что-то большее, чем просто предлагать им смотреть кино. Поэтому мы заинтересованы в любой привлекательной альтернативе и любых эксклюзивах. К примеру, другой крайне эффективной альтернативой для нас является демонстрация различных спортивных трансляций, в том числе важные мировые футбольные события, например, матчи Лиги чемпионов. На ее финалы мы несколько лет подряд продавали по несколько залов одновременно.

Как вы планируете развивать дистрибьюторскую деятельность дальше?

Елена Захарова: Мы пока никак не оформляем юридически данное отдельное направление, справляемся своими силами и ресурсами. Все происходит больше ситуативно, мы работаем с одними и теми же партнерами, которые приносят нам свои новые проекты после успеха предыдущих. Заявлять себя как дистрибьютора и полноценного участника рынка будет пока слишком самонадеянно, но мы точно планируем и дальше развивать эту деятельность. На данный момент мы должны показать рынку позитивные результаты нашего контента и заработать доверие, чтобы другие кинотеатры убедились, что мы предлагаем качественный продукт.

Какие у вас ожидания от предстоящей «новогодней битвы»?

Елена Захарова: Надеюсь, нас ждет сильный период. Я ожидаю, что будет наблюдаться рост выручки по сравнению с предыдущими годами, и не только за счет увеличения цены билета, но и благодаря подъему посещаемости. Все предпосылки для этого есть. А победителей выберут сами зрители, проголосовав рублем.

Как изменилась ваша работа с связи с появлением все большего количества сильных холдоверов (СУБСТАНЦИЯ, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО)?

Елена Захарова: Мы с этим справляемся на отлично. У нас нет «параллельного» контента, а значит, всегда есть достаточное количество свободных залов, если возникает потребность расширить роспись того или иного холдовера. Это наше преимущество. Когда на рынке включается теневой контент, в наших залах растет посещаемость холдоверов. Не все зрители успевают дойти в кино в первую пару недель проката фильма, а с третьей недели и далее в других кинотеатрах остается все меньше сеансов либо их вообще нет. Поэтому по кассовым релизам прокат у нас длится иногда до четырех – шести месяцев со стабильно высокой наработкой на сеанс и долей выручки от 30 процентов и выше.

А что делать, когда происходит обратное – ставка на какой-то релиз не срабатывает, как это было в случае АНОРЫ?

Елена Захарова: Объединенная киносеть имеет наиболее широкую географию, мы представлены в 29 крупных городах России. При этом мы используем индивидуальный подход к каждой площадке в вопросах росписи и корректировок расписания. Мы следим за тем, какая обстановка и какой конкретно контент востребован в том или ином городе и кинотеатре. Есть, например, площадки, где отлично идут фильмы на языке оригинала или различный артовый контент. К примеру, та же АНОРА в Новосибирске со старта работала плохо, а в Екатеринбурге – намного лучше. И вот на таких площадках сокращать ее не потребовалось. А где-то сборы начали прирастать на третьей неделе. Есть несколько кинотеатров, где АНОРА за прошедшие выходные заняла первое место по сборам. Мы руководствуемся цифрами и корректируем расписание на несколько дней вперед, в зависимости от спроса.

Недавно прошла новость о том, что сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» передаст часть площадей фитнес-центрам. Чем вызвано подобное решение?

Алексей Васясин: Решение продиктовано желанием реинвестировать деньги, полученные от фитнеса, в кинотеатры, обновить их и таким образом создать современное место притяжения гостей в нашу общую локацию.

Можете ли вы сказать, в каких долях общий объем вашей выручки распределяется по источникам поступлений – кинопоказ, концешн, сдача в аренду рекламных площадей? Насколько для кинотеатров важны поступления, не связанные с кинопоказом? Какие направления дополнительного дохода наиболее перспективны?

Алексей Васясин: Концешн дает порядка 40 рублей к 100 рублям за билет. Все наши дополнительные бизнесы связаны с созданием дополнительного комфорта или услуг для наших гостей. Поступления, не связанные с кинопоказом, важны в первую очередь для того, чтобы потом вкладывать их и обновлять кинотеатры.

Что сейчас происходит с коммерческой рекламой в ваших кинотеатрах? Какую долю она обеспечивает в выручке компании?

Алексей Васясин: Коммерческая реклама растет. Доля рекламы увеличилась по сравнению с 2023 годом, но еще не восстановилась до уровня 2019-го. Рекламодатели, понимая качество контакта со зрителем, возвращаются в кинотеатры. У нас большие планы по развитию нашего агентства.

Какую долю в выручке приносит аренда залов и помещений? Как эта доля изменилась в 2024-м по сравнению с 2023 и 2019 годами?

Алексей Васясин: Аренда залов в доле в среднем пока не сильно высока. И это для нас направление роста.

В начале года мы обсудили с вами трудности с оснащением кинотеатров, рост цен на оборудование и расходники. Как обстоят дела с этим на данный момент?

Алексей Васясин: Ситуация только усугубилась. Ни один из российских заводов не начал производить ксеноновые лампы и комплектующие к проекторам. А курс доллара сейчас мы все видим.

Ждать ли зрителям очередного повышения средней цены билета в ближайшее время? Какие факторы сегодня наиболее активно влияют на ценообразование?

Алексей Васясин: Рост цены билета будет связан напрямую с операционными издержками кинотеатров и спросом на фильмы. Экономический баланс между спросом и предложением никто не отменял.

Как вы оцениваете равномерность распределения крупных релизов по году? Вопрос наполнения летнего репертуара по-прежнему стоит наиболее остро?

Алексей Васясин: Да, к сожалению, еще не все релизы лета известны, и пока этот период выглядит не сильно уверенным.

Как меняется природа лояльности зрителя к кинотеатрам? Согласны ли вы с тезисом, что раньше зритель чаще приходил в кино за контентом, а теперь – за досугом или приятным времяпровождением?

Алексей Васясин: Гости стали ходит реже, вероятно, потому, что нет четкого графика крупных релизов. Характер походов лояльных гостей более рваный. Раньше походы в кино были более равномерными по году, очевидно запланированными заблаговременно.

Какие итоги года на текущей стадии вы можете подвести?

Алексей Васясин: Выручка стала больше, а гостей – меньше. То есть произошел рост валовых внутренних расходов вследствие увеличения цен на операционную деятельность. В прошлом году валовый объем рынка за одиннадцать месяцев составлял 36 миллиардов рублей, в этом – 42 миллиарда при 117 миллионах зрителей к 116 миллионам в этом году. Мы видим долю роста «пиратки» в общих сборах индустрии.

Какие другие глобальные тенденции или изменения в сфере кинопоказа вы можете отметить за последнее время?

Алексей Васясин: Контент и походы в кино стали более нишевые, прокат стал более длинным. Рекламные бюджеты дистрибьюторов стали меньше и, как следствие, большее влияние на работу релизов теперь оказывает «сарафан».

Фото: пресс-служба киносети «Синема Парк» и «Формула Кино»