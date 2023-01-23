Дмитрий Нартов: «Какое моральное право имеет дистрибьютор диктовать свои условия, если в Новый год он давал кинотеатру свой фильм, невзирая на то, что демонстратор крутит «параллельное кино»?»

Гендиректор «Киномакса» рассказал об итогах «новогодней битвы» и о том, как киносеть адаптируется к новым реалиям и какие видит перспективы в будущем

Одна из крупнейших сетей «Киномакс» закрыла в течение прошлого года один кинотеатр. Сейчас под брендом сети работает 35 кинотеатров с 260 кинозалами. Выручка сети за 2022 год упала на 50% по сравнению с 2021-м и на 60% по сравнению с 2019 годом.

Разговор впервые был опубликован 13 января в электронной рассылке БК №1(980).

Расскажите, пожалуйста, как в сети «Киномакс» прошел Новый год? Ожидали ли вы таких результатов?

Как и у всех, январские праздники прошли прекрасно. Честно скажу: таких результатов я не ожидал. По моим предположениям, сборы в январе должны были просесть по отношению к аналогичному периоду в 2021-м и 2022 годах. Но показатели превзошли даже 2020-й, а он был лучшим за последние пять лет. Мы не только сохранили свою долю на рынке, но даже увеличили ее по сравнению с предыдущим годом более чем на 1 процент, несмотря на закрытые кинотеатры и залы.

В чем вы видите причины значительного притока аудитории в кинотеатры на новогодних каникулах?

Во-первых, большое количество людей никуда не уехало и осталось отмечать новогодние праздники дома. Во-вторых, когда есть интересное предложение, народ традиционно идет в кино. В-третьих, погода оказалась на нашей стороне. Сначала жуткая оттепель, потом – жуткий мороз. Куда же еще идти, как не в кино? И тут сработала обширная рекламная кампания и отличный «сарафан» ЧЕБУРАШКИ.

Какие выводы вы сделали для себя по итогам праздничных выходных?

По большому счету, праздники вытянул один фильм. Если бы ЧЕБУРАШКИ не было, выручка «новогодней битвы» распределилась бы равными долями среди остальных релизов. В отдельные новогодние дни более 70 процентов кассы обеспечил ЧЕБУРАШКА – благодаря рекламной кампании, актерскому составу и «Пушкинской карте». Если представить, что ЧЕБУРАШКИ бы не было или шел бы менее добрый семейный фильм, то оправдался бы мой первоначальный прогноз про сокращение сборов на 20 процентов к 2022 году. В целом много недобрал фильм МИРА, который, по моему мнению, мог бы заработать больше при меньшей конкуренции и в другую дату. Это очень качественное кино, но не совсем новогоднее. Тем не менее у картины есть все шансы добрать в будущем, если «Атмосфера кино» приложит усилия и продолжит рекламную кампанию. Столько сил отобрал у всего рынка процесс согласования генерального договора с «Атмосферой», а получили не совсем ожидаемый результат. Это кино заслуживает большего. Еще хочу сказать, что новогодние праздники показали, что киносообщество в целом умеет держать свое слово. Не секрет же, что две трети кинотеатров работают с «предсеансовым обслуживанием». Но большинство отказалось от этого и поддержало отечественных производителей, веря в них, несмотря на соблазн показать мировой шедевр. И такие договоренности дорогого стоят. Не будь этой веры, наверное, рынок не сдержал бы свое слово и запустил на праздниках «параллельное кино». Потеряли бы все, и большого конфликта в отрасли было бы не избежать.

У ЧЕБУРАШКИ действительно была масштабная рекламная кампания, подобной которой на рынке не наблюдалось давно. Как вы думаете, не заключается ли проблема сборов МИРЫ в особенностях маркетинга картины?

