Макар Кожухов: «Premier совершенно точно не хочет перевернуть все с ног на голову»

Замгендиректора видеосервиса, входящего в состав холдинга «Газпром-медиа», рассказал о грядущей презентации нового сезона, недостатке творческих команд на рынке и частых сменах руководителей Premier

В августе этого года стало известно о новых кадровых назначениях в онлайн-кинотеатре Premier. Пост генерального директора достался Софье Митрофановой, а уже в конце месяца ее заместителем был назначен Макар Кожухов, ранее занимавший позицию директора по контентной стратегии Okko.

Интервью было впервые опубликовано 23 октября в электронной рассылке БК №40. По состоянию на 8 ноября, презентация сезона Premier перенесена на февраль 2022-го.

В ноябре вы проведете презентацию новых проектов Premier. Можете ли вы рассказать хотя бы общими словами, что нас ждет?

Мы планируем сделать большое событие, где расскажем про все наши запуски, поделимся планами и результатами. Глобально приоткрыть завесу тайны я сейчас не готов – самым лучшим вариантом, наверное, будет прийти, послушать и пообщаться с нами. Мне кажется, на презентации важно показать не только проекты, которые находятся у нас в запуске, но и заявить о конкретных тайтлах в разрезе бизнеса, чтобы стало понятно, для чего мы это делаем. Мы сейчас готовимся, и я думаю, что у нас все получится.

Вообще, российский онлайн-рынок необычен тем, что на нем работает множество локальных игроков – и, как показывают опросы аудитории, далеко не все зрители отличают один видеосервис от другого. Чем, по-вашему, выделяется Premier? И каково его место на рынке среди почти десятка конкурентов?

Прежде всего у нас наибольшее количество выпущенных и выпускаемых в моменте оригинальных проектов собственного производства. За три года существования Premier выпустил свыше 35 таких проектов. Часть из них после показа у нас на сервисе была в эфире на ТВ. Часть создана специально для Premier: трэвел-шоу «Русские каникулы» Михаила Зыгаря с Натальей Водяновой, сериал «Инсталайф», документальный фильм Юлии Ахмедовой «Фем.док», комедийный сериал с Дмитрием Нагиевым «В активном поиске» и ряд других. Этой осенью у нас также будет премьера музыкального драмеди СОЛДАУТ. Цифру по количеству фильмов и сериалов, находящихся сейчас в производстве, мы раскроем этой осенью на презентации сезона. Могу сказать, что это будут как сериалы разных жанров, так и документальные проекты, шоу и анимация. Что касается нашего места на рынке, то Premier совершенно точно не хочет перевернуть все с ног на голову. Мы собираемся развивать тот успех, который есть, и расти дальше. Еще одна деталь, которая отличает нас от многих – мы не магазин контента. Возможно, в Premier не представлены абсолютно все фильмы, которые выпускаются в России, но совершенно точно там имеется все заметное или чуть менее заметное российское кино. Так будет и в дальнейшем. Мы также уделяем большое внимание расширению библиотеки, в том числе ее пополнению зарубежными фильмами и сериалами. Но основной фокус – на проектах собственного производства и российском контенте.

Есть ощущение, что рядовой зритель продолжает ассоциировать Premier с телеканалом ТНТ – изначально ведь он и назывался ТНТ-Premier. Планирует ли компания менять эту ситуацию?

Действительно, в самом начале видеосервис был запущен как ТНТ-Premier и уже после этого трансформировался в Premier. Ассоциация с таким сильным брендом, как ТНТ, для нас является безусловным преимуществом. Однако, помимо контента ТНТ, в нашей библиотеке есть проекты других каналов холдинга. И я могу сказать, что у нас большое количество лояльных подписчиков, не являющихся зрителями телеканалов. Хотим ли мы себя полностью отстранить от ассоциаций с каналами? Нет, не хотим. Хотим ли мы расшириться в сознании людей и ассоциироваться не только с ТВ, но и с собственным производством и предлагаемым нами контентом? Конечно, хотим. Чтобы это произошло, мы очень много внимания уделяем собственному производству, в этом у Premier сейчас самая большая экспертиза среди онлайн-кинотеатров. Причем мы уделяем внимание не только сериалам, но и фильмам. У нас достаточно широко представлены документалистика, детский и зарубежный контент. Мы будем наращивать контентное предложение и говорить о нем, формируя ощущение того, что Premier – это не только ТНТ.

