Дарья Лаврова: «Рекламный бюджет «Сердца пармы» сопоставим с бюджетом блокбастеров, становившихся рекордсменами бокс-офиса»

Продюсер Star Media рассказала БК о том, как проходила работа над «Сердцем пармы» и как релиз картины будет поддержан в медиапространстве

6 октября в прокат выходит историческое фэнтези СЕРДЦЕ ПАРМЫ с Александром Кузнецовым в роли средневекового князя, который оказался между языческими племенами вогулов и московским царем, объединявшим разрозненные княжества в одно государство. Производством картины занимались студия ПРОФИТ, Star Media и телеканал «Россия 1». Проект породил высокие кассовые ожидания практически у всех игроков отрасли.

Интервью впервые было опубликованно 16 сентября 2022 года в электронной рассылке БК №36(964).

СЕРДЦЕ ПАРМЫ – пока крупнейший российский релиз этого года. Какие у вас ожидания перед стартом? Чем картина привлечет зрителей, на ваш взгляд?

Мы, безусловно, волнуемся и осознаем ответственность момента. Но СЕРДЦЕ ПАРМЫ – это большое зрелищное кино, даже среди крупнобюджетных студийных фильмов оно стало бы событием. Это самобытная картина, глубокая, завораживающая и при этом очень масштабная. Зрелищность, сильная любовная линия и – это отметили все после просмотра – потрясающей силы батальные сцены. Мы очень старались сделать хорошее кино, вложили в него много любви и верим, что зрители придут в кино. Обещаю: они ни в коем случае не пожалеют.

Как к фильму отнесся автор романа Алексей Иванов? Насколько он участвовал в процессе создания картины?

Алексей Иванов читал сценарий, предлагал что-то уточнить, поправить, по ходу съемок давал советы, очень помогал с художественными нюансами и тонкостями. Но все равно одним из самых волнующих моментов работы на проекте был день показа фильма Иванову. Мы себя чувствовали, как на экзамене. Алексею фильм понравился. И даже не просто понравился, а прямо вызвал восторг. Помню, что я испытала тогда огромное облегчение и большую радость, потому что мнение создателя прекрасного мира пармы для меня лично было архиважно. Работать над экранизацией этого романа было невероятной честью и одновременно – серьезным вызовом. Не подвести автора и фанатов романа, не потерять правду и художественную исключительность произведения – вот за что мы бились в процессе создания фильма. После просмотра Алексей написал у себя в соцсетях: «Это просторный, фактурный и беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы... Это яркое кино. Это большое и умное кино. Это прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком 21-го века». Ну что тут добавишь? Мы счастливы и гордимся.

Продюсер Игорь Толстунов говорил о том, что сейчас стоит задача по привлечению зрителя не на конкретный релиз, а вообще в кинотеатры. Расскажите, пожалуйста, как вы будете решать эту проблему?

Мы все с грустью видим, что кинопрокат превратился в ежедневную тяжелую борьбу за каждого зрителя. У нас сильный дистрибьютор – «Централ Партнершип», являющийся частью холдинга «Газпром-медиа». Масштабнейшая рекламная кампания фильма, подобной которой точно не было в этом году (да и в современной истории в принципе было наперечет), как раз призвана привести людей в кинотеатры. Реклама будет присутствовать на телевидении, в Интернете, на радио, в транспорте и на городских рекламных поверхностях – везде люди будут видеть наш креатив с призывом прийти в кино 6 октября. У нас складывается очень интересное и объемное партнерство с соцсетью «ВКонтакте», уникальная коллаборация с сервисом карт «2Гис» плюс мы, конечно же, выпустим книгу в кинооформлении совместно с издательством «Альпина. Проза». Рекламный бюджет СЕРДЦА ПАРМЫ сопоставим с бюджетом блокбастеров, становившихся рекордсменами бокс-офиса. Хотя времена сейчас другие, мы сделаем все возможное, чтобы привести зрителей в кино.

Какие ресурсы ВГТРК будут задействованы?

Телеканал «Россия 1» и холдинг ВГТРК – не просто информационные партнеры, а полноценные продюсеры этой картины. Если говорить непосредственно про ресурсы телеканала, то точечное анонсирование фильма началось в конце прошлого года, полноценная кампания развернута уже в этом. Сейчас она входит в самую интенсивную фазу. Будут задействованы абсолютно все инструменты холдинга: федеральные и региональные мощности «России 1», «России 24», «России Культура», радиостанции холдинга, соцсети.

Релиз фильма сдвигался несколько раз. Чем были вызваны переносы?

Безусловно, свои коррективы внесла пандемия. Но, кроме того, сюрпризы во время съемок преподносила и погода, из-за которой нам пришлось увеличивать количество графики в картине. А это все занимает время на постпродакшне. Так что переносы были исключительно технические.

После премьеры на Московском кинофестивале при обсуждении фильма в первую очередь говорят не о любовной линии или этнографии, а о финальной батальной сцене, которая действительно снята на выдающемся уровне. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. Как вы относитесь к сравнениям с «битвой бастардов» из «Игры престолов»?