Люди на Новый год все-таки гораздо меньше хотят смотреть катастрофы, их хватает и в реальной жизни. Хотя и бывали положительные примеры, но от недостатка развлекательного контента. Зрители желают отвлечься и развлечься, увидеть спокойное кино с небольшим оттенком ретро, отсылающее к традиционным ценностям. Мы все выросли на историях о Чебурашке, даже современные дети видели этот мультфильм. И привели детей в кинотеатры, конечно, в первую очередь их родители. Вот это не очень длинное, спокойное, душевное кино, где добро побеждает зло, причем ненасильственными методами, прекрасно говорит на языке, абсолютно понятном зрителям от трех до семидесяти лет. Такое кино и должно быть в новогодние праздники. Второе место по сборам занимает тоже семейный проект – мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК. НЕПОСЛУШНИК 2 уже полмесяца был в работе и все равно оказался востребован зрителями. Свою долю в сборы внесли и ЕЛКИ 9. При всех достоинствах книги ЧУК И ГЕК оказался не очень востребованным у публики. И вот повторюсь в очередной раз: если бы не было такой масштабной рекламной кампании ЧЕБУРАШКИ, а сам проект был бы фильмом-катастрофой (здесь можно пофантазировать), выручка, конечно, перераспределилась бы на остальные релизы, но вероятность того, что кинотеатры добрали бы хотя бы до уровня 2021 года, остается очень сомнительной.

Каковы в целом ваши ожидания от наступившего года?

Который день по дороге на работу я слышу новости о том, что Государственная Дума и Совет Федерации планируют ратифицировать законопроект о параллельном импорте для кинопроката. Но у меня очень скептические ожидания по этому поводу. С одной стороны, имея колоссальный дефицит бюджета, государство должно получить свою долю от этой инициативы. И оно не упустит этого случая. С другой стороны, вырастет объем качественного контента, с которым надо тщательно поработать перед выпуском на экраны, чтобы привести его в соответствие со множеством выпущенных в последнее время законов. Прежде всего это коснется релизов Disney, активно продвигающего толерантность ко всем меньшинствам. Боевики нужно будет переозвучивать, чтобы ни в коем случае не допустить, чтобы русские оказывались в роли антагонистов, армия не была бы дискредитирована и ничьи чувства не были бы затронуты. Государство должно назначить ответственную компанию-контролера, некий надзорный орган-регулятор, который будет заниматься этими вопросами. Я слышал, что в Беларуси уже принята подобная инициатива. Не знаю, пойдет ли наша страна по этому пути. Главный недостаток легализации параллельного проката состоит в том, что релизы будут выходить без мейджорского масштабного продвижения. Государство может забрать и половину сборов, а рекламы-то не будет. Бокс-офис картин стопроцентно уменьшится кратно – до десяти раз. Никто не соберет столько денег, сколько собирали при мейджорах, поскольку никто не будет вкладывать в продвижение картин. Тем не менее легализация параллельного проката стала бы временно положительным решением для отрасли. По эстимейтам некоторых крупных компаний, они ожидают неплохих сборов от российских релизов. Но и МИРЕ прогнозировали сборы под миллиард, а картина пока далека от этой отметки.

Если не случится внешних потрясений, люди будут ходить в кино. Им это нужно. За 2021-й рынок аккумулировал около 30 миллиардов рублей, а должен генерировать 60–65 миллиардов в год. По прогнозам Вадима Верещагина, ЧЕБУРАШКА должен собрать 4 миллиарда рублей. Фильм движется к этой цифре и до конца февраля достигнет ее, а может быть, и раньше, несмотря на сокращение темпов. Думаю, продюсеры организуют повторную рекламную кампанию в стремлении достичь заветной мечты, у них есть положительный опыт. Будет ли в 2023 году 8–10 таких же фильмов? Вряд ли. Но столь же качественных и масштабных картин должно быть больше. Успеет ли отрасль произвести такое количество проектов? Сомневаюсь. По моему пессимистичному сценарию, если не будет больших потрясений, сборы в 2023 году сократится на 30 процентов по сравнению с 2021-м. Это сделает 2023 год в целом лучше 2022-го. Совокупный бокс-офис в 2023 году сократится на 50 процентов по сравнению с 2021-м и на 60 процентов по сравнению с 2019-м.