Согласны ли вы с тем, что без ТНТ вашему видеосервису невозможно построить brand awareness?

Я с этим не согласен абсолютно. Потому что, во-первых, знание бренда есть. Если посмотреть по замерам, Premier в принципе очень высоко находится как бренд, едва ли не лидируя в списке видеосервисов, которые люди вспоминают без подсказок. Premier также лидирует по уровню удовлетворенности подписчиков и частоте смотрения по данным опроса пользователей онлайн-кинотеатров по итогам первого квартала 2021 года, опубликованного компанией Telecom Daily.

Как изменилось место Premier в структуре холдинга «Газпром-медиа»?

Premier – лидирующий цифровой актив ГПМ. Чувствуется, что нам уделяется большое внимание и, соответственно, ответственность за развитие достаточно высокая. Поэтому в данном случае мы хотим быть максимально вовлеченными в жизнь холдинга и быть в том числе дополнительной витриной и местом, где аудитория всех активов могла бы собираться воедино и получать тот контент, который любит.

Как вы относитесь к заключению эксклюзивных контрактов и first-look deal? Насколько видеосервисы «высушивают» рынок подобными сделками?

У меня нет ощущения, что наличие подобных контрактов обедняет рынок. Мы нормально относимся к first-look deal – только недавно было объявлено о заключении такого соглашения между нами и LineUp, компанией Сергея Минаева и Данилы Шарапова, работающей над документальными проектами. Собственно, это говорит о нашей открытости к подобному сотрудничеству, мы рассматриваем все варианты. Я не ощущаю наличие большого количества first-look deal как проблему, ведь это не приводит к тому, что на рынке не остается проектов. Понимаете, first-look с одной платформой не значит, что другому видеосервису не с чем будет работать. Аудитории у всех разные, цели и подходы тоже разные. По целому ряду причин (тема, формат, бюджет, тайминг, загруженность производственных и релизных планов) один проект может подойти Premier, а другой компании – нет. First-look – это не пожизненная кабала. Это возможность посмотреть проект первыми и, возможно, отказаться от него.

Есть ли у вас ощущение, что существует дефицит творческих групп и историй? Ведь за счет этого также повышается стоимость контента.

Эта не новая проблема. Она связана с теми, что существовали в определенный период с образовательными программами в нашей стране. Сейчас они, к счастью, решаются, какая-то часть уже решена. Глобально творческих групп действительно немного, и они все достаточно заняты. Во многом это связано с неким бумом заказов благодаря онлайн-платформам. Стоимость контента выросла не из-за того, что у нас мало или много сценаристов. Она растет за счет того, что увеличивается спрос на рынке – появилось большое количество заказчиков в лице все тех же онлайн-кинотеатров. Есть еще топовые авторы, которые нарасхват или на эксклюзиве, за счет чего есть некая форма дефицита. Но, в общем, при грамотном планировании и подходе к производству контента эту проблему можно нивелировать. У Premier нет задачи взять все проекты, которые нам приносят, или все, что есть на рынке. Есть задача подобрать максимально подходящие аудитории истории с большим зрительским или коммерческим потенциалом. Благодаря внушительному количеству контента, приходящему из холдинга, мы можем позволить себе быть избирательными и обращать внимание только на то, что нам очень нравится, если говорить о внешних заказах.

Вы пришли в Premier, поработав в Okko. Есть ли у вас ощущение большей ответственности на новой позиции или же для вас ничего не поменялось?