Я вас удивлю, но «Игру престолов» не смотрела, поэтому не могу оценивать сравнение. И к тому же нельзя забывать, что в отечественном кинематографе и до «Игры престолов» были примеры выдающихся, новаторских батальных сцен. У нас было задействовано до 300 человек массовки, большое количество лошадей. Это были труднейшие 40 смен, которые мало кто может себе позволить в современном российском кинематографе. Режиссер сразу сказал, что хочет максимальной правдоподобности, чтобы было понятно: в таких сражениях больно всем. У этой битвы своя, отдельная драматургия. Особо отмечу блестящие работы постановщика трюков Дмитрия Тарасенко и оператора-постановщика Сергея Астахова, они сделали это сражение по-настоящему мощным зрелищем.

Здорово, что при монтаже битву не стали сокращать, хотя она занимает внушительную часть хронометража. Было ли у вас такое желание? Удивлены ли вы тем, что первые зрители отмечают именно сцену сражения?

На самом деле битва была чуть сокращена. Изначально она длилась 19 минут. Мы сразу понимали, что это один из самых сильных эпизодов фильма, но все же дискутировали, не слишком ли тяжело будет зрителю смотреть сражение так долго. Я тогда только родила ребенка, и мне казалось, что просто невозможно выдержать такое напряжение, такую жесткость и мощь на экране. Но Антон Мегердичев убедил всех, что следует сохранить почти весь объем, не нарушая драматургию боя. И оказался прав. Зрители, посмотревшие картину, говорили, что батальные сцены прямо вдавливают в кресло, от них перехватывает дыхание. Это сильнейшее переживание, которое дарит зрителю картина.

Будете ли вы вносить какие-то коррективы в монтаж картины перед релизом? Как в целом оцениваете реакцию первых зрителей?

Реакция первых зрителей просто отличная. Как представители кинотеатров, так и коллеги-кинодеятели, а также индустриальные журналисты отмечают глубину сценария, постановочный размах, актерские и операторскую работы. Основной вердикт: смотреть обязательно. Никаких правок вносить не планируем: на ММКФ мы показывали финальную версию фильма. В настоящий момент заканчиваем работы по музыке и саунд-дизайну, а также устраняем мелкие, незаметные для обычных зрителей технические недочеты.

Проводили ли вы фокус-группы до премьеры?

Фокус-группы мы проводили в сентябре 2021 года, тогда еще не было финальной версии фильма. На тот момент прокатчиком картины был Disney. Зрители в большинстве своем отметили зрелищность, красоту локаций, костюмы, декорации, атмосферность, персонажей, увлекательность самой истории – в общем, все то, на что мы и делали ставку. А главное, почти 90 процентов зрителей были готовы рекомендовать фильм к просмотру именно в кинотеатрах. Говорили, что в России наконец научились снимать эпичные и масштабные исторические драмы. И мы поняли, что идем верным путем.

Как вы относитесь к тому, что фильм первым делом сравнивают с «Игрой престолов» и ВЛАСТЕЛИНОМ КОЛЕЦ?

На самом деле коллеги из иностранных компаний говорили, что СЕРДЦЕ ПАРМЫ круче «Игры престолов» – и меня такой итог сравнений полностью устраивает. Понятно, что в отечественной культурной традиции не так много больших и серьезных произведений в жанре фэнтези подобного масштаба. При этом наша картина – не фэнтези в чистом виде, хотя элементы присутствуют. Это оригинальное и во многом уникальное зрелище, но зритель, конечно, имеет право на сравнение. Главное, чтобы он это делал после просмотра нашей картины в кино.

При просмотре фильма неизбежно возникают параллели с современностью. При этом он посылает разнонаправленные сигналы – в нем можно найти подтверждение противоположным политическим взглядам. Что вы думаете по поводу отсылок к реальности в картине?

Важно понимать, что хорошее кино не посылает сигналы, а рассказывает историю. Мы хотели рассказать о малоизвестном эпизоде из истории нашей страны, происходившем на далекой окраине 600 лет назад. Мы снимали кино про человека и судьбу в глобальном смысле этого слова. Хотели донести, как важно сохранять человеческое в момент важных исторических событий, на которые мы не можем повлиять. Наше кино про то, как создается история, про то, что есть силы, перевешивающие человеческие чаяния. И параллели с текущими событиями, которые, как вы говорите, возникают – это очень интересно. Это значит, что произведение, написанное почти двадцать лет назад, до сих пор не потеряло актуальности. Это верный признак никогда не стареющей классики.

Как обстоят дела с международными продажами проекта? Что о его перспективах говорит немецкий дистрибьютор Beta Film?

Для нас ценно и важно, что наши партнеры из Beta Film продолжают активное сотрудничество и проявляют прежний интерес к проекту. Они загорелись этой историей еще на этапе сценария, активно участвовали в процессе. И сейчас все в активной фазе, материал им нравится. Немецкие коллеги уверены, что проект ждет долгая судьба, потому что фильмы и сериалы в жанре фэнтези очень медленно устаревают. Что касается продаж: по Европе сейчас ведутся переговоры. Корея, Ближний Восток, Латинская Америка и Китай – конечно, мы готовы продавать.