Насколько, по вашему мнению, сейчас необходимо принятие закона о принудительном лицензировании? Может быть, лучше, чтобы ситуация была заморожена на текущем уровне?

Для кинотеатров, показывающих «параллельное кино», наверное, лучше, чтобы сохранилось нынешнее положение. Но государство же не может стоять в стороне – деньги уплывают мимо кармана. Вряд ли власти будут долго закрывать на это глаза. С одной стороны, государство не выделяет масштабную финансовую помощь киноотрасли, потому что в бюджете формируется дыра. С другой стороны, оно понимает, что субсидировать кинотеатры – временная мера для того, чтобы пережить тяжелый период. Поэтому власти в принципе поступают правильно, выделяя финансирование производителям кино. Просто надо спрашивать с них как следует. Если они получают такой объем денежных средств, значит, должны в установленные сроки выдавать конкретное количество контента, чтобы кинотеатрам было что показывать. Если отрасль начнет самостоятельно работать с «параллельным кино», а государство будет вкладывать деньги в отечественные фильмы, то в конце концов наступит конфликт интересов. И либо государство включит режим санкций и репрессий, либо возьмет это под свой контроль и будет получать свою долю, аккумулируя средства на каких-то счетах, чтобы когда-нибудь в будущем отдать их правообладателям, во что я слабо верю. Думаю, и РАО захочет забрать свою долю от этих продаж. Учитывая, что творится на геополитической арене с заморозкой и потенциальной конфискацией активов, вряд ли власти захотят выплачивать средства зарубежным правообладателям. Поэтому остается два варианта решения – либо фискальный, либо государство примет в этом участие.

Кинопрокат попадает в большую зависимость от количества и качества российского кино. Если сказки востребованы у зрителей, то результаты военного и патриотического кино, которого будет становиться больше, оказываются не так стабильны. Видите ли вы тут проблему в будущем?

Государство делает то, что должно делать, и будет любыми путями добиваться своих целей. Оно не может оставить происходящее без пропаганды. Да, некоторые фильмы будут низкобюджетными и низкокачественными. Зрителями этих фильмов, в частности, в принудительном порядке станут работники бюджетных организаций. Так государство будет выполнять свою роль, и для этого у него есть все рычаги. Но ведь может быть создано и хорошее патриотическое кино, как 9 РОТА и многие другие. На такие фильмы приходит огромное количество людей. Все будет зависеть от качества кино. Не важно, будет ли это сказка, патриотический фильм, пропагандистская картина или очередное кино про Крымский мост. Если для проекта хорошо пишет сценарист, снимает хороший режиссер с хорошими актерами и будет правильная рекламная кампания, то зрители придут.

Некоторые эксперты говорят о возможности закрытия кинотеатров после завершения новогоднего периода. Согласны ли вы с таким прогнозом?

Кинотеатр кинотеатру рознь. Какой-нибудь отдельно стоящий кинотеатр, который, кроме налога на землю, ничего не платит, имеет накопления и может себе позволить взять паузу в деятельности, способен и закрыться временно до лучших времен. Хотя, на мой взгляд, малым кинотеатрам сейчас намного проще выживать, поскольку они имеют возможность разнопланово использовать свои здания – организовать фудхолл или проводить какие-то мероприятия. Гораздо сложнее крупным сетям, которые интенсивно развивались, закредитованы по самую макушку, всегда работали, как конвейер, беспрерывно поставляя зрителям разнообразное кино. Они строились как современные многозальники и должны работать без остановки, обслуживая огромное количество людей. Если у нас не будет контента, то эти огромные площади будут простаивать, а это приведет к конфликту интересов между арендодателем и арендатором. Никогда арендодатель не позволит себе не получать дохода с площадей в 7–10 тысяч квадратных метров. Он в любом случае примет решение перепрофилировать эти площади, что уже происходит на рынке. С большинством арендодателей тем не менее удается договариваться. Кто-то позволяет выплачивать минимальные платежи. Но у крупных киносетей есть управляющие компании, которые тоже надо содержать и которые обладают своими уникальными компетенциями. Я думаю, большие сети подведут итоги финансового года к концу первого квартала, поймут, как они отработали, вышли ли в ноль, или в небольшой плюс, или все же остались в глубоком минусе, и примут соответствующие решения.

