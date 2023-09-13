Антон Зайцев: «Выпустив фильм, мы поднимаем ценность бренда, гарантируя более успешный старт сериала»
Продюсер «Праздников» рассказал БК, как проходила рекламная кампания фильма
Режиссерский дебют актера Бориса Дергачева, комедия ПРАЗДНИКИ, представляет собой полнометражный фильм, продолжение которого выйдет в формате сериала на ТНТ. Это еще один проект о сложных отношениях в семье от Good Story Media. Предыдущий опыт – комедия БАТЯ – неожиданно стал спящим хитом в прокате. Продюсер проекта Антон Зайцев рассказал БК, как БАТЯ повлиял на релиз ПРАЗДНИКОВ и как проходила рекламная кампания фильма.
Как вы оцениваете первый уикенд комедии ПРАЗДНИКИ?
Как и у всего рынка, ожидания были чуть выше, но, учитывая реальность, в которой запускался фильм, а также текущее изменение активной кинотеатральной аудитории, мы с пониманием относимся к таким цифрам, надеясь на хороший «сарафан» и следующие дни показа. Фильм привлек зрителей хорошим актерским составом, внятным рекламным роликом, понятным сюжетом и безальтернативностью взрослых историй в данный уикенд.
Изначально о ПРАЗДНИКАХ стало известно как о сериале. На каком этапе и почему было принято решение выпустить полнометражную версию?
На этапе производства сериала мы поняли, что это замечательная и широкая история, которая должна получить полнометражную форму. Тем более, выпустив историю в кино, мы поднимаем ценность бренда, повышаем охват и узнаваемость данного названия, гарантируя более успешный старт сериального продолжения.
Так как идея состояла в том, чтобы в каждой серии рассказывать о встрече семьи на праздниках, значит, вы сделали полный метр из первой серии? А в дальнейшем выйдет сериал, где герои будут собираться на семейных торжествах? Будут ли еще полнометражные фильмы в киновселенной ПРАЗДНИКОВ?
Данный полнометражный фильм является самостоятельным произведением. Это не нарезанная серия, а отдельный цельный сюжет, снимавшийся с пониманием того, что он будет идти в кинотеатральном прокате. Соответственно, исходя из этого принимались все художественные решения. Картина не будет частью сезона, который выйдет в будущем на канале ТНТ. Там зритель увидит эту семью, отмечающую все календарные праздники. Если фильм и последующий сериал заработают зрительскую любовь, мы хотели бы развивать данный бренд как семейную полнометражную и сериальную франшизу.
Как вы позиционировали фильм?
Мы реализовали несколько идей. Во-первых, изначально делали семейную комедию и решили позиционировать ее через образ главной героини фильма Натальи Пыжовой, роль которой исполнила Мария Аронова. И можно сказать, что эту идею нам отчасти подсказал наш предыдущий кейс – фильм БАТЯ. Героиня Ароновой – сильная женщина, мать семейства, на ней держится или она держит (улыбается) всю семью. Кроме того, Мария Аронова любима зрителями. Эта идея визуально отражена в основном постере фильма. Вторую идею подсказали коллеги с ТНТ, и таким образом появился слоган «уДачная комедия», поскольку все действие происходит за городом, на даче Пыжовых. Это также нашло отражение в постере, трейлере и ТВ-спотах.
Как вы привлекали семейную аудиторию?
Мы начали с вирусных роликов к различным тематическим праздникам. Записали их по креативным сценариям еще во время съемочного процесса. Сняли ролики примерно к 10–12 праздникам – от Дня воздушного поцелуя до Дня опозданий. Также были записаны специальные ролики актеров с персональным обращением к зрителям тех или иных киносетей, где они и размещались соответственно. ТВ-реклама вышла на телеканалах «Россия», ТНТ, «Пятница!» и других. Также в начале промокампании была проведена специальная акция, в рамках которой мы предложили всем присылать свои семейные фото, а затем увидеть их на большом экране – и действительно использовали эти фото. Был небольшой блок наружной рекламы, а также реклама у наших информационных партнеров, в том числе на «Русском радио», различные розыгрыши и так далее. Мы изначально старались вовлечь семейную аудиторию – именно вовлечь, а не просто проинформировать ее о фильме. Актеры картины откликнулись на просьбу принять участие в специальных показах в регионах. С их графиком это не всегда просто, и мы искренне благодарны им за это.
Какие преимущества фильма и на каких ресурсах подсвечивали для молодежи?
Большая молодежная аудитория смотрит телеканалы ТНТ, «Пятница!» и «Суббота», где рекламировался фильм. Паблики, в которых прошло размещение тематических праздничных видео, также были нацелены и на эту категорию. Сейчас в отзывах мы видим большой отклик, в том числе от молодежи, подростков и школьников старших классов.
Что вам кажется наиболее эффективным и удачным в продвижении картины?
Все ее слагаемые (улыбается). В тесной связке мы работали с коллегами из ТНТ и ЦПШ, оперативно решали и продолжаем решать множество вопросов, иногда корректируем наши действия. Весь каст и режиссер проекта сильно вовлечены и в процесс промо, что очень ценно для нас. Также ценной является поддержка холдинга «Газпром-Медиа» и сопутствующих активов. Широкая поддержка канала ТНТ и хорошие рекламные ролики.
Фильм так и просится на какую-нибудь праздничную дату, но выходит в обычный уикенд. Как вы выбирали дату релиза?
Мы отталкивались от предложений прокатчика, компании «Централ Партнершип».
Как, на ваш взгляд, кинотеатральный релиз повлияет на результаты сериала в дальнейшем?
Мы предполагаем, что кинотеатральный релиз с хорошим «сарафаном» повышает ценность франшизы, формирует дополнительное знание о ней, а также создает очень важное доверие между зрителем и произведением.
Насколько при выпуске вы ориентировались на БАТЮ? Как вы думаете, превысят ли сборы ПРАЗДНИКОВ результаты БАТИ?
Мы ориентировались на фильм БАТЯ при анализе будущей рекламной кампании, так как понимали, что у проектов схожая целевая аудитория. При этом соревноваться со сборами картины, вышедшей в праздничные дни, сложно.
Как вы будете продвигать релиз после старта?
Мы продолжаем поддерживать выпуск фильма через каналы холдинга.
Фото: Геннадий Авраменко