Мне кажется, что ответственность в любой работе всегда должна быть максимальной. Название должности не добавляет большей или меньшей ответственности. Это скорее новый этап и новые задачи по укреплению контентного предложения, включая проекты собственного производства и расширение проектов лицензирования, которые мне невероятно интересны.

Ранее вы уже работали вместе с нынешним гендиректором Premier Софьей Митрофановой. Именно она была инициатором вашего перехода в ГПМ?

Мы действительно работали вместе с Софьей и давно друг друга знаем, потому что индустрия у нас не очень большая, и отличается она от многих других тем, что мы все так или иначе знакомы. В Premier о наличии сплоченной команды говорят результаты, которых видеосервис добился за три года существования, став достаточно заметным игроком на рынке российских онлайн-кинотеатров. Это было бы невозможно, если бы не команда профессиональных людей внутри Premier. Не могу сказать, что я пришел в Premier и встретил здесь индивидуалистов. Нет, наоборот, я для себя отметил, что команда нацелена на результат.

Вы отметили, что в индустрии все друг друга знают. Как вы относитесь к перетеканию кадров между видеосервисами?

В общем-то, это нормальная история для любой сферы, когда владельцы бизнеса заинтересованы в усилении своей команды людьми, имеющими профильный опыт и профессиональные качества, необходимые для решения той или иной конкретной задачи. Безусловно, как во всей медиаиндустрии, будь то кино, телевидение или онлайн, у нас отсутствует профильное образование. Сейчас специальные учебные программы только-только зарождаются. Наверное, расширение списка кадров станет возможным, когда мы начнем уделять внимание образовательным программам в части медиа.

Вообще, в случае с Premier генеральные директора сменяются относительно часто – ни один из них пока не проработал больше года. Не кажется ли вам, что это довольно быстрые перемены? Такого не наблюдается на телевидении или в кинопрокатных компаниях.

На самом деле, если мы с вами начнем перечислять, вы поймете, что заблуждаетесь. Потому что смена управленческих команд – достаточно частое явление, будь то генеральные директора или руководители подразделений. Я отношусь к этому абсолютно нормально и связываю это с задачами, которые ставятся перед активом со стороны владельца бизнеса.

Хотелось бы еще поговорить о питчинге сериальных проектов на «Кинотавре», в котором вы приняли участие в качестве члена жюри. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями

Во-первых, повторю то, что уже говорил на «Кинотавре»: я невероятно рад, что главный киносмотр страны начал уделять внимание сериальной индустрии, питчинг проходит уже второй год подряд. Важно отметить, что проект «Горемыки», который был на питчинге в прошлом году, находится в активном производстве, мы даже перевалили за экватор. В этом году было несколько проектов, которые мы сейчас рассматриваем. Во-вторых, хочу упомянуть про сериальную программу «Кинотавра», где в том числе был представлен наш проект «Идентификация», выходящий в следующем году. Это максимально самобытный сериал, который лично мне очень нравится. У этого проекта большое будущее, и хочется верить, что это будет один из крупных хитов Premier в 2022 году. Здорово, что не только мы, но и коллеги из индустрии имели возможность продемонстрировать свои флагманские проекты. Очень хочется, чтобы это продолжилось и дальше.

Планируете ли вы в дальнейшем участвовать в качестве члена жюри в различных питчингах? Будет ли Premier сам организовывать питчинги?

Я с удовольствием посещаю питчинги и откликаюсь, когда меня приглашают. Считаю, что это правильно и с точки зрения коммуникации с молодыми авторами, и с точки зрения понимания того, что происходит на рынке. Не знаю, есть ли смысл сейчас говорить о проведении собственных питчингов, так как мы читаем и разрабатываем большое количество сценариев, которые нам присылают молодые авторы. Поэтому сказать, что мы планируем проводить питчинги для сценаристов или еще кого-то, будет преждевременно, но мы абсолютно открыты.