«Киномаксу» пришлось закрывать площадки в прошлом году? Планируете ли вы открывать или закрывать кинотеатры в этом году?

Мы расторгли последний имевшийся контракт по запуску и точно не будем открывать новые площадки в 2023-м. Ровно год назад мы закрыли кинотеатр в Краснодаре, несмотря на все его преимущества. По окончании периода аренды мы не смогли договориться с арендодателем и вышли из проекта, поскольку он требовал вложения мощных инвестиций и сохранял высокие, уже не рыночные ставки. До сих пор в этом торговом центре кинотеатр так и не открылся. На сегодняшний день кинотеатры – это сложные, неоднозначные, даже токсичные предприятия для арендодателей и банков. Ни одна отрасль не пострадала настолько сильно, насколько пострадал кинопоказ. Все более или менее реанимировались и начали восстанавливаться. Мы же на сто процентов оказались заложниками ситуации полной зависимости от зарубежных поставщиков. 65 процентов выручки обеспечивало голливудское кино и только 22 процента приходилось на российское, остальное – независимое зарубежное. Основную годовую кассу делали студийные блокбастеры и 4-5 больших отечественных релизов. Сейчас все будет зависеть от наших кинопроизводителей. Я понимаю, по кинопроизводству тоже нанесен серьезный удар – кинематографисты уезжают, имена некоторых актеров нельзя произносить всуе, гайки закручиваются, студии уходят с рынка. Кто-то из них пытается найти способ выйти на отечественный рынок. Не знаю, чем конкретно сейчас занимаются в отделах министерства культуры и Фонда кино, но если мы хотим сохранить кинотеатральный показ, нужно провести огромную работу и с кинотеатрами, и с производителями, и с ушедшими студиями. И не останавливаться ни на секунду.

В этом году вы планируете закрывать кинотеатры?

Я смогу ответить на этот вопрос только в мае. Сейчас вижу, что есть определенный задел с учетом качества работы в четвертом квартале и в январе, поэтому можно подтянуть какие-то долги. Мы сверим в конце февраля дебет с кредитом, чтобы понять, как обстоят дела в сети. «Киномакс» – крупная компания с большой кредитной нагрузкой, которая была отсрочена, но кредиторы вернутся и начнут поддавливать. Непонятно, что будет с прокатом весной. Пока мы оптимизировали все процессы. Какое-то количество залов в многозальных кинотеатрах мы будем возвращать арендодателям, потому что в текущей ситуации нет никакого смысла иметь больше шести залов. Многозальные кинотеатры с огромными залами и площадями больше никому не нужны – такого количества зрителей нет. За последний год в ежедневном репертуаре стояло до 25–30 релизов. Обычно, когда выходит большой блокбастер, кинотеатр работает, как конвейер. Вот как сейчас: 4-5 экранов уходит ЧЕБУРАШКЕ, в остальные три зала раскидывается еще 10–12 фильмов. А во втором и третьем кварталах прошлого года в репертуаре стояло 25 релизов по 1-2 сеанса. Зрители не могли переварить такое количество картин. В утешение можно сказать, что репертуар был разноплановым. Кино остается событием для людей. Чтобы зритель пошел в кинотеатр, выбрался в социум, погрузился в сопереживание в зале, кино должно быть масштабным. Оно должно вызывать коллективные эмоции. Простое кино люди и дома посмотрят. Без действительно большого кино кинотеатрам делать нечего.

После ухода западных брендов торговые центры переживают непростые времена. Казалось бы, с ними сейчас должно быть легче договариваться?

