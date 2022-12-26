Роман Исаев: «В этом году стояла конкретная задача – не дать кинотеатрам закрыться»

Глава компании АВК’PRO и гендиректор Comscore в России рассказал БК об итогах уходящего года, а также о перспективах и рисках ближайшего будущего

Разговор впервые был опубликован 16 декабря в электронной рассылке БК №49(977).

Как вы оцениваете прошедший год для отечественной индустрии? Можно ли его назвать самым тяжелым за все время?

Да, именно так: уходящий год стал самым драматичным в современной истории отечественного проката, прежде всего для кинотеатров. Речь и об их операционной задолженности, и в целом о структурных изменениях, которые начал переживать рынок кинопоказа еще с начала пандемии. После трагичного 2020 года в 2021-м наблюдался восстановительный рост, но он был небольшой, и 2022-й, прошедший почти целиком без Голливуда, окончательно добивает кинотеатры. Летом мы наблюдали падение выручки на 75 процентов по отношению к последнему славному, 2019 году. Осенью наметилось небольшое улучшение благодаря выходу ряда заметных российских релизов, но в сравнении с 2019-м мы закроем этот год в лучшем случае на падении в районе 65 процентов. И тот факт, что в подавляющем большинстве кинотеатры выжили, дотянув до ожидаемого значительного притока аудитории в предстоящие праздники, я назвал бы настоящим подвигом. Если говорить о конкретных убытках, то с начала марта кинотеатральный сектор недосчитался, по нашим недавно опубликованным подсчетам, около 4,5 миллиардов рублей. Это тот финансовый минус, который был накоплен кинотеатрами за 2022 год.

За счет чего, по-вашему, получилось выжить подавляющему числу кинотеатров?

Кинотеатры вынужденно предприняли комбинацию определенных шагов, которые в различной степени оказали благотворное влияние на ситуацию. Площадки работали самым разным контентом, включая перевыпуски, они также максимально интенсивно привлекали целевую аудиторию за счет разнообразного рекламного инструментария. Безусловно, сработала ставка на тот российский контент, который был в наличии. Также наблюдалась максимальная оптимизация затратной части, помогли договоренности с арендодателями о пересмотре условий сотрудничества, в том числе о переходе на процентные взаимоотношения вместо фиксированных сумм. Важно помнить, что никакой помощи от государства в этот раз кинотеатры не получили. Исключением стал ряд отдельных региональных историй, как в Москве и Приморском крае, но эти кейсы для всей отрасли действовали фактически в рамках погрешности. Главное – это, безусловно, выдержка и вера самих кинотеатров в восстановление индустрии, потому что без этого закрылось бы гораздо большее количество площадок.

Как вы оцениваете первые месяцы работы компании АВК’PRO?

Оцениваю очень положительно. Решение о том, что внутри ассоциации необходимо создавать собственное контентное подразделение, вызревало давно, и весной по понятным причинам в этом возникла острая необходимость. С самого старта нам суждено было пройти этап работы с непростыми жанрами. Например, НОВЕНЬКИЙ – по сути социальная подростковая драма, которая в прежнем, спокойном мире прошла бы незамеченной, но нам удалось выпустить ее почти на 500 экранов и обеспечить ей неплохие результаты. Мы гордимся выходом фестивальных картин ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР Юсупа Разыкова и ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК Семена Серзина, это контент для думающей аудитории, который особенно приятно выпускать. Все эти картины прекрасно укладываются в нашу изначальную концепцию – брать только те фильмы, с которыми не стыдно работать. Ситуация в кинопрокате летом и осенью подталкивала к экспериментам, к разнообразию репертуара, поэтому я очень доволен всем, что мы сделали. Мы создали команду из активистов АВК, которая доказала профессиональную состоятельность. Мы четко определились с контентной политикой, комфортными форматами взаимодействия с продюсерами, кинотеатрами, подрядчиками и прочими партнерами, удачно оптимизировали структуру подразделения до рабочего состояния. На этой неделе мы заявили лайнап на ближайшие месяцы и как раз сейчас выпускаем самый крупный свой релиз. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Расскажите, пожалуйста, про ЕЛКИ-ИГОЛКИ. Какие у вас эстимейты? Как проходит рекламная кампания картины?