Каждый арендодатель справляется со своими задачами по-разному. Могу сказать, что бόльшая часть арендодателей на сегодняшний день пересдала площади ушедших компаний. Сложности имеются с Inditex, а все остальные бренды сменили владельцев и изменили названия. В одном из наших самых больших торговых центров все ушедшие арендаторы уже заменены на других. И поэтому переговоры о стоимости арендной платы усложнились. Наш кинотеатр занимает большую площадь, арендодатель имеет свои финансовые планы на эти пространства, а мы пока не можем их оправдать. Но, слава богу, нам удается договариваться. Есть некоторое количество арендодателей, не готовых идти на уступки. Как правило, это новые игроки, которые недавно выкупили активы, они хотят, чтобы мы работали на условиях долгосрочного договора аренды, и рубят сплеча. Они рассуждают как финансисты в чистом виде и требуют соблюдения условий договора, заключенного до 24 февраля 2022 года. Поскольку наша отрасль является одной из наиболее пострадавших, выполнять эти условия на текущий момент не может ни один кинотеатр. Чем быстрее будут восстанавливаться торговые центры, тем больше претензий и вопросов у них возникнет к кинотеатрам, тем чаще они будут принуждать нас вернуться к базовым ставкам аренды. Если рынок кинопоказа не начнет выравниваться, это приведет к резкой череде банкротств, судебных разбирательств и закрытий. Кинотеатр не может превратиться в детский сад, это не очень умное, далекое от бизнеса предложение. Это не тот уровень дохода. Какой-нибудь однозальник у дома, наверное, можно перепрофилировать и работать просто со зданием, но не в киноотрасли. А с большими кинотеатрами это невозможно.

Что происходит со средней ценой билета в вашей сети?

В прошлом году средняя цена билета выросла. И она будет продолжать расти, несмотря на то, что отрасль сдерживала этот процесс. Мы понимаем, что люди не становятся богаче. Кинотеатр тем не менее остается самым доступным местом для развлечений, если не брать в расчет бесплатные парки. Сдерживать цены на продукцию концессионных баров, к сожалению, не получается, потому что все дорожает, поставщики уходят, логистика меняется, следовательно, цены в барах тоже растут. Кинотеатры, работающие в барах изначально на высокой марже, на таких заменителях, как «Черноголовка», не могли заработать. Это немного другой бренд с иной ценностью для потребителя. Благо вернулся «Добрый Cola» и появились разливные напитки. Цена в баре подросла, стоимость билета в кино увеличилась не настолько сильно. Но ситуация будет меняться, и, думаю, средняя цена в этом году достигнет 300–320 рублей. Дорожают электроэнергия, коммунальные затраты, клининг – издержки растут. Даже несмотря на оптимизацию, которую провели кинотеатры, от многого отказавшись. Конечно, площадки потеряли в качестве уборки и качестве обслуживания. По-другому и быть не могло. Несмотря на это, в новогодний период мы решили не повышать цену, как повышали ее в течение года и в предыдущие годы, и даже снизили ее. Наш средний чек по кино в новогодний период упал на 20 процентов по сравнению с прошлыми новогодними праздниками.

Даже с сокращением арендной платы кинотеатрам не хватает оборота. Бизнес устроен таким образом, что здесь нет линейной зависимости: если выручка упала на 40 процентов, прибыль не сокращается тоже на 40 процентов. Многое зависит от других факторов – в частности, от ставок арендной платы. Есть определенная точка безубыточности, ниже которой кинотеатр уже не может опускаться по выручке. Я могу сказать, что некоторые наши площадки в третьем квартале прошлого года работали исключительно за оплату эксплуатационных затрат по сокращенным ставкам и все равно оказывались в минусе. Им просто не хватало оборотных средств. И это я не беру в расчет ни обслуживание управляющей компании, ни обслуживание кредиторской задолженности. Будет оборот – кинотеатры выживут. Оборот будет, когда в прокате появится контент, а зритель будет уверен в завтрашнем дне.

Вы сказали, что упало качество обслуживания. А качество показа?