Это замечательное, трогательное, большое новогоднее кино. На этих праздниках именно ЕЛКИ-ИГОЛКИ – единственный проект романтическо-комедийной направленности для молодежной аудитории. Все остальные картины в этот Новый год рассчитаны главным образом на семейную публику, которой и наш фильм, безусловно, также будет интересен. Он выйдет при масштабной рекламной поддержке на телевидении, онлайн, на радио. Будет наружка в городах-миллионниках при использовании нового интересного технического инструментария, в том числе специальных видеокубов и медиафасадов на торговых центрах. Как раз с середины месяца активизируется пиар по фильму с участием звезд Алины Алексеевой, Павла Прилучного, Оскара Кучеры и Гарика Сукачева. 18 декабря в «Художественном» состоится громкая премьера с участием всех звезд. Еще один козырь в рукаве – всеми любимая песня «Моя бабушка курит трубку», которая является одним из рефренов фильма. Она звучит в том числе на финальных титрах и совершенно точ-но настроит зрителей всей страны переместиться после просмотра картины в ближайший караоке-бар. Это сделает ее по-настоящему народной. Проект будет продвигаться на телеканалах СТС и «Пятница!». Мы таргетируем фильм прежде всего на молодежную аудиторию, но не забываем и про семейную публику, все-таки картина несет в себе серьезный посыл по поиску общего языка между разными поколениями. Планируется мощное продвижение релиза по SMM-каналам. Мы верим в свой проект, поэтому ожидания по нему самые высокие. Я уверен, что он точно соберет в диапазоне от 100 до 200 миллионов рублей, а может быть, и больше, все же Новый год – время чудес! Все более осторожные оценки я считаю несостоятельными. Картина была показана на недавнем международном кинофоруме «Российский кинобизнес», где она получила исключительно положительные отзывы. Фильм очень качественный и зрительский, он сможет уверенно стартовать и хорошо работать в длину. Посмотрите, как сейчас работают ЕЛКИ 9 и НЕПОСЛУШНИК 2. Очень хорошо, что такие проекты вышли в начале и в середине декабря и уже начали дарить зрителям праздничное настроение. Люди устали от плохих новостей и давно ждут праздника, они хотят как можно быстрее проводить уходящий год и с надеждой встретить 2023-й. И мы им в этом поможем.

Известно, что в случае с ЕЛКАМИ-ИГОЛКАМИ вы предлагаете нестандартное распределение прокатной платы. Только ли кинотеатры АВК задействованы в этой программе?

Да, АВК’PRO предоставляет демонстраторам свои фильмы на условии распределения прокатной платы в пользу кинотеатров. Это условие действует только для площадок, которые входят в АВК. Это один из краеугольных камней фундамента, на котором мы изначально выстраивали философию работы АВК’PRO. Проекты от АВК’PRO являются приоритетными для членов АВК, и повышенная прокатная плата для них – заслуженный приятный бонус, поощрение за то, что они, вступив в АВК, стали проактивными игроками индустрии. В ассоциацию входят наиболее активные, думающие и стремящиеся к развитию участники кинопоказа. Со своей стороны АВК’PRO также гарантирует интенсивное продвижение своих проектов при непосредственном участии маркетинговых команд кинотеатров. С остальными площадками АВК’PRO также работает, но уже на стандартных рыночных условиях. Особые условия проката собственных фильмов для членов АВК мы используем для того, чтобы стимулировать демонстраторов вступать в АВК. Данная опция действует на всех наших проектах – как прошлых, так и будущих.

Какие структурные изменения ждут рынок в связи с приходом «Атмосферы кино» и других новых дистрибьюторов?

Заход новых компаний на рынок однозначно изменит его конфигурацию в положительную сторону. Как именно – с точки зрения рыночных долей и прочих параметров – судить пока рано. Неправильно было бы это делать исключительно на основе знания и уважения к персоналиям, работающим в новых компаниях (что, бесспорно, важно), здесь ключевую роль сыграет контент. Когда мы будем более или менее представлять репертуарный план каждого из дистрибьюторов, тогда будет, о чем говорить и на основе чего строить прогнозы. Пока мы знаем подробности о внушительном пакете одного нового крупного игрока – «Атмосферы кино». Теперь ждем остальных. Замечательно, что у продюсеров российских проектов появляется широкий выбор дистрибьюторов. Очень хорошо, что их будут выпускать разные компании. Конкуренция всегда оздоравливает рынок. Но важно понимать, что и независимые дистрибьюторы вроде АВК’PRO не менее важны для общего баланса экосистемы рынка.