Пока справляемся. Мы по-прежнему работаем на привычном оборудовании Christie и Barco, практически не используем ни китайские проекторы, ни китайские лампы. Мы приобрели несколько китайских ламп, но это была вынужденная мера из-за срыва поставок. В целом никаких изменений нет. Мы ежегодно проводим техническое обслуживание оборудования – все, что положено по регламенту. Сеть сохранила штат киномехаников, оптимизировав их число таким образом, чтобы в каждом городе был специалист. Мы закрыли определенное количество залов, и у нас появился запас оборудования на замену. Кстати, в новогодние праздники это нас очень спасало. Мы оперативно доставляли сервера и прочее оборудование.

Видите ли вы трудности с обновлением оборудования?

Есть ли трудности с покупкой автомобиля? Можно купить любой, были бы деньги. То же самое с оборудованием. Можно привезти, наверное, любую технику, просто за нее придется переплатить. Другое дело, что такое узкотехнологичное оборудование, как платы для IMAX, получить практически невозможно. Компания отслеживает поставки, и никто не решится продать в Россию это оборудование. Поэтому будущее IMAX в нашей стране очень туманно. Его придется разукомплектовывать, менять на обычное стандартное оборудование, а это колоссальные инвестиционные потери. Так же, как и коллеги, обладающие множеством залов IMAX, мы сейчас несем огромные убытки. Вдобавок IMAX отказывается обслуживать установленное ранее оборудование.

Эти залы просто простаивают?

Они работают. Некоторые залы пришлось модернизировать, потому что на них стоял блок, который Канада отказалась снимать. Некоторые продолжают работать, но это больше не IMAX. Зал IMAX не проводит самодиагностику, не показывает кино в 3D, а только в 2D. Благодаря хорошей акустике в этих залах сохранился отличный звук и большой экран, комфортная обстановка. Можно заменить проекторы на 6-киловаттную спарку и поставить 3D-систему. Но зачем? 3D в последнее время практически нет ни у нас, ни у Голливуда. А новая спарка будет стоить, как чугунный мост. Ни у кого сейчас нет инвестиций на такую модернизацию.

В целом пришлось ли как-то пересмотреть и трансформировать бизнес-модель кинотеатров?

Мы очень сильно оптимизировали затраты каждого кинотеатра и управляющей компании, но ничего не пересматривали и не трансформировали. Бизнес-модель кинотеатров осталась прежней. Дистрибьюторы поставляют кино на обговоренных условиях. На площадках есть зона общепита, концессионные бары. Хотя нам пришлось закрыть кофейни, потому что из-за сокращения посещаемости стало сложно содержать их на территории кинотеатра. Где-то на всю кофейню работает один бармен. Скажем, в Челябинске мы только модернизировали кофейню, сделали выход в галерею торгового центра, и в итоге там работает один бармен с четверга по воскресенье, начиная с 14 часов. Концессионные бары и кофейни в первую очередь работают на потоке зрителей. Какую-то уникальную продукцию может предложить только формат u-choose, как у коллег, или self-service, как у нас. Но, опять же, это все ситуационный спрос на потоке зрителей.

Некоторые коллеги в небольших кинотеатрах расширили функционал, более активно работают с нетрадиционным контентом, филармониями, музыкантами, проводят дни рождения клиентов. Думаю, в ближайшее время мы к этому тоже придем. В некоторых кинотеатрах мы предоставляли подобные услуги, но после оптимизации сотрудников потеряли людей в штате, занимающихся активными продажами, маркетологов. Социальные сети оказались под запретом, бюджеты на маркетинг сократились, и держать несколько лет сотрудников, которые, к сожалению, не могут окупить даже свою зарплату, не имело смысла. Теперь мы будем возвращать часть из них, если рынок позволит это сделать. Я очень надеюсь, что постепенно мы станем выходить из кризиса. Мы будем активно пересматривать и модернизировать модель работы, вводить специалистов по продажам – чтобы при отсутствии контента или в межсезонье можно было более уверенно получать выручку от альтернативной деятельности.

В кризис первым делом сокращают бюджеты на маркетинг. Вы говорите об этом, но и прокатчики сократили средства на продвижение картин. Видите ли вы в этом проблему?

Конечно, это огромная проблема. Возвращается ситуация, когда одним из основных инструментов про движения, наряду с телевидением, становятся блок бастеры в самих кинотеатрах. Рекламный блок перед показом ЧЕБУРАШКИ доходил до 20 минут. К сожалению, зрители жалуются, но что делать? Киноходящую публику необходимо знакомить с будущими релизами, иначе где она еще узнает о них. Более недоступен «Тик-ток», не так активно используются «Инстаграм»* и «Фейсбук»*, «ВКонтакте» только раскручивается. И это при том, что у нас одна из самых больших групп в VK и в «Инстаграме»*. Кинотеатры активно продвигают релизы на интерактивных панелях, терминалах, перед фильмами, на сайтах, в приложениях для зрителей, лояльных конкретной площадке. Таким образом мы немного откатываемся назад в прошлое. Хочу отметить, что мы практически не сократили отдел маркетинга внутри управляющей компании, я бы даже сказал, что он немного подрос, но были вынуждены сократить маркетологов на местах. Да они и сами начали разбегаться, потому что их доход зависел от процента с продаж. Я бы даже не назвал это сокращением, мы просто не набирали новых сотрудников, потому как понимали, что это бесперспективно.

Как вы относитесь к решению рынка не показывать АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ во время новогодних праздников?

Я очень рад, что львиная доля отрасли выполнила свое обещание и дала возможность отечественным релизам заработать в новогодние праздники. Игроки рынка договорилась поддержать российских производителей, в первую очередь компанию ЦПШ, и не показывать «параллельное кино» на каникулах. Но я был удивлен, что дистрибьюторы допускали показ в новогодние праздники одновременно с ЧЕБУРАШКОЙ, МИРОЙ и НЕПОСЛУШНИКОМ 2 фильмы из параллельного проката. То есть прокатчики выдавали этим площадкам «ключи» на свое кино. Какое моральное право имеют дистрибьюторы в будущем предъявлять кому-то претензии, если они допустили такую ситуацию? Я считаю, что они должны сделать выводы и достаточно жестко отнестись к демонстраторам, нарушившим договоренности.

Насколько такие показы поддерживают кинотеатры?

Неизвестно, насколько «параллельное кино» поддерживает кинотеатры. У каждого из них свое количество сеансов и свои выручки. Я предполагаю, что сборы уменьшились кратно в 10–15 раз по сравнению с тем, что было при мейджорах, в силу отсутствия того объема рекламы, количества сеансов, той модели работы. После того, как компания ЦПШ приняла решение не выгружать свои данные в Rentrak, сервис перестал быть для нас зеркалом текущей ситуации в отрасли. Я всегда говорил, что мы – самая прозрачная отрасль на рынке, и в конкурентном плане тоже. Мы много лет сверяли себя с коллегами, а они сверяли себя с нами, сравнивали средний чек по городам, областям, совокупную выручку. Сейчас все это потеряло смысл. Я надеюсь, ЕАИС найдет в себе силы и откроет нам возможность делать то же самое.

Как вы оцениваете конкуренцию с другими сетями на текущей стадии развития?

Не будет конкуренции – не будет развития. Но конкуренция осталась, поскольку достаточно мало кинотеатров закрылось. Все как-то пытаются подпитывать себя, не до конца понимая, выкарабкаются ли они из этой ямы. Радует, что никто не сваливается в демпинг, поскольку это на сегодняшний день невозможно и недопустимо. Я понимаю, что некоторые площадки от безысходности были бы готовы и бесплатно водить людей в кино, только бы они в баре что-нибудь купили. Надеюсь, что конкуренция останется здравой, честной, никто не будет ломать рынок, мы не сорвемся и будем развиваться и менять ценообразование в соответствии с происходящими в стране инфляционными процессами.

* Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.