Есть ли вам что добавить по ситуации вокруг ЦПШ и Comscore?

Крайне печально, что ЦПШ в силу определенных причин расторгла свой контракт с Comscore, но мы понимаем, что это была вынужденная мера для компании. Уровень и качество услуг Comscore по сбору данных бокс-офиса является безоговорочным и не подвергается сомнению игроками рынка, что подтверждается недавно заключенным соглашением с компанией «Атмосфера кино», новым крупным дистрибьютором. Четкое понимание команды Вадима Иванова в необходимости нашего сервиса для их дальнейшей работы придает нам сил для развития, чтобы качество наших услуг для всех было на высоте. Мы рады сотрудничеству со всеми участниками индустрии, как действующими, так и новыми. Тем более в 2022 году Comscore запустил новый современный портал GBOE, пришедший на смену всем известному и любимому iboe.com. У него новый удобный современный интерфейс, скорость работы в нем возросла в разы. Comscore в этом смысле не стоит на месте и постоянно развивает свои сервисы.

Comscore и другие рынки СНГ – есть ли здесь что-то новое? Становятся ли эти рынки более прозрачными?

Рынок СНГ, безусловно, остается для нас крайне важным. Мы рады за коллег на соседних рынках, которые продолжают успешно работать с голливудским контентом. Взаимодействие с СНГ у нас продолжает укрепляться. В частности, активно развивается сотрудничество с компанией «Меломан», крупнейшим дистрибьютором фильмов производства студий Sony и Disney на просторах СНГ в данный момент. Также ведутся переговоры о развитии сотрудничества с представителями других медиасфер в СНГ, так что присутствие корпорации Comscore на этих рынках будет расширяться.

Какие у вас ставки и ожидания от предстоящей «новогодней битвы»?

Репертуар «новогодней битвы» получился неплохим. Немного не хватает остросюжетных жанровых историй для максимально широкого зрителя, но подобные проекты смогут добрать свое после праздников, в первые недели нового года. Семейная аудитория получит желаемое от просмотра ЧУКА И ГЕКА и ЧЕБУРАШКИ. Молодежь сходит на МИРУ как на крупный событийный проект с цепляющим сюжетом и высоким уровнем графики. Про ЕЛКИ-ИГОЛКИ я уже рассказал, они должны сработать как на молодежную, так и на семейную публику. Есть и столь необходимая и традиционная на праздниках анимация от студии «Мельница» – ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5. Будут работать комедии НЕПОСЛУШНИК 2 и ЕЛКИ 9. То есть российская индустрия постаралась предложить для новогоднего проката как раз то, что сейчас требуется – легкие, развлекательные, позитивные проекты. Остается надеяться, что все демонстраторы проявят здравомыслие и в новогодний период отдадут предпочтение именно отечественному контенту, который за счет достойной рекламы и росписи соберет прекрасный бокс-офис. А вот с середины января, когда закономерно ожидать спада посещаемости, можно будет начать показывать привлекательный и ожидаемый западный контент, для него как раз наступит подходящее время. Призываю всех с уважением относиться к интересам других игроков и предпринимать шаги к взаимному успеху всех участников рынка.

Чего вы ожидаете от наступающего 2023 года? Контентный голод продолжится?

На горизонте первого квартала – полугода есть, конечно, интересные проекты. Но стоит признать, что фильмов с потенциалом в диапазоне от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей не хватает. Мы не сомневаемся в Гае Ричи и его ОПЕРАЦИИ «ФОРТУНА», накопившийся за последнее время отложенный спрос на зрелищное зарубежное кино совершенно точно сработает на пользу фильму, он свои деньги соберет. Но других примеров универсального привлекательного контента в первой половине года очень не хватает. Кинопоказу во все времена требовался один «миллиардер» в месяц плюс еще несколько проектов с совокупным потенциалом 2,5 миллиарда, чтобы получался общий вал в размере хотя бы 3,5 миллиарда. В таком случае можно было говорить о живом состоянии индустрии кинопоказа. Все мы ждем СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ и ВЫЗОВ как наиболее перспективные отечественные релизы, способные поддержать финансовые показатели индустрии, но таких картин в первой половине следующего года катастрофически, повторюсь, не хватает. Массив российских проектов появится в 2024-2025 годах, но кинотеатрам еще требуется прожить надвигающийся 2023-й.

Массовые закрытия кинотеатров после «новогодней битвы» – насколько они вероятны?

Такой риск есть, и он высок. С конца января и в феврале могут начаться массовые банкротства кинотеатров.Текущую долговую нагрузку демонстраторов можно назвать беспрецедентной. Если государство так и не поможет кинотеатрам в виде прямой субсидии или иных по-настоящему эффективных мер, мы рискуем вскоре потерять сотни площадок. Чтобы эту прямую помощь получить, руководство АВК в лице Алексея Воронкова и нас, членов совета ассоциации, продолжит после новогодних праздников переговоры с госорганами. Без прямой помощи кинотеатры выжить и протянуть первую половину следующего года не смогут, даже несмотря на те механизмы адаптации к текущей ситуации, которые они успели выработать.

Как теневой прокат влияет на состояние кинотеатров? Как вы вообще к нему относитесь?

Как и у любого нормального участника индустрии, у меня к этому явлению отрицательное отношение. Все, кто этим занят, делают это, что называется, скрипя зубами, наступая своей совести на горло, наперекор своим принципам. Занимаются они этим исключительно вынужденно. Но именно эта мера позволила большинству оставшихся кинотеатров дожить до конца 2022 года, давайте это признаем. Важно это четко понимать. Расходы кинотеатров давно сокращены до минимума, дальше их сокращать нельзя, а доходы не растут. Чтобы хоть как-то обеспечить площадкам доход, многие и сделали выбор в пользу «альтернативного» контента. На любом рынке предложение определяется спросом. А спрос аудитории на голливудские фильмы никуда не исчез. Задача переучить зрителя и «пересадить» его через два года на российское кино – вопрос будущего. А конкретно в этом году стояла задача не дать закрыться кинотеатрам. И каждая площадка принимала непростое решение в момент, когда становилось уже совсем невмоготу. Когда уже нечем было выплачивать зарплаты сотрудникам, налоги и так далее. Приветствовать факт пиратства, конечно же, нельзя, но и осуждать кинотеатры за это тоже не надо. Это неизбежная реальность 2022 года.

Важно понимать, что теневые релизы вырабатывают в лучшем случае 10–15 процентов собственного реального потенциала. У них нет единой даты старта, нет масштабной рекламной кампании. Приходя в кинозал, зрители до последнего не знают, какой уровень качества копии получат, и так далее. На подобные релизы ходит самое активное ядро кинотеатральной аудитории, те зрители, которые были наиболее мобильны в прежние времена, приходили в кино в четверг или на спецпоказы, покупали билеты заранее. Остальная аудитория, которая привлекалась рекламой, пока в кинотеатры не ходит. Не станем забывать и про финансовое положение большинства зрителей на данный момент. В непростые времена люди первым делом экономят на развлечениях.

Есть ли какие-то подвижки по вопросу принудительной лицензии?

Этот вопрос был поставлен на паузу из-за старта мобилизации и других внешних обстоятельств, но это не значит, что он вообще никак не двигался. Законопроект дорабатывался все это время, он практически готов, эта тема вновь скоро вернется в повестку дня. 16 декабря в Госдуме прошло рабочее совещание с участием представителей АВК по вопросу принятия закона о принудительном лицензировании. У законопроекта окончательно оформился круг интересантов, куда входят кинотеатры – участники АВК, а также представители индустрии программного обеспечения и музыкальные издательства. Уверен, в скором времени мы услышим новости в отношении данной инициативы. Напоследок очень хочется поздравить коллег с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, сил и выдержки, а также, конечно, отличных сборов на праздниках и веры в лучшее! Прорвемся!